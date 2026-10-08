الاستحمام بماء ساخن قد يتفوق على التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الاستحمام بماء ساخن لمدة 30 دقيقة يمكن أن يُحدث تغييرات كبيرة في الأوعية الدموية ويؤدي إلى خفض ضغط الدم بمعدل أكبر مما تفعله ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة.

وبحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد أُجريت الدراسة بواسطة باحثين في جامعة غرب أستراليا، وشملت 25 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 45 و70 عاماً، بلغ متوسط أعمارهم 59 عاماً، وجميعهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وخضع كل مشارك لتجربتين منفصلتين، الأولى تضمَّنت الاسترخاء في ماء ساخن لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 40 درجة مئوية، بينما تضمَّنت الثانية ركوب دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة بشدة متوسطة.

وراقب الباحثون خلال التجربتين معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم الداخلية، كما فحصوا الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة أسفل الجلد باستخدام تقنية تصوير غير جراحية.

وأظهرت النتائج أن الاستحمام بالماء الساخن أدى إلى اتساع أكبر في الأوعية الدموية وفي تدفق الدم وسرعته مقارنة بممارسة الرياضة.

كما سجَّل المشاركون انخفاضاً أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بينما أدت ممارسة الرياضة إلى ارتفاع أكبر في معدل ضربات القلب.

لكن الباحثون أقروا بأن هذه التجربة كانت محدودة النطاق، ولا تستهدف دعوة الناس إلى التخلي عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالاستحمام بماء ساخن بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين قد لا يتمكنون من ممارسة الرياضة، فإن الغمر في الماء الساخن قد يمثل وسيلةً مهمةً للحصول على بعض الفوائد الصحية ذاتها التي توفرها التمارين الرياضية.

وكتب الباحثون في دراستهم: «تدريب اللياقة البدنية يمثل حافزاً راسخاً لتحسين صحة الأوعية الدموية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعزيز وظيفة بطانة الأوعية، وزيادة مرونة الشرايين، وتحسين استجابة الأوعية الدقيقة».

وأضافوا: «ومع ذلك، تشير التقديرات العالمية الحديثة إلى أن نحو 31 في المائة من البالغين حول العالم لا يلتزمون بمستويات النشاط البدني الموصى بها، مما يؤكد الحاجة إلى استكشاف تدخلات مساعدة أو بديلة للأفراد الذين قد يجدون صعوبة في الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام».

ونُشرت الدراسة في «المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي».