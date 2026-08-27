ما فوائد الثوم الأسود؟ 3 أسباب لإضافته إلى نظامك الغذائي

قد يبدو الثوم الأسود للوهلة الأولى مختلفاً تماماً عن الثوم الأبيض المعروف، سواء من حيث اللون أو القوام أو الطعم، لكنه في الواقع يُصنع من الثوم العادي من خلال عملية معالجة بطيئة تمنحه خصائص ومذاقاً مميزين. ومع تزايد الاهتمام بالأطعمة الغنية بالمركبات النباتية ومضادات الأكسدة، أصبح الثوم الأسود يحظى بشعبية متزايدة بصفته إضافة غذائية قد توفر عدداً من الفوائد الصحية.

ويُصنع الثوم الأسود من خلال تخمير الثوم العادي ببطء، على درجة حرارة منخفضة وثابتة، لأسابيع عدة. وتؤدي هذه العملية إلى تغيرات في تركيب الثوم، فتمنحه لونه الداكن، وقوامه الطري، ونكهته الأكثر حلاوة مقارنةً بالثوم الطازج، وفقاً لموقع «هيلث».

1. غني بمضادات الأكسدة

يُعدّ الثوم الأسود مصدراً جيداً للمركبات النباتية الواقية، كما يحتوي على مستويات أعلى من بعض مضادات الأكسدة مقارنةً بالثوم العادي. وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف من خلال معادلة المركبات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة.

ويحتوي الثوم بصورة طبيعية على أنواع متعددة من مضادات الأكسدة، إلا أن عملية التخمير المستخدمة في إنتاج الثوم الأسود يمكن أن تزيد مستويات بعض هذه المركبات.

فعلى سبيل المثال، يحتوي الثوم الأسود على ما يصل إلى عشرة أضعاف حمض الهيدروكسي سيناميك، وما يصل إلى ثمانية أضعاف الفلافونويدات مقارنةً بالثوم العادي.

كما يُعدّ الثوم الأسود مصدراً غنياً بالمركبات النباتية الكبريتية، مثل غاما-غلوتاميل-إس-ميثيل-إل-سيستين سلفوكسيد (GSMCS) وإس-أليل مركابتو-إل-سيستين (SAMC)، والتي تتمتع بخصائص وقائية فعالة للخلايا.

وتؤدي المعالجة الحرارية المستخدمة في إنتاج الثوم الأسود إلى زيادة قدرة الجسم على امتصاص بعض هذه المركبات المفيدة.

2. يساعد في حماية قلبك

ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالثوم بانخفاض معدلات بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن بينها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول.

كما قد يساعد تناول الثوم في الحد من تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها جدران الشرايين أكثر صلابة أو سماكة نتيجة تراكم اللويحات داخلها.

إضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص الثوم الأسود قد يسهِم في رفع مستويات الكوليسترول عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم «الكوليسترول الجيد»، والذي يؤدي دوراً في الحفاظ على صحة القلب.

وقد يُسهم الثوم الأسود أيضاً في تحسين وظائف القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

3. منخفض السعرات الحرارية

يُعدّ الثوم، بما في ذلك الثوم الأسود، من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية؛ وهو ما قد يجعله خياراً مناسباً ضمن نظام غذائي متوازن، خصوصاً لمن يحاولون التحكم في وزنهم.

ويحتوي الثوم كذلك على عدد من العناصر الغذائية الأخرى، إلا أنه لا يُعدّ مصدراً غنياً بالفيتامينات أو المعادن، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يُستهلك عادةً بكميات صغيرة ضمن الوجبات.

هل الثوم الأسود آمن؟

عند تناوله بكميات معتدلة، يُعدّ الثوم، بما في ذلك الثوم الأسود، آمناً لمعظم الأشخاص، ولا يرتبط عادةً بمخاطر صحية جسيمة.

ومع ذلك، لا يُعدّ الثوم الأسود مناسباً للأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الثوم، كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة، مثل رائحة الفم الكريهة، ورائحة الجسم غير المرغوب فيها، والغثيان، والقيء، والغازات.

لذلك؛ ورغم أن الثوم الأسود قد يوفر مجموعة من المركبات المفيدة ومضادات الأكسدة، فإنه يظل جزءاً من النظام الغذائي، ولا ينبغي عدّه بديلاً عن نظام غذائي متوازن أو وسيلة منفردة للوقاية من الأمراض أو علاجها.