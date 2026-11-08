تشكيل حكومة إسرائيل بعهدة آيزنكوت... ونتنياهو يخوف من «التفكك»

منح الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد، رسمياً زعيم المعارضة غادي آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة المقبلة. وعقب الإعلان الرسمي، بات على آيزنكوت، الذي خاض الانتخابات بوصفه المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يبدأ مفاوضات معقدة مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف في غضون 6 أسابيع.

وعقب لقاء مع هرتسوغ وتسلمه تكليفاً رسمياً بتشكيل الحكومة، قال آيزنكوت، إن إسرائيل لا تستطيع «تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي»، ورأى أن «الديمقراطية الإسرائيلية تمر بإحدى أكثر اللحظات حساسية» في تاريخها.

ولم تمنح الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أياً من تكتل نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية واضحة في البرلمان. وتعد الأحزاب التي يقودها عرب ضمن الأطراف القادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة، وتُعد في الوقت نفسه من أكثر الحلفاء المحتملين إثارة للخلافات السياسية. وحققت الأحزاب العربية مكاسب تاريخية في الانتخابات، وكانت هدفاً لانتقادات من جانب نتنياهو وحلفائه.

ويسمح النظام البرلماني الإسرائيلي بتشكيل حكومة أقلية؛ أي تمتلك أقل من 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، شريطة ألا يجمع طرف آخر أغلبية (60 مقعداً + 1) تصوت لصالح إسقاطها.

ونال تحالف آيزنكوت 48 مقعداً فقط مقابل 53 لنتنياهو، لكن الأول حظي بـ67 صوتاً أوصت به رئيساً للحكومة من دون أن يشارك جميعها في الائتلاف الذي يسعى إلى تشكيله، حيث يتفقون أولاً على هدف إزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة التي ترأسها لنحو 19 عاماً مع فترات انقطاع محدودة.

ودعا آيزنكوت حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته. وقال: «إذا كان أعضاء حزب (الليكود) وحزب (الصهيونية الدينية) يؤمنون حقاً بأن هذا هو الوقت المناسب للوحدة، كما أبلغوا الرئيس، فلا أجد أي سبب يمنعهم من دعم حكومة برئاستي، تستند إلى المبادئ التي طرحتها».

وجاءت دعوة آيزنكوت، غداة تخويف نتنياهو، من أنّ التحالف بين أحزاب المعارضة (بقيادة آيزنكوت) والأحزاب العربية، سيؤدي إلى «تفكّك» دولة إسرائيل.

ويرفض آيزنكوت وكتلته التحالف مع الأحزاب العربية خشية فقدان جزء من جمهورهم الصهيوني وكذلك حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان الذي فاز بـ7 مقاعد، لكن نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف لم يتوقفوا عن الزعم بوجود تحالف بين المعارضة والعرب قبل وبعد الانتخابات. وقال نتنياهو في كلمة مسجّلة نشرها، مساء السبت إنّ «حكومة كهذه، تعتمد على الإسلاميين، ستفكك دولة إسرائيل من الداخل، تماماً كما يحدث في دول أوروبية، بل أسوأ من ذلك بكثير»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول الأوروبية.

بدوره، حذّر هرتسوغ، في كلمته لدى لقاء آيزنكوت، الأحد، مما وصفها بـ«حالة الضبابية السياسية التي تواجهها البلاد في أعقاب الانتخابات الأميركية». وقال إن «دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة»، مشيراً إلى «الواقع السياسي الجديد» في الولايات المتحدة بعد الانتخابات النصفية التي خسر خلالها الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس.

ورأى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قبل أقل من أسبوع، العلاقة مع إسرائيل واحداً من بين أسباب محدودة لخسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وتقدم الحزب الديمقراطي.

«ترمب يرفع يده عن نتنياهو»

ووفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، فقد تدخلت الإدارة الأميركية لحث القادة السياسيين على تشكيل حكومة سريعة، فوراً، بقيادة آيزنكوت. وقد أحدث هذا الموقف خضة في إسرائيل، خصوصاً أن الرئيس دونالد ترمب كان قد دعم نتنياهو، في الانتخابات. وراحوا يفسرون هذا التغيير على أن ترمب رفع يده عن نتنياهو «كجزء من العقوبات على من دفعوا واشنطن إلى الحرب»؛ أي حرب إيران.

ورغم أن هرتسوغ دعا آيزنكوت ونتنياهو إلى تشكيل «حكومة وحدة»؛ كشفت «القناة 12» العبرية عن مصادر في البيت الأبيض وتل أبيب أن «مبعوثي الرئيس ترمب توجهوا إلى آيزنكوت، وطلبوا منه تشكيل حكومة فوراً لغرض منع فراغ دستوري في هذه الأوضاع الحرجة».

وقال الصحافي الإسرائيلي البارز بن كسبيت، في برنامجه التلفزيوني «قابل الصحافة»، إن المصادر أكدت له أن مبعوثي الرئيس ترمب دعوا إلى «استبدال نتنياهو فوراً». ومع أن الرسالة لم تنقل باسم ترمب مباشرة، فإنها «وصلت من مسؤولين رفيعي المستوى ومقربين منه للغاية».

صورة دعائية للانتخابات الإسرائيلية تجمع نتنياهو وترمب وعليها عبارة: «لدينا فرصة واحدة للفوز» تظهر في أحد شوارع تل أبيب (رويترز)

وقد فسر بعض المراقبين الإسرائيليين الطلب الأميركي بأنه «يكشف عن مدى الاحتقان المتراكم في البيت الأبيض ضد نتنياهو»، بينما حلله آخرون في سياق أن الأميركيين حسموا موقفهم بـ«تأييد القوي ضد الضعيف، وهم يفسرون نتائج الانتخابات الإسرائيلية على أنها فشل لنتنياهو».

مقارنة أميركية إضافية

لكن كتَّاباً ومعلقين إسرائيليين، ذهبوا إلى مقارنة إضافية، للمساواة بين غضب ترمب من نتائج الانتخابات الأميركية في البيت الأبيض وتخليه عن سوزي ويلز، رئيسة فريقه، وكذلك غضبه من نتنياهو الذي يحمّله جانباً من المسؤولية عن إخفاق الجمهوريين، وفق تقديرهم.

ووفق ما نقل تقرير «القناة 12» العبري فإنه «خلال الأسابيع الأخيرة حاول مبعوثو آيزنكوت إلى الرئيس ترمب إقناعه بأنه قادر على تشكيل حكومة قوية ومستقرة تسير على طريق واحد مع إدارته لتنفيذ خطته (البنود العشرين) التي أفضت إلى اتفاق وقف النار في غزة، وإبرام اتفاقات أمنية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والحكومة اللبنانية (بعد جولة من الضربات العسكرية الجديدة لـ/حزب الله)، ومستعدة للجم الميليشيات الإرهابية اليهودية في الضفة الغربية، وفوق كل هذا، آيزنكوت معنيّ بتوقيع اتفاقيات إبراهيم مع الانفتاح على المفاوضات في الموضوع الفلسطيني.

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يلوّح بالعلم الإسرائيلي بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية (د.ب.أ)

وقالت المصادر للقناة العبرية إن هرتسوغ كان واحداً ممن تلقوا بلاغاً بالموقف الأميركي، الذي كان يطالبه بالسعي لتشكيل حكومة تضم نتنياهو وآيزنكوت معاً، وتغير 180 درجة، فالتقى معهما، وأبلغهما بأنه ينوي تكليف رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، وتعمد الإعلان عن هذا الموقف قبل التكليف الفعلي بعشرين ساعة، ودعاه إلى مقر الرئاسة عند الساعة الخامسة من مساء الأحد، لتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة.

مفاوضات الحريديم

وكشفت مصادر مقربة من آيزنكوت أنه أدار مفاوضات معمقة مع الحزب الحريدي الأشكنازي «يهدوت هتوراة» المتشدد ومع قادته الروحيين، خصوصاً الحاخام الكبير لانداو، الذي كان قد انتقد نتنياهو، وعدَّه خائناً لأحزابه.

وفي حال أقنع آيزنكوت الأحزاب المتشددة بالانضمام لحكومته سيشكل حكومة أكثرية تضم 61 نائباً من دون العرب، بالضبط كما يطلب ليبرمان.

وستكون هذه الحكومة مثالية لآيزنكوت، وستكون مشاركة العرب (19 مقعداً) كشبكة أمان إضافية ضد إسقاطها، لكن مثل هذه الحكومة لا يمكن تشكيلها في فترة قصيرة، ذلك، وقد اتفق آيزنكوت مع الأحزاب الرئيسية في تحالفه على تشكيل حكومة أقلية من 48 نائباً فوراً، وستود تقديرات في الإعلام العبري أنها ستكون جاهزة، الثلاثاء، حتى يتخلصوا من نتنياهو كرئيس حكومة، وبعدها تدار مفاوضات يقودها ليبرمان مع الحريديم، رغم تحفظاته على هذا التوجه حتى الآن.

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي يوم 30 يونيو 2024 (أ.ب)

يُذْكر أنه في محيط نتنياهو صمتوا إزاء الموقف الأميركي، لكنه عندما رأى كيف تتدحرج الأمور، خرج بشريط فيديو إلى الجمهور يشكك فيه في خطوات آيزنكوت، ويدعو فيه إلى «حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الصهيونية»، وتجنب تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، معتبراً أن «هناك من يعتزم (في إشارة إلى رئيس حزب يَشار غادي آيزنكوت) في الأسبوع القريب العمل على تشكيل حكومة هرولة متسرعة مع داعمين للإرهاب ممن يريدون القضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطين».

وقالت مصادر في «الليكود» إن نتنياهو ينوي التوجه إلى المحكمة العليا لمنع تشكيل حكومة بحجة تزييف الانتخابات في المجتمع العربي، وإن أنصار اليمين سيملؤون الشوارع بالمتظاهرين ضد «حكومة سرقة الانتخابات».

وقد قرر نتنياهو تكريس جهوده لإقناع الأحزاب الحريدية بالتراجع عن تأييد آيزنكوت، مبدياً استعداده لسن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية فوراً، قبل أن تقام حكومة أخرى.