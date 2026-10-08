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الاقتصاد

«تي إس إم سي» تتجاوز التوقعات بإيرادات قياسية في الربع الثالث

بدعم من الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثاني في تايبيه 16 يوليو 2026 (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثاني في تايبيه 16 يوليو 2026 (رويترز)
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«تي إس إم سي» تتجاوز التوقعات بإيرادات قياسية في الربع الثالث

شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثاني في تايبيه 16 يوليو 2026 (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثاني في تايبيه 16 يوليو 2026 (رويترز)

أعلنت شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق الإلكترونية بنظام التعاقد، يوم الخميس، تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الثالث بلغت 1.49 تريليون دولار تايواني (46.71 مليار دولار)، متجاوزة بذلك توقعات السوق، ومسجلة ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من هذا العام 1.49 تريليون دولار تايواني، وفقاً لحسابات «رويترز»، مقارنة مع 989.92 مليار دولار تايواني في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت تقديرات «إل إس إي جي» المستندة إلى آراء 19 محللاً، قد توقعت أن تبلغ إيرادات الربع الثالث 1.46 تريليون دولار تايواني.

وتُعد شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات «تي إس إم سي» مورداً رئيسياً لشركات كبرى، من بينها «إنفيديا» و«أبل». وكانت الشركة قد توقعت في يوليو، خلال آخر مؤتمر لها لإعلان النتائج المالية، أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 44.6 مليار دولار و45.8 مليار دولار، علماً بأن الشركة تعلن توقعاتها بالدولار الأميركي فقط وليس بالدولار التايواني.

وعلى صعيد سبتمبر وحده، أعلنت «تي إس إم سي» ارتفاع الإيرادات بنسبة 54.6 في المائة على أساس سنوي إلى 511.86 مليار دولار تايواني.

وكانت شركة «سامسونغ للإلكترونيات» قد توقعت في وقت سابق يوم الخميس أن تتجاوز أرباحها التشغيلية الفصلية حاجز 100 تريليون وون، في إنجاز غير مسبوق عالمياً لشركة تكنولوجية، مقدرة قفزة تقارب تسعة أضعاف في أرباح الربع الثالث، مدفوعة بالمبيعات القوية للذاكرة في ظل الطلب المتنامي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولم تقدم «تي إس إم سي»، وهي الشركة الآسيوية الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار، أي تفاصيل أو توقعات مستقبلية في بيانها الموجز بشأن الإيرادات.

ومن المقرر أن تعلن الشركة أرباح الربع الثالث يوم الخميس المقبل؛ حيث ستقوم أيضاً بتحديث توقعاتها وخططها للربع الحالي ولما تبقى من العام. ومن المتوقع أن تعلن «تي إس إم سي» ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 64 في المائة على أساس سنوي إلى 740.8 مليار دولار تايواني، وفقاً لتقديرات «إل إس إي جي».

وأغلقت أسهم الشركة، المدرجة في بورصة تايبيه، منخفضة بنسبة 1.35 في المائة يوم الخميس قبيل صدور بيانات الإيرادات، في حين أغلق السوق الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 1 في المائة.

يُذكر أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 64.52 في المائة منذ بداية العام الحالي، متماشية مع أداء السوق الأوسع.

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نمو أرباح الذكاء الاصطناعي شركات تايوان

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«جاز العربية» ترسي عقداً لإنشاء خطوط غاز لمشروع «غزلان 1»

لقطة لمحطة سدير للطاقة المتجددة (موقع شركة «المشتري الرئيس»)
لقطة لمحطة سدير للطاقة المتجددة (موقع شركة «المشتري الرئيس»)
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«جاز العربية» ترسي عقداً لإنشاء خطوط غاز لمشروع «غزلان 1»

لقطة لمحطة سدير للطاقة المتجددة (موقع شركة «المشتري الرئيس»)
لقطة لمحطة سدير للطاقة المتجددة (موقع شركة «المشتري الرئيس»)

أعلنت شركة «جاز العربية للخدمات» ترسية عقد من الشركة السعودية لشراء الطاقة، شركة «المشتري الرئيس»، لإنشاء خطوط أنابيب الغاز المغذية لمشروع «غزلان 1».

وقالت الشركة في بيان على «تداول» إن قيمة العقد تتجاوز 20 في المائة من إجمالي إيراداتها للعام المالي 2025، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ويتضمَّن العقد أعمال الهندسة والشراء والتوريد والتركيب لجميع المعدات والمواد، إلى جانب إنشاء وتركيب وإجراء اختبارات بدء التشغيل للمشروع.

وأوضحت الشركة أن تاريخ الترسية كان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة بالعقد.

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تداول السوق المالية السعودية طاقة السعودية
الاقتصاد

أسهم الخليج تتراجع وسط تصاعد هجمات الناقلات في مضيق هرمز

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
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أسهم الخليج تتراجع وسط تصاعد هجمات الناقلات في مضيق هرمز

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس، مع بلوغ الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب، ما أدى إلى انخفاض حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي وزاد المخاوف بشأن الإمدادات.

وجاء أحدث هجوم الأربعاء، عندما أصيبت ناقلة بعدة مقذوفات على بُعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفق عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة.

وتزامن تصاعد الهجمات مع سعي منتجي الخليج إلى زيادة صادراتهم.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.9 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 2.6 في المائة.

وأظهرت بيانات الشحن تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.9 في المائة، كما انخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.9 في المائة.

وتراجع المؤشر القطري 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 في المائة.

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الأسواق المالية الخليج أسهم السعودية قطر الإمارات
الاقتصاد

اتفاق بين صندوق النقد الدولي وباكستان قد يتيح صرف 1.21 مليار دولار

شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)
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اتفاق بين صندوق النقد الدولي وباكستان قد يتيح صرف 1.21 مليار دولار

شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في واشنطن (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان بشأن مراجعة بعض برامج الإقراض، مما قد يتيح صرف تمويل بقيمة نحو 1.21 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وفي حال موافقة المجلس على الاتفاق، ستتمكَّن باكستان من الحصول على نحو مليار دولار بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، و210 ملايين دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF) المخصص لقضايا المناخ، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب البرنامجين إلى نحو 5.7 مليار دولار.

ولا تزال باكستان تعتمد على التمويل الخارجي لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، والوفاء بالتزامات سداد الديون.

وذكر الصندوق أن السلطات الباكستانية، بدعم من «تسهيل الصندوق الممدد»، نجحت في التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بينما أسهمت السياسات القوية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك، أشار الصندوق إلى استمرار ارتفاع المخاطر بفعل التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واضطرابات حركة التجارة.

وكان أحمد موبين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس» قد صرَّح في وقت سابق من هذا العام بأن باكستان تُعدُّ أكثر الاقتصادات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عرضة للتأثر بصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، نظراً لاعتمادها على واردات الطاقة من الخليج، وتحويلات العاملين في الخارج، والدعم التمويلي المقبل من المنطقة.

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