«تي إس إم سي» تتجاوز التوقعات بإيرادات قياسية في الربع الثالث

أعلنت شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق الإلكترونية بنظام التعاقد، يوم الخميس، تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الثالث بلغت 1.49 تريليون دولار تايواني (46.71 مليار دولار)، متجاوزة بذلك توقعات السوق، ومسجلة ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من هذا العام 1.49 تريليون دولار تايواني، وفقاً لحسابات «رويترز»، مقارنة مع 989.92 مليار دولار تايواني في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت تقديرات «إل إس إي جي» المستندة إلى آراء 19 محللاً، قد توقعت أن تبلغ إيرادات الربع الثالث 1.46 تريليون دولار تايواني.

وتُعد شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات «تي إس إم سي» مورداً رئيسياً لشركات كبرى، من بينها «إنفيديا» و«أبل». وكانت الشركة قد توقعت في يوليو، خلال آخر مؤتمر لها لإعلان النتائج المالية، أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 44.6 مليار دولار و45.8 مليار دولار، علماً بأن الشركة تعلن توقعاتها بالدولار الأميركي فقط وليس بالدولار التايواني.

وعلى صعيد سبتمبر وحده، أعلنت «تي إس إم سي» ارتفاع الإيرادات بنسبة 54.6 في المائة على أساس سنوي إلى 511.86 مليار دولار تايواني.

وكانت شركة «سامسونغ للإلكترونيات» قد توقعت في وقت سابق يوم الخميس أن تتجاوز أرباحها التشغيلية الفصلية حاجز 100 تريليون وون، في إنجاز غير مسبوق عالمياً لشركة تكنولوجية، مقدرة قفزة تقارب تسعة أضعاف في أرباح الربع الثالث، مدفوعة بالمبيعات القوية للذاكرة في ظل الطلب المتنامي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولم تقدم «تي إس إم سي»، وهي الشركة الآسيوية الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار، أي تفاصيل أو توقعات مستقبلية في بيانها الموجز بشأن الإيرادات.

ومن المقرر أن تعلن الشركة أرباح الربع الثالث يوم الخميس المقبل؛ حيث ستقوم أيضاً بتحديث توقعاتها وخططها للربع الحالي ولما تبقى من العام. ومن المتوقع أن تعلن «تي إس إم سي» ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 64 في المائة على أساس سنوي إلى 740.8 مليار دولار تايواني، وفقاً لتقديرات «إل إس إي جي».

وأغلقت أسهم الشركة، المدرجة في بورصة تايبيه، منخفضة بنسبة 1.35 في المائة يوم الخميس قبيل صدور بيانات الإيرادات، في حين أغلق السوق الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 1 في المائة.

يُذكر أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 64.52 في المائة منذ بداية العام الحالي، متماشية مع أداء السوق الأوسع.