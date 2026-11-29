وافقت حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يوم الأحد على النشر الأولي لقوة متعددة الجنسيات في غزة، لكن بتفويض أضيق من ذلك المنصوص عليه في قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل عام وأجاز إنشاءها.

وجاءت الموافقة، التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صحفي، وسط ضغوط متزايدة من مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب على إسرائيل للسماح بإحراز بعض التقدم في خطة الرئيس لإنهاء الحرب، والتي أعلنها قبل أكثر من عام.

وحذر جاريد كوشنر، صهر ترمب والمسؤول الكبير أيضا في مجلس السلام، في مقابلة مع مجلة نيويورك هذا الشهر من أن إسرائيل تتجه نحو وضع الدولة المنبوذة عالميا، بينما عبر مسؤول آخر علنا عن إحباطه من حكومة بنيامين نتنياهو بسبب عدم إحراز تقدم.

ورغم أن خطة ترمب، التي أعلنها في سبتمبر (أيلول) 2025، أوقفت القتال الكبير، فإن الخطة الأوسع، التي تدعو إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار، توقفت فعليا بعد فترة وجيزة من دخولها حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق يوم الأحد على «دخول أول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية إلى غزة بمهمة محددة واحدة هي نزع سلاح حماس». وبدا أن ذلك يقيد نطاق عملها مقارنة بما ورد في قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، الذي أجاز إنشاء القوة متعددة الجنسيات.

وإلى جانب «ضمان عملية نزع السلاح» في غزة، كُلفت قوة الاستقرار الدولية أيضا بالمساعدة في تأمين المناطق الحدودية وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية وتدريب قوة شرطة مدنية فلسطينية جديدة.

وبعد إعلان إسرائيل، قال مبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف إن إسرائيل وقعت اتفاقا بشأن وضع القوات يمهد الطريق للنشر الأولي للقوة.

ولم تذكر وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا مجلس السلام موعد دخول القوة إلى غزة، أو عدد أفرادها والدول التي ستشارك في الدفعة التجريبية الأولى. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق أرسل بالبريد الإلكتروني.

وتعهدت المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان وأوغندا بتقديم قوات للقوة التي تقودها الولايات المتحدة. وقال ترمب إن قوات أميركية لن تدخل غزة. وقالت إندونيسيا أيضا إنها ستسهم، لكنها لم تقدم تعهدا رسميا بعد.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وهو مجلس مصغر يضم كبار الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، قد وافق في يوليو (تموز) على الإطار القانوني الذي يتيح دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. وفي الشهر نفسه، وافقت حماس على خارطة طريق لمجلس السلام تقضي بتسليم أسلحتها ونقل إدارة غزة إلى سلطة مدنية انتقالية، لكن إسرائيل رفضت خارطة الطريق قائلة إنها لن تنسحب قبل تفكيك حماس.

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، لدى إعلانها موافقة مجلس الوزراء على التجربة الأولية للقوة، حماس بانتهاك خطة ترمب لإنهاء الحرب، واستبعدت أي إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بأكمله من السلاح.

واتهم مجلس السلام، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن هذا الشهر، كلا من إسرائيل وحماس بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما أبقى سكان غزة في أوضاع مأساوية والهدنة عرضة لخطر الانهيار. وانتقد التقرير المؤلف من 12 صفحة، والذي اطلعت عليه رويترز، الحكومة الإسرائيلية أيضا بسبب «غياب القرارات» بشأن ترتيبات تدريب ونشر قوة شرطة مدنية فلسطينية لتحل محل حماس بوصفها سلطة إنفاذ القانون في غزة. وقال إن ذلك يعرقل التنفيذ الكامل للخطة.

ولم تعلق إسرائيل علنا على التقرير، الذي لم ينشر علنا. وانتقدته حماس ووصفته بأنه «تضليل محض»، وكررت يوم الأحد التزامها بخطة ترمب.

ودعا جوش غرونباوم المستشار البارز لمجلس السلام في بيان مكتوب إسرائيل وحماس إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب الخطة، وقال إن ترمب سيتلقى إحاطة من المجلس في الأيام المقبلة.

وشكل ترمب مجلس السلام للإشراف على خطته الطموحة لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل ردا على هجمات قادتها حماس من غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقُتل نحو 1200 شخص في إسرائيل في هجمات حماس عام 2023، بينما أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين عن مقتل 74 ألف فلسطيني. وقُتل أكثر من 1600 فلسطيني، بينهم كثير من المدنيين، وخمسة جنود إسرائيليين في غزة منذ التوصل إلى الهدنة بوساطة أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وحظيت خطة ترمب بدعم دولي قوي، رغم أن المجلس نفسه قوبل بتشكك من كثير من الحلفاء الغربيين لواشنطن. ولا يزال ائتلاف نتنياهو الحكومي اليميني في السلطة في إسرائيل بصفة حكومة تصريف أعمال، رغم فقدانه أغلبيته في انتخابات غير حاسمة جرت الشهر الماضي.