ارتبط اسمه على مر التاريخ بسمعة «مَلَكية»؛ إذا جاز التعبير، فهو مرض شديد الإيلام عُرف قديماً باسم «داء الملوك»؛ نظراً إلى تاريخه الطويل في إصابة الأثرياء وأصحاب النفوذ، ممن اعتادوا الإفراط في تناول الأطعمة الفاخرة والإسراف في عاداتهم الغذائية. واليوم، يعود هذا المرض إلى الظهور مجدداً، وفق صحيفة «نيويورك بوست».

فقد ارتفعت حالات الإصابة به عالمياً بأكثر من 20 في المائة منذ عام 1990، لينضم بذلك عدد كبير من المصابين إلى قائمة طويلة من الشخصيات التاريخية التي عانت من نوباته المؤلمة، من بينهم هنري الثامن، وإسحاق نيوتن، وبنجامين فرنكلين، حين كان يُعرف قديماً باسم يحمل دلالة قاتمة؛ هو «شر المفاصل».

النقرس نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما تتراكم كميات زائدة من حمض اليوريك في الدم، وهو من الفضلات التي تَنتج عن تكسير الجسم مركبات كيميائية تُعرف باسم «البيورينات».

وفي الظروف الطبيعية، تعمل الكلى على تصفية الدم من هذا الحمض والتخلص منه عن طريق البول.

لكن عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك بصورة مفرطة، فقد تتبلور الكميات الزائدة منه، وتتحول إلى بلورات حادة تشبه الإبر، تترسب داخل المفاصل، مسببة ألماً مفاجئاً قد يكون شديداً للغاية.

وتُنتَج البيورينات بصورة طبيعية داخل الجسم، كما توجد في معظم الأطعمة والمشروبات التي نتناولها. غير أن بعض الأصناف تحتوي مستويات مرتفعة جداً منها، مثل اللحوم الحمراء، وبعض أنواع المأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بالسكر.

وقبل قرون، كان الأثرياء وحدهم قادرين على تحمل تكاليف تناول هذه الأطعمة الفاخرة بانتظام، ومن هنا جاءت تسمية النقرس بـ«داء الملوك» أو «مرض الأغنياء».

أما اليوم، فلم يعد تناول الأطعمة التي قد تحفز الإصابة بالنقرس يتطلب امتلاك قصر أو الاستعانة بطاهٍ خاص.

فقد أسهمت العادات الغذائية الحديثة، إلى جانب ارتفاع معدلات السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، في تحويل النقرس من مرض كان يرتبط بفئات محددة إلى مشكلة صحية أوسع انتشاراً بكثير.

ويعيش اليوم أكثر من 12 مليون أميركي مصابين بالنقرس. ووفق «كليفلاند كلينك»، فإن المرض يصيب غالباً الأصبع الكبيرة بالقدم، لكنه قد يؤثر أيضاً في الركبتين والكاحلين واليدين والمعصمين والمرفقين.

وعادةً ما تظهر الأعراض على هيئة نوبات تتخللها فترات من التحسن، لكن الألم والحساسية الشديدة خلال النوبة قد يصلان إلى حد يجعل مجرد ملامسة غطاء السرير المنطقةَ المصابة أمراً لا يُحتمل.

وفي تصريح لصحيفة «الغارديان»، قال إدوارد رودي، طبيب الروماتيزم والأستاذ في جامعة كيل: «غالباً ما تبدأ النوبة خلال الليل؛ إذ يخلد الشخص إلى النوم دون أن يشعر بأي ألم، ثم يستيقظ ليجد نفسه عاجزاً عن وضع قدمه على الأرض». وأضاف: «أحياناً يعتقد المصابون أنهم تعرضوا لكسر في العظم».

وتشمل الأعراض الأخرى تغير لون الجلد، وتيبّس المفصل، والتورم، والشعور بسخونة شديدة حول المفصل المصاب، إلى درجة قد يشعر معها المريض كأن المفصل يحترق.

وعادةً ما تستمر هذه الأعراض المؤلمة أسبوعاً أو أسبوعين قبل أن تتلاشى، فيما لا يعاني كثير من المصابين أي أعراض على الإطلاق خلال الفترات الفاصلة بين النوبات.

ويرتبط النقرس أيضاً بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى، من بينها حصوات الكلى وأمراض القلب.

ورغم أن النقرس قد يصيب أي شخص، فإنه أوسع شيوعاً بين الرجال بنحو 3 أضعاف مقارنة بالنساء، اللاتي لا يُصبن به عادةً إلا بعد انقطاع الطمث.

ويبدو أن العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للإصابة بالمرض يؤديان دوراً أيضاً في زيادة احتمالات الإصابة به.

ورغم ارتباط النقرس تاريخياً بكبار السن، فإن تشخيصه أصبح يزداد بين الفئات العمرية الأصغر سناً.

وقالت ماليندا ويتلو، وهي ممرضة ممارسة مختصة في طب الأسرة: «بدأنا نشهد تشخيص حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وأمراض الكلى المزمنة، وغيرها من الاضطرابات الأيضية، في أعمار أصغر فأصغر».

وإذا تُرك النقرس دون علاج، فقد يؤدي إلى تلف دائم في المفاصل، والإصابة بالتهاب مفاصل حاد، وحدوث تغيرات في شكل المفاصل المتضررة. وقد تظهر لدى بعض المصابين أيضاً كتل تُعرف باسم «التوفات (tophi)»، وهي تجمعات صلبة من بلورات حمض اليوريك تتكون تحت الجلد وحول المفاصل.

وعادةً ما يشمل العلاج تناول أدوية لتخفيف الألم والالتهاب، من بينها أدوية متاحة دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين. وقد يصف الأطباء أيضاً أدوية طويلة الأمد لخفض مستويات حمض اليوريك والوقاية من النوبات المستقبلية.

ويمكن أن تسهم تغييرات نمط الحياة أيضاً في السيطرة على المرض، بما في ذلك اتباع نظام غذائي منخفض البيورينات، وزيادة شرب الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.