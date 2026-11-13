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الذكاء الاصطناعي يعزز دقة التنبؤ بتركيب حصوات الكلى

حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
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الذكاء الاصطناعي يعزز دقة التنبؤ بتركيب حصوات الكلى

حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)

طوَّر باحثون في مؤسسة «مايو كلينيك» الطبية الأميركية نموذجاً للذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بتركيب حصوات الكلى اعتماداً على نتائج تحليل البول على مدار 24 ساعة، محققاً دقة بلغت 73 في المائة، مقارنة بـ33 في المائة باستخدام الحسابات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن النموذج قد يوفر للأطباء معلومات سريرية إضافية تساعدهم في اختيار العلاج المناسب ووضع استراتيجيات للوقاية من تكرار الإصابة، خصوصاً في الحالات التي لا تتوافر فيها عينات من الحصوات لتحليلها مباشرة. ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «Mayo Clinic Proceedings».

وتُعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تسبب ألماً شديداً. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 11 أميركياً سيصاب بحصوة كلوية مرة واحدة على الأقل خلال حياته، فيما تتراوح احتمالات تكرار الإصابة بين 60 و80 في المائة. وتتكون معظم الحصوات من أوكسالات الكالسيوم، فيما تشمل الأنواع الأخرى حصوات فوسفات الكالسيوم وحمض اليوريك.

ويُعد تحليل الحصوة مباشرة الطريقة الأكثر دقة لتحديد مكوناتها، لكن ذلك لا يكون ممكناً دائماً؛ إذ قد لا يحتفظ المرضى بالحصوات التي تخرج تلقائياً مع البول، كما قد لا تتوافر عينات للتحليل عقب التدخلات الجراحية. وفي هذه الحالات، يعتمد الأطباء على المعلومات السريرية والفحوص المخبرية لتقدير تركيب الحصوة.

ولبناء النموذج، استخدم الباحثون بيانات أكثر من 13 ألف مريض، شملت العمر والجنس ونتائج تحليل البول على مدار 24 ساعة، ثم اختبروا أداءه باستخدام بيانات 1653 مريضاً إضافياً.

ويقيس هذا التحليل مستويات مواد مختلفة في البول قد تسهم في تكوّن الحصوات، ويساعد في تحديد عوامل الخطر وتوجيه العلاج. غير أن تعدد القياسات والعلاقات المتداخلة بينها يجعل تفسير نتائج الفحص أمراً معقداً في بعض الأحيان.

واستعان الباحثون بالذكاء الاصطناعي لتحليل هذه القياسات مجتمعة، ورصد الأنماط والعلاقات بينها، والتنبؤ بنوع الحصوة الأكثر احتمالاً. وأظهرت النتائج تفوق النموذج على الحسابات التقليدية في تحديد التركيب الصحيح للحصوات.

نموذج تكميلي

وأكد الباحثون أن النموذج لا يهدف إلى استبدال الفحوص الحالية، بل إلى استكمالها وتوفير قراءة أكثر شمولاً لنتائجها.

وقال باتريك داي، الباحث المشارك في الدراسة بمؤسسة «مايو كلينيك»، إن كثيراً من المرضى لا تتوافر لديهم حصوات يمكن تحليلها، ما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قراراتهم استناداً إلى معلومات غير مكتملة.

وأضاف، عبر موقع المؤسسة، أن النموذج قد يساعد في استخلاص معلومات أكثر فائدة من فحص يُستخدم بالفعل ضمن الرعاية المعتادة لمرضى حصوات الكلى.

وأشار إلى أن قيمة الفحوص المخبرية لا تقتصر على النتائج المنفردة لكل قياس، بل تشمل أيضاً العلاقات بين هذه النتائج، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكنه رصد هذه الأنماط والاستفادة منها لتعزيز القيمة السريرية للبيانات المتاحة.

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صحتك

هل يحمي هرمون الإستروجين دماغ المرأة من الخرف؟ دراسة تكشف نتائج لافتة

النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)
النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)
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هل يحمي هرمون الإستروجين دماغ المرأة من الخرف؟ دراسة تكشف نتائج لافتة

النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)
النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)

قد تلعب سنوات التعرض لهرمون الإستروجين دوراً في الحفاظ على صحة الدماغ لدى النساء مع التقدم في العمر، وفقاً لدراسة حديثة رصدت ارتباطاً بين طول الفترة الإنجابية واستخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، وانخفاض بعض مؤشرات تلف الأوعية الدموية الدماغية وتحسن سلامة أنسجة الدماغ.

ووفق تقرير نشره موقع «ماديكال نيوز توداي»، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف بين النساء، لكنها لا تثبت أن الإستروجين يمنع هذه الأمراض.

سنوات الخصوبة وهرمون الإستروجين... ما علاقتهما بصحة الدماغ؟

بحثت الدراسة، المنشورة في مجلة «نيورولوجي» الطبية التابعة للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، تأثير التعرض للإستروجين في صحة الأوعية الدموية والأنسجة الدماغية لدى مجموعة من النساء الأكبر سناً.

وشملت الدراسة 352 امرأة سويدية، بلغ متوسط أعمارهن نحو 70 عاماً، ولم تكن أي منهن مصابة بالخرف أو بأمراض عصبية أخرى. وخضعت المشاركات لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، كما أُجري تصوير مماثل بعد 5 سنوات لـ205 منهن.

وركّز الباحثون على 3 جوانب مرتبطة بالتعرض للإستروجين: طول الفترة الإنجابية، واستخدام موانع الحمل الهرمونية الفموية، والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وتُعرّف الفترة الإنجابية بأنها المدة الممتدة من بداية الدورة الشهرية الأولى حتى انقطاع الطمث، وبلغ متوسطها لدى المشاركات أكثر قليلاً من 37 عاماً.

كما فحص الباحثون مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، وهي تغيرات تصيب الأوعية الدقيقة في الدماغ، وقد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب سلامة المادة البيضاء التي تربط مناطق الدماغ المختلفة.

انقطاع الطمث في سن متأخرة يرتبط بانخفاض مؤشرات تلف الأوعية الدماغية

أظهرت النتائج أن النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة.

وكان التقدم في العمر عند انقطاع الطمث مرتبطاً بانخفاض عبء هذه التغيرات، في حين لم يظهر عمر بدء الدورة الشهرية الأولى ارتباطاً مهماً بها.

ورصد الباحثون أيضاً ارتباطاً بين استخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث وتحسن سلامة المادة البيضاء في الدماغ، إلى جانب انخفاض مؤشرات مرض الأوعية الدموية الصغيرة.

أما استخدام موانع الحمل الهرمونية الفموية، فقد ارتبط في البداية بتحسن سلامة المادة البيضاء، لكن هذا الارتباط لم يظل ذا دلالة إحصائية بعد تصحيح النتائج.

وعند الجمع بين تأثير استخدام موانع الحمل الهرمونية والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، وجد الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن النوعين سجلن احتمالات أقل لوجود مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، إلى جانب سلامة أفضل للمادة البيضاء، مقارنة بمن لم يستخدمن أياً منهما.

هل يحمي العلاج الهرموني مناطق الدماغ المرتبطة بألزهايمر؟

درس الباحثون أيضاً دور جين «APOE-ε4»، وهو أحد الأشكال الجينية المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأظهرت النتائج أن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ارتبط بزيادة سُمك مناطق معينة في الدماغ لدى النساء الحاملات لهذا الشكل الجيني، وهي مناطق ترتبط بمرض ألزهايمر. لكن هذا الارتباط لم يستمر بعد تصحيح النتائج إحصائياً.

كما أظهرت متابعة تصوير الدماغ بعد 5 سنوات اتجاهاً نحو تباطؤ تراكم فرط الإشارات في المادة البيضاء لدى النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني، وهو مؤشر آخر على مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة.

وقالت الباحثتان؛ غيوليا لورينزون، وآنا مارسيليا، إن النساء اللواتي تمتعن بفترة إنجابية أطول ظهرت لديهن مؤشرات أقل على تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ عند بلوغ سن السبعين.

وأضافتا أن استخدام موانع الحمل الهرمونية والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ارتبط بالحفاظ بصورة أفضل على المادة البيضاء، وكانت النتائج الأكثر إيجابية لدى النساء اللواتي استخدمن النوعين. كما ارتبط العلاج الهرموني بسلامة أفضل للمادة الرمادية في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بألزهايمر لدى حاملات جين «APOE-ε4».

هل يعني ذلك أن العلاج بالإستروجين يقي من الخرف؟

على الرغم من النتائج الواعدة، شدّد الباحثون على وجود قيود مهمة في الدراسة، أبرزها أنها رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات علاقة سببية بين التعرض للإستروجين وتحسن صحة الدماغ، أو الجزم بأن العلاج الهرموني يمنع التدهور المعرفي أو الخرف.

كما لم تتوفر معلومات تفصيلية عن مدة استخدام المشاركات للعلاج الهرموني، واعتمد الباحثون على بيانات أبلغت النساء عنها بأنفسهن، وهي معلومات قد لا تكون دقيقة دائماً.

واقتصرت الدراسة على مجموعة من النساء السويديات، ما قد يحد من إمكانية تعميم نتائجها على مجموعات سكانية أخرى. كذلك كانت بيانات المتابعة بعد 5 سنوات محدودة، ولم تشمل سوى عدد من المشاركات اللواتي لم يعانين من ضعف إدراكي.

من جهته، قال الطبيب دونغ ترينه، اختصاصي الطب الباطني في مجموعة «ميموريال كير» الطبية، الذي لم يشارك في الدراسة، إن البحث عن وسائل جديدة للحد من خطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث يكتسب أهمية كبيرة، نظراً إلى أن النساء يشكلن نحو ثلثي المصابين بالخرف، كما أن مرحلة انقطاع الطمث تمثل تحولاً بيولوجياً قد يؤثر في عمليات الأيض الدماغية والصحة العصبية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل في منتصف العمر قد يساعد في تقليل حالات الخرف مستقبلاً، حتى لو كان الانخفاض في مستوى الخطر محدوداً.

لكن الباحثتين لورينزون ومارسيليا أكدتا أن النتائج لا تستدعي تغيير التوصيات الطبية الحالية المتعلقة بموانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وشددتا على عدم وجود أدلة كافية حالياً للتوصية بالعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث لمجرد حماية الدماغ على المدى الطويل، موضحتين أن قرارات العلاج يجب أن تُتخذ بصورة فردية، مع مراعاة الأعراض والعمر والمدة التي انقضت منذ انقطاع الطمث والتاريخ الطبي وعوامل الخطر الخاصة بكل امرأة.

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صحتك

الذكاء الاصطناعي يعزز دقة التنبؤ بتركيب حصوات الكلى

حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
TT
TT

الذكاء الاصطناعي يعزز دقة التنبؤ بتركيب حصوات الكلى

حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)
حصوات الكلى تُعد من المشكلات الصحية الشائعة (جامعة يوتا)

طوَّر باحثون في مؤسسة «مايو كلينيك» الطبية الأميركية نموذجاً للذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بتركيب حصوات الكلى اعتماداً على نتائج تحليل البول على مدار 24 ساعة، محققاً دقة بلغت 73 في المائة، مقارنة بـ33 في المائة باستخدام الحسابات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن النموذج قد يوفر للأطباء معلومات سريرية إضافية تساعدهم في اختيار العلاج المناسب ووضع استراتيجيات للوقاية من تكرار الإصابة، خصوصاً في الحالات التي لا تتوافر فيها عينات من الحصوات لتحليلها مباشرة. ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «Mayo Clinic Proceedings».

وتُعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تسبب ألماً شديداً. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 11 أميركياً سيصاب بحصوة كلوية مرة واحدة على الأقل خلال حياته، فيما تتراوح احتمالات تكرار الإصابة بين 60 و80 في المائة. وتتكون معظم الحصوات من أوكسالات الكالسيوم، فيما تشمل الأنواع الأخرى حصوات فوسفات الكالسيوم وحمض اليوريك.

ويُعد تحليل الحصوة مباشرة الطريقة الأكثر دقة لتحديد مكوناتها، لكن ذلك لا يكون ممكناً دائماً؛ إذ قد لا يحتفظ المرضى بالحصوات التي تخرج تلقائياً مع البول، كما قد لا تتوافر عينات للتحليل عقب التدخلات الجراحية. وفي هذه الحالات، يعتمد الأطباء على المعلومات السريرية والفحوص المخبرية لتقدير تركيب الحصوة.

ولبناء النموذج، استخدم الباحثون بيانات أكثر من 13 ألف مريض، شملت العمر والجنس ونتائج تحليل البول على مدار 24 ساعة، ثم اختبروا أداءه باستخدام بيانات 1653 مريضاً إضافياً.

ويقيس هذا التحليل مستويات مواد مختلفة في البول قد تسهم في تكوّن الحصوات، ويساعد في تحديد عوامل الخطر وتوجيه العلاج. غير أن تعدد القياسات والعلاقات المتداخلة بينها يجعل تفسير نتائج الفحص أمراً معقداً في بعض الأحيان.

واستعان الباحثون بالذكاء الاصطناعي لتحليل هذه القياسات مجتمعة، ورصد الأنماط والعلاقات بينها، والتنبؤ بنوع الحصوة الأكثر احتمالاً. وأظهرت النتائج تفوق النموذج على الحسابات التقليدية في تحديد التركيب الصحيح للحصوات.

نموذج تكميلي

وأكد الباحثون أن النموذج لا يهدف إلى استبدال الفحوص الحالية، بل إلى استكمالها وتوفير قراءة أكثر شمولاً لنتائجها.

وقال باتريك داي، الباحث المشارك في الدراسة بمؤسسة «مايو كلينيك»، إن كثيراً من المرضى لا تتوافر لديهم حصوات يمكن تحليلها، ما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قراراتهم استناداً إلى معلومات غير مكتملة.

وأضاف، عبر موقع المؤسسة، أن النموذج قد يساعد في استخلاص معلومات أكثر فائدة من فحص يُستخدم بالفعل ضمن الرعاية المعتادة لمرضى حصوات الكلى.

وأشار إلى أن قيمة الفحوص المخبرية لا تقتصر على النتائج المنفردة لكل قياس، بل تشمل أيضاً العلاقات بين هذه النتائج، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكنه رصد هذه الأنماط والاستفادة منها لتعزيز القيمة السريرية للبيانات المتاحة.

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الذكاء الاصطناعي الكلى
صحتك

القهوة أم الشاي... أيهما يمنحك فرصة أكبر للعيش طويلاً؟

تناول القهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة (بيكسلز)
تناول القهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة (بيكسلز)
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القهوة أم الشاي... أيهما يمنحك فرصة أكبر للعيش طويلاً؟

تناول القهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة (بيكسلز)
تناول القهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة (بيكسلز)

تُعد القهوة والشاي جزءاً من الطقوس اليومية لكثير من الناس، ولا تقتصر فوائدهما على المذاق المميز أو منح الجسم دفعة من الطاقة، بل يحتوي كلاهما على مركبات مفيدة للصحة. وتشير الأبحاث إلى أن القهوة والشاي قد يسهمان في إطالة العمر، وفقاً لموقع «هيلث».

القهوة والشاي يعززان فرص العيش لفترة أطول

ارتبط تناول القهوة والشاي بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة، فضلاً عن تقليل احتمالات الوفاة المبكرة. ويُعزى ذلك إلى احتواء كليهما على مركبات نباتية وقائية تُعرف بمضادات الأكسدة، تساعد في الحفاظ على صحة الخلايا.

ونظراً إلى احتواء القهوة والشاي على مضادات الأكسدة، لا توجد أدلة قاطعة تثبت تفوق أحدهما على الآخر في ما يتعلق بإطالة العمر.

وبدلاً من ذلك، تشير الأبحاث إلى أن كليهما قد يوفر حماية من أمراض عدة، من بينها السكتة الدماغية والخرف وبعض أنواع السرطان والسكري من النوع الثاني.

وقد تنعكس هذه الفوائد على طول العمر؛ إذ وجدت دراسة أُجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من الشاي وكوبين من القهوة يومياً، تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب السرطان بنسبة 21 في المائة.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون نحو 4 أكواب من الشاي وكوباً واحداً من القهوة يومياً، تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 22 في المائة.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن المصابين بالسكري من النوع الثاني قد يتمكنون من تقليل خطر الوفاة بصورة ملحوظة عند استبدال المشروبات السكرية أو العصائر بالشاي والقهوة.

فوائد صحية تتميز بها القهوة

تحتوي القهوة على كمية أكبر من الكافيين، وهو منبّه طبيعي، مقارنة بالشاي؛ إذ يوفر كوب القهوة الواحد نحو 91.8 ملليغرام من الكافيين، مقابل 47 ملليغراماً في كوب الشاي الأسود، و29.4 ملليغرام في الكمية نفسها من الشاي الأخضر المُحضّر.

وقد ثبت أن تناول القهوة يساعد في تحسين الأداء الرياضي، بما يشمل سرعة الاستجابة والقوة والقدرة الهوائية، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى محتواها من الكافيين.

كذلك، قد تسهم القهوة في الحماية من عدد من أمراض الكبد، بما فيها مرض الكبد الدهني وسرطان الكبد.

وخلصت مراجعة علمية أُجريت عام 2021 إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة ينخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 23 في المائة، وخطر الإصابة بتليّف الكبد بنسبة 32 في المائة، مقارنة بمن لا يتناولونها.

متى يكون الشاي الخيار الأفضل؟

يتميز الشاي بدوره بفوائد صحية خاصة، من بينها دعم الصحة النفسية. ويحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يُعرف باسم «إل-ثيانين» (L-theanine)، ثبت أن له تأثيرات تساعد في تخفيف التوتر والقلق.

وخلصت إحدى المراجعات العلمية إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يرتبط بانخفاض خطر ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 34 في المائة.

كما ثبت أن تناول الشاي بانتظام قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار.

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