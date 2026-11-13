الذكاء الاصطناعي يعزز دقة التنبؤ بتركيب حصوات الكلى

طوَّر باحثون في مؤسسة «مايو كلينيك» الطبية الأميركية نموذجاً للذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بتركيب حصوات الكلى اعتماداً على نتائج تحليل البول على مدار 24 ساعة، محققاً دقة بلغت 73 في المائة، مقارنة بـ33 في المائة باستخدام الحسابات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن النموذج قد يوفر للأطباء معلومات سريرية إضافية تساعدهم في اختيار العلاج المناسب ووضع استراتيجيات للوقاية من تكرار الإصابة، خصوصاً في الحالات التي لا تتوافر فيها عينات من الحصوات لتحليلها مباشرة. ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «Mayo Clinic Proceedings».

وتُعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تسبب ألماً شديداً. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 11 أميركياً سيصاب بحصوة كلوية مرة واحدة على الأقل خلال حياته، فيما تتراوح احتمالات تكرار الإصابة بين 60 و80 في المائة. وتتكون معظم الحصوات من أوكسالات الكالسيوم، فيما تشمل الأنواع الأخرى حصوات فوسفات الكالسيوم وحمض اليوريك.

ويُعد تحليل الحصوة مباشرة الطريقة الأكثر دقة لتحديد مكوناتها، لكن ذلك لا يكون ممكناً دائماً؛ إذ قد لا يحتفظ المرضى بالحصوات التي تخرج تلقائياً مع البول، كما قد لا تتوافر عينات للتحليل عقب التدخلات الجراحية. وفي هذه الحالات، يعتمد الأطباء على المعلومات السريرية والفحوص المخبرية لتقدير تركيب الحصوة.

ولبناء النموذج، استخدم الباحثون بيانات أكثر من 13 ألف مريض، شملت العمر والجنس ونتائج تحليل البول على مدار 24 ساعة، ثم اختبروا أداءه باستخدام بيانات 1653 مريضاً إضافياً.

ويقيس هذا التحليل مستويات مواد مختلفة في البول قد تسهم في تكوّن الحصوات، ويساعد في تحديد عوامل الخطر وتوجيه العلاج. غير أن تعدد القياسات والعلاقات المتداخلة بينها يجعل تفسير نتائج الفحص أمراً معقداً في بعض الأحيان.

واستعان الباحثون بالذكاء الاصطناعي لتحليل هذه القياسات مجتمعة، ورصد الأنماط والعلاقات بينها، والتنبؤ بنوع الحصوة الأكثر احتمالاً. وأظهرت النتائج تفوق النموذج على الحسابات التقليدية في تحديد التركيب الصحيح للحصوات.

نموذج تكميلي

وأكد الباحثون أن النموذج لا يهدف إلى استبدال الفحوص الحالية، بل إلى استكمالها وتوفير قراءة أكثر شمولاً لنتائجها.

وقال باتريك داي، الباحث المشارك في الدراسة بمؤسسة «مايو كلينيك»، إن كثيراً من المرضى لا تتوافر لديهم حصوات يمكن تحليلها، ما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قراراتهم استناداً إلى معلومات غير مكتملة.

وأضاف، عبر موقع المؤسسة، أن النموذج قد يساعد في استخلاص معلومات أكثر فائدة من فحص يُستخدم بالفعل ضمن الرعاية المعتادة لمرضى حصوات الكلى.

وأشار إلى أن قيمة الفحوص المخبرية لا تقتصر على النتائج المنفردة لكل قياس، بل تشمل أيضاً العلاقات بين هذه النتائج، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكنه رصد هذه الأنماط والاستفادة منها لتعزيز القيمة السريرية للبيانات المتاحة.