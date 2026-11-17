عزَّز الجيش الإسرائيلي إجراءاته الدفاعية في مواقعه وآلياته تحسباً لهجمات محتملة بعشرات أو مئات المسيّرات التي قد يطلقها «حزب الله»، في وقت تتباين فيه القراءات العسكرية لهذه الاستعدادات بين اعتبارها مؤشراً إلى قلق إسرائيلي فعلي من سلاح منخفض التكلفة يصعب احتواؤه بالكامل، واعتبارها تمهيداً إعلامياً لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان، بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

تفعيل دفاعات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب يوم 22 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

رادارات وشباك واقية

وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنَّ الجيش الإسرائيلي يستعدُّ لسيناريو هجوم بمسيّرات متزامنة، عبر نشر رادارات طوَّرتها الصناعات الجوية الإسرائيلية لتوفير الإنذار المبكر، إلى جانب آلاف الأمتار المربعة من الشباك الواقية فوق المواقع والتحصينات والمركبات، وتحسين قدرات القنص والدفاع الجوي. وهذه الوسائل ليست جديدة كلياً، إذ سبق أن تحدَّثت وسائل إعلام إسرائيلية في مايو (أيار) الماضي عن تسلّم نحو 158 ألف متر مربع من شباك الحماية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديرات عسكرية أن الحزب يحتفظ بآلاف المسيّرات المتفجرة ونحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة، مع تدريب مشغّلين وتطوير المدى. لكن هذه الأرقام غير مؤكدة بصورة مستقلة، ولا تثبت قدرة الحزب على شنِّ هجوم متزامن بمئات الطائرات. وأشار تقرير لـ«معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة»، الاثنين، إلى تعذُّر التحقق من التقديرات الإسرائيلية وعدم رصد مؤشرات واضحة على هجوم وشيك على إسرائيل.

وتستمد المسيّرات الصغيرة أهميتها من قدرتها على استهداف قوات وآليات في الميدان بتكلفة أقل من أنظمة اعتراضها. وكانت «رويترز» قد وثَّقت في مايو استخدام «حزب الله» مسيّرات موجَّهة بالألياف الضوئية، يصعب تعطيل اتصالها بالوسائل التقليدية للتشويش اللاسلكي، وإن ظلت عرضة للرصد والاعتراض المادي. وبحسب دراسة لمنظمة «أكلي»، شكَّلت هجمات المسيّرات الموجَّهة بمنظور الشخص الأول نحو 21 في المائة من هجمات الحزب داخل لبنان بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) 2026، مقابل 24 في المائة استخدمت فيها مسيّرات انتحارية، مع احتمال تداخل الفئتين. وتعكس النسب أسلوب القتال أكثر مما تحدد حجم الترسانة المتبقية.

دفاعات إسرائيلية مضادة للصواريخ تستهدف مسيّرات إيرانية في شمال إسرائيل 14 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

قلق حقيقي وليس موعداً للحرب

وعدَّ العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميّل، القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية، أن تعزيز التحصينات والرادارات والشباك يعكس قلقاً عسكرياً إسرائيلياً متزايداً من المسيّرات، لكنه لا يؤكد وجود هجوم وشيك.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستعدادات تعكس، من الناحية العسكرية، تنامي القلق الإسرائيلي من مواجهة تهديد المسيّرات، لا سيما الانقضاضية منها والموجَّهة بالألياف الضوئية»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لم تتوصَّل إلى منظومة حماية كاملة». وأوضح أن «المسيّرات تتيح للحزب مواجهة التفوق الجوي والتكنولوجي الإسرائيلي في حرب استنزاف بتكلفة محدودة نسبياً، بما قد يهدِّد القوات والمعدات وحتى مستوطنات الشمال وربما مناطق أبعد، رغم المنطقة الأمنية العازلة». وأضاف أن ذلك «لا يعني بالضرورة امتلاك إسرائيل معلومات مؤكدة عن هجوم وشيك».

وأشار إلى أن إسرائيل تستخلص دروس مواجهات سابقة أثبتت أن التفوق التكنولوجي لا يوفر حماية مطلقة للقوات البرية، وتتحسب لتصعيد إقليمي، خصوصاً إذا تجددت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وانخرطت إسرائيل فيها.

وعن قدرات الحزب، قال الجميّل إنه «عمل ويعمل على إعادة بناء جانب من قدراته العسكرية، لا سيما في مجال المسيّرات، مع إعادة تنظيم بعض وحدات القيادة والسيطرة لتعمل باستقلالية أكبر في ظروف التشويش الإلكتروني». ولفت إلى مؤشرات على محاولات إعادة التسليح، منها ضبط شحنات صواريخ ومواد متفجرة خلال تهريبها عبر الحدود أو نقلها داخل لبنان، لكنه شدَّد على أنها «لا تكفي وحدها للجزم باستعادة الحزب كامل قدراته السابقة». ورجَّح استعادته جزءاً منها، من دون إمكانية الجزم بحجم الترسانة أو الجاهزية والقدرة على عمليات واسعة ومنسقة.

وحدّد 3 عوامل يمكن أن تشعل الجبهة: «مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران ينخرط فيها الحزب، أو حادث ميداني كبير وخطأ في الحسابات، أو توسيع إسرائيل عملياتها في العمق اللبناني واستهداف قيادات حزبية يستدعي رداً». ورأى أن الطرفين يستعدان لاحتمال الحرب من دون حتميتها، في غياب تسوية سياسية وأمنية واضحة.

دمار واسع ناتج عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت... وتبدو صورة القيادي السابق في «حزب الله» فؤاد شكر (أرشيفية - أ.ف.ب)

تمهيد للحرب

بدوره، رأى العميد المتقاعد خالد حمادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الترويج الإسرائيلي لتهديد المسيّرات «يندرج في إطار المبالغة المقصودة، بهدف تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة، وليس بالضرورة نتيجة تقدير عسكري بوجود خطر وشيك». وقال: «كل شيء تبثّه إسرائيل هو للترويج للحرب المقبلة»، مضيفاً: «برأيي، الإسرائيليون سيقومون بعد تشكيل الحكومة بعملية عسكرية كبيرة».

وقلّل من أهمية ما تبقى من قدرات «حزب الله»، خصوصاً المسيّرات، عادّاً أنها «لم تعد تُشكِّل عاملاً قادراً على تغيير موازين القوى أو ردع إسرائيل عن تنفيذ عمليات واسعة». وتساءل: «ماذا يعني أن يطلق (حزب الله) 100 مسيّرة؟ وإذا نفّذت إسرائيل 3 أيام من الغارات على الضاحية الجنوبية، ماذا يستطيع الحزب أن يفعل؟».

وأضاف أن «هذه مبالغات إسرائيلية، هدفها التسويق وتحضير الرأي العام للحرب»، مستبعداً أن يؤدي تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت إلى تغيير النهج العسكري، إذ يرى أن «آيزنكوت لن يُشكِّل نسخةً مختلفةً عن بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالتعامل العسكري مع لبنان».

وربط حمادة تقديراته بزيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والحراك الدبلوماسي في بيروت، عادّاً أنها «حملت ما يشبه إنذاراً أخيراً للسلطة اللبنانية، في ظل الضغوط لتوسيع دور الجيش اللبناني بعد (اليونيفيل) والمواقف الأميركية المتصلة بالقرار 1701». واستبعد انتظار إسرائيل هجوماً من الحزب لتبرير التحرك، قائلاً: «ليسوا بانتظار أن ينفِّذ الحزب عملية»، مضيفاً أن «الحزب لن يقوم بعملية، لأنه يترقب المسار الإيراني والإقليمي».

ورأى أن «تطورات المواجهة مع إيران، سواء تحوَّلت إلى حرب أم لا، لن تمنع بالضرورة عملية إسرائيلية في لبنان». وحذَّر من احتمال أن يتجه رد فعل الحزب إلى الداخل اللبناني بدلاً من مواجهة إسرائيل، قائلاً: «برأيي، الحزب لديه خيار واحد يهدف من خلاله إلى المساومة على عدم تقويض الاستقرار في الداخل».