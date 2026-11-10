عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

يُعد الكبد الدهني من المشكلات الصحية التي تتزايد معدلات انتشارها عالمياً، وقد يتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، قبل أن يؤدي تراكم الدهون إلى التهابات وتندب في أنسجة الكبد، بما يؤثر على وظائفه الحيوية ويرفع احتمالات الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.

لكن الخبراء يؤكدون أن اكتشاف المرض مبكراً وإجراء تغييرات في نمط الحياة قد يساعدان على تقليل الدهون المتراكمة وتحسين صحة الكبد.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية الضوء على أن بعض العادات التي يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني وخفض نسبة الدهون في الكبد من 10 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال ثمانية أسابيع فقط.

ومن أبرز هذه العادات ما يلي:

لا تأكل أكثر من حاجتك

ينصح خبراء الصحة بخفض السعرات المستهلكة بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

وتقول البروفسورة لويز توماس، خبيرة أمراض الكبد في جامعة وستمنستر، إن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن تقليل نحو 500 سعر حراري يومياً قد يساعد على التخلص من الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية.

مارس تمارين القوة

عندما تقوم بتقليل استهلاكك من السعرات الحرارية، فمن الضروري جداً أن تحرص على ممارسة نوع من تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين البطن أو الضغط. فبدونها قد ينتهي الأمر بجسمك إلى حرق أنسجة عضلية حيوية إلى جانب الدهون الحشوية، فيما يعد الحفاظ على الكتلة العضلية أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب الصحة.

اختر أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

من الأخطاء الشائعة عند تقليل السعرات الحرارية أن يلجأ البعض إلى تخطي الوجبات أو تناول حصص أصغر دون مراعاة جودة النظام الغذائي. وهذا النهج أقل استدامة، كما أنه يزيد من احتمالية إصابتك بنقص في العناصر الغذائية.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية. ويمكن تقليل نحو 600 سعر يومياً فقط باستبدال الأطعمة فائقة التصنيع بأطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية. فبدلاً من حبوب الإفطار المُصنعة، تناول الشوفان والفاكهة، وبدلاً من تناول ألواح الحبوب والبسكويت مع الشاي، جرب تناول المكسرات والزبيب والبذور.

تقليل السكريات والحلويات

الحلويات والشوكولاته والمشروبات الغازية المحلاة تساهم بقوة في الإصابة بالكبد الدهني عند الإكثار منها. والسبب أنها تحتوي على الفركتوز، وهو سكر بسيط يمتصه الكبد بسهولة ويحوله مباشرة إلى دهون.

وقد يكون التوقف عن السكر صعباً في البداية بسبب طبيعته التي تسبب الإدمان. فخلال الأسبوعين الأولين قد تشعر وكأنك تمر بأعراض انسحاب. لكن بعد ذلك يبدو الأمر وكأن الدماغ أعاد ضبط نفسه، فتهدأ الرغبة الشديدة في السكر، وبعد شهر قد لا تفكر فيه تقريباً.

تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بنوع من المركبات النباتية يُعرف باسم «إبيغالوكاتشين غالات». وتشير دراسات مختلفة إلى أن تناول ما بين 150 و900 مليغرام من هذا المركب يومياً، وهي كمية موجودة في كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، لمدة ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً قد يقلل الدهون الحشوية ومحيط الخصر.

تجنب العصائر

نشأ كثيرون على أن كوب عصير البرتقال في الإفطار من أكثر المشروبات صحة. لكن الأمر مختلف عندما يتعلق بالكبد الدهني. فكما يوضح روبرت لوستيغ، اختصاصي الغدد الصماء العصبية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، يفتقر العصير إلى الألياف، ولذلك هو في الأساس فركتوز سائل يذهب مباشرة إلى الكبد ويتحول إلى دهون. والبديل الأفضل هو تناول برتقالة كاملة أو شرب الشاي.

تجنب شرب الكحول

يُعد التوقف عن استهلاك الكحول من الإجراءات المهمة للحفاظ على صحة الكبد، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.