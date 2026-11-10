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صحتك

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
TT
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عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)

يُعد الكبد الدهني من المشكلات الصحية التي تتزايد معدلات انتشارها عالمياً، وقد يتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، قبل أن يؤدي تراكم الدهون إلى التهابات وتندب في أنسجة الكبد، بما يؤثر على وظائفه الحيوية ويرفع احتمالات الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.

لكن الخبراء يؤكدون أن اكتشاف المرض مبكراً وإجراء تغييرات في نمط الحياة قد يساعدان على تقليل الدهون المتراكمة وتحسين صحة الكبد.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية الضوء على أن بعض العادات التي يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني وخفض نسبة الدهون في الكبد من 10 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال ثمانية أسابيع فقط.

ومن أبرز هذه العادات ما يلي:

لا تأكل أكثر من حاجتك

ينصح خبراء الصحة بخفض السعرات المستهلكة بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

وتقول البروفسورة لويز توماس، خبيرة أمراض الكبد في جامعة وستمنستر، إن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن تقليل نحو 500 سعر حراري يومياً قد يساعد على التخلص من الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية.

مارس تمارين القوة

عندما تقوم بتقليل استهلاكك من السعرات الحرارية، فمن الضروري جداً أن تحرص على ممارسة نوع من تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين البطن أو الضغط. فبدونها قد ينتهي الأمر بجسمك إلى حرق أنسجة عضلية حيوية إلى جانب الدهون الحشوية، فيما يعد الحفاظ على الكتلة العضلية أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب الصحة.

اختر أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

من الأخطاء الشائعة عند تقليل السعرات الحرارية أن يلجأ البعض إلى تخطي الوجبات أو تناول حصص أصغر دون مراعاة جودة النظام الغذائي. وهذا النهج أقل استدامة، كما أنه يزيد من احتمالية إصابتك بنقص في العناصر الغذائية.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية. ويمكن تقليل نحو 600 سعر يومياً فقط باستبدال الأطعمة فائقة التصنيع بأطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية. فبدلاً من حبوب الإفطار المُصنعة، تناول الشوفان والفاكهة، وبدلاً من تناول ألواح الحبوب والبسكويت مع الشاي، جرب تناول المكسرات والزبيب والبذور.

تقليل السكريات والحلويات

الحلويات والشوكولاته والمشروبات الغازية المحلاة تساهم بقوة في الإصابة بالكبد الدهني عند الإكثار منها. والسبب أنها تحتوي على الفركتوز، وهو سكر بسيط يمتصه الكبد بسهولة ويحوله مباشرة إلى دهون.

وقد يكون التوقف عن السكر صعباً في البداية بسبب طبيعته التي تسبب الإدمان. فخلال الأسبوعين الأولين قد تشعر وكأنك تمر بأعراض انسحاب. لكن بعد ذلك يبدو الأمر وكأن الدماغ أعاد ضبط نفسه، فتهدأ الرغبة الشديدة في السكر، وبعد شهر قد لا تفكر فيه تقريباً.

تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بنوع من المركبات النباتية يُعرف باسم «إبيغالوكاتشين غالات». وتشير دراسات مختلفة إلى أن تناول ما بين 150 و900 مليغرام من هذا المركب يومياً، وهي كمية موجودة في كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، لمدة ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً قد يقلل الدهون الحشوية ومحيط الخصر.

تجنب العصائر

نشأ كثيرون على أن كوب عصير البرتقال في الإفطار من أكثر المشروبات صحة. لكن الأمر مختلف عندما يتعلق بالكبد الدهني. فكما يوضح روبرت لوستيغ، اختصاصي الغدد الصماء العصبية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، يفتقر العصير إلى الألياف، ولذلك هو في الأساس فركتوز سائل يذهب مباشرة إلى الكبد ويتحول إلى دهون. والبديل الأفضل هو تناول برتقالة كاملة أو شرب الشاي.

تجنب شرب الكحول

يُعد التوقف عن استهلاك الكحول من الإجراءات المهمة للحفاظ على صحة الكبد، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.

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عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
TT
TT

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)

يُعد الكبد الدهني من المشكلات الصحية التي تتزايد معدلات انتشارها عالمياً، وقد يتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، قبل أن يؤدي تراكم الدهون إلى التهابات وتندب في أنسجة الكبد، بما يؤثر على وظائفه الحيوية ويرفع احتمالات الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.

لكن الخبراء يؤكدون أن اكتشاف المرض مبكراً وإجراء تغييرات في نمط الحياة قد يساعدان على تقليل الدهون المتراكمة وتحسين صحة الكبد.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية الضوء على أن بعض العادات التي يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني وخفض نسبة الدهون في الكبد من 10 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال ثمانية أسابيع فقط.

ومن أبرز هذه العادات ما يلي:

لا تأكل أكثر من حاجتك

ينصح خبراء الصحة بخفض السعرات المستهلكة بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

وتقول البروفسورة لويز توماس، خبيرة أمراض الكبد في جامعة وستمنستر، إن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن تقليل نحو 500 سعر حراري يومياً قد يساعد على التخلص من الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية.

مارس تمارين القوة

عندما تقوم بتقليل استهلاكك من السعرات الحرارية، فمن الضروري جداً أن تحرص على ممارسة نوع من تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين البطن أو الضغط. فبدونها قد ينتهي الأمر بجسمك إلى حرق أنسجة عضلية حيوية إلى جانب الدهون الحشوية، فيما يعد الحفاظ على الكتلة العضلية أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب الصحة.

اختر أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

من الأخطاء الشائعة عند تقليل السعرات الحرارية أن يلجأ البعض إلى تخطي الوجبات أو تناول حصص أصغر دون مراعاة جودة النظام الغذائي. وهذا النهج أقل استدامة، كما أنه يزيد من احتمالية إصابتك بنقص في العناصر الغذائية.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية. ويمكن تقليل نحو 600 سعر يومياً فقط باستبدال الأطعمة فائقة التصنيع بأطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية. فبدلاً من حبوب الإفطار المُصنعة، تناول الشوفان والفاكهة، وبدلاً من تناول ألواح الحبوب والبسكويت مع الشاي، جرب تناول المكسرات والزبيب والبذور.

تقليل السكريات والحلويات

الحلويات والشوكولاته والمشروبات الغازية المحلاة تساهم بقوة في الإصابة بالكبد الدهني عند الإكثار منها. والسبب أنها تحتوي على الفركتوز، وهو سكر بسيط يمتصه الكبد بسهولة ويحوله مباشرة إلى دهون.

وقد يكون التوقف عن السكر صعباً في البداية بسبب طبيعته التي تسبب الإدمان. فخلال الأسبوعين الأولين قد تشعر وكأنك تمر بأعراض انسحاب. لكن بعد ذلك يبدو الأمر وكأن الدماغ أعاد ضبط نفسه، فتهدأ الرغبة الشديدة في السكر، وبعد شهر قد لا تفكر فيه تقريباً.

تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بنوع من المركبات النباتية يُعرف باسم «إبيغالوكاتشين غالات». وتشير دراسات مختلفة إلى أن تناول ما بين 150 و900 مليغرام من هذا المركب يومياً، وهي كمية موجودة في كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، لمدة ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً قد يقلل الدهون الحشوية ومحيط الخصر.

تجنب العصائر

نشأ كثيرون على أن كوب عصير البرتقال في الإفطار من أكثر المشروبات صحة. لكن الأمر مختلف عندما يتعلق بالكبد الدهني. فكما يوضح روبرت لوستيغ، اختصاصي الغدد الصماء العصبية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، يفتقر العصير إلى الألياف، ولذلك هو في الأساس فركتوز سائل يذهب مباشرة إلى الكبد ويتحول إلى دهون. والبديل الأفضل هو تناول برتقالة كاملة أو شرب الشاي.

تجنب شرب الكحول

يُعد التوقف عن استهلاك الكحول من الإجراءات المهمة للحفاظ على صحة الكبد، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.

مواضيع
الصحة مشاكل صحية أمراض العالم
صحتك

ماذا يحدث لجهازك الهضمي عندما تتعرض للتوتر؟

الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)
الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)
TT
TT

ماذا يحدث لجهازك الهضمي عندما تتعرض للتوتر؟

الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)
الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)

هل سبق أن اضطررت إلى اتخاذ قرار بالغ الصعوبة ومؤلم نفسياً تحت ضغط شديد؟ أو شعرت يوماً بقلق بلغ من حدته أن تسبَّب لك في آلام بالمعدة؟ إذا مررت بإحدى هاتين التجربتين، فلا بد أنك تدرك مدى تأثير التوتر في جهازك الهضمي، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

تربط الدماغ بالأمعاء علاقة وثيقة وتواصل مستمر؛ إذ تنقل الأعصاب الحسية الموجودة في الأمعاء إشارات إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي والعصب الحائر (العصب المبهم).

في هذا السياق، يقول الدكتور كينيث كوخ، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية كارولاينا الشمالية: «يمكن للتوتر أن يؤثر في كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي».

ماذا يحدث في أمعائك عندما يتعرض جسمك للتوتر؟

تُعرَف الصلة بين الدماغ والأمعاء باسم «محور الدماغ والأمعاء»، وهو شبكة اتصال ثنائية الاتجاه تربط الجهاز العصبي المركزي، الذي يتألف من الدماغ والحبل الشوكي، بالجهاز العصبي المعوي، وهو شبكة معقدة تضم ما بين 200 و600 مليون خلية عصبية موجودة ببطانة الأمعاء.

ويتولى الجهاز العصبي المعوي تنظيم وظائف الجهاز الهضمي، بما في ذلك:

- عملية الهضم.

- امتصاص العناصر الغذائية.

- حركة الطعام والفضلات عبر الأمعاء.

غير أن التوتر قد يؤثر بدرجة كبيرة في الطريقة التي يؤدي بها الجسم هذه العمليات.

فعندما تواجه موقفاً قد يُشكل تهديداً، يستجيب الجهاز العصبي الودي، وهو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية للجسم، مثل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم، من خلال تنشيط استجابة «الكر والفر» (المواجهة أو الهروب). ويؤدي ذلك إلى إفراز هرمون التوتر «الكورتيزول»، ما يضع الجسم في حالة من التأهب والاستعداد لمواجهة التهديد.

ويتسبب التوتر في تغيرات فسيولوجية عدة تشمل زيادة اليقظة، وتسارع التنفس وضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة توتر العضلات.

ويوضح الدكتور كوخ أنه عندما ينشّط التوتر استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response) في الجهاز العصبي المركزي، فقد ينعكس ذلك على الجهاز الهضمي من خلال:

- التسبب في تشنجات بالمريء.

- زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى عسر الهضم.

- الشعور بالغثيان.

- الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

كذلك، قد يؤدي التوتر إلى اختلال التوازن بين بكتيريا الأمعاء، وهو ما قد يتسبب في فرط نشاط الجهاز المناعي، وإثارة استجابات التهابية قد تسهم في ظهور مشكلات تتعلق بالصحة النفسية؛ من بينها الاكتئاب والقلق.

وقد يؤدي التوتر أيضاً إلى تفاقم عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي؛ أبرزها:

- متلازمة القولون العصبي (IBS).

- داء الأمعاء الالتهابي (IBD).

- القرحة الهضمية.

- مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضاً بالارتجاع الحمضي.

ويقول الدكتور كوخ: «رغم أن التوتر قد لا يكون السبب المباشر للإصابة بقرحة المعدة أو داء الأمعاء الالتهابي، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم هذين المرضين، إلى جانب أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي».

لذلك، من المهم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التوتر بصورة أفضل، والحد من تأثيراته في الجسم.

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صحتك

دراسة تكشف أفضل توقيت للصيام المتقطع لتقليل دهون البطن

المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً بغض النظر عن توقيت تناول الطعام حققت فقداناً أكبر في الوزن (بيكسلز)
المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً بغض النظر عن توقيت تناول الطعام حققت فقداناً أكبر في الوزن (بيكسلز)
TT
TT

دراسة تكشف أفضل توقيت للصيام المتقطع لتقليل دهون البطن

المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً بغض النظر عن توقيت تناول الطعام حققت فقداناً أكبر في الوزن (بيكسلز)
المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً بغض النظر عن توقيت تناول الطعام حققت فقداناً أكبر في الوزن (بيكسلز)

اكتسب الصيام المتقطع شعبية متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تشير الدراسات إلى أنه قد يوفر فوائد صحية عدة، من بينها الوقاية من داء السكري من النوع الثاني، وفقدان الوزن، وتحسين صحة القلب، وربما تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وقال جوناتان آر. رويز، الحاصل على درجة الدكتوراه والأستاذ في كلية علوم الرياضة بجامعة غرناطة في إسبانيا، لموقع «ميديكال نيوز توداي»: «يُعد الصيام المتقطع استراتيجية غذائية بسيطة وعملية، يسهل على المشاركين اتباعها، كما يسهل نسبياً على المختصين شرحها ووصفها».

ورويز هو أحد المؤلفين الرئيسيين لدراسة نُشرت في دورية «نيتشر ميديسن» (Nature Medicine)، وتشير نتائجها إلى أن اتباع نمط «مبكر» من الصيام المتقطع المقيّد زمنياً، الذي يعتمد على تناول الطعام خلال ساعات محددة من اليوم والصيام في بقية الوقت، بحيث تمتد فترة الصيام من بعد الساعة الخامسة مساءً حتى نحو العاشرة من صباح اليوم التالي، قد يكون أكثر فائدة في تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل كمية الدهون تحت الجلد في منطقة البطن.

هل لتوقيت الصيام أهمية؟

استقطب الباحثون في هذه الدراسة نحو 200 مشارك، تراوحت أعمارهم بين 30 و60 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم يزيد على 32.

ووُزّع المشاركون عشوائياً على أربع مجموعات، شملت مجموعة الصيام المبكر، التي تناول أفرادها الطعام خلال فترة امتدت في المتوسط من الساعة 9:45 صباحاً حتى 5:30 مساءً، ومجموعة الصيام المتأخر، التي امتدت فترة تناول الطعام لديها في المتوسط من الساعة 2:20 ظهراً حتى 9:30 مساءً، ومجموعة اختار أفرادها بأنفسهم توقيت الصيام، إلى جانب مجموعة تلقت الرعاية المعتادة.

كما تلقى المشاركون في الدراسة إرشادات غذائية بشأن «حمية البحر الأبيض المتوسط» وأنماط الحياة الصحية.

وأوضح رويز قائلاً: «أشارت الأبحاث التي أُجريت على نماذج حيوانية إلى أن مواءمة أوقات تناول الطعام مع الإيقاعات اليوماوية (الساعة البيولوجية) قد تعزز كفاءة عمليات الأيض وتحسّن النتائج الصحية».

وأضاف: «أردنا معرفة ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق أيضاً على البشر، وكيف يؤثر توقيت فترة تناول الطعام، سواء كان مبكراً أو متأخراً أو وفقاً لاختيار المشارك نفسه، في فقدان الوزن وتوزيع الدهون والصحة القلبية الأيضية لدى الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة».

الصيام المبكر يقلل كمية دهون البطن

بعد تحليل النتائج، وجد رويز وفريقه أن جميع المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً، بغض النظر عن توقيت تناول الطعام، حققت فقداناً أكبر في الوزن، تراوح في المتوسط بين 3 و4 كيلوغرامات، مقارنة بالمجموعة التي تلقت الرعاية المعتادة.

وقال رويز: «تؤكد هذه النتيجة فاعلية تناول الطعام ضمن إطار زمني محدد، بوصفه نهجاً غذائياً بسيطاً وغير تقييدي للتحكم في الوزن. وتُظهر النتائج أن هذا النمط قد يكون استراتيجية ناجحة لخفض وزن الجسم، بغض النظر عن توقيت فترة تناول الطعام، ما يمنح الأفراد مرونة في اختيار النهج الذي يتناسب مع نمط حياتهم».

كما اكتشف الباحثون أن المشاركين الذين اتبعوا نظام الصيام المبكر سجلوا انخفاضاً أكبر في كمية الدهون تحت الجلد في منطقة البطن، إلى جانب تحسن ملحوظ في مستويات الغلوكوز أثناء الصيام وخلال ساعات الليل.

وأضاف رويز: «تشمل خطواتنا المقبلة دراسة التأثيرات طويلة المدى لتناول الطعام ضمن إطار زمني محدد في كثافة العظام وغيرها من المؤشرات الصحية الرئيسية. كما نسعى إلى استكشاف ما إذا كان الجمع بين تناول الطعام ضمن إطار زمني محدد وممارسة التمارين الرياضية يحقق فوائد أكبر، مقارنة باتباع أي منهما على حدة فيما يتعلق بإدارة وزن الجسم وتحسين تكوينه، وتقليل تراكم الدهون في مواضع غير طبيعية (الدهون خارج الأنسجة الدهنية)، وتحسين الصحة القلبية الأيضية».

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