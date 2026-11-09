أفضل 6 إضافات للبيتزا قد تحسّن مستويات السكر في الدم

إن اختيار إضافات للبيتزا تزيد من محتواها من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، يمكن أن يجعل منها وجبة أكثر توازناً، ويساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وفق ما ذكرته موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

ومع أن هذه الإضافات وحدها لا تمنع ارتفاع سكر الدم، إلا أنها تُعد مكملاً جيداً لخيارات أخرى، مثل نوع العجينة، وحجم الحصة، والأصناف التي تقدمها إلى جانب البيتزا.

فما هي أفضل إضافات للبيتزا قد تحسّن مستويات السكر في الدم؟

السبانخ

يُضيف السبانخ بعض الألياف إلى البيتزا دون زيادة كبيرة في نسبة الكربوهيدرات. وتساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم، مما يساهم في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة بعد تناول الوجبات.

وعلى الرغم من أن الحصة المعتادة من السبانخ توفر كمية متواضعة من الألياف، إلا أنها تساهم في إجمالي ما تحصل عليه من الألياف على مدار اليوم. كما يحتوي السبانخ على عناصر غذائية تعزز الصحة، مثل حمض الفوليك وفيتامين «ك».

الفِطر

يضفي الفِطر نكهة غنية ولذيذة على البيتزا، مع إضافة القليل جداً من الكربوهيدرات. كما يوفر عناصر غذائية مثل السيلينيوم وفيتامينات «ب».

ويمكن أن يكون الفطر بديلاً ذا قوامٍ شبيه باللحم، ليحل محل «الببروني» أو النقانق؛ إذ يساعد استبدال بعض اللحوم المصنعة بالفطر في تقليل نسبة الصوديوم والدهون المشبعة في البيتزا. ويُعد هذا مفيداً بشكل خاص لمرضى السكري، الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الفلفل الحلو الملون

يُضفي الفلفل الحلو لوناً وقواماً مقرمشاً ونكهةً حلوةً طبيعيةً على البيتزا. كما أنه يمدّ الجسم بفيتامين «ج» وبعض الألياف، ويحتوي على نسبة منخفضة نسبياً من الكربوهيدرات، مما يجعله وسيلةً سهلةً لإضافة المزيد من الخضروات إلى وجبتك.

وتُعدّ أنواع الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر خياراتٍ ممتازة، لذا يمكنك اختيار الأصناف التي تفضلها.

الخرشوف

يتميز الخرشوف بمحتواه الغني بالألياف، بما في ذلك نوع من الألياف يُسمى الإينولين. يعمل الإينولين بوصفه مادة حيوية، أي أنه يُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. وقد يُساعد وجود ميكروبيوم معوي صحي على تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم جوانب أخرى من التمثيل الغذائي الصحي.

الدجاج المشوي

يُعد الدجاج المشوي خياراً جيداً إذا كنت ترغب في إضافة البروتين إلى البيتزا الخاصة بك. فالبروتين له تأثير مباشر أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالكربوهيدرات، كما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة. علاوة على ذلك، قد يساهم تناول البروتين إلى جانب الكربوهيدرات في تقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الأكل.

الزيتون

يضفي الزيتون نكهة مالحة ومميزة تتناغم جيداً مع صلصة الطماطم والخضروات والأجبان التي تُضاف للبيتزا. ويحتوي الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة، وهي نوع من الدهون المرتبطة بتعزيز صحة القلب.

وعلى الرغم من أن الزيتون لا يُعد مصدراً غنياً بالألياف أو البروتين، فإنه يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من الكربوهيدرات؛ لذا فهو يضيف نكهة غنية دون زيادة ملحوظة في محتوى الكربوهيدرات في الوجبة.