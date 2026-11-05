لحماية قلبك... 5 عادات تجنبها في الصباح

حذر طبيب متخصص في أمراض القلب من 5 عادات صباحية قد تشكل عبئاً إضافياً على صحة القلب، خصوصاً خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، مؤكداً أن ما يتناوله الإنسان في بداية يومه، إلى جانب حالته النفسية ومستويات التوتر، قد يؤثر بصورة كبيرة على صحة الجهاز القلبي الوعائي.

وأوضح الدكتور سانجاي بهوغراغ، الذي يمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في علاج النوبات القلبية، لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أن الساعات الأولى من الصباح تشهد تغيرات طبيعية داخل الجسم، إذ ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول، ويزداد ضغط الدم، بالتزامن مع تغير نمط الفواصل الزمنية بين ضربات القلب، في إطار انتقال الجسم من حالة الراحة إلى النشاط اليومي.

وأشار إلى أن الأبحاث أظهرت ارتفاع معدلات الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، كما رصد أحد التحليلات البحثية زيادة واضحة في النوبات القلبية والوفيات المفاجئة المرتبطة بالقلب خلال فترة الصباح، ما يجعل العادات الغذائية والسلوكية في هذا التوقيت أكثر أهمية مما يعتقده كثيرون.

وأشار بهوغراغ إلى أن هناك 5 عادات ينبغي الابتعاد عنها خلال الساعات الأولى من الصباح للحفاظ على صحة القلب، وهي:

القهوة المحلاة

يوصي بهوغراغ بتجنب تناول مشروبات القهوة المحلاة فور الاستيقاظ، حيث إنها قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

وأوضح أن الارتفاع السريع في سكر الدم يؤدي إلى زيادة إفراز الإنسولين، وقد يسهم بمرور الوقت في زيادة الضغوط الأيضية على الجسم، فضلاً عن أن هذه المشروبات لا توفر شعوراً طويلاً بالشبع، ما قد يجعل الشخص يشعر بالجوع مجدداً بعد فترة قصيرة.

المعجنات

أما العادة الثانية فهي تناول المعجنات والحلويات على الإفطار، مثل الكرواسون والكعك المحلى، خصوصاً على معدة فارغة، لأنها تحتوي غالباً على كربوهيدرات مكررة ودهون مشبعة، مع كميات محدودة من الألياف والبروتين التي تساعد على إبطاء الهضم وامتصاص السكر.

وأشار بهوغراغ إلى أن هذه الأطعمة قد تسبب ارتفاعاً سريعاً في مستويات السكر بالدم يعقبه انخفاض سريع، وهو ما يضع الجسم في حالة من التقلبات المتكررة خلال بداية اليوم.

اللحوم المصنعة

وتأتي اللحوم المصنعة ضمن قائمة الأطعمة التي يتجنبها بهوغراغ صباحاً، وتشمل اللحم المقدد والنقانق واللحم المدخن، إذ تحتوي غالباً على كميات مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة، كما يتضمن بعضها مواد حافظة مثل النترات، التي ارتبط استهلاكها المنتظم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد أن تناول هذه الأطعمة من حين إلى آخر ليس هو المشكلة الأساسية، وإنما تكمن الخطورة في الاعتماد عليها بصورة يومية ضمن وجبة الإفطار.

مشروبات الطاقة

حذر بهوغراغ أيضاً من مشروبات الطاقة، عادّاً أن تجنبها أمر لا يقبل التهاون بالنسبة إليه، لأنها تحتوي غالباً على كميات كبيرة من الكافيين والسكر، إلى جانب مواد منبهة أخرى قد تزيد الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

وأوضح أن هذه المشروبات قد ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد تؤدي لدى بعض الأشخاص إلى اضطرابات في نظم القلب، خصوصاً عند تناولها فور الاستيقاظ، حين يكون الجسم بالفعل في مرحلة زيادة نشاطه الطبيعي استعداداً لليوم.

تخطي الإفطار

أما العادة الخامسة، فهي بدء اليوم دون تناول أي طعام، خصوصاً عندما يقترن ذلك بالتوتر والإفراط في شرب القهوة على معدة فارغة.

وأوضح الطبيب أن تخطي وجبة الإفطار ليس بالضرورة سلوكاً غير صحي في جميع الحالات، فإذا كان الشخص يتبع الصيام بصورة مقصودة، ويحافظ على ترطيب الجسم، ويمارس بعض الحركة الخفيفة، ويبدأ يومه بهدوء، فقد لا يمثل ذلك مشكلة.

لكن المشكلة، حسب بهوغراغ، تظهر عندما لا يكون الامتناع عن الطعام جزءاً من نظام منظم، وإنما نتيجة الانشغال والتوتر.

وأضاف أن الجهاز العصبي قد يكون بحلول العاشرة صباحاً في حالة من الاستثارة المفرطة، بالتزامن مع تقلبات كبيرة في مستويات السكر بالدم.

وأشار إلى أن الجسم يصبح أقل قدرة على تحمل هذه التقلبات مع التقدم في العمر، مؤكداً أن الروتين الصباحي الذي يجمع بين شرب السوائل وتناول الطعام المناسب ومنح الجسم وقتاً للتكيف مع بداية اليوم يساعده على أداء وظائفه بصورة أفضل.

ماذا يتناول طبيب القلب على الإفطار؟

وفي المقابل، كشف بهوغراغ عن ملامح روتينه الصباحي، موضحاً أنه يحرص على البساطة والانتظام، لأن الاستمرارية أهم من الوصول إلى الكمال، ويركز بصورة أساسية على تناول البروتين والألياف والحفاظ على ترطيب الجسم.

وتشمل وجباته الصباحية البيض مع الفاكهة، أو الجبن القريش مع التوت والجوز، كما يتناول في كثير من الأحيان الزبادي اليوناني أو الشوفان المضاف إليه بذور الشيا.

كما يحرص على شرب المياه قبل القهوة، موضحاً أنه لا يريد أن يكون الكافيين أول إشارة يتلقاها الجسم لبدء اليوم، لافتاً إلى أن كثيرين يقللون من أهمية تأثير الجهاز العصبي على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف بهوغراغ أن تخصيص خمس دقائق فقط في الصباح للتنفس ببطء، أو الخروج للتعرض لأشعة الشمس، أو ممارسة تمارين التمدد، أو المشي لفترة قصيرة، قد يساعد الجسم على الانتقال من حالة الراحة إلى النشاط بصورة أكثر هدوءاً وسلاسة.