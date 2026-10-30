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صحتك

كيف تؤثر المحليات الصناعية في سكر الدم؟

لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)
لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)
TT
TT

كيف تؤثر المحليات الصناعية في سكر الدم؟

لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)
لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)

يساعد استبدال السكر بالمحليات الصناعية على تقليل السكر المضاف والسعرات الحرارية، وتجنّب الارتفاع السريع في سكر الدم غالباً. لكن تأثير استخدامها المتكرر على المدى الطويل لا يزال موضع بحث، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الصحي.

ماذا يحدث بعد تناولها؟

تمنح محليات، مثل الأسبارتام والسكرالوز والسكّارين، مذاقاً حلواً بكميات صغيرة جداً، ولا ترفع سكر الدم مباشرةً عادةً بالطريقة التي يفعلها السكر العادي.

ووجدت دراسة سريرية أن تناول السكرالوز أو الأسبارتام النقي يومياً لمدة أسبوعين لم يُحدث تغيّراً مباشراً في استجابة الغلوكوز أو الإنسولين لدى بالغين أصحاء.

يساعد استبدال السكر بالمحليات الصناعية في المشروبات على تقليل السكر المضاف وتجنّب ارتفاع سكر الدم مباشرةً غالباً (بكسلز)

ماذا عن الاستخدام الطويل؟

ربطت بعض الدراسات الرصدية بين ارتفاع استهلاك المحليات الصناعية وزيادة مقاومة الإنسولين أو خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. لكن هذه النتائج تُظهر ارتباطاً، ولا تثبت أن المحليات تسبّب المرض.

وتشير أبحاث أخرى إلى احتمال تأثير بعض الأنواع في بكتيريا الأمعاء، بما قد ينعكس على تنظيم سكر الدم. غير أن النتائج متباينة، وتحتاج هذه التأثيرات إلى مزيد من الدراسة.

هل تكفي عبارة «خالٍ من السكر»؟

قد تحتوي المنتجات المحلّاة صناعياً على الدقيق أو النشويات، التي ترفع سكر الدم، حتى عندما تحمل عبارة «خالٍ من السكر». لذلك، ينبغي الانتباه إلى إجمالي الكربوهيدرات وحجم الحصة.

ويمكن استخدام المحلّيات ضمن نظام غذائي متوازن، مع تناول الأطعمة الغنية بالألياف وممارسة النشاط البدني، مع مراعاة اختلاف الاستجابة بين الأشخاص.

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هل المحليات الصناعية أكثر صحيةً من السكر؟

دراسة: المحليات الصناعية تضر بوظائف الكبد

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رغم فوائده المحتملة... 7 آثار جانبية لخل التفاح قد لا تعرفها

تناول خل التفاح قد يؤدي إلى إبطاء عملية إفراغ المعدة (بيكسلز)
تناول خل التفاح قد يؤدي إلى إبطاء عملية إفراغ المعدة (بيكسلز)
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رغم فوائده المحتملة... 7 آثار جانبية لخل التفاح قد لا تعرفها

تناول خل التفاح قد يؤدي إلى إبطاء عملية إفراغ المعدة (بيكسلز)
تناول خل التفاح قد يؤدي إلى إبطاء عملية إفراغ المعدة (بيكسلز)

رغم الفوائد الصحية المحتملة لخل التفاح، فإنه يتميز بدرجة حموضة مرتفعة؛ إذ يبلغ الرقم الهيدروجيني (pH) له نحو 4.2. ولذلك، فإن الإفراط في تناوله، خصوصاً من دون تخفيفه بالماء، قد يتسبب في عدد من الآثار الجانبية، من بينها تهيّج المعدة، وبطء عملية الهضم، والارتجاع الحمضي، وتآكل مينا الأسنان، وفقاً لموقع «هيلث».

وفيما يلي أبرز 7 آثار جانبية محتملة لخل التفاح:

1. الشعور بحرقة في الحلق والمعدة

قد تتسبب الأطعمة شديدة الحموضة في تهيّج الحلق والمعدة. ونظراً إلى الطبيعة الحمضية لخل التفاح، فإن تناوله من دون تخفيف قد يؤدي إلى الشعور بحرقان يشبه حرقة المعدة.

ويمكن تقليل هذا التهيّج من خلال تخفيف خل التفاح بالماء قبل تناوله.

2. إبطاء إفراغ المعدة

قد يؤدي تناول خل التفاح إلى إبطاء عملية إفراغ المعدة، ما يجعل الطعام يبقى فيها مدة أطول، وقد يتسبب ذلك في الشعور بالامتلاء أو الانزعاج لدى بعض الأشخاص.

ومن ناحية أخرى، قد يساعد هذا التأخير في إفراغ المعدة على خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، ولا سيما لدى المصابين بداء السكري.

3. الارتجاع الحمضي

يمكن أن يزيد خل التفاح من حموضة المعدة، وقد يؤدي إلى ارتخاء الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، وهو الأنبوب الذي يصل المعدة بالحلق.

وقد يسمح هذا الارتخاء بعودة محتويات المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى حدوث الارتجاع الحمضي.

ويزداد احتمال الإصابة بالارتجاع الحمضي عند تناول خل التفاح على معدة فارغة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة.

ولتقليل هذا الخطر، يمكن تخفيف خل التفاح بالماء أو تناوله مع الطعام.

4. تآكل مينا الأسنان

قد يؤدي التعرض المتكرر للمشروبات الحمضية إلى تآكل مينا الأسنان تدريجياً، وهي الطبقة الخارجية التي تحمي الأسنان.

كما أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الحمضية قد يتسبب في فقدان المعادن من الأسنان، ما يجعلها أضعف وأكثر حساسية، ويزيد من قابليتها للتسوس.

وفي دراسة أُجريت عام 2022، غمر الباحثون أسناناً مستخلصة في مجموعة من السوائل الحمضية، من بينها عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية وخل التفاح، لعدة أيام.

وأظهرت النتائج أن المشروبات الغازية وخل التفاح تسببا في أكبر قدر من الضرر للأسنان.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الباحثين أبقوا الأسنان مغمورة في 200 ملليلتر من هذه السوائل لأيام متواصلة، وهي مدة أطول بكثير من فترة تعرض الأسنان للأطعمة والمشروبات في الظروف المعتادة.

ولذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي تناول خل التفاح باعتدال إلى المستوى نفسه من الضرر الذي رصدته الدراسة.

ويمكن أيضاً المساعدة في حماية الأسنان من خلال المضمضة بالماء بعد تناول الأطعمة أو المشروبات شديدة الحموضة.

5. تهيّج الجلد

يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام خل التفاح موضعياً على البشرة للمساعدة في علاج حَب الشباب، مستفيدين من خصائصه المضادة للبكتيريا.

كما يُستخدم أحياناً بوصفه مقشراً طبيعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة.

ومع ذلك، قد يتسبب وضع خل التفاح على البشرة في تهيّج الجلد، ما يؤدي إلى الاحمرار أو الشعور بالحرقان.

6. تلف الكبد

لا يُعد تلف الكبد من الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام خل التفاح، لكنه يظل احتمالاً وارداً. فقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه، أو تناوله لفترات طويلة، إلى إلحاق الضرر بالكبد لدى بعض الأشخاص.

7. انخفاض مستويات البوتاسيوم وفقدان العظام

أشارت دراسة حالة قديمة إلى أن تناول كميات كبيرة من خل التفاح على مدى فترة طويلة تسبب في انخفاض مستويات البوتاسيوم وفقدان العظام لدى شخص يبلغ من العمر 28 عاماً.

ورجّح الباحثون أن ذلك حدث نتيجة فقدان الجسم معادن من العظام في أثناء محاولته موازنة درجة الحموضة.

ومع ذلك، فإن انخفاض مستويات البوتاسيوم وفقدان العظام المرتبطين باستهلاك خل التفاح يُعدّان من الآثار الجانبية النادرة.

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4 طرق لتعزيز فوائد الشوفان في خفض الكوليسترول

يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)
يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)
TT
TT

4 طرق لتعزيز فوائد الشوفان في خفض الكوليسترول

يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)
يساعد تناول الشوفان بانتظام على خفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان (بيكسلز)

يساعد الشوفان على خفض الكوليسترول الضار بفضل ألياف تُسمّى «بيتا غلوكان». وعندما تختلط هذه الألياف بالماء داخل الأمعاء، تصبح لزجة وتحتجز جزءاً من العصارة الصفراوية، وهي سائل يساعد على هضم الدهون، ليخرج مع الفضلات. ولتعويضه، يستخدم الكبد الكوليسترول الموجود في الدم لإنتاج عصارة جديدة، ما يساعد على خفض مستوياته تدريجياً.

وتقترح اختصاصية التغذية مورغان بيرسون، في تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» الصحي، 4 طرق للاستفادة من الشوفان:

اختيار رقائق الشوفان العادية

قد تكون الرقائق العادية أفضل من الأنواع سريعة التحضير؛ لأنها تخضع لخطوات تصنيع أقل. فالمعالجة الإضافية قد تقلّل قدرة ألياف الشوفان على تكوين المادة اللزجة التي تساعد على التخلص من العصارة الصفراوية. ومع ذلك، تظل الأنواع سريعة التحضير مصدراً مفيداً للألياف.

نقع الشوفان طوال الليل

يمكن وضع الشوفان في الماء أو الحليب وتركه في الثلاجة حتى الصباح. ويمنح النقع أليافه وقتاً لامتصاص السائل، فيصبح الشوفان طرياً وكثيف القوام. ويساعد ذلك الألياف على اكتساب اللزوجة المرتبطة بفوائدها، لكنه لا يعني أن الشوفان المنقوع يخفض الكوليسترول أكثر من المطبوخ.

قد تحتفظ رقائق الشوفان العادية بخصائص مفيدة لخفض الكوليسترول أكثر من الأنواع سريعة التحضير (بيكسلز)

إضافة نخالة الشوفان

تُعدّ النخالة الطبقة الخارجية لحبّة الشوفان، وتحتوي على كمية أكبر من ألياف «بيتا غلوكان» مقارنة بالرقائق. لذلك، تقترح بيرسون إضافة ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة منها إلى طبق الشوفان، لزيادة الألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول.

اختيار إضافات مفيدة للقلب

يمكن إضافة التفاح والتوت والجوز واللوز وبذور الشيا أو الكتان المطحونة. وتوفّر هذه المكونات أليافاً إضافية أو دهوناً مفيدة للقلب، مع تقليل الإضافات الغنية بالسكر والدهون المشبعة.

وبحسب التقرير، قد يساعد تناول ثلاثة غرامات يومياً من ألياف «بيتا غلوكان» الموجودة في الشوفان على خفض الكوليسترول الضار. وقد يحتاج الحصول على هذه الكمية إلى أكثر من حصة صغيرة، بحسب نوع المنتج، في حين تظهر الفوائد عادةً بعد أسابيع من الانتظام.

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كيف تؤثر المحليات الصناعية في سكر الدم؟

لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)
لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)
TT
TT

كيف تؤثر المحليات الصناعية في سكر الدم؟

لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)
لا تزال تأثيرات الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية على تنظيم سكر الدم موضع بحث (بكسلز)

يساعد استبدال السكر بالمحليات الصناعية على تقليل السكر المضاف والسعرات الحرارية، وتجنّب الارتفاع السريع في سكر الدم غالباً. لكن تأثير استخدامها المتكرر على المدى الطويل لا يزال موضع بحث، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الصحي.

ماذا يحدث بعد تناولها؟

تمنح محليات، مثل الأسبارتام والسكرالوز والسكّارين، مذاقاً حلواً بكميات صغيرة جداً، ولا ترفع سكر الدم مباشرةً عادةً بالطريقة التي يفعلها السكر العادي.

ووجدت دراسة سريرية أن تناول السكرالوز أو الأسبارتام النقي يومياً لمدة أسبوعين لم يُحدث تغيّراً مباشراً في استجابة الغلوكوز أو الإنسولين لدى بالغين أصحاء.

يساعد استبدال السكر بالمحليات الصناعية في المشروبات على تقليل السكر المضاف وتجنّب ارتفاع سكر الدم مباشرةً غالباً (بكسلز)

ماذا عن الاستخدام الطويل؟

ربطت بعض الدراسات الرصدية بين ارتفاع استهلاك المحليات الصناعية وزيادة مقاومة الإنسولين أو خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. لكن هذه النتائج تُظهر ارتباطاً، ولا تثبت أن المحليات تسبّب المرض.

وتشير أبحاث أخرى إلى احتمال تأثير بعض الأنواع في بكتيريا الأمعاء، بما قد ينعكس على تنظيم سكر الدم. غير أن النتائج متباينة، وتحتاج هذه التأثيرات إلى مزيد من الدراسة.

هل تكفي عبارة «خالٍ من السكر»؟

قد تحتوي المنتجات المحلّاة صناعياً على الدقيق أو النشويات، التي ترفع سكر الدم، حتى عندما تحمل عبارة «خالٍ من السكر». لذلك، ينبغي الانتباه إلى إجمالي الكربوهيدرات وحجم الحصة.

ويمكن استخدام المحلّيات ضمن نظام غذائي متوازن، مع تناول الأطعمة الغنية بالألياف وممارسة النشاط البدني، مع مراعاة اختلاف الاستجابة بين الأشخاص.

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دراسة: المحليات الصناعية تضر بوظائف الكبد

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