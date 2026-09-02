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صحتك

لماذا ترتجف عضلاتك بعد تمرين شاق؟

الإرهاق العضلي بعد التمارين الشاقة قد يؤدي إلى ارتجاف مؤقت في العضلات (بكسلز)
الإرهاق العضلي بعد التمارين الشاقة قد يؤدي إلى ارتجاف مؤقت في العضلات (بكسلز)
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لماذا ترتجف عضلاتك بعد تمرين شاق؟

الإرهاق العضلي بعد التمارين الشاقة قد يؤدي إلى ارتجاف مؤقت في العضلات (بكسلز)
الإرهاق العضلي بعد التمارين الشاقة قد يؤدي إلى ارتجاف مؤقت في العضلات (بكسلز)

قد يلاحظ البعض بعد الانتهاء من تمرين رياضي شاق أن عضلات الساقين أو الذراعين بدأت ترتجف بصورة لا إرادية، خصوصاً بعد رفع أوزان ثقيلة أو أداء عدد كبير من التكرارات. وعلى الرغم من أن هذا الارتجاف قد يثير القلق، فإنه غالباً ما يكون استجابة طبيعية للمجهود البدني، ويرتبط أساساً بإرهاق العضلات وزيادة نشاط الجهاز العصبي المسؤول عن التحكم بها.

وتشير معلومات طبية نشرها موقع «هيلث لاين» الطبي وراجعها مختصون، إلى أن التعب العضلي وانخفاض سكر الدم والجفاف تعد من أبرز الأسباب المحتملة للارتجاف بعد التمارين الرياضية.

ماذا يحدث داخل العضلات؟

أثناء التمرين، يرسل الجهاز العصبي إشارات إلى ما يُعرف بـ«الوحدات الحركية»، التي تتكون كل منها من خلية عصبية حركية ومجموعة من الألياف العضلية التي تتحكم فيها. وتسمح هذه الإشارات للعضلات بالانقباض وتوليد القوة اللازمة للحركة.

لكن مع استمرار التمرين وازدياد التعب، تصبح قدرة العضلات والجهاز العصبي على الحفاظ على انقباضات ثابتة ومنتظمة أقل كفاءة. وقد تتغير طريقة تنشيط الوحدات الحركية والتحكم بها، فيصبح إنتاج القوة أقل ثباتاً، وهو ما قد يظهر على شكل ارتجاف أو اهتزاز سريع في العضلة. ولهذا يكون الارتجاف أكثر شيوعاً بعد التمارين الشاقة أو عند دفع العضلات إلى حدودها القصوى.

الجفاف وسكر الدم والمعادن

لا يقتصر الأمر على التعب العضلي. فالتمارين القوية، وخصوصاً إذا استمرت فترة طويلة، تستهلك الغلوكوز الذي تستخدمه العضلات مصدراً للطاقة. وإذا انخفض سكر الدم بدرجة كبيرة، قد تظهر أعراض تشمل الضعف والتعب والدوار والارتجاف.

كذلك، يؤدي التعرق إلى خسارة السوائل وبعض المعادن أو «الإلكتروليتات» المهمة، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، التي تؤدي دوراً أساسياً في عمل الأعصاب والعضلات. ولذلك قد يساهم الجفاف أو اختلال مستويات هذه المعادن في زيادة الأعراض العضلية، مثل التشنجات أو الارتجاف، خصوصاً بعد المجهود الطويل أو التعرق الشديد.

متى يختفي الارتجاف؟

في معظم الحالات، لا يشكّل الارتجاف بعد التمرين سبباً للقلق، وغالباً ما يكون مؤقتاً ويتحسن مع الراحة والتعافي والترطيب. ويمكن أن يساعد شرب الماء، وتعويض الإلكتروليتات عند فقدان الكثير من العرق، وتناول وجبة متوازنة بعد التدريب في عملية التعافي.

أما إذا استمر الارتجاف فترة طويلة بعد انتهاء التمرين، أو حدث من دون ممارسة الرياضة، أو ترافق مع الإغماء أو صعوبة التنفس أو أعراض غير معتادة، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود سبب صحي آخر.

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5 علامات على ساقيك قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية

5 علامات قد تظهر على الساقين وتشير إلى ضعف الدورة الدموية (بكسلز)
5 علامات قد تظهر على الساقين وتشير إلى ضعف الدورة الدموية (بكسلز)
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5 علامات على ساقيك قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية

5 علامات قد تظهر على الساقين وتشير إلى ضعف الدورة الدموية (بكسلز)
5 علامات قد تظهر على الساقين وتشير إلى ضعف الدورة الدموية (بكسلز)

قد لا تكون برودة الساقين أو الشعور بالتنميل مجرد أعراض عابرة، ففي بعض الحالات قد تشير هذه العلامات إلى أن الدم لا يصل إلى الساقين والقدمين بصورة كافية. وتظهر مشكلات الدورة الدموية أحياناً من خلال تغيرات بسيطة في الجلد أو الألم أثناء الحركة، وقد تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود مشكلة في الأوعية الدموية، إذ يمكن أن تنتج عن أسباب صحية مختلفة. لكن ملاحظتها، خصوصاً إذا تكررت أو ازدادت حدتها، تستدعي الانتباه واستشارة الطبيب لتحديد السبب.

وفيما يلي، 5 علامات قد تظهر على الساقين وتشير إلى ضعف الدورة الدموية، ومتى تستدعي الأعراض تقييماً طبياً سريعاً.

1- برودة الساقين والقدمين

قد تكون برودة الساقين والقدمين، خصوصاً عندما تكون مستمرة أو غير معتادة، من العلامات التي ترافق ضعف تدفق الدم إلى الأطراف. ويصبح الأمر أكثر أهمية إذا كانت البرودة مصحوبة بتغيرات أخرى مثل تغير لون الجلد أو الألم أو التنميل.

2- التنميل أو الوخز

يمكن أن يظهر ضعف تدفق الدم على شكل تنميل أو وخز في الساقين أو القدمين. وقد يشعر الشخص أيضاً بما يشبه «الدبابيس والإبر»، خصوصاً إذا استمر الإحساس أو تكرر من دون سبب واضح.

لكن التنميل له أسباب عديدة، منها مشكلات الأعصاب وبعض الحالات الصحية الأخرى، لذلك لا يمكن اعتباره بمفرده دليلاً على ضعف الدورة الدموية.

3- تغير لون الجلد

قد تؤدي مشكلات تدفق الدم إلى تغيرات في لون الجلد في الساقين أو القدمين. ويمكن أن يظهر الجلد شاحباً أو مائلاً إلى الزرقة، وفي بعض الحالات قد تبدو الساق بلون مختلف عن المعتاد.

وتزداد أهمية هذه العلامة عندما تظهر إلى جانب برودة الطرف أو الألم أو التنميل.

4- الألم في الساق عند المشي

يُعد الألم أو التقلص في عضلات الساق أثناء المشي من العلامات التي يمكن أن ترتبط بضعف تدفق الدم إلى العضلات. وقد يظهر الألم بعد المشي لمسافة معينة ويتحسن عند التوقف والراحة.

ويُعرف هذا النمط من الألم باسم «العرج المتقطع»، وقد يرتبط في بعض الحالات بمرض الشرايين المحيطية، الذي يحدث عندما تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى الأطراف.

5- بطء التئام الجروح

إذا استغرقت الجروح أو الخدوش في الساقين والقدمين وقتاً أطول من المعتاد للالتئام، فقد يكون ذلك من العلامات التي تستدعي الانتباه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لمشكلات الأوعية الدموية.

ويحتاج الجرح الذي لا يلتئم أو يستمر لفترة طويلة إلى تقييم طبي، لأن بطء الالتئام قد يكون له أسباب متعددة، وليس ضعف الدورة الدموية وحده.

متى تحتاج إلى تقييم طبي؟

ظهور هذه الأعراض بشكل مفاجئ أو شديد يستدعي عدم تجاهلها، وخصوصاً إذا رافقها تورم واضح أو ألم شديد أو تغير مفاجئ في لون الساق.

وفي مثل هذه الحالات، يُنصح بطلب تقييم طبي سريع لتحديد السبب واستبعاد المشكلات التي تحتاج إلى علاج عاجل.

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أبرز أطباء أميركا يقدّمون توصيات بشأن تطعيمات الإنفلونزا وكورونا

أطباء وممرضات يرتدون معدات الوقاية الشخصية يقومون برعاية مريض على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة بمستشفى سانت لازلو الذي يعالج مرضى كورونا في بودابست 13 ديسمبر 2021 (أ.ب)
أطباء وممرضات يرتدون معدات الوقاية الشخصية يقومون برعاية مريض على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة بمستشفى سانت لازلو الذي يعالج مرضى كورونا في بودابست 13 ديسمبر 2021 (أ.ب)
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أبرز أطباء أميركا يقدّمون توصيات بشأن تطعيمات الإنفلونزا وكورونا

أطباء وممرضات يرتدون معدات الوقاية الشخصية يقومون برعاية مريض على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة بمستشفى سانت لازلو الذي يعالج مرضى كورونا في بودابست 13 ديسمبر 2021 (أ.ب)
أطباء وممرضات يرتدون معدات الوقاية الشخصية يقومون برعاية مريض على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة بمستشفى سانت لازلو الذي يعالج مرضى كورونا في بودابست 13 ديسمبر 2021 (أ.ب)

حثت أبرز المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة السكان على الحصول على اللقاحات المحدَّثة ضد الإنفلونزا وكورونا، الخريف المقبل، وأصدرت المؤسسات اليوم (الأربعاء)، إرشادات مشتركة بشأن التطعيمات، وسلَّطت الضوء على الأدلة العلمية التي تستند إليها، في محاولة لتخفيف حالة الارتباك الناجمة عن تغير التوجيهات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وبدأت حملات التطعيم ضد الإنفلونزا، كما بدأت تصل لقاحات كورونا، بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأسبوع الماضي على النسخ المحدثة من اللقاحات لهذا العام. ويجلب فصل الشتاء أيضاً خطراً آخر يمكن الوقاية منه باللقاحات، وهو الفيروس المخلوي التنفسي، لكن ما الفئات التي ينبغي أن تحصل على واحد من هذه اللقاحات أو جميعها؟ ومتى؟

عادةً ما تصدر هذه التوصيات عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بمساعدة مستشاريها المستقلين. إلا أنه، رغم عدم ظهور أدلة علمية جديدة، بدأ مسؤولون صحيون في إدارة ترمب العام الماضي في التراجع عن بعض التوصيات المعمول بها منذ فترة طويلة بشأن الوقاية من فيروسات الخريف والتطعيمات الروتينية للأطفال.

كما أن اللجنة الاستشارية التي تؤثر توصياتها في سياسات التطعيم لدى الولايات وشركات التأمين تخوض حالياً معركة قانونية. ولم تردّ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أسئلة بشأن أي إرشادات جديدة للتطعيمات هذا الخريف.

وسعت المجموعات الطبية إلى سد هذه الفجوة، إذ أصدرت كل من الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، والأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة، والكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد، وجمعية الأمراض المعدية الأميركية إرشادات للتطعيم مخصصة للفئات التي تتعامل معها.

وقالت الدكتورة ساندرا فريهوفر، عضوة الجمعية الطبية الأميركية: «لقد سادت حالة كبيرة من الارتباك والفوضى بشأن توصيات اللقاحات».

وقالت فريهوفر إن توصيات جميع هذه الفئات يجري نشرها عبر مواقعها الإلكترونية، «حتى تكون لدى الجمهور إرشادات واضحة ومتسقة وقائمة على الأدلة العلمية، في الوقت الذي لا تزال فيه العملية الفيدرالية تشهد تغيرات».

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كيف تتغير احتياجاتنا الغذائية مع التقدم في العمر؟

ينصح الخبراء بتناول النساء مأكولات غنية بالحديد خصوصاً في عمر الأربعين مثل المشمش (أرشيفية - أ.ف.ب)
ينصح الخبراء بتناول النساء مأكولات غنية بالحديد خصوصاً في عمر الأربعين مثل المشمش (أرشيفية - أ.ف.ب)
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كيف تتغير احتياجاتنا الغذائية مع التقدم في العمر؟

ينصح الخبراء بتناول النساء مأكولات غنية بالحديد خصوصاً في عمر الأربعين مثل المشمش (أرشيفية - أ.ف.ب)
ينصح الخبراء بتناول النساء مأكولات غنية بالحديد خصوصاً في عمر الأربعين مثل المشمش (أرشيفية - أ.ف.ب)

تتغير احتياجات الجسم من الطاقة والعناصر الغذائية مع التقدم في العمر، إذ تقل كفاءة الجهاز الهضمي في امتصاص العناصر الغذائية، خصوصاً بدءاً من الأربعينات، كما تنخفض قدرة الجسم على استخدامها. ويشير باحثون إلى أن آثار العادات الغذائية السيئة قد تتراكم ولا تظهر إلا في مراحل لاحقة من الحياة.

ويؤكد علماء التغذية أن تغيير النظام الغذائي لا يكون متأخراً أبداً، وأن ما نتناوله اليوم قد يؤثر في صحتنا بعد 10 أو 15 عاماً. وفيما يلي أبرز ما ينصح به الخبراء في كل مرحلة عمرية:

في الثلاثينات:

ينبغي التركيز على تنويع الفواكه والخضراوات والأعشاب والتوابل للحصول على مجموعة متنوعة من الألياف والمركبات النباتية. وتدعم أطعمة مثل البصل الأحمر والملفوف والتين والكيوي والفاصوليا الخضراء والعدس صحة الأمعاء. كما يرتبط الزنك، الموجود في المأكولات البحرية واللحوم والمكسرات والبذور، وفيتامينات «ب» الموجودة في الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والبيض ومنتجات الألبان، بدعم خصوبة الرجال.

وبالنسبة للنساء، ترتفع الحاجة إلى الحديد حتى سن الخمسين، خصوصاً مع قلة غزارة الدورة الشهرية، ومن مصادره اللحوم والسردين والجرجير والكاجو وفول الصويا والمشمش المجفف. كما توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول حمض الفوليك يومياً خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، مع الحصول على كمية كافية من فيتامين «ب12».

في الأربعينات:

قد يرتبط الإكثار من الشوفان والكينوا والجوز واللوز والحمص والفاصوليا الحمراء بزيادة فرص التمتع بصحة جيدة مع التقدم في العمر. وتشير دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر» إلى تأثير تناول المكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات في فرص بلوغ السبعين من دون أمراض مزمنة كبيرة.

ويزداد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال في هذه المرحلة، لذلك يُنصح باستبدال الدهون المشبعة، مثل الزبدة، بواسطة الدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون أو الأفوكادو.

أما النساء، فيُنصحن باتباع نظام غذائي على طراز حمية البحر المتوسط، يتضمن زيت الزيتون والطماطم والتوت وبذور الشيا، مع تناول مزيد من الأسماك الدهنية أو التفكير في مكملات أوميغا-3.

في الستينات:

ينخفض معدل الأيض بشكل ملحوظ، ما يعني أن الجسم قد يحتاج إلى سعرات حرارية أقل، بينما يصبح الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن من الطعام أكثر صعوبة. لذلك يُنصح بتقليل الأطعمة المكررة والمصنّعة، مع إمكانية تناول مكمل متعدد الفيتامينات.

ويُستحسن للرجال الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين «سي»، مثل الحمضيات والفلفل والفراولة والكيوي والبروكلي، إذ تشير دراسة إلى ارتباط ارتفاع مستويات فيتامين «سي» بزيادة الكتلة العضلية. كما تحتوي الطماطم على الليكوبين، ويصبح امتصاصه أسهل عند طهيها.

وبالنسبة للنساء، يزداد خطر هشاشة العظام مع انخفاض هرمون الإستروجين وتراجع امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتاميني «د» و«ك». وتشمل مصادر الكالسيوم الجبن والحليب والتين المجفف، بينما يوفر البيض فيتامين «د»، والأرز البني المغنسيوم، والخوخ المجفف فيتامين «ك».

في السبعينات وما بعدها:

يصبح نقص فيتامين «ب12» أكثر شيوعاً، وقد ارتبط انخفاض مستوياته بتراجع القدرات الإدراكية. ويحتاج من لا يتناولون الأطعمة الحيوانية إلى مكملات فيتامين «ب12». كما ترتبط بعض فيتامينات «ب» بالوظائف الإدراكية.

ويزداد خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال بعد سن السبعين، ويمكن الحصول على الحديد من اللحوم الداكنة للدجاج وبذور اليقطين والسمسم والكينوا والفطر.

أما النساء الأكبر سناً، فقد يصبحن أكثر عُرضة للجفاف مع انخفاض النشاط والشهية، وتراجع القدرة على الإحساس بالعطش. لذلك يُنصح بشرب كمية كافية من السوائل، وتناول الأطعمة الغنية بالماء.

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