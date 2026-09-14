هل يمكن أن يؤثر نقص الحديد في تساقط الشعر؟

يُعدّ الحديد عنصراً أساسياً لإنتاج الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر، ممّا يدعمه، ويجعله ينمو بصحة جيدة.

يُعدّ تساقط الشعر من المشكلات الشائعة لدى الرجال، والنساء، وقد ينعكس سلباً على الحالة النفسية، والثقة بالنفس. وبينما ترتبط بعض حالات تساقط الشعر بعوامل وراثية، وهرمونية، وأخرى مرتبطة بنمط الحياة، فقد تسهم أيضاً بعض أوجه نقص العناصر الغذائية في تساقطه، ومن بينها نقص الحديد.

ويؤدي الحديد دوراً أساسياً في إنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، ويساعد على نقل الأكسجين إلى مختلف أنسجة الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر. وعندما تنخفض مستويات الحديد قد يتأثر إمداد بصيلات الشعر بالأكسجين، ما قد ينعكس على دورة نمو الشعر.

ولا يعني نقص الحديد بالضرورة حدوث تساقط الشعر بشكل مباشر، إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود ارتباط بين انخفاض مستويات الحديد وبعض أنواع تساقط الشعر، ولا سيما تساقط الشعر الكربي (Telogen Effluvium). لذلك يمكن أن يساعد تقييم مستويات الحديد في بعض حالات تساقط الشعر غير المبرر في البحث عن أحد العوامل المحتملة وراء المشكلة.

ما هو نقص الحديد؟

نقص الحديد هو حالة تحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الحديد، أو لا يستطيع امتصاصه، أو الاحتفاظ به بصورة مناسبة، ما يؤدي إلى استنزاف مخزون الحديد في الجسم. ويُعد الحديد عنصراً أساسياً لإنتاج الهيموغلوبين.

وقد يبدأ نقص الحديد من دون الإصابة بفقر الدم في مراحله المبكرة، لكن استمرار انخفاض مخزون الحديد قد يؤدي في النهاية إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وذلك عندما لا يعود الجسم قادراً على إنتاج كمية كافية من الهيموغلوبين.

وتختلف أعراض نقص الحديد بحسب شدته، وقد تشمل التعب، والضعف، وشحوب الجلد، والدوخة، والصداع، وضيق التنفس، وبرودة اليدين والقدمين. كما قد يرتبط نقص الحديد بتساقط الشعر لدى بعض الأشخاص، خاصة عندما يكون النقص واضحاً، أو مصحوباً بفقر الدم.

كيف يؤثر نقص الحديد على الشعر؟

نقص الأكسجين: يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، وعندما ينقص تفتقر البصيلات للغذاء، والأكسجين.

ضعف النمو: يتدخل الحديد في عمليات حيوية، وإنزيمات مسؤولة عن نمو خلايا الشعر، وبنيته.

دخول البصيلات في مرحلة الراحة: يتسبب نقص التغذية في انتقال الشعر مبكراً إلى مرحلة التساقط.

أنواع تساقط الشعر المرتبطة بنقص الحديد

يرتبط نقص الحديد بشكل خاص ببعض أنواع تساقط الشعر، لكن العلاقة ليست مؤكدة بالدرجة نفسها في جميع الحالات. ومن أبرز الأنواع التي قد تتأثر بنقص الحديد:

1. تساقط الشعر الكربي (Telogen Effluvium)

يُعدّ أكثر أنواع تساقط الشعر ارتباطاً بنقص الحديد. ويحدث عندما تنتقل نسبة أكبر من بصيلات الشعر من مرحلة النمو إلى مرحلة الراحة والتساقط قبل موعدها المعتاد.

ويظهر عادةً على شكل تساقط منتشر في فروة الرأس، وليس في منطقة محددة، وقد تلاحظ زيادة كمية الشعر المتساقط أثناء الاستحمام، أو تمشيطه. وقد يظهر التساقط بعد فترة من حدوث نقص الحديد، وليس بالضرورة في الوقت نفسه.

2. تساقط الشعر المنتشر

قد يرتبط انخفاض مخزون الحديد بتراجع كثافة الشعر بشكل عام لدى بعض الأشخاص، بحيث يصبح الشعر أخف، وأقل كثافة في مختلف مناطق فروة الرأس بدلاً من ظهور بقع صلعاء محددة.

وقد يكون من الصعب تحديد نقص الحديد باعتباره السبب الوحيد، لأن التساقط المنتشر قد ينتج أيضاً عن أسباب أخرى، مثل اضطرابات الغدة الدرقية، أو فقدان الوزن، أو التغيرات الهرمونية، أو بعض الأمراض والأدوية.

أعراض مصاحبة لنقص الحديد

إرهاق، وخمول مستمر.

دوخة، أو صداع.

ضعف وتكسر في الأظافر.

شحوب في البشرة، وتناثر أو ترقق خصلات الشعر.

الأطعمة الغنية بالحديد لصحة الشعر

يمكن أن يساعد الحصول على كمية كافية من الحديد من الغذاء في الحفاظ على مخزون الحديد في الجسم، وهو أمر مهم لإنتاج الهيموغلوبين، وتوفير الأكسجين للأنسجة، بما فيها بصيلات الشعر. وتشمل أبرز الأطعمة الغنية بالحديد:

اللحوم الحمراء: مثل لحم البقر والضأن، وهي من أفضل مصادر الحديد سهل الامتصاص.

الكبد: وهو غني جداً بالحديد، لكن يُفضّل عدم الإفراط في تناوله، بسبب ارتفاع محتواه من فيتامين A.

الدجاج والديك الرومي: وخاصة اللحوم الداكنة.

الأسماك والمحار: مثل السردين، والتونة، والجمبري، والمحار.

البقوليات: مثل العدس، والفاصوليا، والحمص، وهي مصادر جيدة للحديد النباتي.

الخضراوات الورقية الداكنة: مثل السبانخ، والملوخية، والجرجير.

المكسرات والبذور: ومنها بذور اليقطين، والسمسم، والكاجو.

الحبوب المدعمة بالحديد: وبعض منتجات الحبوب الكاملة.

الفواكه المجففة: مثل الزبيب، والمشمش المجفف، ولكن بكميات معتدلة، لارتفاع محتواها من السكر، والسعرات.

كيف نحسن امتصاص الحديد؟

يختلف امتصاص الحديد حسب مصدره؛ فالحديد الموجود في اللحوم يُمتص عادةً بصورة أفضل من الحديد الموجود في المصادر النباتية. ويمكن تعزيز امتصاص الحديد النباتي بتناول مصدر لفيتامين (سي) في الوجبة نفسها، مثل الفلفل الملون، أو الطماطم، أو البرتقال، أو الليمون.

وفي المقابل، قد يقل امتصاص الحديد عند تناول الشاي أو القهوة مع الوجبة، أو بعدها مباشرة، لذلك يُفضّل الفصل بينهما وبين الوجبات الغنية بالحديد.

إذا كان تساقط الشعر ناتجاً عن نقص حقيقي في الحديد، فإن الاعتماد على الطعام وحده قد لا يكون كافياً في حالات النقص الشديد، وقد يوصي الطبيب بمكملات الحديد بناءً على نتائج التحاليل. ولا يُنصح بتناول الحديد دون التأكد من وجود نقص، لأن زيادة الحديد قد تكون ضارة.