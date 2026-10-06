زلاتكو: الأخطاء الفردية منحت المنتخب السعودي الأفضلية... يستحقون اللقب

أقر الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، بأحقية المنتخب السعودي في التتويج بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية التي ارتكبها لاعبوه، خصوصاً في بداية المباراة، كانت السبب الرئيسي في خسارة النهائي.

وقال داليتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أهنئ المنتخب السعودي، لقد استحق الفوز باللقب. تلقينا هدفين مبكرين، وكانت لدينا فرصة للتسجيل من ركلة جزاء، لكن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيسي في خسارتنا اليوم».

وأضاف: «بعد أول 20 دقيقة لم نعد إلى المباراة بالشكل المطلوب، وكان علينا تقديم أداء أفضل والضغط بصورة أكبر. ارتكبنا أخطاء كبيرة، وهذه البطولة تمثل فرصة لنا للتعلم والتطور».

وأكد مدرب الإمارات رضاه بصورة عامة عما قدمه منتخبه خلال مشواره في البطولة، باستثناء المباراة النهائية، وقال: «قدمنا بطولة جيدة، وأنا راضٍ بشكل عام عما قدمناه بعيداً عن مباراة اليوم. واجهنا منتخباً سعودياً قوياً جداً لم يرتكب الأخطاء، واستحق الفوز بالنهائي».

وعن تأثير الحضور الجماهيري السعودي، قال داليتش: «اللعب أمام الجمهور السعودي شكّل ضغطاً كبيراً علينا، وارتكبنا في بداية المباراة أخطاء لا يجب أن تحدث في مثل هذه المواجهات».

وشدد المدرب الكرواتي على أن خسارة النهائي ستكون محطة للتعلم، مضيفاً: «سنتعلم من هذه البطولة، وسنبني على الإيجابيات ونعالج السلبيات، وسنعمل مع الأندية على تطوير كرة القدم الإماراتية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة».