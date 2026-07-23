ما فوائد قشر الرمان لمرضى الكوليسترول؟

يحتوي قشر الرمان على عدد من مضادات الأكسدة. ورغم أن الناس لا يأكلونه، في العادة، لكنه يمكن تجفيفه وطحنه إلى مسحوق ناعم لاستهلاكه على شكل شاي. كما يمكن تحويله إلى عجينة للبشرة، ويمكن أيضاً شراؤه كمكمل غذائي.

قد يساعد الرمان وعصيره في تحسين ضغط الدم، ومستويات السكر بالدم، والكوليسترول، بالإضافة إلى فوائد أخرى.

ويُشكل القشر الأحمر نحو 50 في المائة من الثمرة، ويحتوي على مضادات أكسدة أكثر من العصير، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

عادةً ما يُتخلص من قشر الرمان ويُعدّ غير صالح للأكل، لكنه يُستخدم بانتظام لأغراض صحية وجمالية متنوعة في طب الأيورفيدا، وهو نظام علاجي بديل ذو جذور في الثقافة الهندية.

قشر الرمان قد يحسّن مستويات الكوليسترول

قد يقلل قشر الرمان عوامل الخطر المرتبطة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

وجدت دراسة صغيرة استمرت 30 يوماً أن تناول مكمّل من مستخلص قشر الرمان بجرعة ألف ميللغرام أدى إلى تحسين مستويات الكوليسترول والسكر بالدم لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة، من خلال تأثيره كمضاد للالتهابات.

قشر الرمان قد يحسّن مستويات السكر بالدم

وفي دراسةٍ أخرى شملت 37 شخصاً مصاباً بداء السكري من النوع الثاني، أظهر أولئك الذين تناولوا 500 ملغ من مستخلص قشر الرمان تحسناً في ضغط الدم، والكوليسترول، والهيموغلوبين السكري (HbA1c)، مقارنة بالذين تلقّوا دواء وهمياً.

كيف تستخدم قشر الرمان؟

يمكن تحضير مسحوق قشر الرمان في المنزل باتباع هذه الخطوات:

افصل القشر عن الثمرة.

ضع القشر بالقرب من نافذة تتعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة يومين أو ثلاثة، أو حتى يجف تماماً.

أضف القشر إلى الخلاط أو مُحضر الطعام، واطحنه حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

احفظ المسحوق في درجة حرارة الغرفة داخل وعاء مُحكم الإغلاق.

يمكن نقع المسحوق في ماء ساخن ثم تصفيته للاستمتاع به كشاي عشبي.

لم تسجل أي آثار جانبية ضارة لاستخدام مسحوق قشر الرمان، لكن من المستحسن دائماً استشارة الطبيب قبل تجربة أي شيء جديد.