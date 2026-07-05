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صحتك

أطعمة غنية بالليكوبين وفوائدها للبروستاتا

مزارعة تحصد البطيخ في حقل بجوار خزان سد سيدي البراك في قضاء نفزة شمال غرب تونس والبطيخ غني بمركب الليكوبين (أ.ف.ب)
مزارعة تحصد البطيخ في حقل بجوار خزان سد سيدي البراك في قضاء نفزة شمال غرب تونس والبطيخ غني بمركب الليكوبين (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

أطعمة غنية بالليكوبين وفوائدها للبروستاتا

مزارعة تحصد البطيخ في حقل بجوار خزان سد سيدي البراك في قضاء نفزة شمال غرب تونس والبطيخ غني بمركب الليكوبين (أ.ف.ب)
مزارعة تحصد البطيخ في حقل بجوار خزان سد سيدي البراك في قضاء نفزة شمال غرب تونس والبطيخ غني بمركب الليكوبين (أ.ف.ب)

الليكوبين هو مركب نباتي طبيعي ينتمي إلى عائلة «الكاروتينات». يعمل كأحد مضادات الأكسدة القوية، وهو المسؤول عن منح الفواكه والخضراوات (مثل الطماطم والبطيخ) لونها الأحمر المميز.

تُعد الطماطم ومنتجاتها، والبطيخ، والجريب فروت الوردي من أبرز الأطعمة الغنية بالليكوبين

، وهو مضاد أكسدة قوي؛ حيث يتركز هذا المركب بشكل طبيعي في أنسجة البروستاتا

ليوفر لها حماية فعالة من الأورام والالتهابات.

فوائد الليكوبين للبروستاتا

مكافحة السرطان

: يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب 9 في المائة.

تثبيط الأورام

: يمنع تكاثر الخلايا السرطانية ويحفز موتها المبرمج.

حماية التضخم

: يحد من فرص الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.

تقليل الالتهابات

: يخفف الإجهاد التأكسدي داخل خلايا وأنسجة الغدة.

أطعمة غنية بالليكوبين

الطماطم المطبوخة

: المصدر الأغنى؛ الطهي والزيت يعززان امتصاص الليكوبين.

البطيخ

: يحتوي على كميات وفيرة ومنعشة من هذا المركب.

الجريب فروت الوردي

: خيار ممتاز يدمج الحموضة بالفائدة.

البابايا والمشمش

: فواكه استوائية وصيفية تدعم صحة الخلايا.

الفلفل الأحمر الحلو

: يعزز المناعة ويحارب التأكسد.

وربطت العديد من الدراسات الوبائية زيادة استهلاك الليكوبين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وتدعم هذه النتائج تجارب مخبرية وحيوانية تُظهر أن الليكوبين لا يُعزز فقط استجابة مضادات الأكسدة في خلايا البروستاتا، بل إنه قادر أيضاً على تثبيط تكاثرها، وتقليل قدرتها على الانتشار.

مع ذلك، لا تزال الأدلة السريرية الواضحة غير كافية لدعم استخدام الليكوبين في الوقاية من سرطان البروستاتا أو علاجه؛ وذلك بسبب العدد المحدود من التجارب السريرية العشوائية المنشورة، وتفاوت جودة الدراسات الموجودة.

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دراسة: تناول الطعام خلال 8 ساعات يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن

يقلل الصيام من إجمالي السعرات الحرارية ويُدخِل الجسم في حالة الأيض (الاحتراق) (بكسلز)
يقلل الصيام من إجمالي السعرات الحرارية ويُدخِل الجسم في حالة الأيض (الاحتراق) (بكسلز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

دراسة: تناول الطعام خلال 8 ساعات يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن

يقلل الصيام من إجمالي السعرات الحرارية ويُدخِل الجسم في حالة الأيض (الاحتراق) (بكسلز)
يقلل الصيام من إجمالي السعرات الحرارية ويُدخِل الجسم في حالة الأيض (الاحتراق) (بكسلز)

أفادت دراسة حديثة بأن تقييد تناول الطعام ليقتصر على ثماني ساعات يومياً يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.

وشملت الدراسة، التي شاركت فيها جامعة غرناطة، ونُشرت مؤخراً في «مجلة التغذية السريرية»، 99 بالغاً (نصفهم من النساء) يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وقد أثبت فريق من العلماء من جامعة غرناطة، ومعهد غرناطة للأبحاث الطبية الحيوية، وجامعة نافارا العامة، ومركز شبكات الأبحاث الطبية الحيوية، أن تقييد تناول الطعام خلال ثماني ساعات يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن لمدة 12 شهراً بعد انتهاء التدخل لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حسبما أفاد به موقع «نيوز ميديكال».

وكشفت الدراسة أن الصيام المتقطع - وتحديداً الطريقة المعروفة باسم 16:8، حيث يصوم المشاركون لمدة 16 ساعة، ويتناولون الطعام خلال الساعات الثماني المتبقية، يُعدّ استراتيجية فعالة للحفاظ على فقدان الوزن على المدى المتوسط.

وتُظهر الدراسة أن هذه الفوائد تستمر لمدة عام واحد، بغضّ النظر عما إذا كانت فترة تناول الطعام التي تبلغ ثماني ساعات تحدث في وقت مبكر من اليوم (بين الساعة 9 صباحاً و 5 مساءً، والمعروفة بالصيام المبكر) أو في وقت لاحق (بين الساعة 1 مساءً و 9 مساءً، المعروفة بالصيام المتأخّر)، مقارنةً بالأشخاص الذين يحافظون على روتينهم الغذائي المعتاد لمدة 12 ساعة أو أكثر.

أظهرت النتائج أن كلتا المجموعتين، الصيام المبكر والصيام المتأخر، تمكنت من الحفاظ على فقدان وزن أكبر بشكل ملحوظ بعد 12 شهراً.

علاوة على ذلك، حافظت مجموعة الصيام المبكر على انخفاض أكبر في كتلة الدهون.

ووفقاً للباحثين، تشير هذه النتائج إلى أن هذا النوع من التدخل الغذائي ليس فقط ممكناً وفعالاً على المدى القصير، بل يُظهر أيضاً آثاراً مستدامة مع مرور الوقت.

تم قياس التغيُّرات في الوزن وكتلة الدهون وكتلة الجسم الخالية من الدهون قبل وبعد التدخل الذي استمر 12 أسبوعاً، وكذلك بعد عام من انتهاء الدراسة.

وتُعد هذه الدراسة جزءاً من مشروع أوسع نُشرت نتائجه الرئيسية في مجلة «نيتشر ميديسن» المرموقة، حيث لوحظ أن المشاركين الذين مارسوا نظام تقييد السعرات الحرارية، بغض النظر عن نظامهم الغذائي، فقدوا في المتوسط ​​3 - 4 كيلوغرامات أكثر من المجموعة التي تلقت توصيات غذائية فقط.

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة ألبا كاماتشو كاردينوسا، الباحثة في «المعهد الجامعي المشترك للرياضة والصحة (iMUDS)» بجامعة غرناطة (UGR)، وزميلة ما بعد الدكتوراه في «ibs.GRANADA» بقسم الغدد الصماء والتغذية في مستشفى سان سيسيليو الجامعي، وهي المؤلفة الرئيسية للدراسة: «حتى الآن، ورغم معرفتنا بأن الصيام المتقطع يُسهم في فقدان الوزن بشكل طفيف على المدى القصير، لم يكن واضحاً ما إذا كانت آثاره تستمر مع مرور الوقت. ومن خلال تقييم المشاركين بعد 12 شهراً من انتهاء التجربة، أثبتنا أن التغيرات في وزن الجسم مستمرة».

بالإضافة إلى ذلك، يُشير الباحثون إلى أنه «من النتائج الإيجابية للغاية أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص قرَّر الاستمرار في ممارسة الصيام المتقطع من تلقاء نفسه خلال عام المتابعة، مما يُشير إلى أنه عادة سهلة نسبياً يمكن دمجها في الحياة اليومية».

ولتحقيق أقصى استفادة من نظام الصيام المتقطع، تتضمن أبرز فوائده الصحية ما يلي:

خسارة الوزن وحرق الدهون: يقلل الصيام من إجمالي السعرات الحرارية ويُدخِل الجسم في حالة الأيض (الاحتراق) لاستخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بعد نفاد مخزون الجليكوجين.

تحسين مستويات السكر: يساهم بشكل فعال في خفض معدلات السكر في الدم وتقليل مقاومة الإنسولين، مما يقي من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

دعم صحة القلب: يساعد في تحسين مؤشرات صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول الضار.

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عادات يومية تزيد خطر جلطات القلب لدى الشباب

هناك زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب(بيكساباي)
هناك زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب(بيكساباي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

عادات يومية تزيد خطر جلطات القلب لدى الشباب

هناك زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب(بيكساباي)
هناك زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب(بيكساباي)

غالباً ما يُنظر إلى النوبات القلبية على أنها خطر صحي يصيب كبار السن بشكل أساسي، لكن ثمة اتجاهاً مفاجئاً ومقلقاً يُشكك في هذا التصور. تكشف بيانات حديثة عن زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، خصوصاً النساء. يثير هذا التطور تساؤلات مقلقة حول الأسباب؛ حيث يُشير الخبراء إلى مجموعة من عوامل نمط الحياة الحديث، مثل الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، والتدخين، واستخدام السجائر الإلكترونية، وفقاً لما ذكره موقع «Pantai Hospitals» المعني بالصحة.

ما الذي يُسبب النوبة والجلطة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب، غالباً بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى تُشكل لويحات في الشرايين وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

لماذا يُعدّ الشباب أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلب في الوقت الراهن؟

ساهمت عدة اتجاهات وتغيرات في نمط الحياة في جَعْل الشباب أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية:

نمط الحياة الخامل

مع ازدياد الوظائف المكتبية، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، وانخفاض النشاط البدني، يعيش العديد من الشباب حياة خاملة، مما يُسهم في السمنة وضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

العادات الغذائية

أدى ازدياد استهلاك الأطعمة المُصنّعة، الغنية بالدهون المتحولة والسكريات والصوديوم، إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم بين الشباب.

التوتر والصحة النفسية

يُعدّ التوتر المزمن والقلق والاكتئاب منتشرة بين جيل الشباب، وتتفاقم هذه الحالة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والضغوط المجتمعية. يرفع التوتر المزمن مستويات الكورتيزول، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب.

تعاطي المواد المخدرة

يُعرف التدخين وتعاطي المخدرات الترفيهية والإفراط في تناول الكحول بأنها عوامل مُساهمة في أمراض القلب.

السمنة والسكري

تُعدّ معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني المتزايدة بين الشباب من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية.

تأخر الرعاية الطبية

يتجاهل العديد من الشباب العلامات التحذيرية المبكرة، ظناً منهم أنهم صغار جداً على الإصابة بمشاكل في القلب، مما يؤخر التدخل الطبي الضروري.

ما هي أعراض النوبة القلبية؟

يُمكن أن يُنقذ التعرف المبكر على أعراض النوبة القلبية الأرواح. تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

ألماً أو انزعاجاً في الصدر

يُوصَف غالباً بأنه ضغط أو ضيق أو شعور بالانقباض في الصدر. قد يمتد هذا الألم إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

ضيق التنفس

قد يصاحب صعوبة التنفس انزعاج الصدر.

الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة

هذه الأعراض، التي غالباً ما تُشخَّص خطأ على أنها حالات أقل خطورة، أكثر شيوعاً لدى النساء.

التعرق البارد

يُعدّ التعرق غير المتوقع دون بذل مجهود بدني علامة تحذيرية.

الإرهاق

قد يكون الإرهاق غير المبرر مؤشراً مبكراً، خاصة لدى النساء.

الدوخة أو الدوار

يُعدّ الشعور بالإغماء أو عدم التوازن علامة تحذيرية خطيرة.

كيف يُمكننا الوقاية من النوبات القلبية؟

الوقاية هي المفتاح لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، لا سيما بين الشباب. تشمل الاستراتيجيات الفعّالة اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وإدارة التوتر، وإجراء تعديلات أخرى على نمط الحياة لتعزيز صحة القلب.

اتباع نظام غذائي صحي

يُعدّ تناول نظام غذائي متوازن ومغذٍّ أمراً بالغ الأهمية. ركّز على إدخال الأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، في وجباتك اليومية. يُعدّ الحدّ من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات المضافة أمراً ضرورياً لخفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُساهم اتباع نظام غذائي غني بأحماض «أوميغا 3» الدهنية والألياف في تحسين صحة القلب بشكل كبير.

ممارسة الرياضة بانتظام

يلعب النشاط البدني دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة القلب. استهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية المكثفة أسبوعياً. يُساعد إضافة تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعياً على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات بشكل عام.

الإقلاع عن التدخين

يُعدّ الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي أمراً ضرورياً للحد من تأثيره على القلب.

الفحوصات الطبية الدورية

يُساعد الرصد المنتظم لضغط الدم ومستويات الكوليسترول وسكر الدم على الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة. ينبغي على الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب استشارة مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة وقائية استباقية.

الحفاظ على وزن صحي

يتطلب الحفاظ على وزن الجسم مزيجاً من عادات غذائية متوازنة ونشاط بدني منتظم. يُقلل الحفاظ على الوزن ضمن النطاق الصحي من الضغط على القلب ويُخفض خطر الإصابة بأمراض مُرتبطة به، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

الحد من استخدام الشاشات

يُشجع تقليل الأنشطة الخاملة، مثل الإفراط في مشاهدة التلفاز أو الاستخدام المطوَّل للأجهزة الإلكترونية، على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً. يُمكن أن يُفيد أخذ فترات راحة وإدخال الحركة في الروتين اليومي صحة القلب بشكل كبير.

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قلة النوم تسرع من شيخوخة الدماغ... كيف يحدث ذلك؟

يميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مراحل النوم الأعمق (بيكسلز)
يميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مراحل النوم الأعمق (بيكسلز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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قلة النوم تسرع من شيخوخة الدماغ... كيف يحدث ذلك؟

يميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مراحل النوم الأعمق (بيكسلز)
يميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مراحل النوم الأعمق (بيكسلز)

قد تكون قلة النوم أحد أعراض التدهور المعرفي المرتبط بالتَّقدُّم في السن، بل وأحد أسبابه، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتحسين نومك وصحة دماغك على المدى الطويل.

وتؤثر قلة النوم سلبياً على جوانب رئيسية عدة:

شيخوخة الدماغ: ترتبط قلة النوم في منتصف العمر بتراجع القدرات الذهنية وتسارع شيخوخة المخ.

ضعف تجدد الخلايا: النوم العميق هو الوقت الأساسي الذي يفرز فيه الجسم هرمونات النمو لإصلاح الأنسجة والخلايا.

تراجع صحة البشرة: يؤدي نقص الراحة إلى ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد (الكورتيزول) الذي يكسر الكولاجين المسؤول عن مرونة وشباب الجلد.

الأمراض المرتبطة بالعمر: يرفع الأرق المزمن خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض القلب وضغط الدم.

تغيرات النوم مع التقدم في العمر

مع تقدُّم العمر، تميل أنماط النوم إلى التغير. تبدأ هذه العملية في منتصف العمر وتزداد وضوحاً مع التَّقدُّم في السن. قد يواجه كبار السن هذين التغيرين في نومهم، وفق موقع «هيلث»:

1- اختلاف أوقات النوم والاستيقاظ: غالباً ما ينام كبار السن مبكراً ويستيقظون مبكراً. كما أنَّهم يواجهون صعوبة أكبر في النوم. بشكل عام، يحصلون على ساعات نوم أقل في الليلة، مما يعني أنهم أقل عرضة للحصول على ساعات النوم الموصى بها كاملةً، والتي تتراوح بين 7 و9 ساعات.

2- انخفاض جودة النوم: يميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مراحل النوم الأعمق والأكثر راحة، ويستيقظون بشكل متكرِّر في الليل.

أسباب هذه التغيرات:

قد يكون بعض تغيرات النوم ناتجاً عن تغيرات طبيعية في الدماغ. لكن بعض العوامل، مثل الأدوية والألم المزمن وحالات مثل انقطاع النفس النومي أو متلازمة تململ الساقين، تجعل النوم أكثر صعوبة بالنسبة لبعض كبار السن.

على المدى القصير: كيف تؤدي قلة النوم إلى تراجع الوظائف الإدراكية؟

يؤثر الحرمان من النوم على كفاءة عمل الدماغ. فعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد قد يؤثر سلباً على:

  • التركيز والانتباه.
  • القدرة على تكوين ذكريات جديدة.
  • المهارات الحسية والحركية.
  • العواطف.
  • التحكم في الانفعالات.

لحسن الحظ، يمكن عكس هذه التغيرات عند الحصول على قسط كافٍ من النوم. بينما قد يعتقد بعض كبار السن أنَّ تراجع الوظائف الإدراكية ناتج عن شيخوخة إدراكية لا رجعة فيها، إلا أنَّ بعض التغيرات قد تكون في الواقع ناتجة عن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.

على المدى البعيد: كيف تُسهم قلة النوم في تدهور القدرات الإدراكية مع التقدم في السن؟

يعتقد باحثو النوم أنَّ قلة النوم المزمنة قد تؤثر سلباً على صحة الدماغ على المدى البعيد، مما يزيد من مخاطر التدهور المعرفي الطفيف والأمراض التنكسية العصبية الحادة مثل مرض ألزهايمر.

إليك كيف يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو عدم الحصول على نوم جيد، على صحتك الإدراكية على المدى البعيد:

ووجدت إحدى الدراسات التي شملت أكثر من 800 ألف امرأة في سنِّ الستين تقريباً أنَّ الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم ليلاً يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بالخرف خلال الـ20 عاماً التالية.

ووجدت دراسة أخرى تتبعت أكثر من 5600 شخص بالغ من كبار السن أنَّ الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في النوم، في المتوسط، كان أداؤهم أسوأ في كثير من الاختبارات المعرفية. كما انخفض أداؤهم بشكل حاد خلال السنوات الـ4 التالية.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد: تُعدُّ مراحل النوم العميق مفيدة بشكل خاص. والأشخاص الذين يشعرون عموماً بالانتعاش والراحة بعد الاستيقاظ أقل عرضةً للإصابة بالتدهور المعرفي والخرف.

يُعدّ اضطراب النوم عاملاً ذا صلة؛ فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين منتصف الثلاثينات وأواخر الأربعينات أنَّ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب شديد في النوم كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات المعرفية بعد عقد من الزمن. لذا، تزداد أهمية النوم في منتصف العمر ولدى كبار السن؛ للمساعدة في منع هذه الحلقة المفرغة.

أهمية النوم لدماغك

خلال نومك، يؤدي دماغك كثيراً من الوظائف المهمة لصحتك المعرفية العامة. إليك فائدتان رئيسيتان للنوم لصحة دماغك المعرفية:

1- التخلص من الفضلات

يمتلك الدماغ نظاماً خاصاً به للتخلص من الفضلات، يُعرف بـ«الجهاز اللمفاوي الدماغي». تقوم هذه الشبكة من القنوات المملوءة بالسوائل بطرد البروتينات السامة في أثناء النوم، تماماً كما تعمل غسالة الأطباق ليلاً.

بعض هذه البروتينات هي نفسها التي تتراكم في أدمغة مرضى ألزهايمر. يتميَّز «الجهاز اللمفاوي الدماغي» بقدرة فائقة على التخلص من هذه البروتينات في أثناء النوم، خصوصاً خلال مرحلة النوم العميق.

والأشخاص الذين يعانون من ضعف في وظائف الجهاز اللمفاوي الدماغي أكثر عرضة للإصابة بالخرف. أما الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو رداءته، فلا يكون الدماغ قادراً على التخلص من هذه البروتينات غير الطبيعية بكفاءة عالية في أثناء الليل. قد يكون هذا أحد أسباب زيادة خطر الإصابة بالخرف لاحقاً مع قلة النوم في منتصف العمر وما بعده.

2- التأثيرات المضادة للالتهاب

يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تقليل الالتهاب. لدى الأشخاص من جميع الأعمار، يميل الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة الالتهاب، مما قد يؤثر على الدماغ.

على المدى الطويل، قد يزيد الالتهاب من خطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية مثل مرض ألزهايمر.

وبدرجة أقل، قد يزيد الالتهاب المزمن أيضاً من خطر التدهور المعرفي الطفيف مع التقدم في السن. قد يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد على خفض هذا الالتهاب وتقليل هذه المخاطر.

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