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صحتك

تشعر بالجوع بعد الأكل مباشرة؟ 5 أسباب قد تكون وراء ذلك

هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)
هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تشعر بالجوع بعد الأكل مباشرة؟ 5 أسباب قد تكون وراء ذلك

هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)
هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)

قد يعتقد البعض أن الشعور بالجوع بعد وقت قصير من تناول وجبة مشبعة يعني أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطعام، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الأمر قد يكون مرتبطاً بعادات يومية أو عوامل صحية تؤثر في الإحساس بالشبع.

وفيما يلي أبرز هذه العادات، وفقاً لما نقله موقع «فيري ويل هيلث» عن خبيرة التغذية لورين بانوف:

تناول الطعام بسرعة كبيرة

عند تناول الطعام بسرعة، لا يحصل الدماغ على الوقت الكافي لاستقبال إشارات الشبع القادمة من المعدة، التي تحتاج إلى نحو 20 دقيقة حتى تصل بشكل كامل. لذلك قد يشعر الشخص بالجوع رغم أنه تناول كمية كافية من الطعام.

ما الحل؟

تنصح بانوف بالانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد الانتهاء من الوجبة قبل تناول أي طعام إضافي، مع الانشغال بأي نشاط آخر لتجنب الأكل بدافع الإحساس المؤقت بالجوع.

نقص السوائل في الجسم

قد يخلط الدماغ أحياناً بين إشارات العطش والجوع، لذلك قد يكون الشعور بالرغبة في تناول الطعام بعد الوجبة ناتجاً عن حاجة الجسم إلى الماء وليس إلى المزيد من السعرات الحرارية.

ما الحل؟

تنصح بانوف بشرب كوب من الماء بعد الوجبة عند الشعور بالجوع، أو تناول مشروبات عشبية غير محلاة للمساعدة على الإحساس بالامتلاء.

التوتر وقلة النوم

قد يدفع التوتر أو القلق أو الملل بعض الأشخاص إلى تناول الطعام دون وجود جوع حقيقي، كما أن قلة النوم تؤثر في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، ما يزيد الرغبة في الأكل.

ما الحل؟

تقول بانوف إنه يجب أولاً أن يكون الشخص قادراً على معرفة الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي.

فالجوع الحقيقي يظهر تدريجياً ويصاحبه شعور بفراغ أو قرقرة في المعدة، ويمكن إشباعه بأي نوع من الطعام.

أما الجوع النفسي فيظهر فجأة، ويرتبط غالباً بالرغبة في نوع محدد من الأطعمة، خاصة الحلويات أو الوجبات الخفيفة، ويكون سببه التوتر أو الملل أو الاعتياد على تناول الطعام في أوقات معينة.

وفي هذه الحالة، يُنصح بممارسة نشاط يخفف التوتر مثل المشي، أو تمارين التنفس، أو التواصل مع صديق، بدلاً من اللجوء إلى الطعام.

اضطرابات هرمونية أو مشكلات صحية

قد يكون استمرار الشعور بالجوع بعد تناول الطعام مرتبطاً باضطرابات هرمونية تؤثر في إشارات الشبع داخل الجسم، كما قد يكون مؤشراً على بعض المشكلات الصحية مثل السكري من النوع الثاني، أو اضطرابات الغدة الدرقية.

ما الحل؟

إذا كان الجوع المستمر مصحوباً بأعراض مثل فقدان الوزن دون سبب واضح، أو العطش الشديد، أو الإرهاق، أو كثرة التبول، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب.

عدم توازن مكونات الوجبة

الوجبات التي تفتقر إلى البروتين أو الألياف أو الدهون الصحية تُهضم بسرعة، ما يؤدي إلى عودة الجوع في وقت قصير.

كما أن الإكثار من السكريات والكربوهيدرات المكررة يسبب ارتفاعاً سريعاً في مستوى السكر بالدم يعقبه انخفاض مفاجئ، وهو ما يحفز الشعور بالجوع مرة أخرى.

ما الحل؟

تنصح بانوف بأن يحتوي ربع الطبق على الأطعمة الغنية بالبروتين للمساعدة على إطالة الشعور بالشبع، ونصف الطبق على الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف لإبطاء عملية الهضم وتحسين استقرار مستوى السكر في الدم، مع ضرورة إضافة كمية مناسبة من الدهون الصحية، مثل المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون، لأنها تساعد على استمرار الإحساس بالشبع لفترة أطول.

كما تؤكد خبيرة التغذية على ضرورة تقليل الأطعمة فائقة التصنيع والمشروبات المحلاة والحلويات، لأنها تمنح سعرات حرارية مرتفعة دون قيمة غذائية كافية، وتزيد الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.

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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

فيتامينان قد يُحسنان وظائف الرئة لدى مرضى الربو

رجل مصاب بالربو (بيكسلز)
رجل مصاب بالربو (بيكسلز)

كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات فيتاميني «أ» و«د» في الجسم قد يرتبط بتحسن وظائف الرئة لدى الأطفال والبالغين المصابين بالربو.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين من مستشفى بريغهام والنساء في مدينة بوسطن الأميركية، وشملت 1165 طفلاً و1041 بالغاً مصابين بالربو؛ حيث قاس الباحثون مستويات الفيتامينين في الدم، إلى جانب تقييم كفاءة الرئة.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات فيتامين «أ» وفيتامين «د» في الجسم يرتبط بتحسين وظائف الرئة، بل وحتى بإبطاء الشيخوخة.

وكتبوا في دراستهم، التي نشرت في مجلة «Thorax» المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي، أن «ارتفاع مستوى فيتامين (أ) في بلازما الدم يرتبط بتحسين وظائف الرئة لدى الأطفال والبالغين المصابين بالربو، في حين يُظهر فيتامين (د) فوائد مماثلة لدى البالغين، بما في ذلك إبطاء الشيخوخة البيولوجية».

ولفتت الدراسة إلى أن نقص فيتامين «د» أكثر شيوعاً بين مرضى الربو، ويرتبط بزيادة شدة المرض، والحاجة إلى جرعات أكبر من الأدوية المستنشقة، وتكرار نوبات تدهور الأعراض.

وأشار الفريق إلى أن النتائج تفتح باباً جديداً لفهم العلاقة بين فيتامين «د» والشيخوخة البيولوجية وصحة الرئة، لكنهم شددوا على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم العلاقة السببية بشكل أفضل.

ويُعدُّ الربو مرضاً مزمناً يصيب الجهاز التنفسي، ويتميز بالتهاب وضيق في الشُّعب الهوائية، ما يسبب السُّعال، والصفير، وضيق التنفس. وتختلف شدَّة الأعراض بين خفيفة ومهدِّدة للحياة في أثناء النوبات الحادة.

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صحتك

10 علامات تدل على أن شخصاً ما يتلاعب بك نفسياً

التلاعب النفسي هو أسلوب خبيث يعتمد على مزيج من الكذب والإنكار والتضليل لتشويه الواقع (بيكساباي)
التلاعب النفسي هو أسلوب خبيث يعتمد على مزيج من الكذب والإنكار والتضليل لتشويه الواقع (بيكساباي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

10 علامات تدل على أن شخصاً ما يتلاعب بك نفسياً

التلاعب النفسي هو أسلوب خبيث يعتمد على مزيج من الكذب والإنكار والتضليل لتشويه الواقع (بيكساباي)
التلاعب النفسي هو أسلوب خبيث يعتمد على مزيج من الكذب والإنكار والتضليل لتشويه الواقع (بيكساباي)

التلاعب النفسي حقيقة واقعة، وهو أسلوب تلاعب خبيث يعتمد على مزيج من الكذب والإنكار والتضليل لتشويه الواقع. كما أن التعامل مع المتلاعبين النفسيين يمثل مشكلة حقيقية. إذا لم تكن على دراية تامة بما يفعله هؤلاء المتلاعبون فقد تبدأ التشكيك في أفكارك ومشاعرك وواقعك، بل حتى في سلامة عقلك. لذا، من المهم جداً التعرف على أساليبهم في أسرع وقت ممكن، ثم الابتعاد عنهم فوراً.

مصطلح «التلاعب النفسي» مستوحى من فيلم «Gaslight» الذي عُرض عام 1944؛ حيث تلاعب زوج بمصابيح الغاز في منزله لتومض، وكلما سألته الزوجة عن سبب الوميض، كان ينكر حدوث أي شيء. مع مرور الوقت، أسهم هذا، بالإضافة إلى أساليب خداع أخرى، في إقناع زوجته بأنها تُصاب بالجنون.

ولا شك أن المجتمع لا يتهاون مع التلاعب النفسي، ولا سيما عندما يلجأ بعض الأفراد إلى أساليب الخداع لتحقيق مآربهم، بدلاً من سلوك الطرق المشروعة القائمة على الكسب والاجتهاد، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع «psychology today».

ويقول بروس واي لي، الحاصل على درجتي الدكتوراه في الطب والماجستير في إدارة الأعمال، إنه تعرّض لحادثة تلاعب نفسي، ثم يستعرض العلامات التي مكّنته من كشف الحقيقة بسرعة.

والقصة هي، بعد فترة وجيزة من إطلاق إحدى المبادرات، رغب شخصان آخران في الانضمام إليها والمشاركة في قيادتها. وحرصاً مني على إشراك الجميع، قبلتُهما فوراً. لكنهما توجها إلى جهة تمويل دون استشارتي، واستخدما المبادرة أداةً لكسب التمويل؛ ولأنني لم أكن حاضراً في المناقشات، تمكنا من تحديد أوجه إنفاق التمويل، دون منحي حق المشاركة في القرار. عندما علمتُ بالأمر، سألتُهما عن سبب استبعادي وعن القرار الذي اتُخذ. ما حدث بعد ذلك كان مطابقاً للعلامات العشر التالية للتلاعب النفسي:

1. لا يتحمل المتلاعبون النفسيون مسؤولية أفعالهم.

كان من الممكن حل المشكلة بسرعة لو اعترفا بما فعلاه ووعدا بعدم تكراره، لكنهما بدلاً من ذلك، لم يتحملا المسؤولية؛ وهذا دليل على التلاعب النفسي، رغم أن رسائل البريد الإلكتروني أظهرت بوضوح أنهما أجريا مناقشات دون علمي، ما يشير إلى دليل آخر.

2. المتلاعبون ينكرون الحقائق والواقع.

صحيح أنه من الصعب إنكار محادثات البريد الإلكتروني لأنها، في النهاية، موجودة في رسائل بريد إلكتروني. ومع ذلك، عندما سألتهما تحديداً عن تلك الرسائل، ولماذا لم أكن على علم بها، لم يقدما أي تفسير مباشر، بل استخدما لغة مبهمة، مدعيين أنني كنت على دراية بما يجري (مع أنني لم أكن كذلك في الواقع)، وهذا دليل آخر على التلاعب النفسي - إنكار الحقائق والواقع.

3. المتلاعبون يتجاهلون تعليقاتك وأسئلتك وطلباتك.

كان سؤالي لهما «لماذا لم أكن على علم بتلك الرسائل؟» واضحاً تماماً، ويتطلب إجابة واضحة مثل «نأسف، كان ذلك خطأنا ولن يتكرر». لكن ما تلا ذلك كان علامة ثالثة على التلاعب النفسي، وهي سيل من الإجابات المطولة والمعقدة التي طمست سؤالي الأصلي. أجبرني ذلك على تكرار سؤالي الموجز مراراً وتكراراً: لماذا لم يتم إشراكي؟.

4. يستخدم المتلاعبون النفسيون أسلوب التضليل بتغيير الموضوع.

لم أحصل على إجابة واضحة مطلقاً، بل حصلت على ما يُشبه فيلم «ماغنوليا» عام 1999؛ حيث جرى تقديم عدد من القصص المتفرقة. وهذه علامة رابعة على التلاعب النفسي؛ استخدام التضليل لتغيير الفكرة الرئيسية للسؤال الأصلي.

5. يقلل المتلاعبون النفسيون من شأن مخاوفك ومشاعرك.

وفي خضم ذلك، كانا يمارسان العلامة الخامسة على التلاعب النفسي وهي التقليل من شأن مخاوفك ومشاعرك بدلاً من السماح لك بالتعبير عن نفسك. تشمل ردود الفعل الكلاسيكية للتلاعب النفسي على مخاوفك عبارات مثل «أنت حساس للغاية»، «أنت عاطفي للغاية»، «لا تُضخّم الأمر أكثر مما هو عليه»، أو حتى «أنت مجنون».

6. يُلقي المتلاعبون النفسيون باللوم عليك ويلعبون دور الضحية.

يحاول المتلاعبون النفسيون إسقاط سلوكياتهم عليك، وتشويه سمعتك وعزلك، وجعلك تشعر كأنك تسير على قشر البيض،

وهذا يُبرز العلامة السادسة للتلاعب النفسي: قلب الحقائق رأساً على عقب؛ حيث يُحرفون الحجج ليُظهروك بطريقة ما مسؤولاً عن سلوكهم السيئ، ثم يُظهرون أنفسهم ضحايا. وادعيا أن أسئلتي تُؤخر بطريقة ما ما كان من المفترض أن تُحققه مبادرتنا -المبادرة التي بدأتها- بينما كانا يرفضان تقديم إجابات واضحة.

7. يُسقط المُتلاعبون سلوكياتهم عليك.

قام أحدهم بإشراك بعض أعضاء المبادرة (وليس جميعهم) وعرض وجهة نظرهم فقط، مُدعياً أنهم أكثر شمولاً من خلال هذا الإشراك. نعم، هذا صحيح: لقد ادعوا أنهم أكثر شمولاً بعد أن أثرتُ مخاوف بشأن عدم شموليتهم في المقام الأول. لكن هذه حيلة سابعة من حيل التلاعب.

8. يحاول المتلاعبون النفسيون عزلك.

بإشراك أصدقائهم فقط بدلاً من إشراك جميع أعضاء المبادرة، كانوا يحاولون تطبيق العلامة الثامنة للتلاعب النفسي: عزلك في مواجهة جماعية. وكان ردي هو إشراك جميع الأعضاء الآخرين في النقاش.

9. يحاول المتلاعبون النفسيون تشويه سمعتك.

كل ما سبق يُشير إلى العلامة التاسعة للتلاعب النفسي، وهي محاولات تشويه سمعتك. وقد يأتي ذلك عبر طرق عديدة، من المحادثات السرية إلى نشر الشائعات.

10. يحاول المتلاعبون النفسيون جعلك حذراً للغاية وتشكك في نفسك.

بحلول ذلك الوقت، تحولت المبادرة التي بدأتها لجعل الجميع يعملون معاً بطريقة ودية وتعاونية إلى عكس ذلك تماماً. وجدتُ نفسي مضطراً للتفكير ملياً في كل ردٍّ من ردودي، وكأنني أسير على قشر بيض، وهذه هي العلامة العاشرة للتلاعب النفسي. حينها أدركتُ حقيقة التلاعب النفسي: لماذا أتحمل التلاعب النفسي بينما يمكنني العمل مع شركاء موثوقين بأسلوب صريح وشفاف لحل المشكلات، وبروح التعاون؟ عندها قررتُ التخلي عما بدأته أصلاً. في الحقيقة، لم أندم على هذا القرار منذ ذلك الحين.

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الصحة النفسية
صحتك

قوة عضلات الصدر والظهر تقلل من خطر الأزمات القلبية والوفاة المبكرة

الأشخاص ذوو عضلات الصدر والظهر القوية يكونون أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية (بيكسلز)
الأشخاص ذوو عضلات الصدر والظهر القوية يكونون أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية (بيكسلز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قوة عضلات الصدر والظهر تقلل من خطر الأزمات القلبية والوفاة المبكرة

الأشخاص ذوو عضلات الصدر والظهر القوية يكونون أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية (بيكسلز)
الأشخاص ذوو عضلات الصدر والظهر القوية يكونون أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية (بيكسلز)

كشفت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص الذين يتمتعون بعضلات صدر وظهر قوية أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية والوفاة المبكرة.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد استخدم باحثون من جامعة إدنبرة الذكاء الاصطناعي لفحص صور الأشعة السينية لـ1722 مريضاً، معظمهم في الخمسينات من العمر، يعانون آلاماً في الصدر.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بكثافة عضلية أكبر في صدورهم وظهورهم كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة خلال السنوات العشر التالية للفحص.

فقد أشار الباحثون إلى أن كل زيادة بمقدار 10 درجات في كثافة العضلات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 31 في المائة، وانخفاض خطر الوفاة خلال 10 سنوات بنسبة 39 في المائة.

ورجح الباحثون أن أصحاب العضلات الأعلى جودة هم الأكثر ممارسة للنشاط البدني، وهو ما قد يُسهم في تحسين صحة القلب.

وقالت البروفسورة ميشيل ويليامز، الباحثة الرئيسية في الدراسة: «من المثير للاهتمام أن تكون العضلات الهيكلية مرتبطة بخطر الإصابة بالأزمة القلبية. العضلات التي تظهر في صور الأشعة التي استخدمناها تشمل أساساً عضلات الظهر، وجزءاً من عضلات الصدر، والعضلات الواقعة بين الأضلاع».

ولفتت إلى أن نتائجها مُقنعة للغاية، لدرجة أنها بدأت الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مرتين أسبوعياً، وتعتزم المشي لمدة ساعة يومياً.

وأضافت: «أصبحت أيضاً أكثر اهتماماً بممارسة تمارين مثل ركوب الدراجات، وتمارين الثبات، وتمارين تقوية الجسم، لأنني أستمتع بها، وقد يكون لها تأثير في هذه العضلات».

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام الاستفادة من فحوصات القلب الروتينية لتحديد الأشخاص الذين يعانون انخفاض جودة العضلات، بما يسمح بتقديم برامج لممارسة النشاط البدني، أو متابعتهم بصورة أكثر دقة، أو إعطائهم الأولوية في الحصول على العلاجات الوقائية التي تُقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

ومع ذلك، أكد فريق الدراسة الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثير التمارين على كثافة العضلات وعلاقتها بصحة القلب بشكل أفضل.

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