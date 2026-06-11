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دراسة طويلة الأمد تكشف العمر الذي تبدأ فيه اللياقة البدنية بالتراجع

دراسة جديدة طويلة الأمد حددت بدقة العمر الذي تبدأ عنده اللياقة البدنية في التراجع (بيكسلز)
دراسة جديدة طويلة الأمد حددت بدقة العمر الذي تبدأ عنده اللياقة البدنية في التراجع (بيكسلز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

دراسة طويلة الأمد تكشف العمر الذي تبدأ فيه اللياقة البدنية بالتراجع

دراسة جديدة طويلة الأمد حددت بدقة العمر الذي تبدأ عنده اللياقة البدنية في التراجع (بيكسلز)
دراسة جديدة طويلة الأمد حددت بدقة العمر الذي تبدأ عنده اللياقة البدنية في التراجع (بيكسلز)

لطالما كان من المعروف أن اللياقة البدنية تتراجع تدريجياً مع التقدم في العمر، لكن دراسة جديدة طويلة الأمد حددت بشكل أكثر دقة العمر الذي تبدأ عنده هذه التغيرات، وهو سن 35 عاماً. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن الحفاظ على النشاط البدني أو حتى البدء بممارسته في مراحل لاحقة من الحياة يمكن أن يساعد في تحسين القدرات البدنية وإبطاء وتيرة التراجع.

ماذا كشفت الدراسة؟

وحسب موقع «فيريويل هيلث»، أُجريت الدراسة في معهد كارولينسكا السويدي ضمن مشروع «الدراسة السويدية للنشاط البدني واللياقة البدنية»، وشملت متابعة 427 شخصاً على مدى يقارب 50 عاماً.

وقام الباحثون بتقييم القدرات البدنية للمشاركين بشكل متكرر بين سن 16 و63 عاماً، ليتبين أن مستويات اللياقة البدنية والقوة العضلية انخفضت بنسبة تراوحت بين 30 و48 في المائة.

وقالت ماريا ويسترشول، المحاضرة في معهد كارولينسكا والباحثة الرئيسية في الدراسة: «تُظهر النتائج أن اللياقة البدنية والقوة العضلية تتراجعان في وقت مبكر نسبياً، أي في حدود سن 35 عاماً، وأن هذا الانخفاض يحدث تدريجياً طوال مرحلة البلوغ».

وأضافت: «القدرات البدنية لا تتراجع بشكل مفاجئ، بل تنخفض ببطء مع مرور الوقت، ثم تتسارع وتيرة التراجع مع التقدم في العمر، ما يجعل الخسائر أكثر وضوحاً في المراحل اللاحقة من الحياة».

النشاط البدني يبطئ التراجع

أشارت الدراسة إلى أن عدة عوامل تؤثر في سرعة فقدان القوة واللياقة مع التقدم في العمر، إلا أن النشاط البدني يُعد من أهم هذه العوامل.

فالأشخاص الذين يحافظون على نشاطهم البدني طوال حياتهم، أو حتى أولئك الذين يبدأون ممارسة الرياضة في سن متقدمة، يميلون إلى فقدان قدراتهم البدنية بوتيرة أبطأ، وقد يتمكنون من تحسينها إلى حد ما.

في المقابل، يؤدي نمط الحياة الخامل إلى تسريع هذه الخسائر.

وأوضحت ويسترشول أن هذا التراجع يرتبط بتغيرات بيولوجية طبيعية ترافق الشيخوخة، من بينها:

- الانخفاض التدريجي في الكتلة العضلية.

- تغير تركيبة الألياف العضلية.

- تراجع كفاءة الجهاز العصبي في تنشيط العضلات.

- تغيرات في عمليات التمثيل الغذائي.

- اضطرابات هرمونية مرتبطة بالعمر.

- زيادة مستويات الالتهابات في الجسم.

وأضافت أن هذه التغيرات تبدأ قبل سنوات طويلة من ملاحظة آثارها بشكل واضح.

النساء قد يلاحظن التغيرات في وقت أبكر

وجدت الدراسة أن النساء قد يشهدن تراجعاً في القوة العضلية والانفجارية في وقت أبكر قليلاً مقارنة بالرجال، في حين أن معدلات تراجع القدرة على التحمل كانت متشابهة لدى الجنسين.

وأرجعت ليدا مالك، أستاذة العلاج الطبيعي المساعدة في جامعة صامويل ميريت والمتحدثة باسم الجمعية الأميركية للعلاج الطبيعي، هذه الفروق إلى التغيرات الهرمونية المختلفة بين الرجال والنساء.

وقالت إن انقطاع الطمث يُعد من أبرز العوامل التي تسرّع فقدان الكتلة العضلية والعظمية لدى النساء.

وأضافت: «من خلال عملي كوني أخصائية علاج طبيعي، ألاحظ أن كثيراً من النساء يلجأن إلى العلاج الطبيعي لتحسين قدراتهن البدنية خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بعده، بينما يميل الرجال إلى طلب المساعدة في مراحل لاحقة بسبب الطبيعة الأكثر تدريجية لتراجعهم البدني».

لماذا تبقى الرياضة مهمة مع التقدم في العمر؟

رغم أن بعض مظاهر التراجع الجسدي المرتبطة بالعمر لا يمكن تجنبها بالكامل، فإن الباحثين يؤكدون أن النشاط البدني يظل أداة فعالة للحفاظ على الصحة.

وقالت ويسترشول إن البدء بممارسة النشاط البدني في سن متأخرة يمكن أن يحسن القوة واللياقة ويبطئ وتيرة التراجع، حتى وإن لم يكن قادراً على إيقافه تماماً.

من جانبها، أوضحت ليدا أن القوة العضلية والتحمل واللياقة الهوائية تتراجع بشكل طبيعي مع الزمن ما لم يتلقَّ الجسم التحفيز الكافي لمواصلة التكيف ومقاومة هذه التغيرات.

وأضافت: «عندما أتعامل مع مرضى يمرون بهذه المرحلة، غالباً ما ألاحظ انخفاضاً في الحركة والتوازن والمرونة والقدرة الوظيفية العامة».

وتابعت: «يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في أداء الأنشطة اليومية الروتينية، مثل جزّ العشب أو تنظيف المنزل أو أعمال البستنة».

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مشروب المتة: فوائد محتملة في تقليل الالتهابات وإنقاص الوزن

كوب من مشروب المتة (بيكسلز)
كوب من مشروب المتة (بيكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مشروب المتة: فوائد محتملة في تقليل الالتهابات وإنقاص الوزن

كوب من مشروب المتة (بيكسلز)
كوب من مشروب المتة (بيكسلز)

تُعدّ المشروبات العشبية جزءاً مهماً من ثقافات كثيرة حول العالم، وغالباً ما ترتبط بفوائد صحية متنوعة. ومن بين هذه المشروبات، تبرز المتة بوصفها خياراً تقليدياً شائعاً في أميركا الجنوبية، حيث اكتسبت اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل ما يُنسب إليها من خصائص صحية. وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المتة قد تُسهم في تقليل الالتهابات ودعم فقدان الوزن، إلا أن هذه الفوائد لا تزال قيد الدراسة، وتحتاج إلى مزيد من الأدلة العلمية لتأكيدها، وفقاً لما أورده موقع «فيري ويل هيلث».

ما المتة؟

المتة مشروب عشبي، موطنه الأصلي أميركا الجنوبية، وقد ارتبط تاريخياً بشعبي غواراني وكاينغانغ في باراغواي. يُحضَّر هذا المشروب تقليدياً من خلال نقع أوراق وأغصان شُجيرة المتة (Ilex paraguariensis) في ماء ساخن، ويُقدَّم عادةً في إناء خاص يُعرف بالقرعة، مع استخدام قشة معدنية مميزة، إلى جانب ترمس للماء الساخن.

تحتوي المتة على الكافيين، ما يمنحها تأثيراً منشّطاً يساعد على زيادة الطاقة. كما تتميز بكونها غنية بمضادات الأكسدة، التي تُنسب إليها عدة فوائد صحية محتملة. ولا تقتصر أهمية هذه المركبات على تعزيز النشاط، بل تمتد لتشمل حماية الخلايا من التلف الناتج عن عمليات الأكسدة، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

تأثيرات المتة المضادة للالتهابات

تُعرف المتة بخصائصها المضادة للالتهابات، حيث تُسهم في تقليل الالتهابات في أنحاء مختلفة من الجسم. ويُعتقد أن هذا التأثير يتحقق من خلال تثبيط إنتاج بعض المركبات الكيميائية المرتبطة بالالتهاب، مثل أكسيد النيتريك، والبروستاغلاندين 2، والإنترلوكين 6، والإنترلوكين 1 بيتا.

ولا تقتصر فوائد هذه الخصائص على تقليل الالتهاب فحسب، بل قد تمتد لتؤثر في جوانب متعددة من الصحة.

خصائص محتملة مضادة للسرطان

يرى بعض العلماء أن المتة قد تمتلك خصائص مضادة للسرطان، ويرتبط هذا الاحتمال جزئياً بخصائصها المضادة للالتهابات. وقد أظهرت دراسات أُجريت على الحيوانات أن مشروب المتة قد يُبطئ نمو سرطان القولون والمستقيم، من خلال تحفيز موت الخلايا السرطانية.

وبناءً على ذلك، قد يكون للمتة دور محتمل بوصفها مكملاً غذائياً لدى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، إلا أن هذه الفرضيات لا تزال بحاجة إلى دراسات بشرية أوسع لتأكيدها.

المتة تُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات (بيكسلز)

فوائد محتملة لصحة الأمعاء

تشير بعض الأدلة إلى أن مركبات موجودة في المتة قد تعمل كأنها مواد حيوية (بريبايوتيك)، إذ تُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما يمتلك نبات المتة خصائص مضادة للميكروبات، ما قد يساعد على الحد من البكتيريا الضارة.

وقد تنعكس هذه التأثيرات على توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهو ما قد يسهم بدوره في تحقيق فوائد صحية إضافية، نظراً لدور البكتيريا النافعة في إنتاج مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات. ومع ذلك، يُعد هذا المجال من المجالات البحثية الناشئة التي تتطلب مزيداً من الدراسات.

تأثيرات المتة على صحة القلب

تُشير بعض الأدلة إلى أن المتة قد تُسهم في تعزيز صحة القلب، ويرتبط ذلك بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تساعد في حماية الأوعية الدموية. كما تحتوي على مركب الثيوبرومين، الذي قد يُسهم في توسيع الأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسة عشوائية مضبوطة أن تناول المتة ثلاث مرات يومياً لمدة ثمانية أسابيع قد يُساعد في خفض ضغط الدم. كما توجد مؤشرات على أنها قد تُحسّن مستويات الكولسترول، من خلال تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بالكولسترول الضار، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، لا تزال هذه النتائج أولية، وتستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتأكيدها.

هل تساعد المتة على إنقاص الوزن؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن المتة قد تمتلك خصائص مضادة للسمنة. فقد أظهرت مراجعة منهجية شملت 32 دراسة أن استهلاك المتة قد يُسهم في خفض وزن الجسم وتحسين تركيبه، إضافةً إلى تأثيرات إيجابية محتملة على الأداء البدني والمزاج والشهية.

كما يُعتقد أن المتة قد تُساعد في إنقاص الوزن من خلال تسريع عملية الأيض وزيادة تكسير الدهون. ويسهم الكافيين الموجود فيها في تعزيز مستويات الطاقة، مما قد يساعد على زيادة النشاط البدني وحرق مزيد من السعرات الحرارية أثناء التمرين.

إضافةً إلى ذلك، قد تُساعد المتة في الحد من تخزين الدهون في الجسم، كما تُبطئ عملية إفراغ المعدة، ما يُسهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

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علامات في العين قد تنذر بمشاكل الكبد

هناك ارتباط مباشر بين صحة الكبد وصحة العين (رويترز)
هناك ارتباط مباشر بين صحة الكبد وصحة العين (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

علامات في العين قد تنذر بمشاكل الكبد

هناك ارتباط مباشر بين صحة الكبد وصحة العين (رويترز)
هناك ارتباط مباشر بين صحة الكبد وصحة العين (رويترز)

قد تبدو أمراض الكبد في أذهان الكثيرين مرتبطة بأعراض في البطن أو الجهاز الهضمي فقط، لكن خبراء في أمراض الكبد يؤكدون أن العينين قد تكونان نافذة مبكرة تكشف عن وجود خلل في وظائف الكبد، قبل ظهور أعراض واضحة في باقي الجسم.

وأوضح الدكتور براسانا بهات، استشاري أمراض الكبد وزراعة الأعضاء في مستشفيات كيمز بالهند لموقع «أونلي ماي هيلث» أن هناك ارتباطاً مباشراً بين صحة الكبد وصحة العين، مشيراً إلى أن الأعراض المرتبطة بالعين في بعض الحالات قد تكون أول إشارة تحذيرية لوجود مشكلة كبدية.

فما أبرز العلامات التحذيرية المرتبطة بالعين والتي لا ينبغي تجاهلها؟

*إصفرار بياض العينين

*جفاف وحكة مستمرة في العينين

*تشوش أو ضعف في الرؤية

*تورم أو انتفاخ حول العينين

*مشكلات في شبكية العين في الحالات المتقدمة

*ظهور حلقة مائلة إلى اللون البني المخضر حول القرنية، وقد ترتبط بمرض «ويلسون» وهو مرض بالكبد ينتج عن تراكم النحاس في الجسم.

*بعض أمراض الكبد المناعية قد تؤدي إلى نقص في إفراز الدموع

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الخبراء بعدم تجاهل أعراض العين، خصوصاً إذا ظهرت مع علامات أخرى قد تشير إلى مشاكل في الكبد، مثل:

*تغير لون البول إلى الداكن أو البراز إلى الفاتح

*انتفاخ البطن

*التعب المستمر أو فقدان الشهية

وأكد بهات أن اجتماع هذه الأعراض مع مشاكل في العين يعد مؤشراً يستدعي الفحص الطبي دون تأخير.

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صحتك

5 عادات يومية تدمر الكولاجين وتسرّع شيخوخة البشرة

مع التقدم في العمر تتراجع قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي (بيكسلز)
مع التقدم في العمر تتراجع قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي (بيكسلز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

5 عادات يومية تدمر الكولاجين وتسرّع شيخوخة البشرة

مع التقدم في العمر تتراجع قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي (بيكسلز)
مع التقدم في العمر تتراجع قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي (بيكسلز)

يُعد الكولاجين أحد أهم البروتينات في الجسم، إذ يمنح البشرة تماسكها ومرونتها ويساعد في الحفاظ على مظهرها الشاب. لكن مع التقدم في العمر تتراجع قدرة الجسم على إنتاجه بشكل طبيعي، فيما تساهم بعض العادات اليومية الشائعة في تسريع تكسره وفقدانه، حتى لدى الأشخاص الذين يحرصون على استخدام منتجات العناية بالبشرة.

وفي هذا السياق، كشفت طبيبة الأمراض الجلدية وجراحة الجلد الدكتورة جين يو لمجلة «نيوزويك» عن أبرز الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الكولاجين وتسرّع ظهور علامات الشيخوخة، وهي:

عدم الاهتمام بحماية الجلد من أشعة الشمس

أكدت يو أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية دون استخدام واقٍ للشمس يعد العامل الأشد تأثيراً في تسريع شيخوخة البشرة وفقدان الكولاجين.

وقالت: «الأشعة فوق البنفسجية تولد جزيئات ضارة تنشط إنزيمات تعمل على تكسير الكولاجين، كما تعيق الخلايا المسؤولة عن إنتاج كولاجين جديد».

وأضافت أن أي مستحضرات أو مكملات غذائية لا يمكنها تعويض الأضرار الناتجة عن التعرض المستمر للشمس من دون حماية مناسبة، مشددة على ضرورة جعل استخدام واقي الشمس خطوة أساسية في الروتين اليومي للعناية بالبشرة.

الإفراط في تقشير البشرة

يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام، إلا أن المبالغة فيه قد تأتي بنتائج عكسية.

وأوضحت يو أن البشرة تمتلك دورة تجدد طبيعية تستغرق نحو 28 يوماً، وأن التقشير المتكرر أو استخدام المقشرات القوية بشكل مفرط يضعف الحاجز الواقي للبشرة ويؤدي إلى التهابات مزمنة.

وقالت: «عندما يستخدم الأشخاص المقشرات الخشنة أو الأحماض المركزة أو بعض منتجات التجديد بكثرة، فإنهم يضعفون الحاجز الجلدي، ما يؤدي إلى التهابات تسهم في تدهور الكولاجين».

وأضافت أن علامات الإفراط في التقشير تشمل الجفاف المستمر والإحمرار والشعور بالحرقان أو الوخز وتقشر الجلد.

قلة النوم

لا يؤثر نقص النوم على النشاط والتركيز فقط، بل ينعكس أيضاً على صحة البشرة وقدرتها على التجدد.

وأشارت يو إلى أن الجسم يفرز خلال النوم هرمونات تساعد على إنتاج الخلايا المسؤولة عن تصنيع الكولاجين والإيلاستين، وهما العنصران الأساسيان للحفاظ على مرونة الجلد.

وأضافت أن الحرمان المزمن من النوم يرفع مستويات هرمون التوتر، ما يعيق عملية إنتاج الكولاجين ويؤدي إلى بهتان البشرة وظهور الخطوط الدقيقة بشكل أسرع.

الاستحمام بالماء شديد السخونة

رغم الشعور بالراحة الذي يمنحه الاستحمام بالماء الساخن، فإن هذه العادة قد تضر بالبشرة أكثر مما تنفعها.

وأوضحت يو أن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تشكل حاجز الحماية الأساسي للبشرة، ما يزيد من فقدان الرطوبة ويضعف قدرتها على مقاومة المهيجات والسموم والملوثات.

وقالت إن ضعف الحاجز الجلدي يجعل الكولاجين أكثر عرضة للتضرر، ناصحة بالاكتفاء بماء فاتر وتقليل مدة الاستحمام، مع استخدام مرطب للبشرة فور الانتهاء.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يؤثر الجفاف في الجسم على مظهر البشرة بشكل مباشر، إذ يحتاج الكولاجين إلى الترطيب الكافي للحفاظ على بنيته ووظيفته.

وأكدت يو أن عدم شرب الماء بكميات مناسبة، أو الإفراط في تناول المشروبات التي تسبب فقدان السوائل، مثل الكحول أو الكافيين، قد يؤدي إلى انخفاض مرونة الجلد وظهور الخطوط الدقيقة بصورة أوضح.

وقالت: «عندما تصاب البشرة بالجفاف، لا تستطيع ألياف الكولاجين أداء وظيفتها بشكل سليم، فتبدو الخطوط الدقيقة أكثر وضوحاً. ومع استمرار الجفاف يضعف الحاجز الواقي للبشرة وتنكمش الطبقة الداعمة التي تحتضن الكولاجين».

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