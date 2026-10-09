توني المتألق يعادل انطلاقة السومة في «الدوري السعودي»

واصل الهدّاف الإنجليزي آيفان توني، مهاجم الأهلي، تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفه رقم 11، خلال الجولات الثماني الأولى من الموسم، معادلاً الرقم الذي حققه السوري عمر السومة بقميص الأهلي في موسم 2016 - 2017، ليؤكد حضوره في صدارة المشهد الهجومي، ويمنح فريقه قوة إضافية في المنافسة المحلية.

ولا يقتصر تألق توني على عدد الأهداف المسجَّلة، إذ يتصدر قائمة هدّافي «الدوري» برصيد 11 هدفاً، كما ينفرد بصدارة المساهمات التهديفية بـ12 مساهمة، بعدما أضاف تمريرة حاسمة إلى سِجله، في مؤشر على تأثيره المباشر في الفاعلية الهجومية للأهلي، خلال الجولات الماضية.

ويقدم المهاجم الإنجليزي أرقاماً لافتة في مختلف ظروف التسجيل، إذ أحرز 7 أهداف دون احتساب ركلات الجزاء، إلى جانب تسجيله 4 أهداف من علامة الجزاء، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً من الركلات الثابتة من هذه النوعية، وفقاً للأرقام المسجلة حتى نهاية الجولة الثامنة.

كما يتصدر توني قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للثنائيات، بعدما حقق ذلك في 3 مباريات، إضافة إلى تسجيله «هاتريك» واحداً، في حين أحرز 7 أهداف على أرض فريقه، و4 أهداف خارجها، ما يعكس استمرار حضوره التهديفي على كل الجبهات.