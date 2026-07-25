الإيجابية السامة... عندما يتحول التفاؤل إلى عبء نفسي

يُعد التفكير الإيجابي من العوامل المهمة التي تساعد الإنسان على تجاوز كثير من التحديات، إذ يعزز الأمل، ويمنح القدرة على الصمود في مواجهة الصعوبات. غير أن الدعوة المستمرة إلى التفاؤل، مهما كانت الظروف قاسية، قد تتحول إلى سلوك غير صحي يُعرف بـ«الإيجابية السامة»، وهي حالة تُجبر الإنسان على إخفاء مشاعره الحقيقية، والتظاهر بالسعادة، حتى عندما يكون في أمسّ الحاجة إلى الاعتراف بألمه، والتعبير عنه.

وتتمثل الإيجابية السامة في الاعتقاد بضرورة الحفاظ على عقلية إيجابية في جميع الأحوال، بغض النظر عن حجم المعاناة، أو قسوة التجارب. ويعني ذلك تبني شعار «الطاقة الإيجابية فقط»، مع رفض أو إنكار المشاعر التي تُعد سلبية، مثل الحزن، أو الغضب، أو الخوف. ورغم أن التفاؤل والتفكير الإيجابي يحملان فوائد عديدة، فإن الإيجابية السامة تتجاهل المشاعر الصعبة، وتدفع إلى استبدال مظهر من البهجة بها قد يكون مصطنعاً، ولا يعكس الواقع، وفقاً لموقع «فيري ويل مايند».

ولا شك أن امتلاك نظرة إيجابية إلى الحياة يسهم في تعزيز الصحة النفسية، لكن المشكلة تكمن في أن الحياة ليست إيجابية على الدوام. فكلنا نمر بتجارب مؤلمة، ومواقف تثير الحزن، أو القلق، أو الإحباط، وهذه المشاعر، على الرغم من صعوبتها، تُعد جزءاً طبيعياً من التجربة الإنسانية. ولذلك فإن الاعتراف بها والتعامل معها بصدق وصراحة يُعدان خطوة أساسية نحو التكيف النفسي، وتحقيق التوازن العاطفي.

وتأخذ الإيجابية السامة مفهوم التفكير الإيجابي إلى أقصى درجاته، فلا تكتفي بالتشجيع على التفاؤل، بل تقلل من شأن المشاعر الإنسانية الأخرى، أو تنكر وجودها تماماً، وكأن السعادة هي الشعور الوحيد المقبول، بينما يُنظر إلى الحزن أو الغضب أو الخوف باعتبارها علامات ضعف، أو فشل.

أمثلة على الإيجابية السامة

تظهر الإيجابية السامة في مواقف يومية كثيرة، وقد تبدو في ظاهرها كلمات مشجعة، أو عبارات مواساة، لكنها قد تحمل أثراً سلبياً على من يمرون بتجارب مؤلمة، ومن أبرز أمثلتها:

عندما يفقد شخص وظيفته، أو يمر بأزمة صعبة، قد يسمع عبارات مثل: «ابقَ إيجابياً»، أو «انظر إلى الجانب المشرق». ورغم أن هذه الكلمات تُقال غالباً بدافع التعاطف، فإنها قد تمنع الشخص من التعبير عن مشاعره الحقيقية، وتدفعه إلى كبتها.

بعد التعرض لخسارة مؤلمة، قد يقول البعض: «كل شيء يحدث لسبب». ورغم أن القصد من هذه العبارة هو المواساة، فإنها قد تقلل من حجم الألم الذي يعيشه الشخص، أو توحي بأن عليه تجاوز حزنه سريعاً.

عندما يعبّر شخص عن خيبة أمله أو حزنه، فإنه قد يواجه بعبارة مثل: «السعادة خيار». وهذه الرسالة قد توحي بأن مشاعره السلبية ناتجة عن اختياره الشخصي، وأنه مسؤول عن معاناته، لأنه لم يختر أن يكون سعيداً.

وفي كثير من الأحيان تكون هذه العبارات حسنة النية، ونابعة من رغبة صادقة في التخفيف عن الآخرين، لكنها تُصاغ بطريقة غير مناسبة. وفي أحيان أخرى قد يعجز الناس عن معرفة الكلمات التي تعبّر عن التعاطف الحقيقي، فيلجأون إلى عبارات جاهزة تبدو إيجابية، لكنها قد تترك أثراً عكسياً. لذلك، من المهم إدراك أن الإيجابية السامة، حتى وإن كانت غير مقصودة، قد تسبب ضرراً نفسياً.

الإيجابية السامة والتفاؤل... ما الفرق؟

هناك فرق جوهري بين التفاؤل والإيجابية السامة. فالتفاؤل لا يعني إنكار الألم، أو تجاهل المعاناة، بل يعني الاعتراف بالواقع، مع الإيمان بإمكانية تجاوزه. أما الإيجابية السامة فتفرض على الإنسان أن يبدو إيجابياً طوال الوقت، حتى عندما يكون في ذروة ألمه.

ولهذا فإن الأشخاص الذين يمرون بصدمات أو أزمات نفسية لا ينبغي أن يشعروا بالضغط لإظهار التفاؤل، ولا أن يتعرضوا للوم، أو الأحكام، لأنهم غير قادرين على تبني نظرة إيجابية في تلك اللحظات.

لماذا تُعد الإيجابية السامة ضارة؟

قد تُلحق الإيجابية السامة ضرراً بمن يواجهون ظروفاً صعبة، لأنها تتجاهل مشاعرهم الحقيقية، وتدفعهم إلى كبتها، بدلاً من الاعتراف بها، وتقديم الدعم المناسب لهم. ومن أبرز آثارها السلبية:

تعزز الشعور بالعار: إذ قد توحي للشخص بأن مشاعره غير مقبولة، أو غير مبررة، فيشعر بالخجل من التعبير عنها، بينما يحتاج في الحقيقة إلى من يؤكد له أن ما يشعر به طبيعي، ويستحق التفهم، والدعم.

تولد الشعور بالذنب: فقد تجعل الإنسان يعتقد أن عدم قدرته على الحفاظ على الإيجابية، حتى في أشد الأوقات قسوة، هو تقصير، أو خطأ شخصي، مما يزيد من معاناته النفسية.

تشجع على تجنب المشاعر الحقيقية: إذ تصبح وسيلة للهروب من المشاعر المؤلمة بدلاً من مواجهتها. ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا التجنب إلى سلوك دائم يدفع الشخص إلى إنكار مشاعره، أو تجاهلها.

تعيق النمو النفسي: فمواجهة المشاعر الصعبة، رغم قسوتها، تساعد الإنسان على اكتساب الخبرة، والنضج، وفهم ذاته بصورة أعمق. أما الهروب منها عبر الإيجابية السامة، فإنه يحرمه من هذه الفرصة المهمة للنمو، والتطور.

وفي بعض الحالات قد تتحول الإيجابية السامة إلى شكل من أشكال الإساءة النفسية عندما يستخدمها شخص للتقليل من مشاعر الآخرين، أو التقليل من قيمة تجاربهم المؤلمة، أو لتبرير سلوكياته المسيئة، والتقليل من خطورتها.

علامات الإيجابية السامة

غالباً ما تكون الإيجابية السامة خفية، وقد تصعب ملاحظتها للوهلة الأولى، لكن التعرف إلى مؤشراتها يساعد على تمييز هذا السلوك، والتعامل معه بصورة أكثر وعياً. ومن أبرز علاماتها:

- تجاهل المشكلات بدلاً من مواجهتها، والعمل على حلها.

- إخفاء المشاعر الحقيقية خلف عبارات تحفيزية تبدو مقبولة اجتماعياً.

- التقليل من شأن مشاعر الآخرين، لأن التعبير عنها يسبب الشعور بعدم الارتياح.

- إحراج الآخرين، أو لومهم عندما لا يتبنون موقفاً إيجابياً، أو متفائلاً.