ساعة نوم أقل قد تجعلك فريسة لعمليات الاحتيال الإلكتروني

كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تعتمد على رسائل مزيفة تستهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بياناتهم الشخصية أو الضغط على روابط مشبوهة.

وبحسب موقع «إيفري داي هيلث» العلمي، فقد أجريت الدراسة، بواسطة باحثين بجامعة كاليفورنيا، وشملت الدراسة أكثر من 11 ألفاً و200 موظف جامعي، جرى اختبار استجابتهم لرسائل إلكترونية احتيالية تجريبية قبل تغيير التوقيت الصيفي في ربيع العام الحالي، حين تم تقديم الساعات ساعةً واحدة، وبعده.

ووجد الفريق أن معدل النقر على روابط الاحتيال الإلكتروني الوهمية ارتفع بنحو 13 في المائة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مقارنة بالفترة التي سبقته.

وقال إيتان شختمن، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المساعد لعلم الأحياء العصبي والسلوك بالجامعة، إن ما أثار دهشة الباحثين هو أن «تغييراً بسيطاً وعادياً في أنماط النوم، من النوع الذي لا يعتبره كثيرون ضاراً أو غير معتاد، كان له تأثير كبير وقابل للقياس».

ومع ذلك، شابت الدراسة بعض القيود. فلم يقم الباحثون بقياس ساعات النوم الفعلية للمشاركين، لذا لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان نقص النوم هو السبب المباشر لزيادة معدل النقر على روابط التصيد الاحتيالي. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن التغيرات في الإيقاعات اليومية - الساعة البيولوجية للجسم - أو التعرض لضوء الصباح قد تكون أسهمت في هذه النتائج.

لماذا يؤثر نقص النوم على القدرة على اتخاذ القرار؟

يدعم النوم الانتباه والتركيز والذاكرة وقدرة الدماغ على إدراك المخاطر المحتملة.

وقال مايكل غراندنر، مدير برنامج أبحاث النوم والصحة بكلية الطب بجامعة أريزونا، إن فحص البريد الإلكتروني يتطلب الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة وتحديد الرسائل التي يمكن الوثوق بها.

وأضاف: «دماغك يقوم بأكثر من مجرد إبقائك مستيقظاً، فهو يحتاج إلى فرز المعلومات، وتحديد ما يستحق انتباهك، ومتابعة ما تفعله، واكتشاف الأخطاء».

وتشير الأبحاث إلى أن قلة النوم تؤثر بصورة خاصة على القشرة الجبهية الأمامية في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن التخطيط والحكم على الأمور والتحكم في الاندفاعات.

من جانبه، أوضح ويليام كيلغور، أستاذ الطب النفسي وعالم الأعصاب بجامعة أريزونا، أن الدراسة لم تحدد ما إذا كان المشاركون قد ضغطوا على الروابط بسبب ضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات، أم نتيجة انخفاض اليقظة وعدم ملاحظة التفاصيل المهمة.

وحذر من المبالغة في تقدير تأثير فقدان ساعة واحدة من النوم على جميع الأشخاص، قائلاً: «بالنسبة إلى معظم الأشخاص الأصحاء، من غير المرجح أن تؤثر ليلة واحدة يقل فيها النوم ساعة واحدة تأثيراً ملموساً على قراراتهم».

وأضاف أن الخطر الأكبر يظهر عندما يقلل الشخص ساعات نومه بصورة كبيرة خلال ليلة واحدة، أو عندما يعاني باستمرار من النوم لساعات أقل من احتياجاته المعتادة.

أضرار تتجاوز الاحتيال الإلكتروني

ولا تقتصر تداعيات قلة النوم على زيادة احتمالات الوقوع في عمليات الاحتيال، إذ يمكن أن تؤثر على جوانب متعددة من الحياة اليومية، بما في ذلك الذاكرة والانتباه وتنظيم المشاعر.

وأوضح غراندنر أن نقص النوم قد يجعل الشخص أقل قدرة على اكتشاف خطأ في فاتورة، أو تذكر ما إذا كان قد تناول دواءه، أو فهم رسالة من أحد زملائه بصورة صحيحة.

كما يرى شختمن أن هذا الأمر قد تكون له انعكاسات محتملة على القيادة والشراء المندفع.

وأكد شختمن أن الرسالة الأهم من الدراسة هي أن «حتى الحد الأدنى من فقدان النوم يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على أدائنا المعرفي اليومي»، معرباً عن أمله في أن تشجع النتائج الأشخاص على إعطاء النوم الأولوية بدلاً من تأجيله أو اعتباره أمراً ثانوياً.