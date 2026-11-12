النعناع ليس مجرد نكهة منعشة... 4 فوائد صحية تكشف عنها الأبحاث

يحظى النعناع، وهو من الأعشاب الشائعة الاستخدام في تحضير الشاي والأطعمة وحتى منتجات العناية بالفم، باهتمام متزايد لا يقتصر على مذاقه المنعش، إذ يحتوي على مركبات يدرسها الباحثون للكشف عن فوائدها الصحية المحتملة، وفقاً لموقع «هيلث».

1. قد يساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسهم النعناع في تخفيف أعراض بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم.

ويحتوي النعناع، بما في ذلك النعناع الفلفلي، على مركبات ذات خصائص علاجية، أبرزها «إل-مينثول»، الذي يساعد على إرخاء العضلات. ويعمل المنثول على حجب قنوات الكالسيوم المسؤولة عن انقباض العضلات الملساء، مما قد يسهم في تخفيف آلام البطن والإسهال.

كما قد تساعد المركبات المضادة للالتهابات والأكسدة الموجودة في النعناع على الحد من الالتهاب وتلف الخلايا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

وأظهرت مراجعة شملت 12 دراسة، شارك فيها 835 شخصاً، أن تناول زيت النعناع لمدة تراوحت بين أسبوعين و12 أسبوعاً أدى إلى تحسن ملحوظ في آلام البطن والانتفاخ والغازات، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وكشفت مراجعة أخرى شملت 96 دراسة أن مكملات زيت النعناع، عند استخدامها مع مكونات أخرى مثل زيت الكراوية، ساعدت بفاعلية على تخفيف آلام البطن والشعور بالضغط فيه.

2. قد يعزز الأداء الإدراكي

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات زيت النعناع قد تساعد على تحسين الأداء الإدراكي.

ويحتوي النعناع على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية من خلال تأثيرها في النواقل العصبية، مثل حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA)، وقدرتها على تثبيط إنزيم «أستيل كولين إستراز» (AChE).

ويعمل هذا الإنزيم على تفكيك مادة «الأستيل كولين»، وهي ناقل عصبي يؤدي دوراً أساسياً في الانتباه والذاكرة.

وأظهرت دراسة أُجريت على 24 شخصاً أن تناول جرعة واحدة من زيت النعناع، مقدارها 100 ميكرولتر، أدى إلى تحسن الأداء في الاختبارات الإدراكية، إلى جانب تقليل الإرهاق الذهني المصاحب لأداء المهام التي تتطلب تركيزاً لفترات طويلة.

3. قد يساعد على تخفيف الغثيان

قد تسهم رائحة النعناع المهدئة في تخفيف الشعور بالغثيان، كما قد يساعد استخدامه في الحد من الغثيان والقيء لدى مرضى السرطان.

وأظهرت دراسة أُجريت على 84 امرأة مصابة بسرطان الثدي ويخضعن للعلاج الكيميائي، أن تناول 40 قطرة من زيت النعناع العطري ممزوجة بالماء كل ثماني ساعات أدى إلى انخفاض ملحوظ في الغثيان والقيء وفقدان الشهية.

ومع ذلك، ركزت معظم الدراسات التي بحثت تأثير النعناع في الغثيان والقيء على استخدامه في العلاج بالروائح العطرية، وليس على تناوله في صورة مكملات غذائية.

4. قد يحسّن الأداء الرياضي

رغم محدودية الأبحاث، تشير بعض النتائج إلى أن مكملات النعناع قد تساعد بصورة طبيعية على تعزيز القدرة على التحمل والقوة في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وقد تسهم خصائص النعناع المضادة للتشنجات في إرخاء عضلات الرئتين وتحسين وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما قد ينعكس إيجاباً على الأداء الرياضي.

وأظهرت دراسة صغيرة أُجريت عام 2013 على 12 رجلاً، أن تناول 500 ملليلتر من المياه المعدنية المضاف إليها 0.05 ملليلتر من زيت النعناع العطري، لمدة عشرة أيام، أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء الرياضي ووظائف الرئة ومعدل ضربات القلب والقدرة البدنية خلال اختبار الجهد على جهاز المشي.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2014 على 30 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة، تبيّن أن تناول جرعة فموية واحدة مقدارها 50 ميكرولتراً من زيت النعناع العطري أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء الرياضي ومؤشرات وظائف الرئة، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

ورغم أن هذه النتائج تبدو واعدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية إسهام مكملات النعناع في تحسين الأداء الرياضي.