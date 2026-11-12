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صحتك

النعناع ليس مجرد نكهة منعشة... 4 فوائد صحية تكشف عنها الأبحاث

النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)
النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)
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النعناع ليس مجرد نكهة منعشة... 4 فوائد صحية تكشف عنها الأبحاث

النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)
النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)

يحظى النعناع، وهو من الأعشاب الشائعة الاستخدام في تحضير الشاي والأطعمة وحتى منتجات العناية بالفم، باهتمام متزايد لا يقتصر على مذاقه المنعش، إذ يحتوي على مركبات يدرسها الباحثون للكشف عن فوائدها الصحية المحتملة، وفقاً لموقع «هيلث».

1. قد يساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسهم النعناع في تخفيف أعراض بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم.

ويحتوي النعناع، بما في ذلك النعناع الفلفلي، على مركبات ذات خصائص علاجية، أبرزها «إل-مينثول»، الذي يساعد على إرخاء العضلات. ويعمل المنثول على حجب قنوات الكالسيوم المسؤولة عن انقباض العضلات الملساء، مما قد يسهم في تخفيف آلام البطن والإسهال.

كما قد تساعد المركبات المضادة للالتهابات والأكسدة الموجودة في النعناع على الحد من الالتهاب وتلف الخلايا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

وأظهرت مراجعة شملت 12 دراسة، شارك فيها 835 شخصاً، أن تناول زيت النعناع لمدة تراوحت بين أسبوعين و12 أسبوعاً أدى إلى تحسن ملحوظ في آلام البطن والانتفاخ والغازات، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وكشفت مراجعة أخرى شملت 96 دراسة أن مكملات زيت النعناع، عند استخدامها مع مكونات أخرى مثل زيت الكراوية، ساعدت بفاعلية على تخفيف آلام البطن والشعور بالضغط فيه.

2. قد يعزز الأداء الإدراكي

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات زيت النعناع قد تساعد على تحسين الأداء الإدراكي.

ويحتوي النعناع على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية من خلال تأثيرها في النواقل العصبية، مثل حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA)، وقدرتها على تثبيط إنزيم «أستيل كولين إستراز» (AChE).

ويعمل هذا الإنزيم على تفكيك مادة «الأستيل كولين»، وهي ناقل عصبي يؤدي دوراً أساسياً في الانتباه والذاكرة.

وأظهرت دراسة أُجريت على 24 شخصاً أن تناول جرعة واحدة من زيت النعناع، مقدارها 100 ميكرولتر، أدى إلى تحسن الأداء في الاختبارات الإدراكية، إلى جانب تقليل الإرهاق الذهني المصاحب لأداء المهام التي تتطلب تركيزاً لفترات طويلة.

3. قد يساعد على تخفيف الغثيان

قد تسهم رائحة النعناع المهدئة في تخفيف الشعور بالغثيان، كما قد يساعد استخدامه في الحد من الغثيان والقيء لدى مرضى السرطان.

وأظهرت دراسة أُجريت على 84 امرأة مصابة بسرطان الثدي ويخضعن للعلاج الكيميائي، أن تناول 40 قطرة من زيت النعناع العطري ممزوجة بالماء كل ثماني ساعات أدى إلى انخفاض ملحوظ في الغثيان والقيء وفقدان الشهية.

ومع ذلك، ركزت معظم الدراسات التي بحثت تأثير النعناع في الغثيان والقيء على استخدامه في العلاج بالروائح العطرية، وليس على تناوله في صورة مكملات غذائية.

4. قد يحسّن الأداء الرياضي

رغم محدودية الأبحاث، تشير بعض النتائج إلى أن مكملات النعناع قد تساعد بصورة طبيعية على تعزيز القدرة على التحمل والقوة في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وقد تسهم خصائص النعناع المضادة للتشنجات في إرخاء عضلات الرئتين وتحسين وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما قد ينعكس إيجاباً على الأداء الرياضي.

وأظهرت دراسة صغيرة أُجريت عام 2013 على 12 رجلاً، أن تناول 500 ملليلتر من المياه المعدنية المضاف إليها 0.05 ملليلتر من زيت النعناع العطري، لمدة عشرة أيام، أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء الرياضي ووظائف الرئة ومعدل ضربات القلب والقدرة البدنية خلال اختبار الجهد على جهاز المشي.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2014 على 30 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة، تبيّن أن تناول جرعة فموية واحدة مقدارها 50 ميكرولتراً من زيت النعناع العطري أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء الرياضي ومؤشرات وظائف الرئة، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

ورغم أن هذه النتائج تبدو واعدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية إسهام مكملات النعناع في تحسين الأداء الرياضي.

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تحليل دم قد يُساعد في الكشف المبكر عن سرطان المبيض

امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)
امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)
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تحليل دم قد يُساعد في الكشف المبكر عن سرطان المبيض

امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)
امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)

توصّلت دراسة علمية حديثة إلى اكتشاف إشارة جزيئية في الدم قد تُساعد على رصد التغيرات الدقيقة التي تسبق الإصابة بسرطان المبيض، في خطوة قد تُمثل تطوراً مهماً نحو الكشف المبكر عن المرض، الذي غالباً ما يُكتشف بعد انتشاره بالفعل.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أشار الباحثون إلى أن جهود الكشف المبكر عن سرطان المبيض ركَّزت لعقود على محاولة رصد الأورام الصغيرة، أما هم فقرروا أن يركزوا على رصد العلامات الجزيئية المبكرة التي تسبق ظهور السرطان.

وقال راجان غوغنا، قائد الدراسة والباحث بمعهد هوغ لأبحاث السرطان في ولاية كاليفورنيا الأميركية: «لقد طرحنا سؤالاً مختلفاً تماماً: ماذا لو تمكنا من تحديد العلامات الجزيئية التحذيرية الأولى، قبل حتى أن يتطور السرطان الغازي؟».

وأوضح الباحثون أن سرطان المبيض قد يبدأ بتغيرات مجهرية في البطانة الداخلية لقناتي فالوب، وتُعرف هذه التغيرات باسم «السرطان الظهاري الأنبوبي المصلي».

وكشفت الدراسة أن النساء المصابات بهذه التغيرات لديهن مستويات مرتفعة في الدم من جزيء حمض نووي ريبي يُعرف باسم «تو-ستروما»، وهو ما أتاح للباحثين استخدامه بوصفه مؤشراً محتملاً للكشف عن هذه التغيرات المبكرة.

وعند قياس مستويات هذا الجزيء في عينات الدم، تمكن الاختبار من اكتشاف التغيرات السابقة للسرطان لدى 92.3 في المائة من النساء المصابات بها، كما نجح في تحديد 98.2 في المائة من النساء السليمات بصورة صحيحة.

ولم تقتصر النتائج على النساء المصابات بالتغيرات السابقة للسرطان، بل أظهرت الدراسة أهمية محتملة للاختبار لدى النساء اللاتي لديهن عوامل وراثية تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وأوضح الباحثون أن نحو 72 في المائة من النتائج الإيجابية لدى هذه الفئة قد تكون صحيحة، فيما اقتربت دقة النتائج السلبية من 100 في المائة، بما يُشير إلى قدرة الاختبار الواعدة على استبعاد وجود هذه التغيرات لدى النساء اللاتي تظهر لديهن نتيجة سلبية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يُمثل خطوة واعدة نحو تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عن سرطان المبيض، ومساعدة النساء الأكثر عرضة للإصابة على اتخاذ قرارات وقائية تستند إلى معلومات بيولوجية أكثر وضوحاً.

مواضيع
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صحتك

ساعة نوم أقل قد تجعلك فريسة لعمليات الاحتيال الإلكتروني

فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني (رويترز)
فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني (رويترز)
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ساعة نوم أقل قد تجعلك فريسة لعمليات الاحتيال الإلكتروني

فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني (رويترز)
فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني (رويترز)

كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تعتمد على رسائل مزيفة تستهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بياناتهم الشخصية أو الضغط على روابط مشبوهة.

وبحسب موقع «إيفري داي هيلث» العلمي، فقد أجريت الدراسة، بواسطة باحثين بجامعة كاليفورنيا، وشملت الدراسة أكثر من 11 ألفاً و200 موظف جامعي، جرى اختبار استجابتهم لرسائل إلكترونية احتيالية تجريبية قبل تغيير التوقيت الصيفي في ربيع العام الحالي، حين تم تقديم الساعات ساعةً واحدة، وبعده.

ووجد الفريق أن معدل النقر على روابط الاحتيال الإلكتروني الوهمية ارتفع بنحو 13 في المائة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مقارنة بالفترة التي سبقته.

وقال إيتان شختمن، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المساعد لعلم الأحياء العصبي والسلوك بالجامعة، إن ما أثار دهشة الباحثين هو أن «تغييراً بسيطاً وعادياً في أنماط النوم، من النوع الذي لا يعتبره كثيرون ضاراً أو غير معتاد، كان له تأثير كبير وقابل للقياس».

ومع ذلك، شابت الدراسة بعض القيود. فلم يقم الباحثون بقياس ساعات النوم الفعلية للمشاركين، لذا لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان نقص النوم هو السبب المباشر لزيادة معدل النقر على روابط التصيد الاحتيالي. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن التغيرات في الإيقاعات اليومية - الساعة البيولوجية للجسم - أو التعرض لضوء الصباح قد تكون أسهمت في هذه النتائج.

لماذا يؤثر نقص النوم على القدرة على اتخاذ القرار؟

يدعم النوم الانتباه والتركيز والذاكرة وقدرة الدماغ على إدراك المخاطر المحتملة.

وقال مايكل غراندنر، مدير برنامج أبحاث النوم والصحة بكلية الطب بجامعة أريزونا، إن فحص البريد الإلكتروني يتطلب الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة وتحديد الرسائل التي يمكن الوثوق بها.

وأضاف: «دماغك يقوم بأكثر من مجرد إبقائك مستيقظاً، فهو يحتاج إلى فرز المعلومات، وتحديد ما يستحق انتباهك، ومتابعة ما تفعله، واكتشاف الأخطاء».

وتشير الأبحاث إلى أن قلة النوم تؤثر بصورة خاصة على القشرة الجبهية الأمامية في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن التخطيط والحكم على الأمور والتحكم في الاندفاعات.

من جانبه، أوضح ويليام كيلغور، أستاذ الطب النفسي وعالم الأعصاب بجامعة أريزونا، أن الدراسة لم تحدد ما إذا كان المشاركون قد ضغطوا على الروابط بسبب ضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات، أم نتيجة انخفاض اليقظة وعدم ملاحظة التفاصيل المهمة.

وحذر من المبالغة في تقدير تأثير فقدان ساعة واحدة من النوم على جميع الأشخاص، قائلاً: «بالنسبة إلى معظم الأشخاص الأصحاء، من غير المرجح أن تؤثر ليلة واحدة يقل فيها النوم ساعة واحدة تأثيراً ملموساً على قراراتهم».

وأضاف أن الخطر الأكبر يظهر عندما يقلل الشخص ساعات نومه بصورة كبيرة خلال ليلة واحدة، أو عندما يعاني باستمرار من النوم لساعات أقل من احتياجاته المعتادة.

أضرار تتجاوز الاحتيال الإلكتروني

ولا تقتصر تداعيات قلة النوم على زيادة احتمالات الوقوع في عمليات الاحتيال، إذ يمكن أن تؤثر على جوانب متعددة من الحياة اليومية، بما في ذلك الذاكرة والانتباه وتنظيم المشاعر.

وأوضح غراندنر أن نقص النوم قد يجعل الشخص أقل قدرة على اكتشاف خطأ في فاتورة، أو تذكر ما إذا كان قد تناول دواءه، أو فهم رسالة من أحد زملائه بصورة صحيحة.

كما يرى شختمن أن هذا الأمر قد تكون له انعكاسات محتملة على القيادة والشراء المندفع.

وأكد شختمن أن الرسالة الأهم من الدراسة هي أن «حتى الحد الأدنى من فقدان النوم يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على أدائنا المعرفي اليومي»، معرباً عن أمله في أن تشجع النتائج الأشخاص على إعطاء النوم الأولوية بدلاً من تأجيله أو اعتباره أمراً ثانوياً.

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صحتك

النعناع ليس مجرد نكهة منعشة... 4 فوائد صحية تكشف عنها الأبحاث

النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)
النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)
TT
TT

النعناع ليس مجرد نكهة منعشة... 4 فوائد صحية تكشف عنها الأبحاث

النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)
النعناع يحتوي على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية (بيكساباي)

يحظى النعناع، وهو من الأعشاب الشائعة الاستخدام في تحضير الشاي والأطعمة وحتى منتجات العناية بالفم، باهتمام متزايد لا يقتصر على مذاقه المنعش، إذ يحتوي على مركبات يدرسها الباحثون للكشف عن فوائدها الصحية المحتملة، وفقاً لموقع «هيلث».

1. قد يساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسهم النعناع في تخفيف أعراض بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم.

ويحتوي النعناع، بما في ذلك النعناع الفلفلي، على مركبات ذات خصائص علاجية، أبرزها «إل-مينثول»، الذي يساعد على إرخاء العضلات. ويعمل المنثول على حجب قنوات الكالسيوم المسؤولة عن انقباض العضلات الملساء، مما قد يسهم في تخفيف آلام البطن والإسهال.

كما قد تساعد المركبات المضادة للالتهابات والأكسدة الموجودة في النعناع على الحد من الالتهاب وتلف الخلايا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

وأظهرت مراجعة شملت 12 دراسة، شارك فيها 835 شخصاً، أن تناول زيت النعناع لمدة تراوحت بين أسبوعين و12 أسبوعاً أدى إلى تحسن ملحوظ في آلام البطن والانتفاخ والغازات، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وكشفت مراجعة أخرى شملت 96 دراسة أن مكملات زيت النعناع، عند استخدامها مع مكونات أخرى مثل زيت الكراوية، ساعدت بفاعلية على تخفيف آلام البطن والشعور بالضغط فيه.

2. قد يعزز الأداء الإدراكي

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات زيت النعناع قد تساعد على تحسين الأداء الإدراكي.

ويحتوي النعناع على مركبات قد تدعم الوظائف الإدراكية من خلال تأثيرها في النواقل العصبية، مثل حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA)، وقدرتها على تثبيط إنزيم «أستيل كولين إستراز» (AChE).

ويعمل هذا الإنزيم على تفكيك مادة «الأستيل كولين»، وهي ناقل عصبي يؤدي دوراً أساسياً في الانتباه والذاكرة.

وأظهرت دراسة أُجريت على 24 شخصاً أن تناول جرعة واحدة من زيت النعناع، مقدارها 100 ميكرولتر، أدى إلى تحسن الأداء في الاختبارات الإدراكية، إلى جانب تقليل الإرهاق الذهني المصاحب لأداء المهام التي تتطلب تركيزاً لفترات طويلة.

3. قد يساعد على تخفيف الغثيان

قد تسهم رائحة النعناع المهدئة في تخفيف الشعور بالغثيان، كما قد يساعد استخدامه في الحد من الغثيان والقيء لدى مرضى السرطان.

وأظهرت دراسة أُجريت على 84 امرأة مصابة بسرطان الثدي ويخضعن للعلاج الكيميائي، أن تناول 40 قطرة من زيت النعناع العطري ممزوجة بالماء كل ثماني ساعات أدى إلى انخفاض ملحوظ في الغثيان والقيء وفقدان الشهية.

ومع ذلك، ركزت معظم الدراسات التي بحثت تأثير النعناع في الغثيان والقيء على استخدامه في العلاج بالروائح العطرية، وليس على تناوله في صورة مكملات غذائية.

4. قد يحسّن الأداء الرياضي

رغم محدودية الأبحاث، تشير بعض النتائج إلى أن مكملات النعناع قد تساعد بصورة طبيعية على تعزيز القدرة على التحمل والقوة في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وقد تسهم خصائص النعناع المضادة للتشنجات في إرخاء عضلات الرئتين وتحسين وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما قد ينعكس إيجاباً على الأداء الرياضي.

وأظهرت دراسة صغيرة أُجريت عام 2013 على 12 رجلاً، أن تناول 500 ملليلتر من المياه المعدنية المضاف إليها 0.05 ملليلتر من زيت النعناع العطري، لمدة عشرة أيام، أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء الرياضي ووظائف الرئة ومعدل ضربات القلب والقدرة البدنية خلال اختبار الجهد على جهاز المشي.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2014 على 30 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة، تبيّن أن تناول جرعة فموية واحدة مقدارها 50 ميكرولتراً من زيت النعناع العطري أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء الرياضي ومؤشرات وظائف الرئة، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

ورغم أن هذه النتائج تبدو واعدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية إسهام مكملات النعناع في تحسين الأداء الرياضي.

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