5 فوائد صحية لقضاء وقت في المساحات الخضراء

قد لا تحتاج إلى تغيير نمط حياتك بالكامل للاستمتاع بصحة أفضل والتمتع بعمر أطول، فربما يكون الحل أقرب إليك مما تتصور، وتحديداً في الحدائق والمساحات الخضراء المحيطة بمنزلك. إذ تشير دراسات علمية متزايدة إلى أن قضاء الوقت وسط الطبيعة، حتى داخل المدن المزدحمة، لا يمنح الشعور بالراحة والاسترخاء فحسب، بل قد ينعكس إيجابياً على صحة القلب والدماغ، ويقلل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.

وفيما يلي 5 فوائد صحية لقضاء الوقت في المساحات الخضراء، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية:

تحسين التركيز والمزاج وتقليل التوتر

أظهرت دراسة أُجريت في الصين ونُشرت في يونيو (حزيران) أن المشي لمدة 30 دقيقة وسط المساحات الخضراء ساعد على تحسين التركيز والمزاج مقارنة بممارسة التمارين الرياضية داخل الأماكن المغلقة على جهاز المشي.

كما سجل المشاركون تحسناً في تقديرهم لذواتهم وزيادة شعورهم بالاستمتاع بالنشاط البدني بعد التنزه في الطبيعة.

وأظهرت النتائج أيضاً انخفاض مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، إلى جانب زيادة نشاط الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء ومساعدة الجسم على الراحة والتعافي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تؤدي المساحات الخضراء دوراً مهماً في دعم صحة القلب، إذ وجدت مراجعة علمية نُشرت عام 2018، وشملت أكثر من 140 دراسة، ارتباطاً بين زيادة التعرض للطبيعة وتحسن عدد من المؤشرات الصحية، خاصة صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر خضرة سجلوا انخفاضاً في معدل ضربات القلب وضغط الدم الانبساطي، وهو الرقم السفلي في قراءة ضغط الدم الذي يعبر عن الضغط داخل الشرايين أثناء استرخاء القلب وامتلائه بالدم.

كما ارتبط التعرض للمساحات الخضراء بانخفاض معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون في الدم (ارتفاع مستويات الدهون في مجرى الدم) والربو وأمراض الشرايين التاجية.

وكان من أبرز النتائج ارتباط زيادة التعرض للطبيعة بانخفاض احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 16 في المائة، وتراجع خطر الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 31 في المائة.

تقليل مخاطر الخرف والسكتات الدماغية

قد تسهم الإقامة في الأحياء الغنية بالمساحات الخضراء في حماية صحة الدماغ وتقليل احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.

ووجدت دراسة كندية نُشرت عام 2020 أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر خضرة سجلوا انخفاضاً نسبياً في مخاطر الإصابة بهذه الحالات.

واعتمد الباحثون على بيانات تتعلق بحالات الخرف والسكتات الدماغية في مقاطعة أونتاريو، إلى جانب استخدام صور الأقمار الاصطناعية لتقييم مستوى الغطاء النباتي في الأحياء السكنية.

وأظهرت النتائج أن زيادة المساحات الخضراء المحيطة بالسكن، بمقدار يعادل الانتقال من الربع الأدنى إلى الربع الأعلى من المناطق التي شملتها الدراسة، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 3 في المائة، وتراجع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4 في المائة.

خفض احتمالات الإصابة بمرض السكري

لا تقتصر فوائد المساحات الخضراء على القلب والدماغ، بل قد تمتد إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة لدى كبار السن.

وأظهرت دراسة صينية واسعة شملت 22 ألفاً و535 شخصاً بالغاً في مدينة نينغبو شمال شرقي الصين، أن زيادة المساحات الخضراء ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسب تراوحت بين 55 في المائة و62 في المائة.

وكان كبار السن الفئة الأكثر استفادة من هذه العلاقة.

تقليل الحاجة إلى بعض الأدوية

وجدت دراسة فنلندية نُشرت عام 2023 أن الأشخاص الذين يزورون المساحات الخضراء بصورة أكثر تكراراً كانوا أقل ميلاً إلى استخدام الأدوية المؤثرة في الجهاز العصبي والدماغ، بما فيها أدوية القلق والاكتئاب والمنومات.

كما ارتبط تكرار زيارة هذه الأماكن بانخفاض استخدام أدوية خفض ضغط الدم وأدوية علاج الربو.