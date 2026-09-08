لم تأكل طوال الليل... فلماذا يرتفع سكر الدم صباحاً؟

قد يبدو ارتفاع مستوى سكر الدم عند الاستيقاظ أمراً محيراً؛ خصوصاً إذا كنت قد أمضيت ساعات الليل نائماً، من دون تناول طعام ولا استهلاك أي كربوهيدرات. ومع ذلك، قد تلاحظ عند قياس مستوى الغلوكوز في الصباح أنه أعلى من المعدل الطبيعي، رغم عدم تناول أي شيء خلال ساعات النوم.

إذا كنت تستخدم جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM)، أو تحرص على فحص مستوى الغلوكوز في الدم بانتظام كل صباح، فقد تتمكن من ملاحظة هذا الارتفاع بسهولة. وقد يصاحب ارتفاع سكر الدم في الصباح ظهور بعض العلامات والأعراض، ومنها:

- كثرة التبول.

- زيادة الشعور بالعطش.

- زيادة الشهية وتناول الطعام.

- تشوش الرؤية.

وهناك أسباب عدة محتملة لارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم خلال ساعات الصباح، ومن أبرزها ما تُعرف باسم ظاهرة الفجر.

ظاهرة الفجر: ما الذي يحدث لسكر الدم خلال ساعات الصباح الباكر؟

ظاهرة الفجر هي ارتفاع مستوى سكر الدم -أو غلوكوز الدم- في الصباح الباكر لدى الأشخاص المصابين بالسكري. ويؤدي هذا الارتفاع إلى حالة تُعرف باسم فرط سكر الدم.

وتحدث ظاهرة الفجر عادة بين الساعة الرابعة والثامنة صباحاً، وفقاً لـ«مايو كلينك».

ولا يزال السبب الدقيق وراء ظاهرة الفجر غير واضح بشكل كامل. إلا أن بعض الباحثين يعتقدون أن إفراز الجسم لبعض الهرمونات بصورة طبيعية خلال ساعات الليل قد يؤدي إلى زيادة مقاومة الإنسولين، ومن ثم ارتفاع مستوى سكر الدم.

وتُعرف هذه الهرمونات باسم الهرمونات المضادة للإنسولين؛ لأنها تعمل على معاكسة تأثير الإنسولين في الجسم. وتشمل:

- هرمون النمو.

- الكورتيزول.

- الغلوكاغون.

- الإبينفرين.

أسباب أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم صباحاً

لا يرتبط ارتفاع مستوى السكر في الدم خلال الصباح بظاهرة الفجر وحدها؛ فقد يكون الارتفاع ناتجاً أيضاً عن عوامل أخرى، من بينها:

- عدم الحصول على كمية كافية من الإنسولين خلال الليلة السابقة.

- عدم الحصول على الجرعة المناسبة من دواء السكري خلال الليلة السابقة.

- تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل النوم.

كيف يمكن معرفة سبب ارتفاع السكر في الصباح؟

إذا كان مستوى سكر الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي بصورة متكررة في الصباح، فمن المهم استشارة الطبيب.

وقد يقترح الطبيب فحص مستوى سكر الدم مرة واحدة خلال ساعات الصباح الباكر، وذلك على مدار عدة أيام متتالية. كما يمكن استخدام جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز لمتابعة مستويات سكر الدم أثناء النوم.

وتساعد هذه المعلومات الطبيب على تحديد ما إذا كان ارتفاع السكر في الصباح ناتجاً عن ظاهرة الفجر، أو ما إذا كان هناك سبب آخر يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم عند الاستيقاظ.

ما الذي يمكنك فعله للوقاية من ارتفاع سكر الدم صباحاً أو علاجه؟

للمساعدة في منع ارتفاع مستوى سكر الدم في الصباح أو التعامل معه، قد يقترح الطبيب إجراء بعض التغييرات وفقاً لحالتك، ومنها:

- تجنب تناول الكربوهيدرات قبل النوم.

- تغيير جرعة دواء السكري أو جرعة الإنسولين.

- تغيير نوع دواء السكري.

- تغيير توقيت تناول الدواء أو استخدام الإنسولين، بحيث يكون ذلك من وقت العشاء إلى وقت النوم.

- استخدام مضخة الإنسولين لتوفير جرعة إضافية من الإنسولين خلال ساعات الصباح الباكر.