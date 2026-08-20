ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

يُعدّ الكركديه من المشروبات العشبية الشائعة، ويتميز بلونه الأحمر الداكن ومذاقه المنعش، كما يحتوي على مجموعة من المركَّبات النباتية ومضادات الأكسدة التي ارتبطت بفوائد صحية محتملة.

وتشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يعمل مدراً طبيعياً للبول وقد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية. وتبرز بين فوائده المحتملة خصوصاً قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم.

قد يساعد شاي الكركديه على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، رغم أنه لا يُعد بديلاً عن الأدوية. وتشير دراسات إلى أن تناوله يومياً قد يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول كوبين من شاي الكركديه بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم مع مرور الوقت، فيما تشير الأبحاث عموماً إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي، أي الرقم الأعلى في قراءة الضغط، بنحو 5 إلى 7 ملم زئبق.

وقد يسهم الكركديه في خفض ضغط الدم بعدة طرق، أبرزها غناه بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهابات وتحمي بطانة الأوعية الدموية من التلف.

كما يعمل الكركديه مدراً طبيعياً للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، الأمر الذي قد يسهم في خفض ضغط الدم.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنه قد يثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، الذي يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية. وقد يساعد تثبيط هذا الإنزيم على استرخاء الأوعية وخفض ضغط الدم.

متى يُفضل شرب الكركديه؟

لا يوجد وقت محدد لتناول شاي الكركديه، ونظراً إلى خلوه من الكافيين، يمكن شربه في أي وقت من اليوم من دون أن يؤثر في النوم. وتشير بعض الدراسات إلى تمتعه بخصائص تساعد على الاسترخاء، ما قد يجعل تناوله قبل النوم بساعة أو ساعتين خياراً مناسباً.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً قد يساعد في خفض ضغط الدم.

كما قد يكون تناول الكركديه بعد الوجبات مفيداً، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يحسن حساسية الجسم للإنسولين ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

مخاطر ومحاذير

يُعد شاي الكركديه آمناً عموماً لمعظم البالغين الأصحاء، لكنه قد لا يكون مناسباً للجميع، ويُنصح بالحذر أو تجنبه في بعض الحالات.

فقد يؤدي الكركديه إلى زيادة بعض إنزيمات الكبد لدى المصابين بأمراض الكبد. كما ينبغي لمن يتناولون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم الحذر، إذ إن تأثيره الخافض للضغط قد يؤدي إلى انخفاضه بشكل مفرط.

ويُنصح كذلك بتجنب الكركديه خلال الحمل، بسبب احتمال زيادة خطر الإجهاض، وأثناء الرضاعة لاحتمال تأثيره سلباً في الرضيع. كما لا تتوافر أدلة علمية كافية حتى الآن لتأكيد سلامة تناوله لدى الأطفال والمراهقين.