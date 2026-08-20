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صحتك

ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟
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ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

يُعدّ الكركديه من المشروبات العشبية الشائعة، ويتميز بلونه الأحمر الداكن ومذاقه المنعش، كما يحتوي على مجموعة من المركَّبات النباتية ومضادات الأكسدة التي ارتبطت بفوائد صحية محتملة.

وتشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يعمل مدراً طبيعياً للبول وقد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية. وتبرز بين فوائده المحتملة خصوصاً قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم.

قد يساعد شاي الكركديه على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، رغم أنه لا يُعد بديلاً عن الأدوية. وتشير دراسات إلى أن تناوله يومياً قد يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول كوبين من شاي الكركديه بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم مع مرور الوقت، فيما تشير الأبحاث عموماً إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي، أي الرقم الأعلى في قراءة الضغط، بنحو 5 إلى 7 ملم زئبق.

وقد يسهم الكركديه في خفض ضغط الدم بعدة طرق، أبرزها غناه بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهابات وتحمي بطانة الأوعية الدموية من التلف.

كما يعمل الكركديه مدراً طبيعياً للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، الأمر الذي قد يسهم في خفض ضغط الدم.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنه قد يثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، الذي يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية. وقد يساعد تثبيط هذا الإنزيم على استرخاء الأوعية وخفض ضغط الدم.

متى يُفضل شرب الكركديه؟

لا يوجد وقت محدد لتناول شاي الكركديه، ونظراً إلى خلوه من الكافيين، يمكن شربه في أي وقت من اليوم من دون أن يؤثر في النوم. وتشير بعض الدراسات إلى تمتعه بخصائص تساعد على الاسترخاء، ما قد يجعل تناوله قبل النوم بساعة أو ساعتين خياراً مناسباً.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً قد يساعد في خفض ضغط الدم.

كما قد يكون تناول الكركديه بعد الوجبات مفيداً، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يحسن حساسية الجسم للإنسولين ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

مخاطر ومحاذير

يُعد شاي الكركديه آمناً عموماً لمعظم البالغين الأصحاء، لكنه قد لا يكون مناسباً للجميع، ويُنصح بالحذر أو تجنبه في بعض الحالات.

فقد يؤدي الكركديه إلى زيادة بعض إنزيمات الكبد لدى المصابين بأمراض الكبد. كما ينبغي لمن يتناولون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم الحذر، إذ إن تأثيره الخافض للضغط قد يؤدي إلى انخفاضه بشكل مفرط.

ويُنصح كذلك بتجنب الكركديه خلال الحمل، بسبب احتمال زيادة خطر الإجهاض، وأثناء الرضاعة لاحتمال تأثيره سلباً في الرضيع. كما لا تتوافر أدلة علمية كافية حتى الآن لتأكيد سلامة تناوله لدى الأطفال والمراهقين.

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سر جديد وراء طول العمر... خلايا مناعية قد تهاجم السرطان قبل أن يبدأ

هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)
هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)
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سر جديد وراء طول العمر... خلايا مناعية قد تهاجم السرطان قبل أن يبدأ

هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)
هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)

كشفت دراسة جديدة رائدة عن أن هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم من خلال القضاء على الخلايا السرطانية قبل نموها.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد كانت هذه الخلايا المناعية المتخصصة معروفة بقدرتها على قتل بعض الخلايا السرطانية. وتُظهر الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في جامعة أوساكا باليابان، أنها تلعب دوراً أيضاً في الشيخوخة الصحية لدى المعمرين.

ويقول الباحثون إن هذه الخلايا تُسمى خلايا CD4 CTL، وهي سمة مميزة للمعمرين الخارقين الذين يعيشون لأكثر من 110 أعوام.

وفي الدراسة، حلل الباحثون عينات دم من 28 بالغاً، قُسّموا إلى ثلاث فئات عمرية: 70 -99 عاماً، 100 -109 أعوام، و110 أعوام فأكثر. ووجدوا أن نسبة خلايا CD4 CTL، تكون أعلى لدى الأشخاص الذين تجاوزوا مائة عام، وخصوصاً من تخطوا سن مائة وعشر سنوات.

وقال كوسوكي هاشيموتو، أحد المشاركين في الدراسة: «خلايا CD4 CTL هي مجموعة غير نمطية ونادرة نسبياً من الخلايا التائية؛ ولذلك فإن ارتفاعها الملحوظ لدى الأشخاص الذين تجاوزوا مائة وعشر سنوات قد يقدم أدلة مهمة حول كيفية الحفاظ على جهاز المناعة في سن متقدمة للغاية».

ولفت إلى أنه، حين يتعرض الجهاز المناعي لهجوم أو تهديد مستمر، تستطيع هذه الخلايا نسخ نفسها والتكاثر بأعداد كبيرة، وهي عملية تُعرف باسم التوسع الاستنساخي.

ورغم النتائج اللافتة، يحذّر الباحثون من تفسيرها بصفتها دليلاً على أن هذه الخلايا تمنع الإصابة بالسرطان أو تجعل الإنسان يعيش فترة أطول.

وأشاروا إلى أنه إذا أكدت دراسات مستقبلية هذه النتائج وحددت الأهداف التي تهاجمها هذه الخلايا بدقة؛ فقد تمهد الطريق مستقبلاً أمام أساليب جديدة لمواجهة السرطان المرتبط بالتقدم في العمر.

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صحتك

حصوات الكلى تبدأ من عادات يومية بسيطة... احذر 4 أشياء

ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)
ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)
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حصوات الكلى تبدأ من عادات يومية بسيطة... احذر 4 أشياء

ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)
ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)

تبدأ حصوات الكلى غالباً عندما يصبح البول شديد التركيز ببعض المعادن والأملاح، ما يسمح بتكوّن بلورات صغيرة تتجمع تدريجياً وتتحول إلى حصوات قد تسبب ألماً شديداً عند تحركها داخل المسالك البولية. وبينما تلعب عوامل مثل التاريخ العائلي وبعض الحالات الصحية دوراً في زيادة خطر الإصابة، يمكن لبعض العادات اليومية أن تسهم أيضاً في تكوينها.

فما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى، وكيف يمكن الحد من هذا الخطر؟

1. قلة شرب الماء

يُعد عدم الحصول على كمية كافية من السوائل من أبرز العوامل التي قد تزيد خطر حصوات الكلى. فعندما تقل كمية الماء في الجسم، يصبح البول أكثر تركيزاً، ما يسهل تجمع المعادن والأملاح وتكوّن البلورات.

لذلك، يساعد الحفاظ على ترطيب جيد للجسم في تخفيف تركيز المواد التي يمكن أن تتجمع لتكوين الحصوات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها كل شخص حسب الطقس والنشاط البدني والحالة الصحية.

2. الإكثار من الملح

يمكن لتناول كميات كبيرة من الصوديوم أن يزيد كمية الكالسيوم التي تطرحها الكلى في البول، وهو ما قد يرفع احتمال تكوّن بعض أنواع حصوات الكلى.

ويُعد تقليل الأطعمة شديدة الملوحة، مثل الوجبات الجاهزة والأطعمة المصنعة والمعلبة وبعض الوجبات السريعة، من الخطوات المفيدة للحفاظ على صحة الكلى وتقليل عوامل الخطر.

3. الإفراط في البروتين الحيواني

قد يؤدي الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وبعض مصادر البروتين الحيواني إلى تغيرات في كيمياء البول، بما في ذلك زيادة حمض اليوريك وتقليل بعض المواد التي تساعد على منع تكوّن البلورات.

ولا يعني ذلك ضرورة تجنب البروتين الحيواني، بل الأفضل أن يكون النظام الغذائي متوازناً، مع تنويع مصادر البروتين وإدخال مزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وفق الاحتياجات الغذائية للشخص.

4. تأخير التبول لفترات طويلة

الاحتفاظ بالبول لفترات طويلة ليس من أبرز الأسباب المثبتة لتكوّن حصوات الكلى بحد ذاته، لكن تجاهل الحاجة إلى التبول باستمرار قد لا يكون عادة صحية للمسالك البولية.

والأهم في الوقاية من الحصوات هو الحفاظ على ترطيب جيد وإنتاج كمية كافية من البول، إلى جانب معالجة العوامل الغذائية والطبية التي تزيد خطر تكوّنها.

ما الذي يحدث داخل الكلى؟

تحتوي الكلى على البول الذي يحمل مواد مختلفة، بينها الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك. وعندما ترتفع تركيزات بعض هذه المواد بدرجة تتجاوز قدرة البول على إبقائها مذابة، يمكن أن تبدأ البلورات في التكوّن.

ومع استمرار الظروف التي تشجع على التبلور، قد تكبر هذه البلورات وتتجمع لتشكل حصوة. ويعتمد نوع الحصوة على المواد التي تتكون منها؛ فحصوات الكالسيوم هي الأكثر شيوعاً، إلى جانب حصوات حمض اليوريك وأنواع أخرى.

كيف تقلل خطر حصوات الكلى؟

يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد على خفض خطر الإصابة، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة لتكوين الحصوات:

- شرب كمية كافية من الماء والسوائل على مدار اليوم.

- الحد من تناول الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم.

- تجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني.

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالخضراوات والفواكه.

- عدم تجاهل الأعراض أو تأخير التقييم الطبي عند تكرار حصوات الكلى.

وتختلف النصائح الغذائية حسب نوع الحصوة وسبب تكوّنها، لذلك قد يحتاج الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بحصوات متكررة إلى تقييم طبي وتحليل نوع الحصوة أو البول لتحديد أفضل طرق الوقاية.

متى تحتاج حصوات الكلى إلى رعاية طبية؟

قد تسبب الحصوات ألماً شديداً في جانب الظهر أو أسفل البطن، وقد يصاحبها دم في البول أو الغثيان والقيء أو ألم في أثناء التبول. وفي حال ظهور حمى أو قشعريرة مع أعراض حصوات الكلى، أو صعوبة في التبول، أو ألم شديد ومستمر، ينبغي طلب الرعاية الطبية سريعاً، لأن انسداد المسالك البولية المصحوب بعدوى قد يكون حالة طارئة.

والوقاية لا تعني فقط شرب الماء، بل تعتمد على فهم سبب تكوّن الحصوات ونوعها والعادات التي قد تزيد خطر عودتها.

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صحتك

حقنة أسبوعية بدلاً من 7... علاج جديد قد يغير حياة مرضى السكري

يمكن أن يقلل العلاج الجديد عدد حقن الإنسولين التي يحتاجها بعض المرضى بنسبة 86 في المائة (رويترز)
يمكن أن يقلل العلاج الجديد عدد حقن الإنسولين التي يحتاجها بعض المرضى بنسبة 86 في المائة (رويترز)
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حقنة أسبوعية بدلاً من 7... علاج جديد قد يغير حياة مرضى السكري

يمكن أن يقلل العلاج الجديد عدد حقن الإنسولين التي يحتاجها بعض المرضى بنسبة 86 في المائة (رويترز)
يمكن أن يقلل العلاج الجديد عدد حقن الإنسولين التي يحتاجها بعض المرضى بنسبة 86 في المائة (رويترز)

قد يشهد علاج السكري من النوع الثاني تحولاً مهماً إذا حصل علاج جديد على الموافقة النهائية، إذ يمكن أن يقلل عدد حقن الإنسولين التي يحتاج إليها بعض المرضى بنسبة 86 في المائة.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن العلاج الجديد، الذي طورته شركة «إيلي ليلي» ويعرف باسم «إفسيتورا ألفا»، هو عبارة عن حقنة تُعطى مرة واحدة أسبوعياً، بدل الحقن اليومية.

وقد أوصى المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة ببريطانيا (NICE) بهذا العلاج. مع ذلك، لم تُعتمد هذه الحقنة بعد من قِبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

وبحسب المسؤولين، أظهرت الأدلة أن العلاج الأسبوعي يمكن أن يعمل بكفاءة مماثلة للحقن اليومية، مع تقليل عدد مرات الحقن بصورة كبيرة، من 365 مرة سنوياً إلى 52 مرة فقط، أي انخفاض يقارب 86 في المائة.

ويرى المسؤولون أن تقليل عدد الحقن قد يمثل فارقاً كبيراً خصوصاً للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة من الآخرين للحصول على الإنسولين، ومن بينهم، كبار السن أو الأشخاص الأكثر ضعفاً، والمصابون بضعف البصر، ومن يعانون مشاكل في حركة اليدين، والأشخاص الذين لديهم إعاقات في التعلم، ومن يجدون صعوبة في اتباع خطوات إعطاء الحقنة، والمرضى الذين يواجهون صعوبة في الالتزام بالعلاج اليومي.

وقالت هيلين نايت، مديرة تقييم الأدوية في المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة، إن «الانتقال من الحقن اليومية إلى جرعة أسبوعية واحدة قد يُحدث فرقاً حقيقياً في الحياة اليومية لمرضى السكري من النوع الثاني، خاصة أولئك الذين يعتمدون على مقدم رعاية أو أحد أفراد الأسرة أو اختصاصي رعاية صحية لمساعدتهم في تلقي الحقن».

وأضافت: «التوصية بهذا العلاج هي ثمرة عملية اتخاذ قرار دقيقة ومبنية على الأدلة، تُوازن بين فوائده للمرضى وأفضل استخدام للتمويل المحدود لهيئة الخدمات الصحية البريطانية».

من جانبه، قال البروفسور فرانكي سوردز، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية البريطانية: «يمثل تذكر حقنة الإنسولين اليومية والتخطيط لها أزمة للكثير من مرضى السكري».

وأضاف أن «التحول إلى حقنة واحدة أسبوعياً يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، ويمنح الناس مزيداً من الحرية في حياتهم اليومية، كما يوفر وقتاً ثميناً لمقدمي الرعاية وفرق الخدمات الصحية».

ويظل السكري من النوع الثاني من الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة منتظمة والالتزام بالعلاج إلى جانب اتباع نمط حياة صحي. ومع تطور خيارات العلاج، قد تسهم العلاجات الجديدة في جعل السيطرة على مستويات السكر أسهل وأكثر ملاءمة للمرضى، بما يساعد على تقليل المضاعفات والحفاظ على جودة الحياة على المدى الطويل.

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