7 نصائح للتغذية الصحية في الصيف

يرتبط فصل الصيف لدى كثيرين بالنشاط والحيوية، بفضل الطقس الدافئ الذي يُشجِّع على قضاء وقت أطول في الهواء الطلق، مما يؤدي غالباً إلى زيادة الحركة اليومية، سواء من خلال المشي أو التنزّه أو ركوب الدراجات أو السباحة.

لكن هذا الفصل يحمل أيضاً تحديات غذائية، إذ تكثر خلاله حفلات الشواء والتجمّعات العائلية التي تزخر بالأطعمة الدسمة والحلويات والمشروبات المنعشة، مما قد يدفع إلى الإفراط في تناول الطعام. وللمساعدة على اتباع نظام غذائي صحي خلال الصيف، شارك عدد من اختصاصيي التغذية المعتمدين في الولايات المتحدة أبرز نصائحهم، وفقاً لمجلة «ريل سيمبل» (Real Simple) الأميركية.

الحفاظ على انتظام الوجبات

ترى اختصاصية التغذية غابرييل كيشنر أن أهم خطوة للحفاظ على الصحة خلال الصيف تتمثل في الالتزام بتناول وجبات متوازنة في أوقات منتظمة. وتنصح بتناول وجبة الإفطار خلال ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ، ثم تناول الطعام كل أربع إلى ست ساعات، للحفاظ على استقرار مستويات الطاقة. كما تشدّد على ضرورة أن تتضمن الوجبات البروتين والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والألياف.

من جانبها، تؤكد اختصاصية التغذية الرياضية تيريزا دي لورينزو أن الاستمتاع بالإجازة لا يتطلب الالتزام الصارم بنظام غذائي. وترى أن تناول الآيس كريم أو تذوّق الأطعمة المحلية المفضلة أمر طبيعي، ما دام يحدث باعتدال ووعي، بعيداً عن الإفراط.

تشدّد اختصاصية التغذية كيلي بورغيس على أن شرب كميات كافية من السوائل يُعدّ من أهم عوامل الحفاظ على صحة الجسم في الصيف؛ إذ إن الماء ضروري لعمل معظم أعضاء الجسم وأداء وظائفه الحيوية.

قلل من الأطعمة فائقة المعالجة

وتنصح اختصاصية التغذية جيني ميريمادي بالحدّ من تناول الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات؛ لأنها ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، قبل أن تتسبّب في انخفاضها، مما يزيد الرغبة في تناول مزيد من الأطعمة غير الصحية.

وبدلاً من ذلك، توصي بالاعتماد على وجبات متكاملة قائمة على الأغذية الطبيعية، مثل سلطة السلمون مع الخضراوات والبيض والزيتون.

حافظ على روتينك اليومي

أما اختصاصية التغذية جاكي بريدسون، فترى أن الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ المعتادة، حتى خلال السفر والإجازات، يساعد على استقرار الساعة البيولوجية وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

استفد من المنتجات الموسمية

وتؤكد اختصاصية التغذية والمدرّبة الرياضية جوردان لانغهو أن الصيف هو أفضل وقت للإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الموسمية، مثل البطيخ والخيار والطماطم والتوت والكوسا؛ لأنها غنية بالماء والعناصر الغذائية، وتساعد على تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرّق، فضلاً عن أنها تكون في ذروة قيمتها الغذائية خلال موسمها.

اختر وجبات خفيفة ومتوازنة

وفي السياق نفسه، توصي اختصاصية التغذية لافانيا كيثاموكالا بالاعتماد على وجبات خفيفة ومتوازنة خلال الصيف، تتضمن البروتينات قليلة الدهون أو النباتية، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية، إلى جانب كميات وفيرة من الخضراوات؛ للحفاظ على النشاط والشعور بالشبع، من دون الإحساس بثقل الوجبات في الأجواء الحارة.