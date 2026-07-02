عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:35 دقيقه
صحتك

«الكبد الدهني» قد يجعل سرطان القولون أكثر شراسة

البيئة الأيضية للجسم تؤدّي دوراً محورياً في تطوّر المرض

يزداد انتشار مرض «الكبد الدهني» عالمياً بالتزامن مع ارتفاع معدلات السمنة وداء السكري (بيكسلز)
يزداد انتشار مرض «الكبد الدهني» عالمياً بالتزامن مع ارتفاع معدلات السمنة وداء السكري (بيكسلز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الكبد الدهني» قد يجعل سرطان القولون أكثر شراسة

يزداد انتشار مرض «الكبد الدهني» عالمياً بالتزامن مع ارتفاع معدلات السمنة وداء السكري (بيكسلز)
يزداد انتشار مرض «الكبد الدهني» عالمياً بالتزامن مع ارتفاع معدلات السمنة وداء السكري (بيكسلز)

أظهرت دراسة جديدة أنّ «الكبد الدهني» قد يؤدّي إلى انتشار شكل أكثر خطورة من الأورام السرطانية. وكشف باحثوها من معهد فلاندرز للتكنولوجيا الحيوية وجامعة لوفين الكاثوليكية في بلجيكا، بالتعاون مع شركاء دوليين، كيف يمكن مرض «الكبد الدهني» أن يغذّي أكثر أنواع سرطان القولون والمستقيم النقيلي شراسة.

وتسلط نتائج الدراسة، المنشورة الأربعاء في دورية «نيتشر»، الضوء على مبدأ أساسي، وهو أن تطوّر السرطان لا تحدّده الخلايا السرطانية نفسها فحسب، بل أيضاً البيئة التي توجد فيها داخل الجسم.

وقد حدّدت، بقيادة مختبر البروفسورة سارة ماريا فيندت في معهد فلاندرز للتكنولوجيا الحيوية لبيولوجيا السرطان، عاملاً رئيسياً مرتبطاً بنمط الحياة يساعد على تفسير سبب إصابة بعض المرضى بهذه الأورام النقيلية عالية الخطورة، وهو تراكم الدهون في الكبد.

ومن خلال تحليل عينات المرضى، إلى جانب النماذج التجريبية، وجد الباحثون أنّ مرضى «الكبد الدهني» أكثر عرضة للإصابة بنقائل سرطانية عدوانية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظراً إلى الانتشار المتزايد لمرض «الكبد الدهني» عالمياً، مدفوعاً بارتفاع معدلات السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

وقالت فيندت: «يُظهر هذا البحث أنّ حالة نعدّها عادةً مشكلةً أيضية كامنة، يمكن أن تؤثّر بشكل مباشر في سلوك السرطان. كما يسلط الضوء على أنّ فسيولوجيا المريض ليست مجرّد عامل ثانوي، وإنما محدّد فاعل لتطوّر المرض».

سبب رئيسي للوفاة

ولا يزال سرطان القولون والمستقيم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، إذ يُمثّل نحو حالة واحدة من كلّ 10 حالات تشخيص بالسرطان، وهو الآن السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

ومن الأسباب الرئيسية لهذه النتائج السيئة أنّ ما يصل إلى 50 في المائة من المرضى يصابون بأورام ثانوية في أعضاء بعيدة، ولا سيما الكبد، تُعرف باسم النقائل، مما يقلّل بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة.

البروفسورة سارة ماريا فيندت مع أحد أفراد الفريق البحثي (معهد فلاندرز للتكنولوجيا الحيوية)

كيف تُعيد الدهون تشكيل بيولوجيا الورم؟

تكشف الدراسة عن الآلية الجزيئية التي تربط «الكبد الدهني» بانتشار السرطان العدواني. ففي «الكبد الدهني»، تعيد المستويات المرتفعة من الأحماض الدهنية برمجة عملية التمثيل الغذائي وسلوك الخلايا السرطانية من خلال تثبيت بروتين «MYC»، وهو محفّز معروف لنمو السرطان.

ويؤدي تثبيته إلى زيادة إنتاج البرولين، وهو حمض أميني يُعد لبنة أساسية للكولاجين. ويهيئ هذا الكولاجين بيئة هيكلية تسمح للخلايا السرطانية بالتغلغل والتكاثر داخل الكبد، مما يؤدي إلى ظهور نقائل بديلة.

وأوضحت فيندت: «ببساطة، يوفّر (الكبد الدهني) الإشارة والمواد اللازمة لنمو الأورام بصورة أكثر شراسة. إنه يُغيّر جذرياً قواعد تطور النقائل».

وتُجرى حالياً تجارب على أدوية تستهدف بروتين «MYC» لتقييم سلامتها. ومن خلال استهداف خطوات مختلفة في هذا المسار، مثل بروتين «MYC»، وإنتاج البرولين، وتكوين الكولاجين، تمكَّن الباحثون من الحدّ بصورة كبيرة من تكوين ونمو النقائل السرطانية العدوانية في أنظمة تجريبية متطورة، بما في ذلك نماذج الأنسجة المشتقّة من المرضى.

وتشير هذه النتائج إلى فرص علاجية جديدة مُصمَّمة خصيصاً للحالة الأيضية للمريض.

وقالت فيندت: «تشير نتائجنا إلى إمكان التدخُّل على مستويات متعدّدة من هذه العملية. وهذا يفتح إمكانات جديدة لتصميم علاجات تستهدف على وجه التحديد أخطر أشكال المرض النقيلي، لا سيما لدى المرضى الذين يعانون أمراض الكبد، مثل التليف الكبدي الدهني».

مواضيع
السرطان أمراض بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من فقدان الوزن إلى التصدي للسرطان... فوائد صحية مذهلة للزعفران

صحتك الزعفران له فوائد صحية متعددة (بيكسلز)

من فقدان الوزن إلى التصدي للسرطان... فوائد صحية مذهلة للزعفران

تشير الأدلة إلى أن الزعفران قد يسهم في دعم صحة القلب، وتحسين النوم، والمساعدة على ضبط الوزن، وتخفيف أعراض الاكتئاب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك شرب القهوة يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد (أ.ب)
صحتك

مفاجأة لعشاق القهوة... زيادة استهلاكها يومياً قد تحمي الكبد

كشفت دراسة علمية واسعة أن شرب القهوة يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد، حتى لدى الأشخاص الذين يستهلكون 5 أكواب أو أكثر يومياً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق أشعة مقطعية على الدماغ (أرشيفية - رويترز)
يوميات الشرق

صدمة طبية... اكتشاف ديدان شريطية حية في دماغ رجل بعد الاشتباه بإصابته بالسرطان

ظنّ الأطباء أن رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً مصاب بسرطان الدماغ النقيلي بعد أن كشفت الفحوص عن وجود أورام متعددة، لكن الاختبارات اللاحقة كشفت عن تشخيص صادم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الأميرة كيت ميدلتون (حسابها على منصة إكس)
يوميات الشرق

الأميرة كيت تتسلق أعلى قمم بريطانيا لجمع تبرعات لمكافحة السرطان

قالت كيت ميدلتون أميرة ويلز، اليوم الأحد، إنها تسلقت أعلى ثلاث قمم في بريطانيا في غضون 24 ساعة لجمع تبرعات لمؤسسة خيرية لمكافحة السرطان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك بعض المصابين بسرطان المستقيم قد لا تظهر عليهم أي أعراض (أرشيفية - رويترز)
صحتك

علامات مبكرة قد تنذر بالإصابة بسرطان المستقيم

يُعدّ سرطان القولون والمستقيم، وهو الاسم الذي يضم سرطانَي القولون والمستقيم، السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين البالغين دون سن الخمسين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك

الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس «هانتا»

شخص يرتدي ملابس واقية يسير بجوار سيارة إسعاف خلال عملية إجلاء لمرضى يُشتبه في إصابتهم بفيروس «هانتا» في أعقاب تفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية «إم في هونديوس» في برايا بالرأس الأخضر يوم 6 مايو 2026 (رويترز)
شخص يرتدي ملابس واقية يسير بجوار سيارة إسعاف خلال عملية إجلاء لمرضى يُشتبه في إصابتهم بفيروس «هانتا» في أعقاب تفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية «إم في هونديوس» في برايا بالرأس الأخضر يوم 6 مايو 2026 (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس «هانتا»

شخص يرتدي ملابس واقية يسير بجوار سيارة إسعاف خلال عملية إجلاء لمرضى يُشتبه في إصابتهم بفيروس «هانتا» في أعقاب تفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية «إم في هونديوس» في برايا بالرأس الأخضر يوم 6 مايو 2026 (رويترز)
شخص يرتدي ملابس واقية يسير بجوار سيارة إسعاف خلال عملية إجلاء لمرضى يُشتبه في إصابتهم بفيروس «هانتا» في أعقاب تفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية «إم في هونديوس» في برايا بالرأس الأخضر يوم 6 مايو 2026 (رويترز)

أعلنت «منظمة الصحة العالمية»، الخميس، انتهاء تفشي فيروس «هانتا»، الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر مُخالط تم تحديده لشخص مُصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وانطوى التفشي، الذي أصاب 13 شخصاً وأودى بحياة ثلاثة منهم، على سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس «هانتا» تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي.

وكانت السفينة السياحية «إم في هونديوس» التي تفشى فيها الفيروس قد أبحرت من الأرجنتين في أول أبريل (نيسان).

اقرأ أيضاً

إجلاء مرضى من السفينة السياحية (إم في هوندوس) إلى سيارة إسعاف في ميناء برايا بالرأس الأخضر الأربعاء 6 مايو 2026 (أ.ب) p-circle

فيروس «الأنديز»... هل تكسر سلالة «هانتا» المتمردة قيود الحركة من جديد؟

مواضيع
فيروس أمراض الصحة العالمية
صحتك

8 مشروبات صحية بديلة للقهوة

يُعد شاي الماتشا من أشهر بدائل القهوة (رويترز)
يُعد شاي الماتشا من أشهر بدائل القهوة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

8 مشروبات صحية بديلة للقهوة

يُعد شاي الماتشا من أشهر بدائل القهوة (رويترز)
يُعد شاي الماتشا من أشهر بدائل القهوة (رويترز)

مع تزايد الاهتمام بأسلوب الحياة الصحي، يبحث كثيرون عن بدائل للقهوة تساعد على زيادة النشاط والتركيز دون الإفراط في الكافيين.

وحسب موقع «فيري ويل هيلث»، تشير آراء خبراء التغذية إلى أن هناك مجموعة واسعة من المشروبات الطبيعية البديلة للقهوة، التي يمكن أن تمنح الجسم فوائد متنوعة تشمل دعم المناعة، وتحسين الهضم، وتعزيز صحة القلب، وتقليل الالتهابات، مع الحفاظ على طاقة متوازنة طوال اليوم.

وفيما يلي أبرز هذه المشروبات:

الماتشا

يُعد شاي الماتشا من أشهر بدائل القهوة، ويتميز بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة التي ترتبط بتقليل الالتهابات ودعم صحة القلب وربما الحماية من بعض أنواع السرطان.

وعلى الرغم من احتواء شاي الماتشا على الكافيين، إلا أنه غني أيضاً بالثيانين، وهو حمض أميني يُعزز الطاقة والتركيز بشكل تدريجي دون الشعور بارتفاع مفاجئ في النشاط.

ويدعم مزيج الكافيين والثيانين الانتباه والإدراك على المدى القصير.

شاي تشاي الهندي

يحتوي شاي تشاي الهندي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ويُحضّر مع مزيج من التوابل مثل القرفة والزنجبيل والقرنفل والفلفل الأسود.

وتشير الدراسات إلى أن هذه التوابل قد تدعم المناعة وصحة القلب وتقلل الالتهابات، إضافة إلى دورها في تحسين عملية الهضم.

قهوة الفطر

قهوة الفطر هي مزيج فريد من حبوب البن المطحونة والفطر المجفف والمطحون. وقد تحتوي أو لا تحتوي على الكافيين، وذلك حسب نوع القهوة.

وتُعرف أنواع الفطر المستخدمة بقدرتها المحتملة على دعم التركيز والمناعة وتنظيم استجابة الجسم للتوتر، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على الطاقة والوظائف الذهنية.

مشروب المتة

تُعد المتة من المشروبات التقليدية في أميركا الجنوبية، وتحتوي على كمية كافيين مشابهة تقريباً للقهوة.

وتتميز باحتوائها على مركبات طبيعية تمنح طاقة وتركيزاً دون الشعور بالعصبية أو التوتر الذي قد تسببه القهوة لدى بعض الأشخاص.

قهوة الهندباء

تُحضّر قهوة الهندباء من جذور نبات الهندباء المحمصة، وتتميز بطعم قريب من القهوة لكنها خالية من الكافيين.

وتحتوي على ألياف طبيعية تعمل بوصفها غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي وقد يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

شاي النعناع

يُعد شاي النعناع من المشروبات الخالية من الكافيين، ويُعرف بتأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي.

وقد يساعد في تقليل الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان، إضافة إلى شعور منعش يساهم في تحسين الحالة العامة للجسم دون تأثير منشط قوي.

الحليب الذهبي

الحليب الذهبي هو مشروب تقليدي هندي يعتمد على تسخين الحليب ومزجه مع الكركم والفلفل الأسود والبهارات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل، ويتميز بخلوه من الكافيين.

ويُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما أن إضافة الفلفل الأسود تعزز امتصاص المادة الفعالة فيه بشكل كبير، ما يزيد من فعاليته الصحية.

شاي الرويبوس

يُعد شاي الرويبوس من المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، ويحتوي على مضادات أكسدة قد تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات.

كما أنه لطيف على المعدة مقارنة بأنواع الشاي الأخرى، ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المشروبات القوية.

مواضيع
الصحة القهوة الكافيين العالم
صحتك

التهابات الجلد في الصيف... أسبابها وطرق الوقاية منها

الحكة المتواصلة قد تؤثر في القدرة على التركيز خلال العمل (بيكسلز)
الحكة المتواصلة قد تؤثر في القدرة على التركيز خلال العمل (بيكسلز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

التهابات الجلد في الصيف... أسبابها وطرق الوقاية منها

الحكة المتواصلة قد تؤثر في القدرة على التركيز خلال العمل (بيكسلز)
الحكة المتواصلة قد تؤثر في القدرة على التركيز خلال العمل (بيكسلز)

لا تقتصر تحديات فصل الصيف على ارتفاع درجات الحرارة أو التعرض لأشعة الشمس، فالرطوبة والتعرق المستمران يهيئان أيضاً بيئة مثالية لظهور التهابات الجلد والعدوى الفطرية والبكتيرية. وبينما يحرص كثيرون على استخدام واقي الشمس وشرب كميات كافية من الماء، يغفل البعض عن أهمية العناية بالبشرة للوقاية من هذه المشكلات الشائعة التي قد تسبب الحكة والألم وتؤثر في جودة الحياة.

ما الذي يحدث؟

عندما ترتفع درجات الحرارة، يفرز الجسم العرق بصفته آلية طبيعية لتبريد نفسه. لكن المشكلة تبدأ عندما لا يجد العرق فرصة للتبخر، سواء أكان بسبب الرطوبة المرتفعة، أم ارتداء ملابس ضيقة، أم تراكم الرطوبة في ثنايا الجلد وبين أصابع القدمين.

ووفقاً لموقع «ذا هيلث سايت»، فإن هذه البيئة الرطبة توفر ظروفاً مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا على الجلد؛ مما يزيد خطر الإصابة بالالتهابات.

وتُعدّ الرطوبة من أكبر العوامل التي تفاقم المشكلة؛ إذ تمنع تبخر العرق وتؤدي إلى بقائه على سطح الجلد، لتبدأ أعراض مثل الحكة والاحمرار، وقد تتطور لاحقاً إلى عدوى أشد إذا لم تعالَج في الوقت المناسب.

لماذا تستحق هذه المشكلة الاهتمام؟

إلى جانب ما تسببه التهابات الجلد من انزعاج وألم، فإن لها آثاراً أخرى تستدعي الانتباه.

العدوى قد تنتشر بسرعة

يمكن أن تنتقل العدوى بسهولة من خلال ملامسة المنطقة المصابة، ثم لمس المنشفة أو الملابس أو أغطية السرير أو معدات الصالات الرياضية؛ مما يزيد احتمالات انتقالها إلى أشخاص آخرين.

كما أن تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم الحالة؛ إذ قد تتحول الحكة البسيطة تقرحاتٍ مؤلمةً أو جروحاً نازّة، مع زيادة خطر الإصابة بعدوى إضافية أو حتى ترك ندوب في بعض الحالات.

الحكة المستمرة تؤثر على الحياة اليومية

لا تقتصر المشكلة على الشعور بعدم الراحة، فالحكة المتواصلة قد تؤثر في القدرة على التركيز خلال العمل، كما قد تعرقل النوم وتسبب إرهاقاً مستمراً.

ويُعدّ الجلد خط الدفاع الأول عن الجسم، لذلك؛ فإن الحفاظ على سلامته يساعد أيضاً في تقليل احتمالات الإصابة بمضاعفات أخرى.

نصائح للوقاية

الاستحمام جيداً

قد يبدو الأمر بديهياً، لكنه من أهمّ الإجراءات، خصوصاً بعد ممارسة الرياضة أو التعرق أو قضاء وقت طويل في الأجواء الحارة.

ويكفي الاستحمام بالماء مع استخدام صابون لطيف بضع دقائق لإزالة العرق وتقليل فرص تكاثر الميكروبات.

تجفيف الجسم بعناية

لا يقل التجفيف أهمية عن الاستحمام نفسه. احرص على التجفيف الجيد للمناطق التي تتجمع فيها الرطوبة، مثل الإبطين، وبين أصابع القدمين، وثنايا الجلد؛ لأن الرطوبة المتبقية تشكل بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا.

اختيار الملابس المناسبة

تؤدي الملابس الضيقة المصنوعة من الأقمشة الصناعية إلى احتجاز الرطوبة وزيادة التعرق.

ولذلك يُنصح بارتداء الملابس القطنية أو المصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مع اختيار الملابس الفضفاضة والألوان الفاتحة التي تمتص حرارة أقل من الألوان الداكنة.

ويتوفر اليوم كثير من الأقمشة المسامية بتصاميم متنوعة تجمع بين الراحة والمظهر الأنيق.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية

يُفضل عدم مشاركة المناشف أو فرشاة الشعر أو الأحذية مع الآخرين؛ لأن هذه الأدوات قد تنقل العدوى بسهولة، خصوصاً خلال أشهر الصيف.

كما يُنصح بغسل المناشف بصورة منتظمة، حتى وإن بدت نظيفة أو لم تخرج منها روائح.

شرب كمية كافية من الماء

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تنظيم درجة حرارته؛ مما قد يقلل من التعرق المفرط.

وفي معظم الحالات، يكفي شرب الماء بانتظام، إلا إذا كنت تمارس نشاطاً بدنياً شاقاً يتطلب تعويض السوائل بصورة أكبر.

استخدام البودرة المناسبة

قد تساعد البودرة المضادة للفطريات أو البودرة المبردة في الحفاظ على جفاف المناطق الأكبر عرضة للتعرق.

ويمكن أن يسهم وضع كمية خفيفة منها قبل ارتداء الملابس في تقليل الرطوبة مدة أطول.

تغيير الملابس المبللة سريعاً

ينبغي عدم البقاء مدة طويلة بملابس مبللة بالعرق، خصوصاً الملابس الرياضية؛ لأن ذلك يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى الفطرية.

وإذا كنت تتعرق كثيراً، فمن المفيد الاحتفاظ بملابس إضافية في السيارة أو الحقيبة لتغييرها عند الحاجة.

قص الأظافر

يساعد الحفاظ على الأظافر قصيرة ونظيفة في تقليل خدش الجلد عند الحكة، كما يحدّ من تراكم البكتيريا تحت الأظافر؛ مما يقلل خطر تفاقم العدوى.

اقرأ أيضاً

يسهم الزنك في دعم تجديد خلايا الجلد وتسريع التئام الجروح (بيكساباي)

تعرف على دور الزنك في تجديد خلايا الجلد وتقوية المناعة

سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً عالمياً (رويترز)

علاج جديد لسرطان الجلد يقلل خطر الوفاة وعودة المرض بنحو 50 %

انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم يرتبط بزيادة احتمالات جفاف البشرة (بيكسلز)

هل تعاني جفاف وحكة الجلد؟ 9 مكملات غذائية قد تساعدك

امرأة تتفقد تجاعيد وجهها (بيكسلز)

علماء: الكولاجين يحافظ على مرونة الجلد لكنه لا يمنع ظهور التجاعيد

مواضيع
الصحة نصائح صحية مشاكل صحية أمراض درجات الحرارة الهند