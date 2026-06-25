كيف يؤثر التدخين على صحة المسالك البولية؟

يحتوي التبغ على 70 مادة كيميائية تسبب السرطانات وأمراضاً أخرى، بدءاً من حصوات الكلى وصولاً إلى ضعف الانتصاب. تشمل هذه المواد الكيميائية سموماً مثل الرصاص والفورمالديهايد والأمونيا والزرنيخ، بل وحتى عناصر مشعة.

وقال الطبيب أليكس تابر، في مقال نشره موقع «معهد ميتشغان لأمراض المسالك البولية»، إنه بمجرد أن تدخل هذه السموم إلى جسمك، فإنها تصل لأعضاء وأنسجة قد لا تتوقعها، ما قد يطلق العنان لمجموعة من المشكلات الصحية.

كيف يؤثر التبغ والتدخين على جهازك البولي؟

عندما تدخل المواد الكيميائية الناتجة عن دخان السجائر إلى رئتيك، فإنها لا تبقى هناك. بل تمتص وتصل إلى مجرى دمك. ثم يدخل دمك إلى الكليتين، اللتين تقومان بتصفية تلك السموم. وقد تنتقل بعض هذه المواد الكيميائية وتجري في جسمك حتى تخرج مع البول.

هذا يزيد من خطر إصابتك بما لا يقل عن ست مشاكل صحية بولية، مثل:

التدخين وسرطان الكلى

بينما تقوم الكليتان بتصفية الدم، فإن السموم الناتجة عن التدخين يمكن أن تتراكم وتتركز، مسببة تلفاً في الخلايا يتطور إلى أورام سرطانية. يضاعف التدخين خطر الإصابة بهذا المرض، ويُعتقد أنه يسبب 30 في المائة من الحالات لدى الرجال و25 في المائة لدى النساء.

التدخين وسرطان المثانة

بعد أن تنظف الكليتان الدم، تنتقل الفضلات (البول) إلى المثانة، حيث تخزن هناك حتى وقت التبول. إذا كانت السموم موجودة في بولك، فإن الخلايا المبطنة لجدار مثانتك يمكن أن تتحور. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بمعدل أربع إلى سبع مرات مقارنة بغير المدخنين.

حصوات الكلى

الحصوات هي بلورات مؤلمة تتشكل بفعل تركيز مواد كيميائية، بما في ذلك الكالسيوم، التي تنفصل عن البول. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التدخين يسبب ارتفاع مستويات بعض هذه المواد الكيميائية ويمكن أن يسهم في تكون حصوات الكالسيوم.

متلازمة المثانة المؤلمة

وتعرف أيضاً باسم التهاب المثانة الخلالي (IC)، وهو مرض مؤلم يمكن أن ينتج عن التهاب جدار المثانة. يمكن للتدخين أن يزيد من حدة هذا المرض عن طريق تهييج المثانة. كما أن سعال المدخن، الذي يضع ضغطاً كبيراً على البطن، يمكن أن يزيد الألم سوءاً.

التدخين وسلس البول

إذا أدت سموم التدخين إلى تهييج المثانة بما فيه الكفاية، فستعاني من التبول بشكل أكثر تكراراً. وإذا جمعت هذا مع نوبات السعال التي يمكن أن ترهق عضلات الحوض، فإنك تصبح أكثر عرضة لتسرب البول.

مشاكل الإنجاب

يمكن للتدخين أن يضعف القدرة الإنجابية بعدة طرق. فهو يبطئ الدورة الدموية، ما يجعل تحقيق الانتصاب أكثر صعوبة (ضعف الانتصاب). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسموم الدخان أن تقلل من إنتاج الهرمونات وتتلف البويضات والحيوانات المنوية.