الجوافة تساعد في وقاية النساء من الأنيميا

كشفت دراسة دولية أن الانتظام في تناول عصير الجوافة قد يشكل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة للحد من خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء، ولا سيما في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة آغا خان في باكستان، أن الجوافة تسهم في تعزيز امتصاص الحديد وتحسين مستويات الهيموغلوبين في الدم. ونُشرت الدراسة، الثلاثاء، بدورية «BMJ Nutrition, Prevention & Health».

وتُعرّف الأنيميا، أو فقر الدم، بأنها حالة تحدث نتيجة انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو مستوى الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى أعراض تشمل التعب والإرهاق والدوخة وضعف التركيز، وأحياناً ضيق التنفس.

ويُعد نقص الحديد السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالأنيميا، خصوصاً بين النساء الحوامل والفتيات المراهقات، نتيجة زيادة احتياجات الجسم من الحديد أو سوء التغذية. ويمكن الوقاية من هذه الحالة أو الحد من آثارها عبر تناول أغذية غنية بالحديد وفيتامين «سي»، إلى جانب الالتزام بالعلاج الطبي عند الحاجة.

واعتمدت الدراسة على مراجعة وتحليل نتائج 17 دراسة أُجريت في إندونيسيا منذ عام 2000، تناولت تأثير عصير الجوافة على مستويات الهيموغلوبين، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والفتيات المراهقات.

وأظهر التحليل الكمي لعدد 12 دراسة شملت 235 امرأة وفتاة مراهقة أن متوسط الزيادة في مستوى الهيموغلوبين بلغ 1.71 غرام/ديسيلتر، بعد تناول عصير الجوافة، وهو تحسن وصفه الباحثون بأنه ملحوظ من الناحية السريرية.

كما بيّنت النتائج التفصيلية أن متوسط الزيادة بلغ 1.52 غرام/ديسيلتر لدى الفتيات المراهقات، و1.84 غرام/ديسيلتر لدى النساء الحوامل.

وفي 5 دراسات قارنت بين استخدام مُكملات الحديد وحدها ومكملات الحديد مع عصير الجوافة، تبيَّن أن المجموعة التي تناولت العصير حققت زيادة إضافية في مستوى الهيموغلوبين بلغت 1.29 غرام/ديسيلتر.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة تتراوح بين 1 و2 غرام/ديسيلتر في الهيموغلوبين قد تكون كافية لنقل بعض الحالات من الأنيميا الخفيفة أو المتوسطة إلى المستويات الطبيعية، ما ينعكس إيجاباً على تقليل الإرهاق وتحسين الوظائف الإدراكية والإنتاجية.

ووفق الدراسة، فإن الجمع بين عصير الجوافة ومكملات الحديد كان أكثر فاعلية من استخدام مكملات الحديد وحدها، ما دفع الباحثين إلى اقتراح إدراج الجوافة ضمن برامج التوعية الغذائية والوقاية من الأنيميا في الدول التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالمرض.

وأوضح الباحثون أن الجوافة تُعد في كثير من الدول الآسيوية مصدراً غنياً ورخيصاً بفيتامين «سي»، الذي يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، كما تحتوي على كمية من فيتامين «سي» قد تصل إلى أربعة أضعاف ما يوجد في البرتقال لكل 100 غرام، إضافة إلى فيتامين «أ» وحمض الفوليك والألياف الغذائية وكميات معتدلة من الحديد.

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات أوسع لتحديد الجرعات المناسبة وفترات الاستخدام المثلى، مؤكدين أن الجوافة لا يمكن عدُّها بديلاً للعلاج الطبي التقليدي، لكنها قد تُشكل دعماً غذائياً مفيداً ضمن خطط مكافحة الأنيميا.