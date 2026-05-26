«الأزمة الكلوية العابرة» يمكن أن تؤثر على صحة الطفل لسنوات لاحقة

على الرغم من شيوع حالات الفشل الكلوي الحاد (acute renal failure) في المستشفيات لدى الأطفال، فإن المعلومات المتوفرة حول آثاره طويلة الأمد ما زالت قليلة وغير معروفة، ما دفع فريقاً دولياً من الباحثين إلى طرح سؤال: «ما الذي يحدث لصحة الأطفال على المدى البعيد بعد تعرضهم لفشل مؤقت في وظائف الكلى؟». ونُشرت نتائج دراستهم في مجلة الرابطة الأميركية لطب الأطفال (JAMA Pediatrics)، في مطلع شهر مايو (أيار) الحالي.

الفشل الكلوي الحاد في المستشفيات

من المعروف أن الفشل الكلوي الحاد يحدث حينما تفقد الكليتان قدرتهما على تصفية الفضلات من الدم، ويتطور بشكل سريع في غضون ساعات أو أيام، ويسبب تراكماً للفضلات والسموم، ويحدث خللاً في توازن سوائل الجسم يؤدي إلى التورم، وهو من المضاعفات الشائعة والخطيرة بين الأطفال الذين يتم علاجهم في المستشفيات. ويختلف عن الفشل الكلوي المزمن في إمكانية علاجه، وعدم اضطرار الطفل لعمل غسيل للكلى بشكل دائم.

يُعد الفشل الكلوي الحاد شائعاً بين الأطفال، للكثير من الأسباب، مثل الجفاف الشديد الناتج عن القيء أو الإسهال، واستخدام الأدوية التي تسبب أعراضها الجانبية تلفاً للكلى، مثل بعض أنواع المضادات الحيوية؛ خصوصاً المعطاة عن طريق الوريد في المستشفيات، وبعض المسكنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

وهناك أسباب أخرى تجعل إصابة الأطفال بالفشل الكلوي الحاد شائعة أكثر من البالغين، مثل الشكل التشريحي للجسم، بمعنى أن الأطفال يتميزون بحجم كلى أكبر نسبياً، ودهون أقل حولها، وحماية أقل من الأضلاع، ما يجعلهم أكثر عرضة للصدمات المباشرة، بالإضافة إلى الإصابة بالعيوب الخلقية في الكلى في بعض الأطفال التي تمهد لحدوث الفشل الكلوي الحاد.

الإصابة اللاحقة بمرض الكلى المزمن

راجع الباحثون 39 دراسة، شملت 16 ألف طفل حول العالم، من بينها 23 دراسة قارنت بين الأطفال الذين أصيبوا بالفشل الكلوي الحاد، والأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى دون إصابة كلوية، ووجدوا أن معظم الأطفال واجهوا خطراً أكبر للإصابة بمشكلات صحية خطيرة طويلة الأمد مقارنة بالأصحاء؛ حيث أُصيب طفل واحد من كل 6 أطفال ممن تعرضوا للفشل الكلوي الحاد، بمرض الكلى المزمن لاحقاً.

وازداد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مع ازدياد شدة الإصابة الأولية. وفي المجمل توفي 6 في المائة من بين الأطفال الذين تم علاجهم من الفشل الكلوي الحاد، خلال فترة المتابعة.

ازدياد احتمالية الوفاة المبكرة

كانت احتمالية الوفاة المبكرة لدى من لديهم تاريخ مرضي سابق من الفشل الكلوي الحاد، ضِعف احتمالية الوفاة المبكرة للأطفال العاديين، وأظهر كثير من الذين تم علاجهم بالفعل، علامات مبكرة على وجود خلل في وظائف الكلى، مثل وجود البروتين في البول (20 في المائة)، وارتفاع ضغط الدم (16 في المائة)، ما يؤدي إلى حدوث فشل مزمن مع مرور الوقت.

تؤكد هذه النتائج على ضرورة المتابعة طويلة الأمد، لصحة الكلى للكشف المبكر عن المخاطر لدى الأطفال، بعد الإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

تغيير الإرشادات وتقليل تناول الأدوية الشائعة

وطالب الباحثون بضرورة تغيير الإرشادات السريرية، للتعامل مع هؤلاء الأطفال، واعتبار الإصابة الأولية عامل خطورة للإصابة بمشكلات الكلى في المستقبل، وضرورة توعية الآباء الذين لا يدركون أن حتى نوبة واحدة من الفشل الكلوي الحاد، قد تترك آثاراً صحية مدى الحياة على الأطفال.

ونصح الباحثون الآباء بضرورة توخي الحرص عند إعطاء الطفل أي دواء قبل استشارة الطبيب؛ خصوصاً بعض الأدوية المسكِّنة البسيطة التي يسهل الحصول عليها من دون وصفة طبية؛ لأن آثارها الجانبية يمكن أن تكون شديدة الخطورة على الكلى.