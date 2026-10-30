الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيّرات بالرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض.
التحالف:
الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض. pic.twitter.com/LgYHK6qVpO
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 31, 2026
وذلك بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، ومسيّرة بالمنطقة الجنوبية أطلقتها الميليشيا الحوثية.
التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية. pic.twitter.com/we4lC7teDh
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 30, 2026
وكان اللواء المالكي قد أعلن مساء أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة المدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية، وأخرى أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.