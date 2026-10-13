«التحالف» يضرب شريان الوقود الحوثي في صنعاء

في تحول يعكس اتساع نطاق الاستهداف العسكري للموارد التي تعتمد عليها الجماعة الحوثية، وجّه تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عدة ضربات جوية لمحطة الصباحة المركزية لتخزين الوقود، الواقعة غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في مسعى لضرب شريان الوقود الحوثي الذي يزود الآلة العسكرية للجماعة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أنه ثبت لقيادة القوات المشتركة قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي، ومن ذلك محطة الصباحة المركزية ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل وتفريغ الوقود في الحديدة وصنعاء وذمار.

وأضاف المالكي أن الحوثيين استخدموا تلك المواقع في الدعم المباشر لعملهم العسكري الإرهابي عبر تغذية ترسانة الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر، بما أسهم في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية وتخطيط هجمات وشيكة.

وأعلن التحالف تنفيذه عملية عسكرية نوعية ركزت على تحييد قدرات الميليشيا الحوثية التي تستخدمها لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، مؤكداً التزامه الصارم بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ قواته الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة للمدنيين أثناء التخطيط لها وتنفيذها.

pic.twitter.com/5MAnFp3Pjz — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 13, 2026

ونوَّه المالكي بأن الميليشيا حرمت الشعب اليمني من الاستفادة من تلك الموارد التي يفترض أن تخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته، مُطالِباً الحوثيين بالوقف الفوري لجميع العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية، وفق خريطة توضيحية نشرها اللواء المالكي، مؤكدة أن الإجراء يأتي حفاظاً على سلامتهم. وجاء التحذير تمهيداً لعملية عسكرية.

وتكتسب المحطة أهميتها من كونها منشأة لتخزين المشتقات النفطية وتوفير الإمدادات للأسواق والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتضم المحطة خزانات كبيرة، تؤدي دوراً محورياً في تغطية الاحتياجات النفطية العسكرية في مناطق سيطرة الجماعة، حيث يمثل الوقود عنصراً أساسياً في استمرار العمليات العسكرية، من تحريك المركبات والآليات إلى تشغيل المولدات والمعدات والخدمات المساندة.