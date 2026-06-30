المغرب... إنجاز عربي غير مسبوق في كأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5290229-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
بات المنتخب المغربي يسجل حضوره للمرة الثانية توالياً في دور الـ16 (د.ب.أ)
مونتيري المكسيك:«الشرق الأوسط»
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مونتيري المكسيك:«الشرق الأوسط»
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المغرب... إنجاز عربي غير مسبوق في كأس العالم
بات المنتخب المغربي يسجل حضوره للمرة الثانية توالياً في دور الـ16 (د.ب.أ)
واصل منتخب المغرب صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما بات أول منتخب عربي يتأهل لدور الـ16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين.
وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال 2026، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، اللذين احتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل، لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو (تموز) المقبل بمدينة هيوستن الأميركية.
وباتت هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يسجِّل فيها المغرب حضوره بدور الـ16 في هذا العرس العالمي الكبير، بعدما سبق أن حقق الإنجاز ذاته في النسخة الماضية، التي أُقيمت في قطر عام 2022، حيث واجه خلالها منتخب إسبانيا، الذي تغلب عليه بركلات الترجيح، ليشق بعدها طريقه للدور قبل النهائي عقب اجتيازه عقبة منتخب البرتغال بدور الـ8، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يحقِّق هذا الإنجاز.
وبصفة عامة، تعدُّ هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المغرب بدور الـ16 لكأس العالم، بعدما سبق أن وُجد بالدور ذاته في نسخة المونديال عام 1986 بالمكسيك، قبل أن يتم إقصاؤه بالخسارة صفر - 1 أمام منتخب ألمانيا الغربية.
وضرب منتخب المغرب موعداً في دور الـ16 يوم الرابع من يوليو مع المنتخب الكندي، الذي حقَّق انتصاراً مثيراً 1 - صفر على جنوب أفريقيا بدور الـ32 للمسابقة.
وعلى الصعيد القاري، سار منتخب المغرب على نهج نظيره الغاني، الذي سبق أن تأهل لدور الـ16 في المونديال خلال نسختَي 2006 و2010 بألمانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.
مواجهة هولندا تقود حكيمي لمباراته الـ100 مع المغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5290194-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%80100-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
مواجهة هولندا تقود حكيمي لمباراته الـ100 مع المغرب
النجم المغربي أشرف حكيمي (رويترز)
كان النجم المغربي أشرف حكيمي على موعد مع إنجاز جديد في مسيرته الحافلة مع منتخب بلاده، بعدما خاض مباراته رقم 100 في مشواره مع الفريق.
وشارك حكيمي في القائمة الأساسية لمنتخب المغرب في مباراة الفريق ضد هولندا، بمدينة مونتيري المكسيكية، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأصبح حكيمي ثاني لاعب يصل إلى 100 مباراة على الأقل مع منتخب المغرب، بعد النجم السابق نور الدين نايبت، الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين المغاربة خوضاً للمباريات الدولية برصيد 115 لقاء.
وبدأت مسيرة حكيمي مع منتخب المغرب قبل نحو 10 أعوام، حيث خاض مباراته الدولية الأولى في 11 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، حينما شارك بديلاً خلال فوز منتخب «أسود الأطلس» 4 - صفر على كندا ودياً.
وسجَّل حكيمي هدفه الدولي الأول في الأول من سبتمبر (أيلول) 2017، في انتصار المغرب 6 - صفر على مالي، ليصل رصيده مع الفريق الآن إلى 12 هدفاً.
مدحت العدل يعتذر عن لفظه بحق حسام حسن... ويتمسك بانتقاداته الفنية
حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
في حين تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة منتخب «الفراعنة» أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، الجمعة المقبل، أثار المؤلف والسيناريست المصري، مدحت العدل، ضجة عقب تصريحاته تجاه المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن؛ حيث وصفه بـ«المريض النفسي».
وعلى الرغم من الاعتذار لاحقاً، فإن حدَّة التصريحات جعلت سهام النقد الجماهيري تطول المؤلف، كما تصاعدت الأزمة إلى مستوى قضائي.
كان مدحت العدل قد وجَّه انتقادات لاذعة إلى حسام حسن واختياراته الفنية خلال منافسات كأس العالم، عبر تعليق على «فيسبوك»، مشككاً فيما حققه مع المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم 2026؛ إذ وصفه بأنه «مدرب على قده»، وأنه «شخص مريض نفسياً»، كما قلَّل من قيمة نتيجة التعادل أمام بلجيكا، قائلاً: «التعادل مع النسخة الأسوأ من بلجيكا مش إنجاز».
وقاد حسام حسن «الفراعنة» لدور الـ32 لأول مرة في تاريخهم، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بعد التعادل 1-1 مع بلجيكا، والفوز 3-1 على نيوزيلندا، ثم التعادل مع إيران 1-1 أيضاً.
ومع عاصفة الانتقادات التي طالت المؤلف، والتي دفعت باسمه لتصدر مؤشرات «الترند»، علَّق مدحت العدل -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من ماسبيرو» على شاشة التلفزيون المصري- قائلاً إنه كان يتحدث على صفحة لأحد أصدقائه، ولم يتخيل أن يراها أحد، مضيفاً: «أنا باحترم حسام حسن جداً، وأعتبره أعظم مهاجم في مصر، وأنا اللي جبته يدرب نادي الزمالك، واللي حصل مني كان دردشة، والعلاقات الإنسانية أهم من الكورة».
وأضاف أن ما كُتب لم يكن مقصوداً به الإساءة، مشدداً على أنه يؤمن بثقافة الاعتذار إذا شعر بأن كلامه تسبب في أي سوء فهم، وأن تقديره لحسام حسن لم يتغير، سواء على المستوى الشخصي أو الرياضي.
إلا أن العدل أكد في تصريحات أخرى لمنصة «ET بالعربي»، اليوم (الاثنين)، أن اعتذاره كان عن لفظ استخدمه، وليس عن رأيه في اختيارات المنتخب.
وأضاف: «رأيي لسه زي ما هو»، وتابع: «فيه انحياز، فيه اختيارات خاطئة وتغييرات جوه الملعب خاطئة، وده رأي ناس كتير جداً، والخطأ الوحيد إني قلت لفظ مكنش المفروض أقوله، وقولته بين أصحابي، ومع ذلك اعتذرت؛ لأني أملك شجاعة الاعتذار».
أمام ذلك؛ أكد الوكيل القانوني لحسام حسن، المحامي أشرف عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد المؤلف مدحت العدل، على خلفية ما قاله من أوصاف بحق موكله، لافتاً إلى أنه ينوي تقديم شكوى أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، قد أعلن الأسبوع قبل الماضي، أنه تلقى شكوى من الوكيل القانوني لحسام حسن، ضد المحلل الرياضي واللاعب السابق، رضا عبد العال، بداعي «الإساءة إليه وتشويه سمعته». وسبقها تقدمه بشكوى أخرى ضد عبد العال لدى النائب العام، لتوجيهه «انتقادات تجاوزت حدود الرأي الفني».
إلى ذلك، انتقلت تصريحات مدحت العدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي وصفها المغردون بأنها «تجاوز» لا يليق بأحد رموز الكرة المصرية، وأن انتقاده تخطى الأداء الفني والخططي إلى الهجوم الشخصي على مدرب المنتخب.
كما وصف مغردون كلمات العدل بأنها تنم عن «تعصبه»، وهو ما سبق أن وقع فيه؛ خصوصاً أنه معروف بانتمائه لنادي الزمالك، وعضو لجنة الاستثمار فيه.
وأكد آخرون أن ما حققه منتخب مصر بقيادة حسام حسن يستحق الإشادة والدعم من الجميع في هذه المرحلة.
ويتعرض حسام حسن لانتقادات مستمرة من محللين وجماهير؛ خصوصاً من مشجعي نادي الزمالك، منذ إعلان قائمة لاعبيه لكأس العالم، وذلك لاستبعاده المهاجم مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي حالياً والزمالك سابقاً، وضمه حمزة عبد الكريم ناشئ برشلونة حالياً والأهلي سابقاً على حسابه.
ودافع المدير الفني عن نفسه بالقول إنه «لم يجامل» أي لاعب استدعاه لتشكيلته. وأضاف: «لا أعرف أسماء أندية ولا لاعبين. أختار حسب وجهة نظر الجهاز الفني».
وقال الناقد الرياضي، أحمد مجدي رجب، إن «هذا بالفعل زمن الدعم الذي يجب على الجميع فيه تجنب توجيه النقد للمدير الفني أو للمنتخب في هذا التوقيت تحديداً»، متابعاً: «النقد يصبح في وضعه الصحيح والصحي بعد انتهاء المرحلة التي يمر بها الفريق، ولكن النقد في مثل هذا التوقيت يعد بمثابة الطعن في الظهر، ويجب على الشخصيات العامة -لا سيما غير المتخصصين في الرياضة- دعم الفريق في هذه المرحلة، وإرجاء كافة الانتقادات لما بعد انتهائها وظهور النتائج».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «على الشخصيات العامة والمثقفة الخروج من نفق التعصب الأعمى؛ لأنه يزيد من حالة الاحتقان بين جماهير الكرة. رجل الشارع الآن بعد كل مباراة يبحث على مواقع التواصل عن رأي الشخصيات العامة في أداء المنتخب، وهو ما يضع صاحب الرأي في موضع المسؤولية تجاه المجتمع، فيجب عليه أن يرجئ أي تعليق سلبي لما بعد البطولة. ومع الأسف هناك بعض الشخصيات العامة رأت اختيارات حسام حسن بألوان الأندية، وهو ما ظهر في تعليقاتهم على أداء المنتخب منذ بداية البطولة».
ترقب في تونس بعد الإخفاق المدوي للمنتخب في المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5290080-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
ترقب في تونس بعد الإخفاق المدوي للمنتخب في المونديال
منتخب تونس قدم أداءً مخيباً في المونديال (أ.ب)
من المتوقع أن يلتقي وزير الرياضة في تونس بأعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم الأسبوع الحالي، في أعقاب الأداء المخيب للآمال للمنتخب في كأس العالم ووسط حالة ترقب في الشارع التونسي بشأن القرارات المحتملة.
وتمر كرة القدم التونسية بإحدى أحلك فتراتها منذ أكثر من عقدين، مع فشل المنتخب في تخطي الدور الأول لكأس العالم في مشاركته السابعة في المونديال، وتلقيه أسوأ هزيمة في تاريخ مشاركته بخسارته لمبارياته الثلاث وقبوله لـ12 هدفاً مقابل تسجيله هدفين فقط.
ويأتي سقوط المنتخب بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في بطولة كأس العرب بقطر في 2025؛ حيث فشل في تخطي الدور الأول في مجموعة ضمت منتخبات فلسطين وسوريا وقطر.
كما عجز عن تخطي دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا في المغرب بالعام نفسه؛ حيث فرّط بشكل دراماتيكي في تأهل كان في متناوله ضد مالي التي لعبت بنقص عددي، ليخسر في النهاية بركلات الترجيح.
ووفق وسائل إعلام محلية سيلتقي وزير الرياضة والشباب الصادق المورالي بمسؤولي الاتحاد، على أن يعلن الاتحاد لاحقاً في مؤتمر صحافي خططه أو قراراته للمرحلة المقبلة.
ويطالب الخبراء والجماهير في تونس بإصلاحات واسعة وعاجلة لوضع كرة القدم في تونس، تشمل أساساً إنقاذ البنية التحتية المتداعية للملاعب والإسراع بإصدار قانون جديد للهياكل الرياضية ومراجعة التكوين للاعبين.
وفي الوقت نفسه تحوم أسئلة بشأن فرص استمرار الأعضاء الحاليين المنتخبين في اتحاد الكرة في مناصبهم، بعد موجة استقالات اجتاحت عدداً من اتحادات الكرة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، مثل اتحاد الكرة في السعودية وكوريا الجنوبية بعد إخفاق منتخبيهما.
وطالب النائب في البرلمان التونسي فخر الدين فضلون، أعضاء الاتحاد بالاستقالة الفورية وفتح تحقيق في طرق إدارة شؤون الكرة في تونس.
وقال فضلون إن أزمة المنتخب لا يمكن اختزالها في شخص المدرب وحده، بل تعود بالأساس إلى «اختلال العقل الكروي» وسوء التنظيم والتدبير من قبل مكتب الاتحاد.
ووسط حالة الاحتقان، لم يشر رئيس الاتحاد معز الناصري ونائبه حسين جنيح إلى أي احتمال لاستقالة الأعضاء الحاليين كما لم يصدر بيان توضيحي عن الاتحاد بعد الانسحاب القاسي من كأس العالم.
وفي كل الحالات يتعين على الاتحاد أن يحسم في اسم المدرب الجديد للمنتخب، استعداداً لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا بدءاً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأقيل صبري لموشي من منصبه بعد الهزيمة في المباراة الأولى 1-5 أمام السويد ثم قاد الفرنسي هيرفي رونار المنتخب في مباراتي اليابان وهولندا، ولم يتضح أي اتفاق رسمي حتى الآن بشأن استمراره بعد كأس العالم.