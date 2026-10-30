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الهلال «الجريح آسيوياً» لاستعادة الصدارة المحلية من شباك الفتح

«ديربي سدير» يشعل الجولة الـ12 من الدوري السعودي

نيفيز خلال تدريبات الهلال الأخيرة (نادي الهلال)
نيفيز خلال تدريبات الهلال الأخيرة (نادي الهلال)
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الهلال «الجريح آسيوياً» لاستعادة الصدارة المحلية من شباك الفتح

نيفيز خلال تدريبات الهلال الأخيرة (نادي الهلال)
نيفيز خلال تدريبات الهلال الأخيرة (نادي الهلال)

يتطلع الهلال لاستعادة صدارة الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه نظيره الفتح، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12، بعدما خسر موقعه في القمة بصورة مؤقتة إثر انتصار القادسية العريض على الرياض بسداسية نظيفة، وفوز النصر على الخلود بنتيجة 5 - 3، ليتقدَّم الفريقان إلى المركزين الأول والثاني برصيد 28 نقطة لكل منهما، مع أفضلية للقادسية بفارق الأهداف، بينما تراجع الهلال إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وتشهد مواجهات السبت صراعات محتدمة في مناطق الترتيب المختلفة، إذ يلتقي الفيحاء والفيصلي في «ديربي سدير»، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة، بينما يستقبل التعاون نظيره الاتفاق في بريدة، بحثاً عن انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري، بعد 11 جولة عجز خلالها عن تحقيق الفوز.

ويدخل الهلال مواجهته أمام الفتح وهو يدرك أن النقاط الـ3 كفيلة بإعادته إلى صدارة الترتيب، بعدما بلغ رصيده 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارة واحدة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الرياض، بينما يمتلك النصر أحد منافسيه المباشرين على الصدارة، مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وكان الهلال استعاد الصدارة في الجولة الماضية عقب انتصاره على القادسية، قبل أن يخسرها مؤقتاً مع انطلاق منافسات الجولة الحالية، الأمر الذي يضاعف أهمية مواجهته أمام الفتح، خصوصاً أنه يسعى للمحافظة على سلسلة انتصاراته المحلية ومواصلة الضغط على منافسيه.

وعلى الرغم من نتائجه الإيجابية في الدوري، فإن الهلال يدخل المباراة بعد خسارة مفاجئة أمام الشمال القطري بنتيجة 1 - 3، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، وهي النتيجة التي وضعت الفريق أمام تحدي تجاوز آثار التعثر القاري والعودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.

ويأمل إنزاغي استعادة جاهزية أكبر عدد من لاعبيه قبل مواجهة الفتح، خصوصاً أن الهلال مقبل على مرحلة تتطلب المحافظة على نسق الانتصارات، في ظلِّ احتدام المنافسة على الصدارة وتقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى.

وفي المقابل، يدخل الفتح المواجهة وهو يعيش ظروفاً صعبة، بعدما استقرَّ في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصار وحيد و3 تعادلات و7 هزائم، ليجد نفسه مطالباً بتحسين نتائجه والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ولا يزال الفتح يمثل لغزاً لجماهيره هذا الموسم، إذ بعدما انتظر 8 جولات لتحقيق انتصاره الأول، عاد سريعاً إلى دوامة الخسائر، بتعرُّضه لهزيمتين متتاليتين أمام الخليج والشباب، وكلتاهما بـ3 أهداف.

وفي مواجهة أخرى، تتجدَّد المنافسة بين الفيحاء والفيصلي في «ديربي سدير»، في لقاء يحمل أهميةً خاصةً بالنظر إلى تقاربهما في جدول الترتيب وحاجتهما إلى النقاط الـ3.

مراد باتنا أحد أبرز أوراق الفتح في المباراة (نادي الفتح)

ويدخل الفيحاء المباراة وهو يحتل المركز الـ15 برصيد 8 نقاط، متطلعاً إلى تحقيق انتصار يعزِّز فرصه في الابتعاد عن المراكز المتأخرة، خصوصاً أنَّ الفارق بينه وبين الفيصلي لا يتجاوز نقطتين.

وكان الفيحاء خرج بتعادل إيجابي أمام الحزم بنتيجة 2 - 2 في الجولة الماضية، وهي نتيجة يسعى مدربه البرازيلي فابيو كاريلي إلى البناء عليها، مع معالجة الأخطاء التي حالت دون تحقيق الانتصار.

ويعول الفيحاء على عدد من عناصره البارزة، يتقدمهم المهاجم الزامبي فاشون ساكالا، الذي يمثل إحدى أبرز أوراق الفريق الهجومية، في مواجهة تتطلب استثمار الفرص وترجمة المحاولات إلى أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الفيصلي المباراة وهو يحتل المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، بعد حصوله على دفعة معنوية مهمة إثر انتصاره على أبها في المباراة المؤجلة من الجولة الت8.

ويأمل الفريق الذي يقوده الإيطالي جيوفاني سيلس، مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يوسِّع الفارق مع منافسه المباشر، ويمنحه فرصة تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويبرز المهاجم ميندي ضمن أبرز الأسماء التي يعول عليها الفيصلي في الجانب الهجومي، في وقت يتطلع فيه الفريق إلى استثمار معنويات انتصاره الأخير والعودة بالنقاط الـ3.

وتكتسب مواجهة «ديربي سدير» أهميةً مضاعفةً في ظلِّ التقارب النقطي بين الفريقين، إذ يمنح الفوز الفيحاء فرصة تجاوز منافسه في الترتيب، بينما يتيح للفيصلي توسيع الفارق والابتعاد خطوة عن مناطق الخطر.

وفي بريدة، يستقبل التعاون نظيره الاتفاق في مواجهة يتطلع خلالها أصحاب الأرض إلى وضع حدٍّ لسلسلة النتائج السلبية التي لازمتهم منذ انطلاق الموسم، وتحقيق انتصارهم الأول في الدوري بعد مرور 11 جولة.

ويحتلُّ التعاون المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في الدوري، في بداية مخيبة لآمال جماهيره، وضعت الفريق أمام ضغوط متزايدة لتحسين نتائجه.

ورغم تعثره المحلي، يدخل التعاون المباراة بمعنويات أفضل بعد انتصاره على الفيصلي الأردني ضمن منافسات دوري «أبطال آسيا 2»، وهو ثاني انتصار يحقِّقه الفريق هذا الموسم في البطولة القارية، مقابل استمرار غياب الانتصارات عن سجله المحلي.

ويأمل الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، استثمار الفوز الآسيوي لإعادة الثقة إلى لاعبيه، ونقل الحالة الإيجابية إلى منافسات الدوري، خصوصاً أن الفريق بات في حاجة ملحة إلى تحقيق انتصار يخفِّف الضغوط ويمنحه دفعةً للابتعاد عن المراكز الأخيرة.

أما الاتفاق، فيدخل المواجهة وهو يعيش وضعاً أفضل، بعدما حقَّق انتصاراً مهماً على الخلود بـ3 أهداف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويحتل المركز الـ7 في جدول الترتيب.

ويتطلع الاتفاق، بقيادة مدربه الأسترالي آرثر باباس، إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه بين فرق النصف الأول من الترتيب، خصوصاً أنَّ الفوز سيمنحه فرصة الاقتراب أكثر من الفرق التي تسبقه.

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ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
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ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، وذلك لإجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرّض لها في مفصل القدم اليسرى خلال مواجهة أبها، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد وفقاً لبيان النادي الرسمي قد باشر الإجراءات اللازمة للتعامل مع إصابة اللاعب عقب تعرضه لها، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعتها ومدى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتي العين آسيويا (الاثنين) ونيوم في الدوري (الجمعة).

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كرة القدم نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
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آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، جاء ثمرة العمل الإداري والفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، كاشفاً عن وصول الفريق إلى 80 في المائة من مستوى الجاهزية الذي يستهدفه الجهاز الفني.

وقال آل الشيخ، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن سر الانتصار العريض: «السر يكمن في إدارة تعمل، ولاعبين يقاتلون، وجهاز فني يبذل جهده، والجميع يعمل بروح واحدة وقلب واحد. أستطيع القول إننا وصلنا الآن إلى 80 في المائة من الجاهزية التي كنا نطمح إليها».

وأوضح أن تأخر اكتمال صفوف الفريق خلال فترة الإعداد كان أحد أبرز أسباب البداية المتعثرة للموسم، قائلاً: «بدأنا الموسم ونحو نصف اللاعبين لم يشاركوا معنا في المعسكر الإعدادي، ولذلك كان من الطبيعي ألا تكون النتائج بالشكل الذي يرضينا. لكننا واصلنا العمل، ومع النيات الطيبة يأتي التوفيق، وهذا من فضل الله».

وعن نسبة الـ20 في المائة المتبقية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، قال: «ما ينقصنا هو اكتمال جاهزية بعض اللاعبين وعودة المصابين، وليس التعاقد مع أسماء جديدة. الفريق يمتلك عناصر مميزة، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء».

وأضاف: «عندما تشاهد لاعبين مثل العبود وعلي الأسمري يدخلون من مقاعد البدلاء، إلى جانب الخيارات المتاحة من اللاعبين الأجانب، تدرك أننا نمتلك أسماء على مستوى عالٍ جداً. هذه ميزة الفريق، فلدينا خيارات متعددة أمام المدرب، لكن ما كان ينقصنا هو الجاهزية والانسجام».

وشدد المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار الكبير، مؤكداً أن التركيز انتقل مباشرة إلى المواجهة المقبلة أمام أبها.

وقال: «بالنسبة لي، مباراة أبها هي الأهم الآن، وكل تركيزنا عليها. إذا لم نحقق النقاط الثلاث أمام أبها، فكأننا لم نفعل شيئاً أمام الأهلي. وبإذن الله سنقاتل بشرف من أجل تحقيق الفوز».

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كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
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كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)

أكد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أن الرغبة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريقه منذ وجودهم في غرفة الملابس كانت أحد أبرز أسباب الانتصار العريض على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والثقة بعد سلسلة نتائجه الإيجابية.

وقال كاراسكو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث. شعرت منذ وجودنا في غرفة الملابس بأن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

وأضاف: «بدأنا المباراة بطريقة مثالية بعدما سجلنا مبكراً، واستفدنا من حالة الطرد، لكن مثل هذه الظروف لا تكون سهلة على أي فريق».

وتحدث قائد الشباب عن الأجواء الجماهيرية التي صاحبت الانتصار الكبير، قائلاً: «الجماهير كانت سعيدة ومتحمسة، ومن الطبيعي أن تستمتع بالفوز وتسجيل ستة أهداف على أرضنا أمام فريق كبير مثل الأهلي».

وأشاد كاراسكو بروح المجموعة، مؤكداً أن التعاون بين اللاعبين يمثل أحد أهم عوامل التحسن في أداء الفريق، وقال: «روح المجموعة رائعة، والجميع يعمل من أجل زملائه، سواء من خلال صناعة الأهداف أو الركض والعودة للدفاع معاً».

وأشار إلى أن النتائج الأخيرة منحت اللاعبين دفعة معنوية مهمة، مضيفاً: «منذ فترة التوقف، حققنا نتائج إيجابية في أربع مباريات متتالية دون خسارة، وهذا الأمر يعزز روح الفريق وثقته بنفسه».

وكشف كاراسكو عن احتفاظه بكرة المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الأهلي، في ليلة شهدت انتصاراً كبيراً لفريقه أمام جماهيره

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