مدرب الفيصلي: سنقاتل على كل هجمة ونسعى للفوز بالديربي

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الفيحاء في ديربي سدير، مشيراً إلى أن المباراة تحمل طابعاً خاصاً في ظل التنافس الرياضي والجماهيري بين الفريقين، متوقعاً أن تشهد مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وأوضح سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن الفيحاء حظي بفترة إعداد أفضل، بعد حصوله على تسعة أيام من الراحة، في الوقت الذي يعاني فيه الفيصلي من ضغط المباريات، عقب خوض مواجهة أمام أبها قبل يومين، إلى جانب عناء السفر، الأمر الذي لم يمنح الفريق الوقت الكافي للاستعداد بالشكل المطلوب.

وقال مدرب الفيصلي: «ديربي صعب ومباراة خاصة، فالفيحاء فريق جيد، وأتوقع أن تكون النتيجة مفتوحة للفريقين»، مشيراً إلى أن اختلاف فترات الراحة بين الفريقين يمثل تحدياً إضافياً أمام فريقه قبل المواجهة المرتقبة.

️| جيوفاني سوليناس مدرب فريق #الفيصلي في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة #الفيحاء:-ديربي صعب، ستكون مباراة خاصة، الفيحاء فريق جيد، والمتوقع نتيجة مفتوحة للفريقين-الفيحاء لديه 9 أيام راحة، وحضر جيداً للمواجهة، نحن قادمون من سفر ولعبنا مباراة أمام أبها قبل يومين، ليس جيد للاستعداد... pic.twitter.com/vLLk5vh5ob — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 29, 2026

وأضاف أن التحضير للديربي لا يختلف من الناحية الفنية عن الاستعداد لأي مباراة في الدوري، إلا أن خصوصية اللقاء تكمن في طابعه العاطفي والتنافسي، وما يصاحبه من اهتمام جماهيري كبير، مؤكداً أهمية التركيز والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد سوليناس على ضرورة استثمار الفرص المتاحة وعدم ارتكاب الأخطاء، قائلاً إن فريقه سيقاتل على كل هجمة من أجل الاستفادة منها، مع أهمية المحافظة على أعلى درجات التركيز طوال مجريات المباراة.

واختتم مدرب الفيصلي حديثه بالتأكيد على ثقته بإمكانات لاعبيه، مشيراً إلى أن الفريق يملك عناصر جيدة ويواصل التطور من مباراة إلى أخرى، وسط تطلعات لتقديم مستوى يليق بطموحات جماهير عنابي سدير في الديربي المنتظر.