سباقات الخيل السعودية تدشن موسمها الأغلى الجمعة بجوائز تبلغ 236 مليون ريال

تنطلق غداً الجمعة منافسات موسم سباقات الرياض 2026/2027، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، وسط تطلعات لموسم استثنائي على المستويين الفني، والجماهيري، امتداداً للنجاح الذي حققه موسم سباقات الطائف مؤخراً.

ويمتد الموسم على مدى ستة أشهر متواصلة، بواقع 24 أسبوعاً، على أن تُختتم منافساته في 17 أبريل (نيسان) 2027، ويشهد تنافساً بين نخبة الإسطبلات والمدربين والخيالة، ويتخلله «كأس السعودية»، أغنى سباق خيل في العالم، بجوائز تتجاوز 38 مليون دولار، ضمن إجمالي جوائز مالية للموسم تبلغ 236.3 مليون ريال (63 مليون دولار)، وهي الأكبر في تاريخ موسم سباقات الرياض.

ويشتمل الموسم على 50 حفلاً سباقياً، بمجموع 569 شوطاً، تقام منافساتها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تتضمن الأجندة 52 كأساً من كؤوس السباقات الكبرى. وتتوزع الأشواط بواقع 104 أشواط مخصصة للخيل العربية، و465 شوطاً للخيل المهجنة الأصيلة «الثوروبريد»، إضافة إلى 35 شوطاً تُقام على المضمار العشبي.

ولا تقتصر تجربة الموسم على المنافسات داخل المضمار، إذ يقدم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمجتمعية والثقافية التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، بما يعزز حضوره كوجهة متكاملة لعطلة نهاية الأسبوع للعائلات، والزوار.

ويأتي انطلاق موسم سباقات الرياض امتداداً للتطور المتواصل الذي تشهده سباقات الخيل في المملكة، وتعزيزاً لمكانة الرياض على خريطة السباقات العالمية، من خلال موسم يجمع بين المنافسة الرياضية رفيعة المستوى والتجربة الجماهيرية المتكاملة.