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الرياضة رياضة سعودية

سباقات الخيل السعودية تدشن موسمها الأغلى الجمعة بجوائز تبلغ 236 مليون ريال

يشمل 50 حفلاً سباقياً بمجموع 569 شوطاً ستقام في ميدان الملك عبد العزيز بالرياض

يمتد موسم سباقات الخيل في الرياض على مدى ستة أشهر متواصلة بواقع 24 أسبوعاً (نادي سباقات الخيل)
يمتد موسم سباقات الخيل في الرياض على مدى ستة أشهر متواصلة بواقع 24 أسبوعاً (نادي سباقات الخيل)
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سباقات الخيل السعودية تدشن موسمها الأغلى الجمعة بجوائز تبلغ 236 مليون ريال

يمتد موسم سباقات الخيل في الرياض على مدى ستة أشهر متواصلة بواقع 24 أسبوعاً (نادي سباقات الخيل)
يمتد موسم سباقات الخيل في الرياض على مدى ستة أشهر متواصلة بواقع 24 أسبوعاً (نادي سباقات الخيل)

تنطلق غداً الجمعة منافسات موسم سباقات الرياض 2026/2027، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، وسط تطلعات لموسم استثنائي على المستويين الفني، والجماهيري، امتداداً للنجاح الذي حققه موسم سباقات الطائف مؤخراً.

ويمتد الموسم على مدى ستة أشهر متواصلة، بواقع 24 أسبوعاً، على أن تُختتم منافساته في 17 أبريل (نيسان) 2027، ويشهد تنافساً بين نخبة الإسطبلات والمدربين والخيالة، ويتخلله «كأس السعودية»، أغنى سباق خيل في العالم، بجوائز تتجاوز 38 مليون دولار، ضمن إجمالي جوائز مالية للموسم تبلغ 236.3 مليون ريال (63 مليون دولار)، وهي الأكبر في تاريخ موسم سباقات الرياض.

ويشتمل الموسم على 50 حفلاً سباقياً، بمجموع 569 شوطاً، تقام منافساتها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تتضمن الأجندة 52 كأساً من كؤوس السباقات الكبرى. وتتوزع الأشواط بواقع 104 أشواط مخصصة للخيل العربية، و465 شوطاً للخيل المهجنة الأصيلة «الثوروبريد»، إضافة إلى 35 شوطاً تُقام على المضمار العشبي.

ولا تقتصر تجربة الموسم على المنافسات داخل المضمار، إذ يقدم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمجتمعية والثقافية التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، بما يعزز حضوره كوجهة متكاملة لعطلة نهاية الأسبوع للعائلات، والزوار.

ويأتي انطلاق موسم سباقات الرياض امتداداً للتطور المتواصل الذي تشهده سباقات الخيل في المملكة، وتعزيزاً لمكانة الرياض على خريطة السباقات العالمية، من خلال موسم يجمع بين المنافسة الرياضية رفيعة المستوى والتجربة الجماهيرية المتكاملة.

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الرياضة رياضة سعودية

رئيس الاتحاد الآسيوي: قد نؤجل كأس آسيا 2027 عاماً كاملاً... ولن نستعجل

الشيخ سلمان آل خليفة (الاتحاد الآسيوي)
الشيخ سلمان آل خليفة (الاتحاد الآسيوي)
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رئيس الاتحاد الآسيوي: قد نؤجل كأس آسيا 2027 عاماً كاملاً... ولن نستعجل

الشيخ سلمان آل خليفة (الاتحاد الآسيوي)
الشيخ سلمان آل خليفة (الاتحاد الآسيوي)

كشف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إمكانية تأجيل نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في السعودية إلى عام 2028، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد القاري ليس في عجلة من أمره لحسم مصير البطولة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، فإن رئيس الاتحاد الآسيوي أكد خلال حديثه للصحافيين في مدينة زيوريخ السويسرية، الأربعاء، أن جميع الاستعدادات للبطولة تسير حتى الآن وفق الجدول الزمني المعتمد.

وقال سلمان بن إبراهيم: «يمكننا الانتظار حتى نهاية نوفمبر»، في إشارة إلى الموعد الذي قد يتخذ فيه الاتحاد الآسيوي قراراً بشأن مستقبل البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) المقبلين، في مدن الرياض وجدة والخبر.

وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي: «إذا احتجنا إلى اتخاذ قرار فسنتخذه، ويمكننا تأجيل البطولة عاماً واحداً إلى 2028 إذا استدعت الحاجة ذلك».

واستدرك قائلاً: «في الوقت الحالي نراقب الأوضاع، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد».

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الرياضة رياضة سعودية

أمير الشرقية يتفقد ملعب «أرامكو» ويطّلع على جاهزيته لاستضافة الأحداث الكبرى

الأمير سعود بن نايف يوقِّع على الكرة خلال زيارته للملعب (واس)
الأمير سعود بن نايف يوقِّع على الكرة خلال زيارته للملعب (واس)
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أمير الشرقية يتفقد ملعب «أرامكو» ويطّلع على جاهزيته لاستضافة الأحداث الكبرى

الأمير سعود بن نايف يوقِّع على الكرة خلال زيارته للملعب (واس)
الأمير سعود بن نايف يوقِّع على الكرة خلال زيارته للملعب (واس)

اطّلع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، الخميس، على آخر مستجدات مشروع ملعب «أرامكو»، ومستوى جاهزيته لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، وذلك خلال زيارة تفقدية شملت عدداً من مرافق الملعب وتجهيزاته.

قدّم المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» عرضاً تناول سير العمل في المشروع (واس)

وتجوّل أمير المنطقة الشرقية في مرافق المنشأة الرياضية، ووقف على الاستعدادات الجارية لاستضافة المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية، مؤكداً أن المشروعات الرياضية والترفيهية التي تشهدها المنطقة تعكس تطور بنيتها التحتية وتنوع مرافقها، وتسهم في تعزيز مكانتها وجهةً لاستضافة الأحداث الكبرى.

الأمير سعود بن نايف شدد على أهمية استكمال جاهزية المرافق والتجهيزات وفق أعلى المعايير (واس)

وشدد الأمير سعود بن نايف على أهمية استكمال جاهزية المرافق والتجهيزات وفق أعلى المعايير، بما يلبي تطلعات الجماهير والزوار، ويواكب التطور الذي يشهده القطاعان الرياضي والترفيهي في المملكة.

تجوّل أمير المنطقة الشرقية في مرافق المنشأة الرياضية، ووقف على الاستعدادات لاستضافة المنافسات الرياضية (واس)

وخلال الزيارة، قدّم المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، عرضاً تناول سير العمل في المشروع ومراحل الإنجاز، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، والمرافق والخدمات المخصصة للجماهير، والجهود المبذولة لتوفير تجربة متكاملة للزوار وفق المعايير العالمية.

سعود بن نايف يحمل الكرة وسط الملعب (واس)

ويُعد ملعب «أرامكو» أحد أبرز المشروعات الرياضية والترفيهية في المنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية تتجاوز 47 ألف متفرج، ويتميز بتصميم معماري مستوحى من الطبيعة البحرية للمنطقة، إلى جانب مرافق وتجهيزات تقنية حديثة تستهدف الارتقاء بتجربة الجماهير، وتعزيز قدرة المنطقة الشرقية على استضافة المنافسات الرياضية والفعاليات الترفيهية الكبرى.

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الرياضة رياضة سعودية

مساعد مدرب نيوم: جاهزون للاتفاق

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
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مساعد مدرب نيوم: جاهزون للاتفاق

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)

أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، جاهزية فريقه لمواجهة الاتفاق، مشدداً على أهمية تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات فنية مميزة تعزز حظوظ الفريق في التقدم إلى مراكز متقدمة في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أولكساك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الاتفاق فريق مميز ويملك لاعبين رائعين، وهدفنا واضح، وهو تقديم نتائج ومستويات مميزة تساعدنا على الوصول إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب».

وفيما يتعلق بالغيابات التي يعاني منها نيوم في خط الوسط، أوضح مساعد المدرب أن الجهاز الفني يمتلك خيارات بديلة قادرة على التعامل مع هذه الظروف، رغم غياب علاء آل حجي وأمادو كوني بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الفريق يملك الحلول المناسبة لتعويض الغائبين، ومن بينها إمكانية الاستعانة بعبد الملك العييري في خط الوسط.

وكشف أولكساك أن الجهاز الفني تابع مواجهة الاتفاق أمام كاظمة الكويتي، التي أقيمت أمس، مؤكداً أن الفريق سيعقد اجتماعاً تحليلياً مع اللاعبين لاستعراض نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وتحديد الأسلوب التكتيكي المناسب لخوض المباراة، بما يسهم في تحقيق النتيجة المطلوبة.

وفي حديثه عن ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، شدد مساعد مدرب نيوم على أن كثافة المواجهات تمثل تحدياً لجميع الفرق، ما يتطلب التركيز والاستفادة من جميع عناصر المجموعة، مؤكداً جاهزية لاعبيه من الناحية البدنية، ودور تمارين الاستشفاء في المحافظة على جاهزيتهم وتجهيزهم للاستحقاقات المتتالية.

ويطمح نيوم إلى استثمار خياراته الفنية والبدنية لمواصلة المنافسة في الدوري، في مواجهة اتفاقية تتطلب، وفق رؤية الجهاز الفني، استعداداً تكتيكياً جيداً وقدرة على التعامل مع متغيرات المباراة.

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