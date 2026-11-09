«طيران ناس» تتسلم طائرتين جديدتين وترفع أسطولها إلى 66 طائرة

تسلّمت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320neo»، ضِمن خطتها لتعزيز أسطولها ودعم خطط النمو والتوسع، ومواصلة تطوير تجربة السفر ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

وتنتمي الطائرتان إلى الجيل الجديد من الطائرات المزوّدة بالمقصورة التي دشنها «طيران ناس» في مطلع عام 2026، في إطار توجهها لتحديث أسطولها والارتقاء بتجربة المسافرين.

وتتميز طائرات «إيرباص A320neo» بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود ومستويات أقل من الانبعاثات والضوضاء، مقارنة بالطرازات السابقة؛ بفضل تقنياتها الحديثة ومحرّكاتها الأكثر كفاءة، إلى جانب مقصورتها الرحبة وتجهيزاتها المتطورة، بما فيها أحدث أنظمة الترفيه.

وبالتزامن مع تسلم الطائرتين، أكملت «طيران ناس» إخراج آخِر أربع طائرات من طراز «إيرباص A320ceo» من أسطولها، ليصبح مكوناً من 64 طائرة من طراز «إيرباص A320neo»، وطائرتين من طراز «إيرباص A330» عريضتَي البدن، ويصل إجمالي أسطوله إلى 66 طائرة. ويعكس ذلك توجه الشركة نحو الاعتماد على طائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم خططها للنمو.

ويسهم تحديث الأسطول في جهود الشركة لخفض الأثر البيئي لعملياتها وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم زيادة عدد الرحلات، من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ورفع كثافة المقاعد، وتطوير أساليب التشغيل والمسارات.

وأشار تقرير لشركة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث قطاع الطيران، إلى أن هذه الممارسات من أبرز العوامل المساهمة في تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات في القطاع.

وكانت «طيران ناس» قد أعلنت، في يوليو (تموز) 2026، خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران، تأكيد طلبية لشراء 25 طائرة من «إيرباص»، تشمل خمس طائرات من طراز «A330neo» عريض البدن، و20 طائرة من طراز «A321neo». وبذلك، يرتفع إجمالي طلبياتها المؤكدة من طائرات «إيرباص» إلى 235 طائرة، إضافة إلى 45 خياراً للشراء، ليصل إجمالي الطائرات المشمولة بالطلبيات والخيارات إلى 280 طائرة.

وتواصل «طيران ناس» تنفيذ خططها للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للطيران، وربطها بـ250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، إلى جانب دعم مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.