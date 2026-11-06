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يوميات الشرق

«حجر المذبح» في «ستونهنج»... استبعاد اسكوتلندا يُعمّق اللغز

70 عيّنة صخرية تفشل في كشف منشأ الحجر الأثري البالغ وزنه 6 أطنان

حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)
حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)
TT
TT

«حجر المذبح» في «ستونهنج»... استبعاد اسكوتلندا يُعمّق اللغز

حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)
حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)

أمضت مجموعة من الجيولوجيين ساعات لا تُحصى فوق تلال اسكوتلندية تعصف بها الرياح، بحثاً عن أصل إحدى أكثر سمات «ستونهنج» إثارة للاهتمام.

لكن هذا النصب الأثري العائد إلى عصور ما قبل التاريخ لا يبوح بأسراره بسهولة، إذ يكشف تقرير علمي جديد أنّ أصل «حجر المذبح» في «ستونهنج» لا يزال عصياً على التحديد، وأنّ الجيولوجيين الذين لفحتهم الرياح ربما كانوا يبحثون في المكان الخطأ أساساً.

ووصف أحدهم أصل حجر المذبح بأنه «لغز»، فيما وصفه آخر بأنه قصة بوليسية جيولوجية لم تعرف نهاية واضحة حتى الآن.

وقد بدا الأمر مختلفاً تماماً عام 2024، عندما فحص متخصّصون من جامعات في لندن وويلز وأستراليا حبيبات من الحجر الرملي المأخوذ من حجر المذبح، وافترضوا أنه جاء من شمال شرقي اسكوتلندا، على بُعد أكثر من 400 ميل من «ستونهنج».

ووصف أحد أعضاء الفريق هذا الاكتشاف بأنه «مذهل»، وأثار تكهّنات بشأن الطريقة التي نُقل بها الحجر، الذي يزن 6 أطنان: أعلى زلّاجة أم على متن سفينة؟ كما فتح الباب أمام التساؤل عن طبيعة العلاقات بعيدة المدى التي ربما كانت قائمة بين شعوب العصر الحجري الحديث.

واستُعين بمزيد من الخبراء من كندا وإيطاليا والسويد واسكوتلندا، وأُجريت دراسة بعنوان «البحث عن أصل حجر المذبح في ستونهنج»، نقلتها «الغارديان» عن «مجلة الجمعية الجيولوجية»، للتركيب الدقيق للصفيحة الحجرية، شملت فحوصاً غير إتلافية للحجر في موضعه الأصلي، وفحص 8 شظايا منه محفوظة في متاحف.

وبعد التوصّل إلى هذا الوصف التفصيلي، توجّه أعضاء من الفريق إلى شمال شرقي اسكوتلندا لمحاولة إيجاد تطابق دقيق مع الصخور البارزة هناك، ومن ثم تحديد أصل حجر المذبح بدقة.

ووصف أستاذ الكيمياء الجيولوجية الفخري في قسم الجغرافيا وعلوم الأرض بجامعة أبيريستويث، نيك بيرس، البحث عن أصل حجر المذبح بأنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش.

وقال: «المشكلة أنّ المساحة شاسعة جداً، وتبلغ آلاف الكيلومترات المربّعة. والسبيل الوحيد هو أن تذهب إلى هناك وتعثر على العيّنات».

وأضاف: «عليك التخطيط بعناية. فقد كان أحد زملائي هناك مؤخراً وعلق في العواصف، وهو ما لا يُعدّ طقساً مثالياً للعمل الميداني في الجيولوجيا. وقد أخذنا نحو 70 عيّنة، وأعدناها إلى المختبرات وأجرينا عليها الاختبارات».

وأشارت الاختبارات إلى أنه من غير المرجّح أن يكون حجر المذبح قد جاء من شمال شرقي اسكوتلندا.

وقال بيرس إنه لم يُصب بخيبة لعدم حلّ اللغز بعد. وأضاف: «نقترب من الحل. ففي قصة بوليسية جيولوجية مثل هذه، يكتسب استبعاد المناطق المحتملة للمصدر أهمية لا تقلّ عن تحديد مناطق جديدة. فكلّ موقع يُستبعد يضيّق نطاق البحث ويقرّبنا من معرفة المكان الذي جاء منه حجر المذبح. لست فاقداً للأمل. هذا جزء من العملية».

وخلص الأستاذ الفخري في جامعة جنوب ويلز الذي قاد الدراسة، دنكان بيري، إلى أنه من «غير المرجّح إطلاقاً» أن يكون حجر المذبح قد جاء من شمال شرقي اسكوتلندا. وقال إن الحجر لم يأتِ بالتأكيد من جنوب بريطانيا أيضاً، وإنه ربما جاء من مكان آخر في اسكوتلندا، أو شمال إنجلترا، أو حتى من آيرلندا.

وقال بيري إنّ أصل الحجر لا يزال لغزاً، لكنه أضاف: «هذا أشمل تحقيق جيولوجي أُجري على حجر المذبح على الإطلاق. فمن خلال الجمع بين طائفة واسعة من التقنيات التحليلية، استطعنا تكوين أوضح صورة حتى الآن لتركيب الحجر، واختبرنا النظريات الرئيسية بشأن أصله».

وتابع: «حتى الآن، لا يتشارك أيّ من المواقع التي فُحصت مع حجر المذبح في المجموعة نفسها من الخصائص، لكن البحث لم ينتهِ بعد».

وقال مايك بيتس، وهو خبير مرموق في موقع «ستونهنج» لم يشارك في الدراسة، إنّ تحديد أصل حجر المذبح احتمال مثير. وأضاف: «من شأن ذلك أن يساعد كثيراً في وضع حجر المذبح في سياق عالم من نقلوه. فسنتمكّن من رؤية المشهد الطبيعي بعيونهم، ومعرفة المكان الذي بدأت منه الرحلة بالضبط».

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أربعة أحرف تفكّ لغزاً بحرياً عمره 443 عاماً

غرقَت السفينة وبقي القفل أميناً على ما أُوصد دونه (أمغيفا كمرو - متحف ويلز)
غرقَت السفينة وبقي القفل أميناً على ما أُوصد دونه (أمغيفا كمرو - متحف ويلز)
TT
TT

أربعة أحرف تفكّ لغزاً بحرياً عمره 443 عاماً

غرقَت السفينة وبقي القفل أميناً على ما أُوصد دونه (أمغيفا كمرو - متحف ويلز)
غرقَت السفينة وبقي القفل أميناً على ما أُوصد دونه (أمغيفا كمرو - متحف ويلز)

استخدم علماء تقنية متطوّرة لفكّ الشيفرة المكوَّنة من 4 أحرف لقفل نحاسي ذي تركيبة سرّية، ظلَّ مدفوناً على أحد شواطئ ويلز أكثر من 4 قرون.

ووفق «الإندبندنت»، ظلَّ القفل العائد إلى القرن السادس عشر، الذي انتُشل من حطام السفينة «آن فرانسيس»، موصداً بإحكام منذ غرقها قبالة ساحل جنوب ويلز عام 1583.

والآن، استعان فريق مشترك من «أمغيفا كمرو - متحف ويلز» وجامعة كارديف بالتقنيات الحديثة للكشف عن التركيبة التاريخية التي كانت تؤمّن الحمولة في ما مضى، وهي: «إيه إن سي إي».

ويعتقد الباحثون أنّ هذا القفل المعقّد كان يحمي صندوق القبطان، الذي ربما احتوى على فضة إسبانية، أو منسوجات عالية القيمة، أو مراسلات بحرية حسّاسة، قبل أن تجنح السفينة في قناة بريستول.

وجاء هذا الاختراق بعدما استعان القائمون على الترميم في المتحف بمهندسين في كلية الهندسة بجامعة كارديف، لاستخدام التصوير المقطعي المحوسب الدقيق «ميكرو سي تي»، وهي تقنية مسح تُستخدم عادة لفحص العظام وغيرها من أنسجة الجسم.

وأنتجت عمليات المسح صوراً ثلاثية البُعد للقفل، استُخدمت لاحقاً في فكّ شيفرته.

وقال الباحث المشارك في مرفق بحوث الميكانيكا الحيوية للجهاز العضلي الهيكلي بجامعة كارديف، الدكتور ديفيد ويليامز: «من خلال إنشاء صورة ثلاثية البُعد مفصّلة للآلية الداخلية، تمكّنتُ من رؤية كيفية محاذاة الشقوق للحروف، وتحديد التركيبة الدقيقة».

وأضاف: «نستخدم هذه التقنية عادة لدراسة العظام وغيرها من التراكيب البيولوجية، ولذلك كان فحص قفل عمره 400 عام تجربة هي الأولى من نوعها بالنسبة إلينا».

وبعدما انتظر الدكتور ويليامز فريق المتحف لاختبار الشيفرة، وصف تلقّيه تأكيداً بنجاحهم في ذلك بأنه أمر «مُرضٍ إلى حدّ لا يُصدَّق».

وقال: «ليس كل يوم تُتاح لك فرصة حلّ لغز عمره 400 عام».

وكانت السفينة «آن فرانسيس» عائدة من رحلة تجارية إلى إسبانيا عندما اجتاحتها عاصفة هوجاء مساء 28 ديسمبر (كانون الأول) 1583.

وبعدما دفعتها الرياح العاتية بعيداً عن مسارها، جنحت السفينة وتحطّمت عند شاطئ مارغام قرب ميناء تالبوت.

ومع أنّ أقفالاً ذات تركيبات سرّية تعود إلى العصر الإليزابيثي سبق العثور عليها في بريطانيا، فإنّ الخبراء وصفوا هذا القفل بأنه بالغ الأهمية وفريد من نوعه؛ لإمكان ربطه مباشرة بحطام سفينة موثّق التاريخ.

وقد عُثِر على القفل قرب مخبأ من العملات الفضية الإسبانية وزوج من الأوزان النحاسية المستخدمة في فحص العملات.

وقال كبير أمناء المقتنيات في علم العملات والاقتصاد الويلزي في «متحف ويلز»، أليستر ويليس: «الأقفال ذات التركيبات السرّية العائدة إلى العصر الإليزابيثي معروفة في بريطانيا، لكن هذا القفل في حالة جيدة استثنائية، ويرتبط بحطام سفينة مؤرّخ، ممّا يجعله اكتشافاً فريداً، وشيفرته لغزاً مغرياً لحلّه».

واستطرد: «وبطبيعة الحال، بعدما حللناه، صرنا نتساءل عمّا إذا كانت الشيفرة تعني شيئاً لصاحبها».

ويشكّل القفل جزءاً من كنز «آن فرانسيس» الأوسع، الذي استخرجه على مدى 21 عاماً، بين عامَي 1996 و2017، بيتر هيوز، وهو هاوٍ للبحث باستخدام كاشف المعادن.

ويُعرض القفل الذي فُكّت شيفرته الآن للجمهور في المتحف الوطني للواجهة البحرية في سوانزي، إلى جانب كنوز أخرى مستخرجة، بينها عملات ذهبية نادرة تعود إلى عهد فرديناند وإيزابيلا، ملكَي إسبانيا، وصفّارة قائد طاقم من العصر الإليزابيثي.

مواضيع
التاريخ الطبيعي منوعات دراسة بريطانيا
يوميات الشرق

«حجر المذبح» في «ستونهنج»... استبعاد اسكوتلندا يُعمّق اللغز

حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)
حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)
TT
TT

«حجر المذبح» في «ستونهنج»... استبعاد اسكوتلندا يُعمّق اللغز

حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)
حجر يُخفي جغرافيا ميلاده منذ آلاف السنوات (بكسلز)

أمضت مجموعة من الجيولوجيين ساعات لا تُحصى فوق تلال اسكوتلندية تعصف بها الرياح، بحثاً عن أصل إحدى أكثر سمات «ستونهنج» إثارة للاهتمام.

لكن هذا النصب الأثري العائد إلى عصور ما قبل التاريخ لا يبوح بأسراره بسهولة، إذ يكشف تقرير علمي جديد أنّ أصل «حجر المذبح» في «ستونهنج» لا يزال عصياً على التحديد، وأنّ الجيولوجيين الذين لفحتهم الرياح ربما كانوا يبحثون في المكان الخطأ أساساً.

ووصف أحدهم أصل حجر المذبح بأنه «لغز»، فيما وصفه آخر بأنه قصة بوليسية جيولوجية لم تعرف نهاية واضحة حتى الآن.

وقد بدا الأمر مختلفاً تماماً عام 2024، عندما فحص متخصّصون من جامعات في لندن وويلز وأستراليا حبيبات من الحجر الرملي المأخوذ من حجر المذبح، وافترضوا أنه جاء من شمال شرقي اسكوتلندا، على بُعد أكثر من 400 ميل من «ستونهنج».

ووصف أحد أعضاء الفريق هذا الاكتشاف بأنه «مذهل»، وأثار تكهّنات بشأن الطريقة التي نُقل بها الحجر، الذي يزن 6 أطنان: أعلى زلّاجة أم على متن سفينة؟ كما فتح الباب أمام التساؤل عن طبيعة العلاقات بعيدة المدى التي ربما كانت قائمة بين شعوب العصر الحجري الحديث.

واستُعين بمزيد من الخبراء من كندا وإيطاليا والسويد واسكوتلندا، وأُجريت دراسة بعنوان «البحث عن أصل حجر المذبح في ستونهنج»، نقلتها «الغارديان» عن «مجلة الجمعية الجيولوجية»، للتركيب الدقيق للصفيحة الحجرية، شملت فحوصاً غير إتلافية للحجر في موضعه الأصلي، وفحص 8 شظايا منه محفوظة في متاحف.

وبعد التوصّل إلى هذا الوصف التفصيلي، توجّه أعضاء من الفريق إلى شمال شرقي اسكوتلندا لمحاولة إيجاد تطابق دقيق مع الصخور البارزة هناك، ومن ثم تحديد أصل حجر المذبح بدقة.

ووصف أستاذ الكيمياء الجيولوجية الفخري في قسم الجغرافيا وعلوم الأرض بجامعة أبيريستويث، نيك بيرس، البحث عن أصل حجر المذبح بأنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش.

وقال: «المشكلة أنّ المساحة شاسعة جداً، وتبلغ آلاف الكيلومترات المربّعة. والسبيل الوحيد هو أن تذهب إلى هناك وتعثر على العيّنات».

وأضاف: «عليك التخطيط بعناية. فقد كان أحد زملائي هناك مؤخراً وعلق في العواصف، وهو ما لا يُعدّ طقساً مثالياً للعمل الميداني في الجيولوجيا. وقد أخذنا نحو 70 عيّنة، وأعدناها إلى المختبرات وأجرينا عليها الاختبارات».

وأشارت الاختبارات إلى أنه من غير المرجّح أن يكون حجر المذبح قد جاء من شمال شرقي اسكوتلندا.

وقال بيرس إنه لم يُصب بخيبة لعدم حلّ اللغز بعد. وأضاف: «نقترب من الحل. ففي قصة بوليسية جيولوجية مثل هذه، يكتسب استبعاد المناطق المحتملة للمصدر أهمية لا تقلّ عن تحديد مناطق جديدة. فكلّ موقع يُستبعد يضيّق نطاق البحث ويقرّبنا من معرفة المكان الذي جاء منه حجر المذبح. لست فاقداً للأمل. هذا جزء من العملية».

وخلص الأستاذ الفخري في جامعة جنوب ويلز الذي قاد الدراسة، دنكان بيري، إلى أنه من «غير المرجّح إطلاقاً» أن يكون حجر المذبح قد جاء من شمال شرقي اسكوتلندا. وقال إن الحجر لم يأتِ بالتأكيد من جنوب بريطانيا أيضاً، وإنه ربما جاء من مكان آخر في اسكوتلندا، أو شمال إنجلترا، أو حتى من آيرلندا.

وقال بيري إنّ أصل الحجر لا يزال لغزاً، لكنه أضاف: «هذا أشمل تحقيق جيولوجي أُجري على حجر المذبح على الإطلاق. فمن خلال الجمع بين طائفة واسعة من التقنيات التحليلية، استطعنا تكوين أوضح صورة حتى الآن لتركيب الحجر، واختبرنا النظريات الرئيسية بشأن أصله».

وتابع: «حتى الآن، لا يتشارك أيّ من المواقع التي فُحصت مع حجر المذبح في المجموعة نفسها من الخصائص، لكن البحث لم ينتهِ بعد».

وقال مايك بيتس، وهو خبير مرموق في موقع «ستونهنج» لم يشارك في الدراسة، إنّ تحديد أصل حجر المذبح احتمال مثير. وأضاف: «من شأن ذلك أن يساعد كثيراً في وضع حجر المذبح في سياق عالم من نقلوه. فسنتمكّن من رؤية المشهد الطبيعي بعيونهم، ومعرفة المكان الذي بدأت منه الرحلة بالضبط».

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منوعات تاريخ التاريخ الطبيعي دراسة بريطانيا
يوميات الشرق

سرّ الأزواج الأكثر سعادة... ما الذي يفعلونه خلال أول دقيقتين بعد العودة إلى المنزل؟

شريك الحياة عادة ما يكون على دراية بما يمر به الطرف الآخر فعلياً أسبوعاً بعد آخر في العلاقات السعيدة (بيكسلز)
شريك الحياة عادة ما يكون على دراية بما يمر به الطرف الآخر فعلياً أسبوعاً بعد آخر في العلاقات السعيدة (بيكسلز)
TT
TT

سرّ الأزواج الأكثر سعادة... ما الذي يفعلونه خلال أول دقيقتين بعد العودة إلى المنزل؟

شريك الحياة عادة ما يكون على دراية بما يمر به الطرف الآخر فعلياً أسبوعاً بعد آخر في العلاقات السعيدة (بيكسلز)
شريك الحياة عادة ما يكون على دراية بما يمر به الطرف الآخر فعلياً أسبوعاً بعد آخر في العلاقات السعيدة (بيكسلز)

هناك دقيقتان حاسمتان كل مساء يمكن للزوجين خلالهما إما تعزيز الروابط بينهما، وإما إضعافها دون قصد.

ومن واقع خبرته بوصفه عالماً نفسياً متخصصاً في دراسة العلاقات الزوجية، يرى مارك ترافيرس أن ما يميز الأزواج السعداء عن غيرهم ليس بالضرورة عدد الخلافات التي تنشأ بينهم، أو مقدار الوقت الذي يقضونه معاً، بل مدى اهتمام كل طرف بحياة الآخر وتفاعله الحقيقي مع تفاصيلها، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

ففي العلاقات السعيدة، يكون كل شريك على دراية بما يمر به الطرف الآخر فعلياً، أسبوعاً بعد آخر. أما في العلاقات غير السعيدة، فقد ينزلق الزوجان إلى ما يشبه «التعايش المتوازي»؛ إذ يتشاركان المنزل وجدول المواعيد، لكن من دون تواصل حقيقي يتجاوز هذه التفاصيل.

ويمكن بناء هذا الفارق أو فقدانه خلال لحظات قد تبدو عابرة أو غير مهمة، ويطلق عليها ترافيرس اسم «لحظات العودة» (reentry moments).

ماذا تعني عبارة «لحظات العودة»؟

هي الدقيقة أو الدقيقتان الأوليان اللتان يلتقي فيهما الشريكان مجدداً بعد مدة من الابتعاد المؤقت، سواء بعد يوم عمل، أو عطلة نهاية أسبوع أمضاها أحدهما مع الأصدقاء، أو رحلة عمل استمرت بضعة أيام.

وتؤدي هذه اللحظات 3 وظائف أساسية:

- مساعدة الشريك على الخروج من دوامة أفكاره الخاصة والعودة إلى اللحظة الراهنة.

- التعرف على الحالة العاطفية التي يمر بها الشريك.

- الاطلاع على مستجدات يومه، أو عطلته، أو أسبوعه.

ويضرب ترافيرس مثالاً على ذلك قائلاً: «لنفترض أن زوجتك أخبرتك في الصباح بأنها ستقدم عرضاً تقديمياً في عملها خلال ذلك اليوم. وعندما تعود إلى المنزل، تجدها جالسة كعادتها على الأريكة، وأمامها حاسوبها المحمول، فتسألها: (كيف سار العرض التقديمي؟)... فتتوقف عن الكتابة، وتضع الحاسوب جانباً على الطاولة، ثم تخبرك بأن أحداً لم يتفاعل مع عرضها، وأن الحاضرين اكتفوا بشكرها قبل الانتقال إلى موضوعات أخرى. وقد أمضت بقية فترة ما بعد الظهر تستعيد تفاصيل العرض في ذهنها، محاولة فهم ما الذي لم يسر على ما يرام».

ويتابع: «يساعد التواصل فور اللقاء على حماية الطرفين من سوء الفهم. فلو كانت زوجتك لا تزال منشغلة بالتفكير في ذلك العرض، وسألتها عما إذا كانت قد حجزت سيارة لرحلتكما، الأسبوع المقبل، فقد تبدو نبرة الانزعاج في ردها وكأنها موجهة إليك شخصياً. وربما ترد عليها بحدة، لتجدا نفسيكما وسط شجار بشأن حجز السيارة، بينما لا يهتم أي منكما بهذا الأمر فعلياً!».

ويضيف الاختصاصي النفسي: «هناك أيضاً فائدة على المدى البعيد؛ فعندما يدرك شريكك أن الدقائق الأولى من عودته إلى المنزل ستُقابَل بالاهتمام، بدلاً من إصدار الأحكام أو اللامبالاة، فلن يضطر إلى التفكير طويلاً فيما يستحق أن يشاركك به وما ينبغي أن يحتفظ به لنفسه، بل يمكنه ببساطة دخول المنزل وهو مطمئن إلى أنه وصل إلى مساحته الآمنة».

كيف تعيد التواصل مع شريك حياتك بعد مدة من الغياب؟

يتطلب تحقيق ذلك بصورة صحيحة الخروج عمداً من روتين السؤال المعتاد «كيف كان يومك؟»، وتجربة أسلوب مختلف يقوم على الخطوات التالية:

1. اطرح أسئلة محددة

عندما تسأل الطرف الآخر «كيف كان يومك؟»، فإنك تضعه أمام مهمة ليست سهلة؛ إذ تطلب منه اختصار 8 ساعات من الأحداث والتفاصيل في إجابة واحدة، وهو ما يفسر اقتصار الرد غالباً على كلمة واحدة.

وبدلاً من ذلك، اسأل عن أمر كنت تعلم مسبقاً أنه سيحدث خلال اليوم؛ فسؤال مثل: «هل قال مديرك شيئاً؟» يُظهر أنك تذكرت ما كان يشغل باله في اليوم السابق.

كما أن الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة تكون أسهل وأكثر صدقاً؛ ما يمهّد الطريق لحوار أعمق وأكثر معنى.

2. تابع الحديث ولا تنتقل سريعاً إلى موضوع آخر

عندما يخبرك الشريك بشيء ما، احرص على مواصلة الحديث بشأنه، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى موضوع مختلف.

فمن واقع خبرة ترافيرس، غالباً ما يكون طرح سؤال متابعة واحد أكثر فاعلية من توجيه أسئلة جديدة عدة.

3. أخبر الطرف الآخر عندما تشعر بالإنهاك

إذا لم تكن تملك طاقة كافية للتواصل في تلك اللحظة المهمة، فمن الأفضل التعبير عن ذلك بوضوح بدلاً من اللجوء إلى الصمت.

فقولك: «أرغب في سماع ما حدث، لكنني أحتاج فقط إلى 20 دقيقة من الراحة» يترك أثراً مختلفاً تماماً عن التزام الصمت.

4. احرص على تبادل الأدوار في الحديث

قد يجد الشريكان نفسيهما، من دون قصد، وقد اعتادا أدواراً ثابتة، بحيث يتولى أحدهما معظم الحديث، بينما يكتفي الآخر بالاستماع.

وغالباً ما يتحدد ذلك وفقاً لمن يمتلك طاقة أكبر في نهاية اليوم، لكن النتيجة قد تكون تراجع مشاركة الطرف المستمع لتفاصيل يومه تدريجياً، حتى تصبح تجاربه وأحداث يومه خارج نطاق الحديث بينهما.

5. حوّل الحديث إلى أفعال ملموسة

لا تكتسب هذه الخطوات قيمتها الحقيقية إلا عندما تثمر عن تصرفات ملموسة.

فإذا عرفت أن الطرف الآخر مرّ بأسبوع عصيب، ثم واصلت حياتك وكأن شيئاً لم يحدث، فلن يكون الحوار قد حقق فائدة لأي منكما.

وتكمن قيمة «لحظة إعادة التواصل» في أنها تمنحك دافعاً لاتخاذ خطوة عملية، سواء بإتاحة الفرصة لهذا الشخص للنوم مدة أطول في اليوم التالي، أو التخطيط لموعد خاص يجمعكما.

ومع مرور الوقت، يمكن لهذه الخطوات أن تساعد الأزواج على الحفاظ على التفاهم والانسجام بينهما، بدلاً من الاكتفاء بالعيش جنباً إلى جنب من دون تواصل حقيقي.

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