تعرف على أفضل مشروب ليلي لدعم الشيخوخة الصحية

قد لا يتطلب الحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر تغييرات كبيرة في نمط الحياة، إذ يمكن أن تسهم بعض العادات اليومية البسيطة في دعم صحة العضلات، والعظام، وتحسين جودة النوم.

ومن بين هذه العادات تناول كوب من الحليب قبل النوم، حيث أكد عدد من خبراء التغذية لموقع «هيلث» العلمي أنه المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد الجسم على أداء وظائفه، والحفاظ على قوته.

فكيف يساعد الحليب على دعم الشيخوخة الصحية؟

الحفاظ على الكتلة العضلية

يحتوي كوب الحليب على نحو 8.5 غرام من البروتين، ويتكون البروتين الموجود فيه من نوعين أساسيين، هما بروتين مصل اللبن سريع الهضم، وبروتين الكازين الذي يستغرق وقتاً أطول في الهضم.

ويوفر النوعان الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم لبناء العضلات، وإصلاح أنسجتها، كما يدرس الباحثون دور بروتين الكازين في دعم عملية ترميم العضلات خلال ساعات النوم.

وتكتسب هذه الفائدة أهمية خاصة مع التقدم في العمر، إذ تزداد احتمالات فقدان الكتلة العضلية، وضعف القوة البدنية.

تقوية العظام والوقاية من هشاشتها

يُعد الحليب مصدراً مهماً للكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على قوة العظام، وسلامتها، كما تُدعم أنواع عديدة منه بفيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والاستفادة منه.

ويوفر كوب واحد من الحليب المدعم بالفيتامينات قليل الدسم نحو 24 في المائة من الاحتياج اليومي للكالسيوم، و12 في المائة من الاحتياج اليومي لفيتامين د.

ويساعد الحصول على كميات كافية من هذين العنصرين في الحفاظ على صحة العظام، وقد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

ولا يقتصر الحصول على الكالسيوم على الحليب، إذ يمكن تناوله أيضاً من خلال الزبادي، والجبن، والخضراوات الورقية، بينما تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، من المصادر المهمة لفيتامين د.

تحسين جودة النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن الحليب ومنتجات الألبان قد يساعدان على تحسين جودة النوم، لاحتوائهما على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يستخدمه الجسم في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

كما قد يساعد تناول الحليب الدافئ على الشعور بالاسترخاء، والهدوء، خاصة عند إدراجه ضمن الروتين اليومي قبل النوم.

وتكتسب جودة النوم أهمية كبيرة مع التقدم في العمر، إذ تسهم في الحفاظ على وظائف الدماغ، واستقرار الحالة المزاجية، والصحة البدنية، بينما ترتبط مشكلات النوم المستمرة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

أفضل طريقة لتناول الحليب قبل النوم

ينصح خبراء التغذية بتناول كمية تتراوح بين 180 إلى 240 مليلتراً (ثلاثة أرباع كوب إلى كوب واحد) من الحليب خلال الفترة المسائية، سواء كان دافئاً، أو بارداً.

ولا يوجد توقيت محدد يُعد الأفضل للجميع، لذلك يمكن اختيار الموعد الذي يتناسب مع الروتين اليومي لكل شخص.

ويمكن أيضاً تجربة الحليب الذهبي، وهو مشروب دافئ يُحضّر بإضافة الكركم والقرفة إلى الحليب، للحصول على مذاق مختلف، مع الاستفادة من خصائص هذه التوابل.

أما الأشخاص الذين يفضلون الحليب النباتي، فيمكنهم اختيار الأنواع المدعمة بالكالسيوم، وفيتامين د، ويُعد حليب الصويا المدعم خياراً مناسباً، لاحتوائه على البروتين، وكميات من العناصر الغذائية التي قد تقارب ما يوفره حليب الأبقار.