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صحتك

تعرف على أفضل مشروب ليلي لدعم الشيخوخة الصحية

الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)
الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)
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تعرف على أفضل مشروب ليلي لدعم الشيخوخة الصحية

الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)
الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)

قد لا يتطلب الحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر تغييرات كبيرة في نمط الحياة، إذ يمكن أن تسهم بعض العادات اليومية البسيطة في دعم صحة العضلات، والعظام، وتحسين جودة النوم.

ومن بين هذه العادات تناول كوب من الحليب قبل النوم، حيث أكد عدد من خبراء التغذية لموقع «هيلث» العلمي أنه المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد الجسم على أداء وظائفه، والحفاظ على قوته.

فكيف يساعد الحليب على دعم الشيخوخة الصحية؟

الحفاظ على الكتلة العضلية

يحتوي كوب الحليب على نحو 8.5 غرام من البروتين، ويتكون البروتين الموجود فيه من نوعين أساسيين، هما بروتين مصل اللبن سريع الهضم، وبروتين الكازين الذي يستغرق وقتاً أطول في الهضم.

ويوفر النوعان الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم لبناء العضلات، وإصلاح أنسجتها، كما يدرس الباحثون دور بروتين الكازين في دعم عملية ترميم العضلات خلال ساعات النوم.

وتكتسب هذه الفائدة أهمية خاصة مع التقدم في العمر، إذ تزداد احتمالات فقدان الكتلة العضلية، وضعف القوة البدنية.

تقوية العظام والوقاية من هشاشتها

يُعد الحليب مصدراً مهماً للكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على قوة العظام، وسلامتها، كما تُدعم أنواع عديدة منه بفيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والاستفادة منه.

ويوفر كوب واحد من الحليب المدعم بالفيتامينات قليل الدسم نحو 24 في المائة من الاحتياج اليومي للكالسيوم، و12 في المائة من الاحتياج اليومي لفيتامين د.

ويساعد الحصول على كميات كافية من هذين العنصرين في الحفاظ على صحة العظام، وقد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

ولا يقتصر الحصول على الكالسيوم على الحليب، إذ يمكن تناوله أيضاً من خلال الزبادي، والجبن، والخضراوات الورقية، بينما تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، من المصادر المهمة لفيتامين د.

تحسين جودة النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن الحليب ومنتجات الألبان قد يساعدان على تحسين جودة النوم، لاحتوائهما على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يستخدمه الجسم في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

كما قد يساعد تناول الحليب الدافئ على الشعور بالاسترخاء، والهدوء، خاصة عند إدراجه ضمن الروتين اليومي قبل النوم.

وتكتسب جودة النوم أهمية كبيرة مع التقدم في العمر، إذ تسهم في الحفاظ على وظائف الدماغ، واستقرار الحالة المزاجية، والصحة البدنية، بينما ترتبط مشكلات النوم المستمرة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

أفضل طريقة لتناول الحليب قبل النوم

ينصح خبراء التغذية بتناول كمية تتراوح بين 180 إلى 240 مليلتراً (ثلاثة أرباع كوب إلى كوب واحد) من الحليب خلال الفترة المسائية، سواء كان دافئاً، أو بارداً.

ولا يوجد توقيت محدد يُعد الأفضل للجميع، لذلك يمكن اختيار الموعد الذي يتناسب مع الروتين اليومي لكل شخص.

ويمكن أيضاً تجربة الحليب الذهبي، وهو مشروب دافئ يُحضّر بإضافة الكركم والقرفة إلى الحليب، للحصول على مذاق مختلف، مع الاستفادة من خصائص هذه التوابل.

أما الأشخاص الذين يفضلون الحليب النباتي، فيمكنهم اختيار الأنواع المدعمة بالكالسيوم، وفيتامين د، ويُعد حليب الصويا المدعم خياراً مناسباً، لاحتوائه على البروتين، وكميات من العناصر الغذائية التي قد تقارب ما يوفره حليب الأبقار.

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صحتك

تعرف على أفضل مشروب ليلي لدعم الشيخوخة الصحية

الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)
الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)
TT
TT

تعرف على أفضل مشروب ليلي لدعم الشيخوخة الصحية

الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)
الحليب هو المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية (بيكساباي)

قد لا يتطلب الحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر تغييرات كبيرة في نمط الحياة، إذ يمكن أن تسهم بعض العادات اليومية البسيطة في دعم صحة العضلات، والعظام، وتحسين جودة النوم.

ومن بين هذه العادات تناول كوب من الحليب قبل النوم، حيث أكد عدد من خبراء التغذية لموقع «هيلث» العلمي أنه المشروب الليلي الأفضل لدعم الشيخوخة الصحية، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد الجسم على أداء وظائفه، والحفاظ على قوته.

فكيف يساعد الحليب على دعم الشيخوخة الصحية؟

الحفاظ على الكتلة العضلية

يحتوي كوب الحليب على نحو 8.5 غرام من البروتين، ويتكون البروتين الموجود فيه من نوعين أساسيين، هما بروتين مصل اللبن سريع الهضم، وبروتين الكازين الذي يستغرق وقتاً أطول في الهضم.

ويوفر النوعان الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم لبناء العضلات، وإصلاح أنسجتها، كما يدرس الباحثون دور بروتين الكازين في دعم عملية ترميم العضلات خلال ساعات النوم.

وتكتسب هذه الفائدة أهمية خاصة مع التقدم في العمر، إذ تزداد احتمالات فقدان الكتلة العضلية، وضعف القوة البدنية.

تقوية العظام والوقاية من هشاشتها

يُعد الحليب مصدراً مهماً للكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على قوة العظام، وسلامتها، كما تُدعم أنواع عديدة منه بفيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والاستفادة منه.

ويوفر كوب واحد من الحليب المدعم بالفيتامينات قليل الدسم نحو 24 في المائة من الاحتياج اليومي للكالسيوم، و12 في المائة من الاحتياج اليومي لفيتامين د.

ويساعد الحصول على كميات كافية من هذين العنصرين في الحفاظ على صحة العظام، وقد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

ولا يقتصر الحصول على الكالسيوم على الحليب، إذ يمكن تناوله أيضاً من خلال الزبادي، والجبن، والخضراوات الورقية، بينما تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، من المصادر المهمة لفيتامين د.

تحسين جودة النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن الحليب ومنتجات الألبان قد يساعدان على تحسين جودة النوم، لاحتوائهما على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يستخدمه الجسم في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

كما قد يساعد تناول الحليب الدافئ على الشعور بالاسترخاء، والهدوء، خاصة عند إدراجه ضمن الروتين اليومي قبل النوم.

وتكتسب جودة النوم أهمية كبيرة مع التقدم في العمر، إذ تسهم في الحفاظ على وظائف الدماغ، واستقرار الحالة المزاجية، والصحة البدنية، بينما ترتبط مشكلات النوم المستمرة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

أفضل طريقة لتناول الحليب قبل النوم

ينصح خبراء التغذية بتناول كمية تتراوح بين 180 إلى 240 مليلتراً (ثلاثة أرباع كوب إلى كوب واحد) من الحليب خلال الفترة المسائية، سواء كان دافئاً، أو بارداً.

ولا يوجد توقيت محدد يُعد الأفضل للجميع، لذلك يمكن اختيار الموعد الذي يتناسب مع الروتين اليومي لكل شخص.

ويمكن أيضاً تجربة الحليب الذهبي، وهو مشروب دافئ يُحضّر بإضافة الكركم والقرفة إلى الحليب، للحصول على مذاق مختلف، مع الاستفادة من خصائص هذه التوابل.

أما الأشخاص الذين يفضلون الحليب النباتي، فيمكنهم اختيار الأنواع المدعمة بالكالسيوم، وفيتامين د، ويُعد حليب الصويا المدعم خياراً مناسباً، لاحتوائه على البروتين، وكميات من العناصر الغذائية التي قد تقارب ما يوفره حليب الأبقار.

مواضيع
الصحة مشاكل صحية الشيخوخة العالم
صحتك

تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
TT
TT

تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد قد يُحدث تحولاً في علاج أحد الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم، بعدما أظهرت التجارب استمرار تأثيره في خفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله، بينما تمكن بعض المشاركين من الاستغناء عن أدوية الضغط تماماً.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا عقار «باكسدروستات» يومياً، خلال فترة علاج تراوحت بين 6 و12 شهراً، شهدوا تحسناً ملحوظاً في مستويات ضغط الدم، لكن المفاجأة كانت استمرار هذا التحسن حتى بعد التوقف عن تناول الدواء، مع عودة ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية لدى بعض المرضى.

وقال البروفسور موريس براون، المتخصص في ارتفاع ضغط الدم بجامعة كوين ماري في لندن، والذي قاد الدراسة: «إنه أمر مثير جداً. فقد تمكن ما يقرب من ربع المرضى من التوقف عن جميع العلاجات، وأصبح ضغط دمهم طبيعياً تماماً».

ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، بينما تشير التقديرات إلى أن ما بين 5 و10في المائة من الحالات ترتبط باضطراب يُعرف بفرط الألدوستيرونية الأولي، وينتج عن وجود عقيدات أو أورام حميدة صغيرة في الغدد الكظرية، تؤدي إلى إفراز كميات زائدة من هرمون يُعرف بـ«الألدوسترون». ويؤدي هذا الهرمون الزائد إلى رفع ضغط الدم من خلال تحفيز الكلى على الاحتفاظ بالأملاح.

ويتمثل العلاج التقليدي لهذه الحالة في الاستئصال الجراحي للغدة الكظرية المصابة، غير أن عوامل أخرى قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم لدى المريض، ما يعني أن الجراحة لا تضمن الشفاء الكامل في جميع الحالات.

ويعمل عقار «باكسدروستات» على تثبيط الإنزيم المسؤول عن تصنيع هرمون الألدوستيرون، وبالتالي الحد من إفرازه وتقليل تأثيره المسبب لارتفاع ضغط الدم.

وكان العقار قد حصل على موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لعلاج المرضى الذين لا يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لديهم باستخدام الأدوية المتاحة، كما يخضع للتقييم في المملكة المتحدة تمهيداً لاحتمال إتاحته عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية خلال العام المقبل.

وظهرت المؤشرات المتعلقة باحتمال تحقيق العقار تأثيراً علاجياً طويل الأمد خلال دراسة صغيرة شملت 14 مريضاً، تحسنت مستويات ضغط الدم لديهم بصورة كبيرة خلال تجربة أولية استمرت ثلاثة أشهر.

واستمر المرضى بعد ذلك في تناول العقار يومياً لمدة تراوحت بين 6 و12 شهراً، قبل التوقف عنه، وعندما أعاد الأطباء تقييم حالتهم بعد فترة وصلت إلى عامين، وجدوا أن مستويات ضغط الدم لا تزال منخفضة.

ونُشرت تفاصيل النتائج في مجلة «نيو إنغلاند الطبية»، وسط تأكيد الباحثين ضرورة إجراء دراسات أكبر للتحقق من مدى شيوع هذا التأثير واستمراره.

من جانبه، قال ماسون فريمان، أستاذ الطب بجامعة هارفارد والمشارك في الدراسة، إنه لا يزال من المبكر الجزم بأن بعض المرضى قد تعافوا تماماً من المرض، مشيراً إلى أن تجربة أوسع نطاقاً تجري حالياً للتحقق من هذه النتائج.

وأضاف: «إذا كان هذا التأثير شائعاً ومستداماً للغاية، فمن المرجح أن يتغير نهج تشخيص هؤلاء المرضى وعلاجهم بشكل كبير».

ويعتقد البروفسور براون أن العقار قد لا يكتفي بخفض إنتاج هرمون الألدوستيرون، بل ربما يؤدي إلى تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاجه بكميات مفرطة.

ويستند في فرضيته إلى تجربة أُجريت على الفئران قبل نحو 20 عاماً، وأظهرت أن حذف الجين المسؤول عن إنتاج الألدوستيرون أدى إلى اختفاء الخلايا التي تفرز هذا الهرمون.

ويرجح براون أن العقار الجديد قد يعمل بآلية مشابهة، إذ يؤدي تثبيط إنتاج الألدوستيرون إلى زيادة جزيئات شديدة النشاط تُعرف باسم مركبات الأكسجين التفاعلية، والتي قد تتسبب بصورة انتقائية في تدمير الخلايا التي تنتج الهرمون بكميات زائدة.

وقال براون: «هذه الجذور الحرة للأكسجين تقتل الخلايا فتختفي»، موضحاً أن هذه هي الآلية التي يعتقد أنها تفسر استمرار التحسن بعد التوقف عن تناول العقار، وأنها فرضية قابلة للاختبار ويعمل فريقه حالياً على دراستها داخل المختبر.

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صحتك

هل يكشف اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية عن صحة القلب؟

يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)
يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)
TT
TT

هل يكشف اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية عن صحة القلب؟

يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)
يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)

تُعدُّ ممارسة صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد من النصائح الشائعة لتحسين اللياقة البدنية وزيادة النشاط اليومي. لكن هل يمكن أن تكشف القدرة على صعود الدرج أيضاً عن صحة القلب؟

يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية، في حين يرى البعض أنه قد يساعد أيضاً على التنبؤ بصحة القلب على المدى الطويل.

ويؤكد الخبراء أنه رغم عدم قدرة هذا الاختبار على تحديد احتمالات الإصابة بنوبة قلبية مستقبلاً، فإنه يوفِّر وسيلةً سريعةً لتقييم القدرة الوظيفية على ممارسة النشاط البدني.

ما اختبار صعود الدرج؟

يقيس اختبار صعود الدرج عدد الدرجات التي يستطيع الشخص صعودها خلال فترة زمنية محددة، بهدف تقييم قدرته الوظيفية على ممارسة التمارين، أي مدى كفاءة القلب والرئتين والعضلات في العمل معاً لأداء الأنشطة البدنية.

وهناك نوعان شائعان من هذا الاختبار:

- اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية: يقيس عدد الدرجات التي يستطيع الشخص صعودها خلال دقيقة واحدة.

- اختبار صعود 4 طوابق: يقيس الوقت الذي يستغرقه الشخص لصعود 4 طوابق من الدرج.

ويمكن لكل اختبار أن يقدِّم مؤشرات مهمة عن الحالة الصحية، لكنهما يقيسان جانبين مختلفين.

وتوضِّح كارين أووك، اختصاصية فسيولوجيا التمارين السريرية، أن «اختبار صعود 4 طوابق يقيس القدرة الوظيفية على ممارسة النشاط البدني من خلال الزمن المستغرق، بينما يقيس اختبار الـ60 ثانية عدد الدرجات التي يمكن صعودها خلال فترة زمنية ثابتة».

وتضيف: «لا يمكن اعتبار أحد الاختبارين أفضل من الآخر بصورة مطلقة، إذ يعتمد اختيار الاختبار المناسب على ما نريد تقييمه».

وعادةً ما تُجرى اختبارات اللياقة البدنية التقليدية باستخدام جهاز المشي أو الدراجة الثابتة. فما الذي يجعل صعود الدرج وسيلةً مفيدةً لتقييم صحة القلب؟

توضِّح أووك أن «صعود الدرج يُعدُّ نشاطاً أكثر شدة من المشي، لأنه يتطلب رفع وزن الجسم في مواجهة الجاذبية، وبذل جهد أكبر، واستهلاك طاقة تفوق بكثير ما يحتاج إليه المشي السريع على سطح مستوٍ».

وتضيف أن هذه المتطلبات البدنية تزيد حاجة العضلات العاملة إلى الأكسجين، ما يستدعي من القلب ضخ كميات أكبر من الدم لتلبية تلك الحاجة.

وبعبارة أخرى، فإن صعود الدرج يفرض جهداً إضافياً على القلب لتزويد العضلات بالأكسجين. وقد تساعد طريقة استجابة القلب لهذا الجهد في تكوين صورة أوضح عن مستوى اللياقة القلبية التنفسية والصحة العامة للقلب.

كيف يُجرى اختبار صعود الدرج؟

لإجراء اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية، من المهم اتباع خطوات تضمن الحصول على نتائج دقيقة وتقليل خطر الإصابة.

ويُنصح أولاً بارتداء حذاء مريح ومغلق لتقليل خطر السقوط، واختيار درج مزوّد بدرابزين يمكن الاستناد إليه عند الضرورة.

وقد يكون من الأسهل إجراء الاختبار على درج يمتد عبر طوابق عدة، كما في المباني السكنية أو مواقف السيارات متعددة الطوابق.

أما في حال توافر درج لطابق واحد فقط، فيجب إيقاف المؤقت عند النزول وإعادة تشغيله عند الصعود، بحيث يُحتسب الوقت المستغرق في الصعود فقط، وليس النزول.

ويبدأ الاختبار بضبط مؤقت على 60 ثانية، ثم صعود الدرج مع احتساب عدد الدرجات. وبعد انتهاء الدقيقة، يُسجَّل العدد الإجمالي للدرجات التي جرى صعودها.

لكن ينبغي التوقف فوراً عند الشعور بالدوار أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

وينصح الخبراء أيضاً بتوخي الحذر أو تجنب الاختبار تماماً في حالات الحمل، أو بعد الخضوع لعملية جراحية، أو التَّعرُّض حديثاً لمشكلة قلبية، أو عند وجود صعوبات في التوازن والحركة بسبب التقدم في العمر أو حالات صحية أخرى.

ماذا تعني النتائج لصحة القلب؟

رغم وجود معايير معينة لتقييم الأداء في اختبار صعود 4 طوابق، فإن الأبحاث المتاحة بشأن اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية لا تزال غير كافية لتحديد عدد الدرجات الذي يمكن اعتباره نتيجة «جيدة» أو «سيئة».

وتقول أووك: «لا يوجد حدّ معياري معتمد عالمياً لعدد الدرجات التي يمكن صعودها خلال 60 ثانية، يتيح التمييز بصورة موثوقة بين صحة القلب الجيدة والضعيفة».

وتوضح أن الأداء يختلف باختلاف العمر، ومستوى اللياقة البدنية، وارتفاع درجات السلم، والقدرة على الحركة.

وبدلاً من التركيز على عدد الدرجات، ترى أووك أن من الأفضل متابعة معدل ضربات القلب لمعرفة سرعة تعافيه بعد النشاط البدني.

وتقول: «إذا انخفض معدل ضربات القلب بمقدار 20 نبضة أو أكثر خلال 60 ثانية من انتهاء التمرين، فإنَّ ذلك يشير عموماً إلى لياقة جيدة للقلب والأوعية الدموية، وربما إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب».

وتضيف: «أما إذا كان معدل ضربات القلب ينخفض ببطء، فقد يعني ذلك أن القلب يواصل بذل جهد كبير حتى خلال الراحة، وهو أمر يستحق مناقشته مع الطبيب».

ومع ذلك، فإن قياس معدل ضربات القلب مرة واحدة لا يُعدُّ مؤشراً قوياً للتنبؤ بصحة القلب.

لكن إذا تكرَّر بقاء معدل ضربات القلب مرتفعاً حتى بعد الانتهاء من ممارسة التمارين، فقد يكون من المفيد استشارة الطبيب.

اختبار صعود الدرج لا يتنبأ بالنوبات القلبية مستقبلاً

رغم أن اختبار صعود الدرج يوفر تقييماً سريعاً لمستوى اللياقة البدنية والقدرة الوظيفية، فإنه لا يقدم بالضرورة صورةً كاملةً عن صحة القلب.

ويوضِّح روس أرينا، أستاذ فسيولوجيا التمارين والباحث في صحة القلب والرئتين بجامعة إلينوي في شيكاغو، أن الأشخاص الذين يحقِّقون نتائج جيدة في اختبار صعود الدرج قد يتعرَّضون رغم ذلك لمشكلات في القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب أو النوبات القلبية، والعكس صحيح.

ويقول: «قد يكون لدى شخص تاريخ طويل من ممارسة الرياضة، لكنه يعاني وراثياً من اضطرابات في مستويات الدهون بالدم، ما قد يجعله عرضةً لنوبة قلبية طفيفة في مرحلة ما من حياته، رغم تحقيقه نتائج جيدة في اختبار صعود الدرج».

ويضيف: «في المقابل، قد لا يعاني شخص آخر حالياً من مشكلات قلبية، لكنه يعيش حياة خاملة ولا يمارس الرياضة، ولذلك قد لا يحقِّق نتيجةً جيدةً في الاختبار، وقد تتدهور صحة قلبه لاحقاً بسبب نمط حياته».

وفي النهاية، لا يمثل اختبار صعود الدرج سوى عنصر واحد من مجموعة عوامل تساعد في تقييم صحة القلب.

ولا يمكن الاعتماد عليه بديلاً من المؤشرات الصحية الأخرى، مثل قياس العلامات الحيوية، وتحاليل الدم، والفحوص التصويرية، والعادات المرتبطة بنمط الحياة، والعوامل الوراثية.

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