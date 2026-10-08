حبس الأنفاس لدقائق... كيف يؤثر على الدماغ؟

كشفت دراسة جديدة أن التدريب المنتظم على حبس الأنفاس لدقاق قد يرتبط بتغيرات في طريقة تواصل مناطق الدماغ مع بعضها، ويحافظ على الذاكرة، وربما يعزز مرونة الدماغ، ويساعده على التكيف مع انخفاض الأكسجين.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد اعتمد الباحثون على دراسة 17 ممارساً للغوص الحر (freediving)، وهي رياضة تعتمد على ممارسة الغوص تحت الماء بحبس الأنفاس دون استخدام أجهزة تنفس صناعي.

ويستطيع معظم الناس حبس أنفاسهم لفترة تتراوح بين 30 و90 ثانية. في المقابل، يقضي الغواصون الأحرار المتمرسون سنوات في تدريب أجسادهم وعقولهم على مقاومة الرغبة في التنفس، مما يتيح لهم البقاء تحت الماء لعدة دقائق متواصلة.

وكان جميع الغواصين المشاركين من الرجال، وتراوحت أعمارهم بين 27 و55 عاماً، وتم إخضاعهم لبرنامج تدريبي موحد استمر لمدة سبعة أشهر. كما تم تجنيد مجموعة مقارنة تضم 20 رجلاً من أعمار وخلفيات متشابهة لا يمارسون الغوص الحر، لكن طلب منهم القيام بأنشطة بدنية منتظمة، حيث مارسوا التمارين الهوائية لمدة خمس ساعات تقريباً في الأسبوع.

وخضع المشاركون لفحوص للدماغ، واختبارات للذاكرة. وأظهرت النتائج تغيرات في طريقة التواصل بين مناطق متعددة من الدماغ لدى ممارسي الغوص الحر، خاصة المناطق المرتبطة بالانتباه، واتخاذ القرارات، والحركة، ومعالجة المعلومات الحسية.

وكان الحُصين، وهو جزء مهم من الدماغ يرتبط بالذاكرة، من أبرز المناطق التي طرأت عليها تغيرات. فقد ازدادت قوة اتصاله بالمخيخ، وهو جزء يرتبط بتنسيق الحركة، وله أيضاً دور في الذاكرة، وبعض القدرات العقلية.

ويرى الباحثون أن حبس الأنفاس ربما ساعد في تعزيز مرونة الدماغ، والذي قد يكون قد أعاد توجيه تركيزه بعيداً عن المؤثرات الخارجية نحو عمليات داخلية تساعد على الحفاظ على الذاكرة أثناء التعرض لظروف انخفاض الأكسجين.

بمعنى آخر، فإن التعرض المتكرر لانخفاض الأكسجين قد يغير طريقة تواصل الحُصين مع بقية الدماغ، وهو ما قد يساعد ممارسي الغوص الحر على الحفاظ على الذاكرة رغم الظروف القاسية التي يتعرضون لها.

وقال مؤلفو الدراسة إن هذه النتائج قد تمهد مستقبلاً لتطوير علاجات تعتمد على فترات محسوبة، وتحت رقابة دقيقة من انخفاض الأكسجين، بهدف مساعدة الدماغ على التكيف، وزيادة قدرته على مقاومة التأثيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، وتدهور وظائف الدماغ، أو نقص الأكسجين.

لكن الباحثين يحذرون من تفسير النتائج باعتبارها دعوة إلى حبس الأنفاس لفترات طويلة، لافتين إلى أن الدراسة شملت عدداً قليلاً من المشاركين.

كما أشاروا إلى أن الغوص الحر يحمل مخاطر صحية قد تزداد مع زيادة العمق، ومدة حبس الأنفاس، ما يجعل ممارسته دون تدريب مناسب وإجراءات أمان متخصصة أمراً خطيراً.