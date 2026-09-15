ماذا يحدث لمعدتك عند شرب ماء الكمون يومياً؟

الإفراط في تناول الملح قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من السوائل (بيكساباي)

يعرف الكثير من الناس أن تناول الكثير من الملح في نظامهم الغذائي أمر سيئ. لا يعرف الكثير تقريباً السبب بالضبط.

وقالت الدكتورة شيريل لافر، أستاذة الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية: «إنهم مندهشون من الدرجة التي يمكن أن يؤثر بها الأمر عليهم. وبكمية الملح الموجودة في النظام الغذائي بشكل العام».

فيما يلي نستعرض أشياء يفعلها الملح بالجسم وفقا لما ذكره تقرير لموقع «هارت دوت أورغ» المعني بالصحة.

تأثير الملح على القلب

وقال الدكتور فرناندو إليجوفيتش، أستاذ الطب بجامعة فاندربيلت، إنه بالنسبة للدورة الدموية، تُعدّ تأثيرات الملح «مشكلة سباكة بسيطة للغاية».

وقال إن القلب هو المضخة والأوعية الدموية هي الأنابيب. يرتفع ضغط الدم إذا قمت بزيادة كمية الدم التي يجب أن تتحرك عبر الأنابيب. يرتفع ضغط الدم أيضاً إذا قمت بتقليص تلك الأنابيب.

الملح يفعل كلا الأمرين. عندما يكون هناك ملح زائد في نظامك، يضخ القلب المزيد من الدم في وقت معين؛ ما يعزز ضغط الدم. وبمرور الوقت، يعمل الملح على تضييق الأوعية الدموية نفسها، وهي الميزة «السباكة» الأكثر شيوعاً لارتفاع ضغط الدم.

الضرر يمكن أن يأتي بسرعة. ومع مرور الوقت.

وقال إليجوفيتش إنه في غضون 30 دقيقة من تناول الملح الزائد، تضعف قدرة الأوعية الدموية على التمدد. تظهر الأضرار الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم المستمر مع مرور الوقت، في شكل نوبات قلبية وسكتات دماغية ومشاكل أخرى.

ويمكن أن يهدد الملح أيضاً الدماغ عن طريق إتلاف الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية. كما أنه قد يغير سلوك جذع الدماغ؛ ما يساعد على تنظيم توازن الملح وضغط الدم.

وقال لافر إن الخبر السار هو أن فوائد التقليل من تناول الملح الزائد تظهر بسرعة أيضاً. إذا قمت بتقليل كمية الملح التي تتناولها بشكل كبير، سينخفض ​​ضغط الدم لديك خلال ساعات أو أيام.

وإبقاؤه منخفضاً يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً على المدى الطويل. وقالت: «في المملكة المتحدة، بذلوا بالفعل جهداً على مستوى البلاد لتقليل الملح في الأطعمة التجارية. في غضون عامين، تمكنوا من خفض أعداد النوبات القلبية وغيرها من النتائج السيئة. وكان ذلك مذهلاً للغاية».

تأثير الملح على الكلى

يتخلص الجسم من السوائل الزائدة عن طريق ترشيح الدم عبر الكلى. وتتطلب هذه العملية توازناً بين الصوديوم والبوتاسيوم لسحب الماء عبر الجدران الفاصلة، من مجرى الدم إلى القنوات المجمِّعة داخل الكلى. ويؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى اختلال توازن الصوديوم؛ ما يضعف وظائف الكلى ويقلل من قدرتها على التخلص من السوائل، وهو ما ينجم عنه ارتفاع في ضغط الدم؛ وهذا بدوره يضع عبئاً إضافياً على الكلى وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل تتراوح من تورم الكاحلين إلى تراكم السوائل حول القلب والرئتين.

نصائح عامة

لكن الحقيقة البسيطة هي أن قطع الملح أمر صحي بالنسبة لمعظم الناس، كما يقول إليجوفيتش. «إذا تمكنت من تقليل كمية الملح التي يتناولها الناس، فسوف تعود بالنفع على عامة السكان».

الملح والصوديوم ليسا متماثلين تماماً، ولكن معظم الصوديوم الموجود في الأطعمة المصنعة وأطعمة المطاعم عبارة عن ملح، ويتم استخدام المصطلحين بالتبادل.

قد يحتوي الهمبرغر للوجبات السريعة على أكثر من 1000 ملليغرام من الصوديوم؛ يمكن أن تضيف طلبية كبيرة من البطاطس المقلية 400 مجم. قد تحتوي علبة حساء الدجاج على أكثر من 2200 ملغ.

توصي الإرشادات الغذائية الفيدرالية البالغين بتناول ما لا يزيد على 2300 ملغ من الصوديوم يومياً. تقول جمعية القلب الأميركية إن الحد اليومي المثالي هو 1500 ملغ. ومع ذلك، فإن الأميركيين يتناولون في المتوسط ​​3400 ملغ من الصوديوم يومياً.

وقال لافر: «لذا اقرأ الملصقات، وكن على علم بأن مجرد تسمية المنتج بأنه (منخفض الصوديوم) لا يعني أنه كذلك».

ينصح إليجوفيتش مرضاه بمحاولة الطهي باستخدام التوابل اللذيذة؛ ما قد يجعلهم يفتقدون طعم الملح بشكل أقل. لكنه أكد أن الطبخ المنزلي ورش الملح على العشاء ليسا السبب الرئيسي.

وقال: «إن غالبية ما نتناوله من الملح لا يتعلق بما نقوم به. إنه فيما نشتريه».

مهما فعلت، فإنه يمكن أن يحدث فرقاً. وفي وقت سابق من هذا العام، أظهر تحليل 85 دراسة نُشرت في مجلة الدورة الدموية أن أي انخفاض في الصوديوم يقلل من ضغط الدم.

يحتاج أي شخص يعاني ارتفاع ضغط الدم إلى إيلاء اهتمام إضافي للملح. وقال لافر: «لكن، يجب على الجميع أن يعرفوا ما يفعله. هذه هي رسالتي إلى كل من يأتي إلى عيادتي. حتى لو كان شاباً يتمتع باللياقة البدنية ولا يعاني زيادة الوزن وأقول لهم: حتى بالنسبة لك، يجدر بك توخي الحذر بشأن الملح».