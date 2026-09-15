البقدونس ليس للزينة فقط... ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يومياً؟

قد يبدو البقدونس مجرد مكوّن صغير يُضاف إلى الأطباق لتزيينها أو تعزيز نكهتها، لكنه في الواقع يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمركبات النباتية المفيدة. وعند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة، يمكن أن يكون وسيلة بسيطة لإضافة عناصر غذائية مهمة إلى النظام الغذائي.

ويتميز البقدونس خصوصاً باحتوائه على فيتامينات «سي» و«أ» و«ك»، إلى جانب مركبات نباتية تعمل مضادات للأكسدة؛ ما يجعله إضافة غذائية مفيدة ضمن نظام متوازن.

فيتامين «ك» لصحة العظام وتخثر الدم

من أبرز العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس فيتامين «ك»، وهو فيتامين مهم لعملية تخثر الدم، كما يؤدي دوراً في الحفاظ على صحة العظام.

وتناول مصادر غذائية متنوعة لفيتامين «ك» يساعد الجسم في الحصول على الكمية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الطبيعية. لذلك؛ يمكن أن يضيف إدخال البقدونس بانتظام إلى الوجبات جرعة إضافية من هذا الفيتامين.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا

يحتوي البقدونس على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، يمكنها المساعدة في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناتج من الجزيئات غير المستقرة في الجسم.

وتشمل هذه المركبات الفلافونويدات والكاروتينات، وهي مواد نباتية توجد أيضاً في كثير من الخضراوات والفواكه. وتأتي أهمية الحصول عليها من تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، وليس الاعتماد على نوع واحد فقط.

البقدونس يدعم الحصول على فيتامينَي «سي» و«أ»

يقدم البقدونس أيضاً كميات من فيتامين «سي»، الذي يسهِم في دعم وظيفة الجهاز المناعي ويساعد الجسم على تكوين الكولاجين وامتصاص الحديد.

كما يحتوي على مركبات مرتبطة بفيتامين «أ»، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العينين ووظيفة الجهاز المناعي وصحة الجلد.

وهذه العناصر تجعل إضافة كمية صغيرة من البقدونس إلى السلطات والشوربات والأطباق اليومية طريقة سهلة لزيادة تنوع العناصر الغذائية في الوجبات.

هل يمكن أن يفيد القلب والصحة العامة؟

لا يمكن عدّ البقدونس علاجاً لأمراض القلب أو وسيلة مستقلة للوقاية منها، لكن إدراجه ضمن نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات يمكن أن يسهِم في نمط غذائي يرتبط بصحة أفضل.

وتأتي الفائدة هنا من النظام الغذائي ككل، وليس من البقدونس وحده. لذلك؛ فإن إضافته إلى وجبات متنوعة قد تكون أكثر أهمية من التركيز على تناوله بصفته «طعاماً خارقاً».

ماذا عن تناول البقدونس يومياً؟

بالنسبة إلى معظم الأشخاص، يمكن أن يكون تناول البقدونس يومياً بكميات معتدلة جزءاً من نظام غذائي متوازن، سواء أضيف إلى السلطات أو الشوربات أو الأطباق الرئيسية.

لكن زيادة الكمية لا تعني بالضرورة زيادة الفوائد. فالبقدونس، مثل أي طعام آخر، ينبغي أن يكون جزءاً من نظام متنوع يوفر مصادر مختلفة للفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

متى يحتاج تناول البقدونس إلى الحذر؟

يحتوي البقدونس على كمية ملحوظة من فيتامين «ك»؛ لذلك ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون بعض مميعات الدم، مثل الوارفارين، الانتباه إلى ثبات كمية الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في نظامهم الغذائي، وعدم إجراء تغييرات كبيرة ومفاجئة في الكمية المتناولة من دون استشارة الطبيب.

كما قد لا يكون الإفراط في تناول البقدونس مناسباً لبعض الأشخاص الذين لديهم مشكلات في الكلى أو حالات صحية معينة؛ ولذلك من الأفضل استشارة الطبيب عند وجود مرض مزمن أو استخدام أدوية منتظمة قبل زيادة استهلاكه بصورة كبيرة.

الخلاصة

تناول البقدونس يومياً بكميات معتدلة يمكن أن يكون إضافة بسيطة ومفيدة إلى النظام الغذائي؛ بفضل احتوائه على فيتامينات ومضادات أكسدة، إلى جانب فيتامين «ك» المهم لصحة العظام وتخثر الدم.

لكن البقدونس ليس بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، كما أن الإفراط في تناوله ليس ضرورياً للحصول على فوائده. ويصبح الانتباه إلى الكمية أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم أو لديهم مشكلات في الكلى؛ إذ قد تكون استشارة الطبيب مناسبة قبل زيادة استهلاكه بصورة كبيرة.