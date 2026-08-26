لعشاق الأفوكادو... احذروا أطعمة وأدوية قد تتداخل معه

رغم أن الأفوكادو يُعد من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، فإن تناوله قد يستدعي بعض الحذر في حالات معينة. فمحتواه من فيتامين «ك» والبوتاسيوم، إلى جانب احتوائه على التيرامين عند فرط نضجه، قد يؤثر ذلك في بعض الأدوية أو الحالات الصحية.

ويستعرض تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، الحالات التي تستدعي الانتباه إلى الأطعمة والمكملات التي تُتناول مع الأفوكادو.

لماذا يجب الانتباه إلى بعض الأطعمة والمكملات مع الأفوكادو؟

يمكن لمعظم البالغين الأصحاء تناول الأفوكادو بأمان ضمن نظام غذائي متوازن. وتتميز هذه الفاكهة باحتوائها على الدهون الصحية والألياف وفيتامينات «ب»، وفيتامينات «ك» و«ج» و«هـ»، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والكاروتينات.

لكن التداخلات المحتملة قد تعتمد على كمية الأفوكادو المتناولة، وطريقة تحضيره، والحالة الصحية للشخص.

وتشير بعض الأدلة إلى أن الأفوكادو قد يتداخل مع أدوية معينة، بما في ذلك مميعات الدم، والأدوية التي تزيد مستويات البوتاسيوم، ومثبطات إنزيم أوكسيداز أحادي الأمين (MAOIs).

كما يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى مراقبة كمية الأفوكادو التي يتناولونها بعناية.

1. موازنة فيتامين «ك» عند تناول الوارفارين

يحتوي الأفوكادو على كميات متوسطة من فيتامين «ك»، الذي يمكن أن يتداخل مع مميع الدم «الوارفارين».

يساعد الوارفارين على الوقاية من الجلطات الدموية من خلال التأثير في مسارات فيتامين «ك»، ولذلك فإن التغييرات المفاجئة في كمية فيتامين «ك» المتناولة قد تؤثر في فاعلية الدواء.

ومن المهم الحفاظ على استهلاك ثابت لفيتامين «ك» عند تناول الوارفارين. وفي حال استخدام هذا الدواء، ينبغي استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بشأن كمية فيتامين «ك» في النظام الغذائي.

كما أن تناول الأفوكادو مع مكملات فيتامين «ك» أو الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل أوراق البنجر والكرنب والسبانخ، قد يزيد مستويات فيتامين «ك»، ويؤثر في مدى فاعلية الدواء.

2. الأطعمة الغنية بالتيرامين مع الأفوكادو

التيرامين مركب يوجد في الأطعمة المعتقة أو المخمرة أو المدخنة أو شديدة النضج. ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون مثبطات إنزيم أوكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) أو بعض المضادات الحيوية، مثل «لينيزوليد».

ويحتوي الأفوكادو شديد النضج على مستويات متوسطة إلى مرتفعة من التيرامين.

ولتقليل استهلاك التيرامين، يُفضل تجنب تناول الأفوكادو مع الأطعمة الأخرى الغنية بهذا المركب، ومنها:

-الأجبان المعتقة.

-القهوة.

-اللحوم المعالجة أو المحفوظة.

-الأطعمة المخمرة.

-الفواكه شديدة النضج، مثل الموز.

-الأطعمة التي تحتوي على إضافات، مثل الأسبارتام أو الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG).

3. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مع الأفوكادو

الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر مفيد للجسم عموماً، لكنه قد يصبح مشكلة عند استهلاكه بكميات زائدة، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة.

كما يمكن لبعض أدوية ضغط الدم أو أدوية القلب، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومنها ليسينوبريل وراميبريل، أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين الثاني، ومنها لوسارتان وفالسارتان، أن تزيد احتفاظ الجسم بالبوتاسيوم.

لذلك، قد يكون من الضروري الانتباه إلى تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم إلى جانب الأفوكادو عند استخدام هذه الأدوية، مثل: البطاطس والموز.

4. الحبوب المكررة

تناول الأفوكادو مع الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والدقيق الأبيض والأرز الأبيض، لا يُعد ضاراً في حد ذاته، لكنه قد لا يوفر أفضل استفادة غذائية ممكنة.

وكلما أمكن، يُفضل اختيار الحبوب الكاملة ومصادر الكربوهيدرات الأقل معالجة، ومنها:

الحبوب الكاملة.

القمح الكامل أو الجاودار أو الحبوب المتعددة.

الأرز البني.

الحنطة السوداء.

الدخن.

الشوفان.