هل تنام بالجوارب؟ إليك الفوائد الصحية التي قد تفاجئك

تبدو فكرة ارتداء الجوارب أثناء النوم غير مريحة للبعض، إلا أن خبراء الصحة يشيرون إلى أنها قد تحمل فوائد تتجاوز مجرد تدفئة القدمين. فبرودة القدمين قد تكون أحد الأسباب الخفية وراء صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلاً، في حين أن الحفاظ على دفئهما يساعد الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم. ولا تقتصر فوائد هذه العادة على تحسين جودة النوم، بل قد تمتد أيضاً إلى دعم الدورة الدموية، والعناية بالقدمين، والحد من بعض المشكلات الصحية، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

لماذا يساعد ارتداء الجوارب على النوم؟

عندما تكون القدمان باردتين، تنقبض الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إليهما. ووفقاً لمؤسسة النوم الوطنية، فإن تدفئة القدمين قبل النوم ترسل إشارة إلى الدماغ بأن وقت النوم قد حان، وهو ما يساعد الجسم على الاسترخاء والدخول في النوم بصورة أسرع.

وتُعد الجوارب الوسيلة الأبسط والأكثر أماناً للحفاظ على دفء القدمين طوال الليل، مقارنة بوسائل أخرى، مثل جوارب الأرز، أو قربة الماء الساخن، أو البطانيات الكهربائية، التي قد تزيد من خطر ارتفاع حرارة الجسم أو التعرُّض للحروق.

فوائد أخرى لارتداء الجوارب أثناء النوم

إلى جانب المساعدة على النوم، قد يوفر ارتداء الجوارب ليلاً عدداً من الفوائد الصحية الأخرى، من أبرزها:

الحد من الهبات الساخنة: تشير بعض النساء إلى أن ارتداء الجوارب أثناء النوم يساعد على تنظيم حرارة الجسم والتخفيف من الهبات الساخنة.

المساعدة في علاج تشقق الكعبين: يساعد ارتداء الجوارب القطنية بعد ترطيب القدمين بالكريمات أو المرطبات على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يقلل جفاف الكعبين ويساعد على التئام التشققات.

تقليل احتمالية نوبات متلازمة رينود: تحدث هذه المتلازمة عندما تنخفض كمية الدم المتدفقة إلى أصابع اليدين أو القدمين، مما يؤدي إلى تغير لونها والشعور بالخدر أو الخفقان. ويساعد ارتداء الجوارب أثناء النوم على تدفئة القدمين وتحسين الدورة الدموية، ما قد يقلل من احتمالية حدوث هذه النوبات.

ما أفضل أنواع الجوارب للنوم؟

يُنصح باختيار الجوارب المصنوعة من الألياف الطبيعية الناعمة، مثل صوف الميرينو أو الكشمير، لأنها توفر الدفء مع الحفاظ على راحة القدمين.

ورغم أن هذه الأنواع تكون عادةً أعلى سعراً من الجوارب القطنية أو المصنعة من الألياف الصناعية، فإنها تتميز بكفاءة أكبر في الحفاظ على الحرارة.

كما ينبغي التأكد من أن الجوارب ليست ضيقة، لأن الضغط الزائد قد يعيق الدورة الدموية ويقلل من قدرتها على تدفئة القدمين بالشكل المطلوب.

هل هناك أي سلبيات؟

يُعد ارتفاع حرارة الجسم أبرز الجوانب السلبية المحتملة لارتداء الجوارب أثناء النوم. لذلك، إذا شعرت بالحر أو بعدم الراحة خلال الليل، فمن الأفضل خلع الجوارب أو إخراج القدمين من تحت الغطاء حتى تنخفض حرارة الجسم.

ماذا عن الجوارب الضاغطة؟

ينصح الخبراء بعدم ارتداء الجوارب الضاغطة أثناء النوم إلا إذا أوصى الطبيب بذلك؛ فعلى الرغم من أن هذه الجوارب تُستخدم لتحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم أثناء النهار، فإنها ليست مصمَّمة للاستخدام خلال النوم، وقد تحد من تدفق الدم إلى القدمين أثناء الاستلقاء.

طرق أخرى لتدفئة القدمين قبل النوم

إذا لم تكن تفضل ارتداء الجوارب أثناء النوم، فهناك وسائل أخرى قد تساعد على تدفئة القدمين وتحسين جودة النوم.

فقد أظهرت الدراسات أن حمامات القدم الدافئة تساعد على التخفيف من الأرق والإرهاق لدى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

كما أن الاستحمام بالماء الدافئ، أو حتى نقع القدمين في ماء دافئ قبل النوم، يرفع درجة حرارة الجسم بصورة معتدلة، وهو ما يساعد على الاسترخاء والدخول في النوم بسهولة أكبر. وتتميز هذه الطريقة بأنها طبيعية وسهلة التطبيق ولا تتطلب استخدام أي أدوية.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟

إذا كانت قدماك باردتين باستمرار، حتى في الأجواء المعتدلة، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى وجود مشكلة في الدورة الدموية.

وفي هذه الحالة، يُنصح باستشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني أمراضاً مزمنة مثل السكري أو أي اضطرابات أخرى تؤثر في الدورة الدموية.