7 أطعمة قد تساعد في تخفيف أعراض «انقطاع التنفس خلال النوم»

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في التخفيف من أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو اضطراب شائع يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر خلال النوم؛ نتيجة انسداد مجرى الهواء.

ووفق موقع «هيلث» العلمي، فإن بعض الأطعمة لا يساعد فقط على التحكم في الوزن؛ أحد أبرز عوامل تفاقم الحالة، بل قد يسهم أيضاً في تقليل الالتهابات وتحسين جودة النوم ودعم صحة القلب.

الخضراوات الورقية

تُعدّ الخضراوات الورقية من أفضل الخيارات الغذائية لمرضى انقطاع التنفس خلال النوم؛ لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات والتورم في مجرى الهواء.

كما تحتوي المغنسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم، بالإضافة إلى احتوائها الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتسهم في الحفاظ على وزن صحي.

ومن أبرزها:

* السبانخ.

* الجرجير.

* الكرنب.

* السلق.

* اللفت.

الأسماك الدهنية

تتميز الأسماك الدهنية باحتوائها أحماض «أوميغا3» الدهنية التي تقلل الالتهابات؛ بما في ذلك التهابات مجرى الهواء، كما تشير الدراسات إلى أنها تساعد على تقليل الاستيقاظ المتكرر خلال الليل وتحسين جودة النوم. وتسهم أيضاً في حماية القلب، وهو أمر مهم؛ لأن انقطاع التنفس خلال النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن أفضل الخيارات:

* السلمون.

* السردين.

* الرنجة.

* الماكريل.

* التونة.

الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة على التحكم في الوزن بفضل احتوائها كميات كبيرة من الألياف، كما تسهم في استقرار مستويات السكر بالدم؛ مما يدعم النوم ويقلل الالتهابات.

ومن أمثلتها:

* الشوفان.

* الأرز البني.

* الكينوا.

* خبز ومعكرونة الحبوب الكاملة.

المكسرات

يُعدّ اللوز والجوز والفستق من الخيارات الصحية لمرضى انقطاع التنفس خلال النوم؛ لأنها توفر مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:

* المغنسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات.

* البروتين والألياف اللذان يعززان الشعور بالشبع.

* فيتامين «هـ» الذي يعمل مضاداً للأكسدة ويساعد على تقليل الالتهابات.

* الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ.

التوت

يساعد التوت على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن انخفاض مستويات الأكسجين خلال النوم، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة.

كما يحتوي نسبة مرتفعة من الألياف التي تدعم التحكم في الوزن؛ وهذا عامل أساسي في تقليل شدة أعراض المرض.

البروتينات قليلة الدهون

تحتوي البروتينات قليلة الدهون الحمض الأميني «تريبتوفان»، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

كما تشير الأبحاث إلى أن تناول هذه الأطعمة قد يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون بالدم، وهي مشكلات شائعة لدى مرضى انقطاع التنفس خلال النوم.

ومن مصادرها:

* الديك الرومي.

* الدجاج.

* البيض.

* منتجات الصويا.

* المأكولات البحرية مثل السلطعون والتونة.

منتجات الألبان قليلة الدسم

أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس خلال النوم والذين يعانون من زيادة الوزن سجلوا أعراضاً أقل حدة عند تناول حصتين يومياً من منتجات الألبان قليلة الدسم.

ويرجح الباحثون أن ذلك يعود إلى خصائصها المضادة للالتهابات، إلا إنهم يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

ومن الخيارات المناسبة:

* الحليب خالي الدسم.

* الزبادي قليل الدسم.

* الجبن القريش.

* الجبن الكريمي قليل الدسم.

أطعمة ومشروبات يفضَّل الحد منها

يحذر الخبراء من بعض الأطعمة التي قد تزيد من سوء أعراض انقطاع التنفس خلال النوم، ومن أبرزها:

* الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات السكرية؛ لأنها ترفع سكر الدم وتزيد الالتهابات وتسهم في زيادة الوزن.

* المشروبات الكحولية؛ لأنها تؤدي إلى ارتخاء عضلات الحلق، مما يزيد احتمالات انسداد مجرى الهواء خلال النوم.

* اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم، لارتفاع محتواها من الدهون المشبعة المرتبطة بزيادة شدة المرض.

* الموز؛ إذ يشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يزيد إنتاج المخاط، مما قد يفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص.

* المشروبات المحتوية الكافيين في المساء؛ لأنها قد تؤخر النوم وتؤثر في استمراريته.

* الوجبات الكبيرة أو الدسمة قبل النوم مباشرة؛ لأن ذلك قد يزيد من ارتجاع أحماض المعدة، مما قد يهيج مجرى الهواء ويؤثر سلباً في جودة النوم.