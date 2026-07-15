مشروب دافئ يساعد على النوم العميق

يحثّ الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الأرق على تناول مشروب واحد قبل النوم بنصف ساعة. إذا كنت تعاني من «الأرق المزمن»، فقد يكون مشروبٌ واحدٌ بسيطٌ هو الحل الذي تبحث عنه. ويعدّ شاي البابونج علاجاً طبيعياً لكثير من المشاكل الصحية. قد تُساعد العناصر الغذائية التي يحتويها في السيطرة على مرض السكري، وآلام الدورة الشهرية، واضطرابات النوم، وغيرها.

ويُستخدم شاي البابونج منذ قرون مُساعداً طبيعياً على النوم، وذلك لسبب وجيه. يُشير الخبراء إلى أنه يُحسّن جودة النوم، ويُساعد على الخلود إلى النوم بشكل أسرع. ويحتوي شاي البابونج على مُركبات مُضادة للأكسدة، مثل الأبيجينين، حيث يرتبط ذلك بمُستقبلات الدماغ لتحفيز النعاس وتهدئة الجسم. يُمكن أن يكون شربه قبل النوم وسيلة لطيفة لتهدئة الجهاز العصبي، وتخفيف القلق، والمساعدة على النوم بشكل أسرع.

ما العشبة السحرية؟

البابونج عشبة تنتمي إلى الفصيلة النجمية. وهناك نوعان شائعان من البابونج يُستخدمان عادةً في تحضير الشاي: البابونج الألماني (Chamomilla recutita) والبابونج الروماني (Chamaemelum nobile).

يُنتج نبات البابونج أزهاراً صغيرة تُشبه زهور الأقحوان، يُمكن تجفيفها ونقعها في الماء لتحضير الشاي.

ويحتوي البابونج على مركبات كيميائية تُسمى الفلافونويدات، التي قد تُفسّر فوائده المحتملة. ويُعد شاي البابونج آمناً بشكل عام ويتحمله معظم الناس جيداً. مع ذلك، يُنصح الحوامل أو من يُعانون من الحساسية بتجنبه. تشير الأبحاث إلى أن شاي البابونج قد يكون له فوائد كثيرة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد. إضافةً إلى ذلك، لا ينبغي أن يحلّ شاي البابونج محلّ العلاجات الطبية التقليدية في حالات الأمراض الخطيرة، وفقاً لما ذكره موقع «ميديكال نيوز توداي» المعني بالصحة.

البابونج والنوم والاسترخاء

قد يُساعد شاي البابونج على الاسترخاء والنوم. وأشارت مراجعة نُشرت عام 2019 إلى أنه بعد أسبوعين وأربعة أسابيع من العلاج بالبابونج، لاحظ الأشخاص المصابون باضطراب القلق العام تحسناً في الأعراض. ​​كما قد يُحسّن شرب البابونج جودة النوم ولديه فوائد كثيرة ومهمة للنوم، منها:

تحسين جودة النوم من خلال مساعدة الأشخاص على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل تكراراً. وكذلك تقليل الأرق لأنه يؤثر على مستقبلات GABA في الدماغ، مما يساعد على تقليل القلق وزيادة الهدوء، مع الحاجة إلى مزيد من البحث.كما يعمل على تعزيز روتين نوم أفضل، لأن تحضير الشاي وشربه يرسل إشارة إلى الدماغ بأن وقت النوم قد حان.

توضح لينا باكوفيتش، الحاصلة على ماجستير في العلوم، وأخصائية تغذية مسجلة، أن شاي البابونج العشبي يُساعد على النوم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خصائصه المهدئة الطبيعية. وقد عُرفت خصائص هذا الشاي المُعززة للنوم واستُخدمت من قِبل أفراد من جميع أنحاء العالم لمئات السنين، وفقاً لما ذكره موقع «فير ويل هيلث» المعني بالصحة.

وتوضح باكوفيتش أن البابونج يحتوي على مضاد أكسدة يُسمى أبيجينين، يرتبط بمستقبلات الدماغ، مما يُقلل القلق ويُعزز الاسترخاء. هاتان الخاصيتان مفيدتان للنوم. وتشير بعض الأبحاث العلمية المحدودة إلى أن البابونج قد يكون مفيداً بشكل خاص للأرق الخفيف.

ماذا تقول الأبحاث؟

يُحسّن البابونج جودة النوم: في إحدى الدراسات، فحص الباحثون تأثير تناول كبسولات البابونج على نوم كبار السن المقيمين في دار رعاية. أعطى الباحثون المجموعة التجريبية 400 ملليغرام من البابونج مرتين يومياً لمدة أربعة أسابيع. مقارنةً بالمجموعة الضابطة، كانت جودة نوم المجموعة التجريبية أفضل بشكل ملحوظ.

يُقلل البابونج من الاستيقاظ الليلي: استعرضت دراسة منهجية تأثيراته على النوم. أظهرت أن البابونج يُساعد على تقليل عدد مرات الاستيقاظ أثناء النوم ويُساعد على البقاء نائماً. مع ذلك، فهو لا يُؤثر على مدة النوم، أو كيفية أداء الأشخاص لوظائفهم خلال النهار، أو نسبة كفاءة النوم.

كيفية الحصول على أفضل النتائج من تناول البابونج

إذا كنت تُخطط لشرب شاي البابونج لتحسين نومك، فإنه يُوصى بمراعاة ما يلي:

المواظبة: عند تناوله بانتظام قبل النوم، تزداد احتمالية الاستفادة من تأثيرات الشاي المُرخية والمُعززة للنوم.

التوقيت: يُنصح بشرب شاي البابونج قبل النوم بحوالي 30 دقيقة كون ذلك أفضل وقت لتحسين جودة النوم.

محتوى الكافيين: تأكد من قراءة المعلومات الغذائية على العبوة للتأكد من أن الشاي عشبي وخالٍ من الكافيين. تناول الكافيين قبل النوم مباشرة قد يُؤدي إلى نتائج عكسية، ويُقلل من جودة النوم.

الجرعة: يُنصح باستخدام كيس شاي واحد لكل كوب من الماء. كما يُمكن استخدام ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زهور البابونج المجففة لكل كوب من الماء.

التحضير: يُساعد نقع الشاي لمدة خمس دقائق على الأقل على تعزيز الاسترخاء وتحسين النوم. قد لا يُعطي الشاي المخفف جداً الفوائد نفسها.