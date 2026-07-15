جزيئات بلاستيكية في الدم... علامة استفهام جديدة حول صحة القلبhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5296354-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
جزيئات بلاستيكية في الدم... علامة استفهام جديدة حول صحة القلب
الجسيمات البلاستيكية النانوية تُعدّ أصغر حجماً من الميكرونية (رويترز)
كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود مستويات مرتفعة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ومتناهية الصغر في دم الأشخاص الذين نجوا من نوبات قلبية حادة، ما يضيف دليلاً جديداً إلى المخاوف المتزايدة بشأن تأثير التلوث البلاستيكي على صحة القلب والأوعية الدموية. وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كامبانيا الإيطالية، حيث وجدوا أن المدخنين والأشخاص الذين يتعرضون لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء يحملون تركيزات أكبر من هذه الجزيئات في دمائهم.
ورصد الباحثون الجسيمات البلاستيكية في الدم الذي يغذي القلب لدى 84 في المائة من مرضى النوبات القلبية الذين شملتهم الدراسة، مقارنة بـ40 في المائة لدى مرضى القلب الإقفاري المزمن، و32 في المائة لدى أشخاص لديهم شرايين تاجية طبيعية.
وشملت الدراسة 61 مريضاً في إيطاليا، حيث جمع الباحثون عينات من الدم من الأوعية الدموية القريبة من القلب، إضافة إلى معلومات عن عادات التدخين ومستويات التعرض لتلوث الهواء خلال العامين السابقين.
وقال الدكتور باسكوالي باوليسو، من جامعة سابينزا بروما، إن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة أصبحت منتشرة في كل مكان تقريباً، من الهواء والماء إلى العديد من الأطعمة، مشيراً إلى أن العلماء بدأوا في اكتشاف وجودها داخل أنسجة وأعضاء بشرية، ما يثير تساؤلات حول تأثيراتها الصحية.
وأظهرت الدراسة أن المدخنين كانوا أكثر عرضة بنحو ست مرات لوجود الجزيئات البلاستيكية في دمائهم، كما ارتبط التعرض الطويل لتلوث الهواء بزيادة احتمال وجودها. ويرى الباحثون أن التدخين وتلوث الهواء قد يساعدان على انتقال هذه الجزيئات من الرئتين إلى مجرى الدم. وكان أكثر أنواع البلاستيك انتشاراً في العينات هو «البولي إيثيلين»، المستخدم على نطاق واسع في صناعة مواد التغليف.
ورغم أهمية النتائج، يؤكد العلماء أن الدراسة لا تثبت أن البلاستيك يسبب النوبات القلبية بشكل مباشر، بل تكشف عن وجود ارتباط بين التعرض للتلوث البلاستيكي وأمراض القلب.
ودعا بعض الباحثين المستقلين إلى الحذر، مشيرين إلى أن صغر حجم العينة وبعض التحديات التقنية في قياس الجزيئات البلاستيكية داخل الدم تستدعي إجراء مزيد من الدراسات.
ويرى العلماء أن الجسيمات البلاستيكية قد تحفز استجابات التهابية في الجسم، ما يوفر تفسيراً محتملاً للعلاقة بينها وبين أمراض القلب.
ومع انتشار البلاستيك في الطعام والماء والهواء، يؤكد الباحثون أن الحد من التلوث البلاستيكي وتلوث الهواء والتدخين قد لا يحمي البيئة فقط، بل قد يسهم أيضاً في تعزيز صحة الإنسان وتقليل مخاطر أمراض القلب.
مشروب دافئ يساعد على النوم العميقhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5296344-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82
يحثّ الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الأرق على تناول مشروب واحد قبل النوم بنصف ساعة وهو البابونج (بيكساباي)
يحثّ الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الأرق على تناول مشروب واحد قبل النوم بنصف ساعة. إذا كنت تعاني من «الأرق المزمن»، فقد يكون مشروبٌ واحدٌ بسيطٌ هو الحل الذي تبحث عنه. ويعدّ شاي البابونج علاجاً طبيعياً لكثير من المشاكل الصحية. قد تُساعد العناصر الغذائية التي يحتويها في السيطرة على مرض السكري، وآلام الدورة الشهرية، واضطرابات النوم، وغيرها.
ويُستخدم شاي البابونج منذ قرون مُساعداً طبيعياً على النوم، وذلك لسبب وجيه. يُشير الخبراء إلى أنه يُحسّن جودة النوم، ويُساعد على الخلود إلى النوم بشكل أسرع. ويحتوي شاي البابونج على مُركبات مُضادة للأكسدة، مثل الأبيجينين، حيث يرتبط ذلك بمُستقبلات الدماغ لتحفيز النعاس وتهدئة الجسم. يُمكن أن يكون شربه قبل النوم وسيلة لطيفة لتهدئة الجهاز العصبي، وتخفيف القلق، والمساعدة على النوم بشكل أسرع.
ما العشبة السحرية؟
البابونج عشبة تنتمي إلى الفصيلة النجمية. وهناك نوعان شائعان من البابونج يُستخدمان عادةً في تحضير الشاي: البابونج الألماني (Chamomilla recutita) والبابونج الروماني (Chamaemelum nobile).
يُنتج نبات البابونج أزهاراً صغيرة تُشبه زهور الأقحوان، يُمكن تجفيفها ونقعها في الماء لتحضير الشاي.
ويحتوي البابونج على مركبات كيميائية تُسمى الفلافونويدات، التي قد تُفسّر فوائده المحتملة. ويُعد شاي البابونج آمناً بشكل عام ويتحمله معظم الناس جيداً. مع ذلك، يُنصح الحوامل أو من يُعانون من الحساسية بتجنبه. تشير الأبحاث إلى أن شاي البابونج قد يكون له فوائد كثيرة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد. إضافةً إلى ذلك، لا ينبغي أن يحلّ شاي البابونج محلّ العلاجات الطبية التقليدية في حالات الأمراض الخطيرة، وفقاً لما ذكره موقع «ميديكال نيوز توداي» المعني بالصحة.
البابونج والنوم والاسترخاء
قد يُساعد شاي البابونج على الاسترخاء والنوم. وأشارت مراجعة نُشرت عام 2019 إلى أنه بعد أسبوعين وأربعة أسابيع من العلاج بالبابونج، لاحظ الأشخاص المصابون باضطراب القلق العام تحسناً في الأعراض. كما قد يُحسّن شرب البابونج جودة النوم ولديه فوائد كثيرة ومهمة للنوم، منها:
تحسين جودة النوم من خلال مساعدة الأشخاص على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل تكراراً. وكذلك تقليل الأرق لأنه يؤثر على مستقبلات GABA في الدماغ، مما يساعد على تقليل القلق وزيادة الهدوء، مع الحاجة إلى مزيد من البحث.كما يعمل على تعزيز روتين نوم أفضل، لأن تحضير الشاي وشربه يرسل إشارة إلى الدماغ بأن وقت النوم قد حان.
توضح لينا باكوفيتش، الحاصلة على ماجستير في العلوم، وأخصائية تغذية مسجلة، أن شاي البابونج العشبي يُساعد على النوم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خصائصه المهدئة الطبيعية. وقد عُرفت خصائص هذا الشاي المُعززة للنوم واستُخدمت من قِبل أفراد من جميع أنحاء العالم لمئات السنين، وفقاً لما ذكره موقع «فير ويل هيلث» المعني بالصحة.
وتوضح باكوفيتش أن البابونج يحتوي على مضاد أكسدة يُسمى أبيجينين، يرتبط بمستقبلات الدماغ، مما يُقلل القلق ويُعزز الاسترخاء. هاتان الخاصيتان مفيدتان للنوم. وتشير بعض الأبحاث العلمية المحدودة إلى أن البابونج قد يكون مفيداً بشكل خاص للأرق الخفيف.
ماذا تقول الأبحاث؟
يُحسّن البابونج جودة النوم: في إحدى الدراسات، فحص الباحثون تأثير تناول كبسولات البابونج على نوم كبار السن المقيمين في دار رعاية. أعطى الباحثون المجموعة التجريبية 400 ملليغرام من البابونج مرتين يومياً لمدة أربعة أسابيع. مقارنةً بالمجموعة الضابطة، كانت جودة نوم المجموعة التجريبية أفضل بشكل ملحوظ.
يُقلل البابونج من الاستيقاظ الليلي: استعرضت دراسة منهجية تأثيراته على النوم. أظهرت أن البابونج يُساعد على تقليل عدد مرات الاستيقاظ أثناء النوم ويُساعد على البقاء نائماً. مع ذلك، فهو لا يُؤثر على مدة النوم، أو كيفية أداء الأشخاص لوظائفهم خلال النهار، أو نسبة كفاءة النوم.
كيفية الحصول على أفضل النتائج من تناول البابونج
إذا كنت تُخطط لشرب شاي البابونج لتحسين نومك، فإنه يُوصى بمراعاة ما يلي:
المواظبة: عند تناوله بانتظام قبل النوم، تزداد احتمالية الاستفادة من تأثيرات الشاي المُرخية والمُعززة للنوم.
التوقيت: يُنصح بشرب شاي البابونج قبل النوم بحوالي 30 دقيقة كون ذلك أفضل وقت لتحسين جودة النوم.
محتوى الكافيين: تأكد من قراءة المعلومات الغذائية على العبوة للتأكد من أن الشاي عشبي وخالٍ من الكافيين. تناول الكافيين قبل النوم مباشرة قد يُؤدي إلى نتائج عكسية، ويُقلل من جودة النوم.
الجرعة: يُنصح باستخدام كيس شاي واحد لكل كوب من الماء. كما يُمكن استخدام ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زهور البابونج المجففة لكل كوب من الماء.
التحضير: يُساعد نقع الشاي لمدة خمس دقائق على الأقل على تعزيز الاسترخاء وتحسين النوم. قد لا يُعطي الشاي المخفف جداً الفوائد نفسها.
ماء جوز الهند أم مشروبات الإلكتروليت... أيهما أفضل لترطيب الجسم؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5296335-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%9F
يستخرج ماء جوز الهند من الثمار الفتية، ويختلف تماماً عن حليب جوز الهند. وقد استُخدم منذ قرون للمساعدة في علاج الجفاف وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي.
وتشير الدراسات إلى أنه قد يساعد الرياضيين على الحفاظ على الترطيب بدرجة مماثلة لبعض المشروبات الرياضية، إذ أظهرت إحدى الدراسات أنه حافظ على مستويات الترطيب ومعدل ضربات القلب والأداء أثناء ركوب الدراجات لفترات طويلة، رغم أن الدراسة كانت محدودة الحجم.
كما يتميز ماء جوز الهند بأنه يحتوي عادة على كمية أقل من السكر مقارنة بمعظم مشروبات ومساحيق الإلكتروليت.
وأظهرت دراسة أجريت على فئران مصابة بالسكري أنه قد يسهم في خفض مستويات السكر في الدم، إلا أنه لا توجد أدلة كافية تؤكد حدوث التأثير نفسه لدى البشر.
متى لا يكون ماء جوز الهند مناسباً؟
قد لا يكون ماء جوز الهند الخيار الأمثل لبعض الأشخاص، خصوصاً:
-مرضى الكلى، لأن ارتفاع محتواه من البوتاسيوم قد يؤدي إلى تراكم هذا المعدن في الدم إذا كانت الكلى غير قادرة على التخلص منه بكفاءة.
-الأشخاص الذين يعانون حساسية نادرة تجاه جوز الهند، إذ قد يتسبب لديهم في تفاعلات تحسسية خطيرة قد تصل إلى الحساسية المفرطة.
ماذا عن مساحيق الإلكتروليت؟
تستخدم مساحيق الإلكتروليت لتعزيز الترطيب، لكنها تختلف عن ماء جوز الهند في عدة نقاط.
ومن أبرز خصائصها:
-تحتوي على تركيزات مرتفعة من الكربوهيدرات والمعادن الضرورية لتعويض السوائل.
-تحتوي بعض المنتجات على سكريات مضافة ومكونات صناعية لتحسين الطعم.
-تحتاج إلى خلطها بالماء قبل الاستخدام، ما يجعلها أقل سهولة في بعض الظروف مقارنة بالمشروبات الجاهزة.
هل المشروبات الرياضية أكثر فاعلية؟
تشبه المشروبات الرياضية مساحيق الإلكتروليت، لكنها تكون جاهزة للشرب، وغالباً ما تحتوي على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات والصوديوم.
وتشير الأبحاث إلى أنها:
-تساعد الجسم على امتصاص السوائل والاحتفاظ بها بصورة أسرع مقارنة بالماء وحده.
-قد تحسن الأداء الرياضي أثناء التمارين الطويلة أو الشاقة من خلال توفير مصدر سريع للطاقة.
لكن في المقابل، تحتوي هذه المشروبات على كميات أكبر من السعرات الحرارية والسكريات المضافة، وقد يسهم الإفراط في تناولها في زيادة الوزن.
هل يحتاج الجميع إلى مشروبات الإلكتروليت؟
في معظم الحالات، يكفي شرب الماء للحفاظ على الترطيب اليومي، ولا تصبح مشروبات الإلكتروليت ضرورية إلا عند حدوث اضطراب في توازن الأملاح.
ومن أبرز أسباب هذا الاضطراب:
-التعرق الشديد أثناء ممارسة الرياضة المكثفة.
-الإسهال أو القيء.
-أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.
-تناول بعض الأدوية.
وقد تشمل علامات اضطراب الإلكتروليت والجفاف:
-الشعور بالعطش.
-جفاف الفم.
-قلة التبول.
-تغير لون البول إلى الأصفر الداكن.
-الصداع.
-تشنجات العضلات.
وينصح عند ظهور هذه الأعراض باستشارة الطبيب لتحديد العلاج الأنسب.
أيهما أفضل؟
يعتمد الاختيار بين ماء جوز الهند ومشروبات الإلكتروليت على الحالة الصحية وسبب الحاجة إلى الترطيب.
فإذا كان الهدف هو ترطيب الجسم في الحياة اليومية، فإن ماء جوز الهند يوفر خياراً طبيعياً يحتوي على سكر وصوديوم أقل، إلى جانب كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنسيوم.
أما إذا كان الشخص يمارس نشاطاً بدنياً عنيفاً أو لفترة طويلة، فقد تكون المشروبات الرياضية أكثر ملاءمة، لأنها تعوض السوائل والصوديوم والكربوهيدرات بسرعة أكبر.
وفي النهاية، قد يحتاج الأمر إلى تجربة أكثر من خيار لمعرفة المشروب الذي يناسب احتياجات كل شخص، مع استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية عند وجود أمراض مزمنة أو مخاوف تتعلق بتوازن الأملاح في الجسم.
7 أطعمة قد تساعد في تخفيف أعراض «انقطاع التنفس خلال النوم»https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5296325-7-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
ووفق موقع «هيلث» العلمي، فإن بعض الأطعمة لا يساعد فقط على التحكم في الوزن؛ أحد أبرز عوامل تفاقم الحالة، بل قد يسهم أيضاً في تقليل الالتهابات وتحسين جودة النوم ودعم صحة القلب.
الخضراوات الورقية
تُعدّ الخضراوات الورقية من أفضل الخيارات الغذائية لمرضى انقطاع التنفس خلال النوم؛ لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات والتورم في مجرى الهواء.
كما تحتوي المغنسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم، بالإضافة إلى احتوائها الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتسهم في الحفاظ على وزن صحي.
ومن أبرزها:
* السبانخ.
* الجرجير.
* الكرنب.
* السلق.
* اللفت.
الأسماك الدهنية
تتميز الأسماك الدهنية باحتوائها أحماض «أوميغا3» الدهنية التي تقلل الالتهابات؛ بما في ذلك التهابات مجرى الهواء، كما تشير الدراسات إلى أنها تساعد على تقليل الاستيقاظ المتكرر خلال الليل وتحسين جودة النوم. وتسهم أيضاً في حماية القلب، وهو أمر مهم؛ لأن انقطاع التنفس خلال النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
ومن أفضل الخيارات:
* السلمون.
* السردين.
* الرنجة.
* الماكريل.
* التونة.
الحبوب الكاملة
تساعد الحبوب الكاملة على التحكم في الوزن بفضل احتوائها كميات كبيرة من الألياف، كما تسهم في استقرار مستويات السكر بالدم؛ مما يدعم النوم ويقلل الالتهابات.
ومن أمثلتها:
* الشوفان.
* الأرز البني.
* الكينوا.
* خبز ومعكرونة الحبوب الكاملة.
المكسرات
يُعدّ اللوز والجوز والفستق من الخيارات الصحية لمرضى انقطاع التنفس خلال النوم؛ لأنها توفر مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:
* المغنسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات.
* البروتين والألياف اللذان يعززان الشعور بالشبع.
* فيتامين «هـ» الذي يعمل مضاداً للأكسدة ويساعد على تقليل الالتهابات.
* الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ.
التوت
يساعد التوت على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن انخفاض مستويات الأكسجين خلال النوم، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة.
كما يحتوي نسبة مرتفعة من الألياف التي تدعم التحكم في الوزن؛ وهذا عامل أساسي في تقليل شدة أعراض المرض.
البروتينات قليلة الدهون
تحتوي البروتينات قليلة الدهون الحمض الأميني «تريبتوفان»، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.
كما تشير الأبحاث إلى أن تناول هذه الأطعمة قد يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون بالدم، وهي مشكلات شائعة لدى مرضى انقطاع التنفس خلال النوم.
ومن مصادرها:
* الديك الرومي.
* الدجاج.
* البيض.
* منتجات الصويا.
* المأكولات البحرية مثل السلطعون والتونة.
منتجات الألبان قليلة الدسم
أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس خلال النوم والذين يعانون من زيادة الوزن سجلوا أعراضاً أقل حدة عند تناول حصتين يومياً من منتجات الألبان قليلة الدسم.
ويرجح الباحثون أن ذلك يعود إلى خصائصها المضادة للالتهابات، إلا إنهم يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات.
ومن الخيارات المناسبة:
* الحليب خالي الدسم.
* الزبادي قليل الدسم.
* الجبن القريش.
* الجبن الكريمي قليل الدسم.
أطعمة ومشروبات يفضَّل الحد منها
يحذر الخبراء من بعض الأطعمة التي قد تزيد من سوء أعراض انقطاع التنفس خلال النوم، ومن أبرزها:
* الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات السكرية؛ لأنها ترفع سكر الدم وتزيد الالتهابات وتسهم في زيادة الوزن.
* المشروبات الكحولية؛ لأنها تؤدي إلى ارتخاء عضلات الحلق، مما يزيد احتمالات انسداد مجرى الهواء خلال النوم.
* اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم، لارتفاع محتواها من الدهون المشبعة المرتبطة بزيادة شدة المرض.
* الموز؛ إذ يشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يزيد إنتاج المخاط، مما قد يفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص.
* المشروبات المحتوية الكافيين في المساء؛ لأنها قد تؤخر النوم وتؤثر في استمراريته.
* الوجبات الكبيرة أو الدسمة قبل النوم مباشرة؛ لأن ذلك قد يزيد من ارتجاع أحماض المعدة، مما قد يهيج مجرى الهواء ويؤثر سلباً في جودة النوم.