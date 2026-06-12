البطيخ ليس للترطيب فقط... فائدة غير متوقعة لصحة القلب

يُعرف البطيخ بقدرته على ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، لكن فوائده قد تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. فالدراسات الحديثة تشير إلى أن البطيخ يحتوي على مركبات وعناصر غذائية قد تساعد في تحسين تدفق الدم، ودعم صحة الأوعية الدموية، وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

ويشرح تقرير لموقع «فيريويل هيلث»، كيف يمكن للبطيخ أن يساهم في تعزيز صحة القلب، وما الذي تقوله الأبحاث حول فوائده؟

السر يكمن في مركب يعزز تدفق الدم

ترتبط كثير من فوائد البطيخ لصحة القلب بمركب طبيعي قد لا يعرفه كثيرون، وهو الحمض الأميني إل-سيترولين (L-citrulline).

وقالت اختصاصية التغذية جوانا كاتز إن البطيخ يُعد من أغنى المصادر الطبيعية لهذا المركب، موضحة أن الجسم يستخدمه لزيادة مستويات حمض أميني آخر يُعرف باسم إل-أرجينين (L-arginine)، الذي يساعد بدوره على إنتاج أكسيد النيتريك.

ويلعب أكسيد النيتريك دوراً مهماً في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما قد ينعكس إيجاباً على صحة القلب وضغط الدم.

دراسات تربط البطيخ بتحسين وظائف الأوعية الدموية

في دراسة صغيرة شملت 17 شخصاً، تناول المشاركون 500 ملليلتر من عصير البطيخ يومياً لمدة أسبوعين، بينما حصلت مجموعة أخرى على مشروب بديل مماثل في السعرات الحرارية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا عصير البطيخ سجلوا تحسناً في قدرة الأوعية الدموية على التمدد وتحسناً في بعض مؤشرات وظائف الأوعية الدقيقة، خصوصاً بعد ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كما دعمت أبحاث أخرى هذه النتائج، إذ وجدت مراجعة علمية شملت 17 تجربة سريرية أن الاستهلاك المنتظم للبطيخ على المدى الطويل ساهم في تحسين مؤشرات تصلب الشرايين.

ويُعد ذلك مهماً لأن تصلب الشرايين يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ليس علاجاً سحرياً

ورغم النتائج المشجعة، تحذر كاتز من المبالغة في تقدير فوائد البطيخ.

وقالت: «الأدلة العلمية لا تزال محدودة، كما أن بعض الدراسات لم تجد فوائد واضحة للبطيخ على صحة الأوعية الدموية».

وأضافت: «يمكن اعتبار البطيخ غذاءً داعماً لصحة القلب، لكنه ليس علاجاً سحرياً لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب».

عناصر غذائية أخرى مفيدة للقلب

إلى جانب إل-سيترولين، يحتوي البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب.

ومن أبرزها:

الليكوبين

يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

وتكتسب هذه الخاصية أهمية خاصة لأن الالتهابات المزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

فيتامينات ومعادن مهمة

يوفر البطيخ أيضاً:

-فيتامين «سي»

-البوتاسيوم

-المغنيسيوم

وجميعها عناصر تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

هل يرتبط تناول البطيخ بنظام غذائي أكثر صحة؟

تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البطيخ بانتظام يميلون إلى اتباع أنماط غذائية أكثر صحة بشكل عام.

ففي دراسة أميركية واسعة شملت بالغين وأطفالاً، تبين أن مستهلكي البطيخ سجلوا درجات أعلى في جودة النظام الغذائي مقارنة بغيرهم.

كما أظهرت النتائج أنهم يحصلون على كميات أكبر من:

-الألياف الغذائية

-البوتاسيوم

-المغنيسيوم

-فيتامين «أ»

-الكاروتينات والليكوبين

وفي المقابل، كانوا يستهلكون كميات أقل من السكر المضاف والدهون المشبعة.

هل البطيخ هو السبب؟

مع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت أن البطيخ وحده هو المسؤول عن تحسين النظام الغذائي.

فقد يكون الأشخاص الذين يتناولون البطيخ أكثر ميلاً إلى تناول الفواكه عموماً، أو ربما يستخدمونه بديلاً للحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة والغنية بالسكر.

لكن النتيجة النهائية تبقى إيجابية؛ فالبطيخ يظل وسيلة سهلة ولذيذة تساعد كثيرين على زيادة استهلاك الفاكهة ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.