5 مشروبات غير متوقعة تساعدك على ضبط سكر الدم

لا يقتصر الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم على اختيار الأطعمة المناسبة فحسب، بل يمتد ليشمل ما نشربه يومياً أيضاً؛ فبعض المشروبات قد تؤدي دوراً مهماً في دعم استقرار الغلوكوز في الدم، وأحياناً بطرق غير متوقعة. ويكمن المفتاح في اختيار مشروبات تنسجم مع طبيعة الجسم وتدعم وظائفه الحيوية، بدلاً من تلك التي تُثقل كاهله بالسكريات والإضافات غير الصحية، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».
1. عصير الطماطم غير المُحلّى
قد لا يكون عصير الطماطم الخيار الأول الذي يخطر في البال عند التفكير في خفض مستوى السكر في الدم، إلا أنه يُعد خياراً ذكياً ومفيداً. فهو منخفض الكربوهيدرات بطبيعته، وغني بمضادات الأكسدة، وعلى رأسها الليكوبين، الذي قد يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.
للاستفادة المثلى منه:
- يُفضَّل اختيار الأنواع غير المُحلّاة وقليلة الصوديوم.
- يمكن شرب كوب صغير قبل الوجبات أو أثناءها.
- يُنصح بتناوله مع مصدر بروتين أو دهون صحية عند استخدامه كوجبة خفيفة.
- احرص على أن يكون العصير طبيعياً بنسبة 100في المائة وخالياً من السكريات المضافة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الطماطم قبل الوجبات قد يُسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم بعد الأكل، وتحسين الاستجابات الأيضية في الجسم.
2. الكفير
الكفير هو مشروب ألبان مُخمّر غني بالبروبيوتيك، ويساهم في تعزيز صحة الأمعاء، وهي بدورها عنصر أساسي في تنظيم مستوى السكر في الدم. إذ يرتبط التوازن الصحي للميكروبيوم المعوي بتحسين حساسية الأنسولين واستقرار مستويات الجلوكوز.
لإدخاله في نظامك الغذائي:
- اختر الأنواع غير المُحلّاة لتقليل السكريات المضافة.
- يمكن استخدامه كقاعدة لتحضير العصائر بدلاً من العصائر التقليدية.
- يُفضّل تناوله مع أطعمة غنية بالألياف مثل التوت أو بذور الشيا.
- ابدأ بكميات صغيرة إذا لم تكن معتاداً على الأطعمة المُخمّرة.
وقد أظهرت دراسة أُجريت عام 2021 أن تناول الكفير يُحسّن التحكم في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
3. الشاي الأخضر
يشتهر الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للأكسدة، غير أن تأثيره الإيجابي على مستوى السكر في الدم لا يحظى بالاهتمام الكافي. إذ تحتوي مكوناته، مثل الكاتيكينات، على خصائص قد تُحسّن حساسية الأنسولين وتُقلّل من ارتفاع السكر بعد الوجبات.
لتحقيق أقصى فائدة:
- يُنصح بتناوله دون إضافة السكر، سواء ساخناً أو بارداً.
- يمكن شرب كوب إلى ثلاثة أكواب يومياً.
- ينبغي تجنب الأنواع المُعبأة المُحلّاة، لاحتوائها على كميات سكر مرتفعة.
- يُفضّل تناوله مع الوجبات لدعم استقرار الجلوكوز.
وأشارت دراسة حديثة عام 2024 إلى ارتباط استهلاك الشاي الأخضر بتحسن مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
4. مشروبات خل التفاح
اكتسب خل التفاح شهرة واسعة بفضل قدرته المحتملة على تقليل ارتفاعات سكر الدم، خاصة بعد تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات. كما يُعتقد أنه يُبطئ إفراغ المعدة ويُحسّن استجابة الجسم للأنسولين.
لاستخدامه بطريقة آمنة وفعالة:
- امزج ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين في كوب كبير من الماء.
- يُفضّل تناوله قبل الوجبات أو خلالها، وليس على معدة فارغة لمن يعاني من حساسية.
- تجنّب المنتجات الجاهزة المُحلّاة.
- يُستحسن استخدام قشة لتقليل تأثيره على مينا الأسنان.
5. الكاكاو غير المُحلّى
يحتوي الكاكاو، خاصة في صورته الخام أو الأقل معالجة، على مركبات الفلافانول التي قد تُسهم في تحسين وظيفة الأنسولين ودعم صحة القلب. وعند تناوله دون إضافة السكر، يمكن أن يكون خياراً لذيذاً ومفيداً في الوقت نفسه.
لتحضيره بطريقة صحية:
- استخدم مسحوق الكاكاو غير المُحلّى.
- امزجه مع الحليب العادي أو بدائل الحليب النباتية المُدعّمة.
- أضف نكهات طبيعية مثل القرفة أو الفانيليا بدلاً من السكر.
- احرص على تناوله باعتدال.
وتشير أبحاث منشورة عام 2021 إلى أن الفلافانول الموجودة في الكاكاو قد تُحسّن حساسية الأنسولين، فضلاً عن دعم صحة القلب والأوعية الدموية.